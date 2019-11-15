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 Політика України
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Все про:НАБУ (2186) ГПУ (3352) Антикорупційна прокуратура (1005) Рябошапка Руслан (190) ДБР (627)

 У ДБР і ГПУ немає конфлікту, САП і НАБУ теж подружилися, - Рябошапка

Генпрокурор Руслан Рябошапка заявив, що протистояння між Генеральною прокуратурою України і Державним бюро розслідувань немає.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він розповів в інтерв'ю виданню "НВ".

За словами Рябошапки, у ГПУ немає конфліктів із жодним з правоохоронних органів.

"У нас чудові відносини з Бюро розслідувань. Ми щодня на зв'язку з його керівником. У нас немає конфліктів із жодним з правоохоронних органів", - зазначив він.

Генпрокурор наголосив, що, напевно, вперше в історії України вся правоохоронна система працює як єдиний механізм.

"У ДБР і прокуратури немає конфлікту. Спеціалізована антикорупційна прокуратура і Національне антикорупційне бюро теж подружилися. Раніше ці конфлікти існували лише тому, що були люди, яким конфлікти вигідні. І тоді прокуратура воювала з СБУ, умовно кажучи, чи СБУ з НАБУ. Зараз такого немає", - заявив Рябошапка.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Ми не зможемо просунутися далі, ніж зупинилося слідство. Ну, або ми можемо розслідувати ще 20 років", - Рябошапка про справу Гонгадзе

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3159824
 
 
 Топ коментарі
 
Ясное дело. Теперь все будут дуть в одну трубу..
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Симфонический оркестр. Дирижер Портнов.
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Хэппи энд. Улыбки, играет расслабляющая музыка, бокалы с вином, счастье, все ипутся.
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Ясное дело. Теперь все будут дуть в одну трубу..
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Портнов это собачка Путина и киська Кадырова У ДБР і ГПУ немає конфлікту, САП і НАБУ теж подружилися, - Рябошапка - Цензор.НЕТ 1912
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У Ахметова отреагировали на публикацию разговора Суркова о "встрече с Ринатом" ...можно подумать что Коломойский вот так не встречался с кремлёвской верхушкой,ведь в США ему дорога закрыта,теперь только остаётся идти на поклон к Кремлёвскому Фюреру.а вообще Украине нужно освобождаться от олигархов,а то они уже начали регулировать украинцев кто сколько посрал.
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Хэппи энд. Улыбки, играет расслабляющая музыка, бокалы с вином, счастье, все ипутся.
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круг врагов очерчен, круг "неприкосновенных" тоже. какая конкуренция, соревновательность, о чем вы? "вот список ваших вопросов, вот список моих ответов" (с)
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какая в жопу дружба... они соперники... при дружбе не будет никакой работы..
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Ну да у них теперь только один конфликт - кто первый и лучше, поцелует в жопу Зе и Беню
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А створювались саме для конкуренції і змагальності між собою...
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Новая мантра: Зеля - объединитель антикоррупционых органов!?
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Ну вот вам и злагода во всех вертикалях власти . Но ведь главное чтобы не Порошенко да Зебилы?
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Дивишся на хлєбало рябошляпки-ну щирий українець 😁😁😁 карманого походження
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Т.е. все "антикоррупционеры" дружно выполняют заказы главных коррупционеров и рейдеров Коломойского и Портнова.
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