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 Політика України
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Все про:ВР (6089) Разумков Дмитро (267) Скороход Анна (1)

 "Я дізнався про це, як і ви, перебуваючи в стінах парламенту", - Разумков прокоментував ситуацію зі Скороход

Ситуація з народною депутаткою Анною Скороход та її чоловіком навряд чи була створена навмисно - це або випадковість, або якісь "сплановані дії правоохоронних органів".

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ZN.UA, про це заявив спікер Верховної Ради України Дмитро Разумков в ефірі програми "Право на владу" на телеканалі "1+1".

Так, відповідаючи на запитання співголови партії "Опозиційна платформа – За життя" Юрія Бойка щодо ситуації навколо Скороход та арешту її чоловіка, Разумков сказав, що дізнався про ці події, як і більша частина народних депутатів, тільки в Раді.

"Я дізнався про це, як і ви, перебуваючи в стінах парламенту... Мені не було відомо про ці події", - зазначив спікер.

При цьому Разумков наголосив, що не може стверджувати, чи винен чоловік Скороход, чи ні – в Україні для визначення винності людини існують правоохоронні органи і суди. Також він нагадав, що, окрім Скороход, ще 16 депутатів СН проголосували проти ринку землі – і ні з ким нічого не сталося.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Затримано громадянина РФ, який перебуває в міжнародному розшуку", - в ГПУ пояснили затримання чоловіка нардепки від "СН" Скороход

"Але це сталося з чоловіком одного з депутатів. Я не можу зараз говорити, що це якимось чином пов'язано. Тому що, наскільки мені відомо, і я думаю, що я не помиляюся, щодо всіх інших осіб, які не голосували або утрималися, проголосували "проти", жодних таких дій не відбулося... Сьогодні в мене немає інформації щодо цієї ситуації", - сказав він.

Однак водночас Разумков підтвердив, що найближчим часом фракція партії "Слуга народу" в парламенті вирішуватиме питання про подальше перебування Скороход у своїх лавах.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Людина хоче замаскувати звичайну кримінальну справу в політичний вплив, - Арахамія про нардепку СН Скороход

Нагадаємо, раніше нардепка від СН Анна Скороход заявила про затримання її чоловіка. На її думку, причиною цього є її вчорашнє голосування проти законопроєкту про ринок землі: "За дорученням АП мій чоловік був затриманий. Нас ламають через коліно". Також вона повідомила про тиск на неї керівництва "Слуги народу" та ОП: "Мені говорили не ходити на телеканали, не висловлюватися щодо тих чи інших законопроєктів".

Водночас, глава фракції СН Давид Арахамія заявив, що Скороход неодноразово пропонувала народним депутатам грошову допомогу. У відповідь Скороход заявила: "Я ніколи нікому нічого не пропонувала".

На початку 2019 року Алякіна позбавили українського громадянства. При цьому, в 2013 році, коли підприємець отримував український паспорт, він відмовився від російського. За словами адвоката, на цей момент Алякін є особою без громадянства.

У серпні 2018 року Служба безпеки України затримувала Алякіна за запитом Росії, яка підозрює підприємця у шахрайстві. Він був арештований, однак у вересні цього року термін арешту сплив.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3159821
 
 
 Топ коментарі
 
Та да! А Портнов вообще не при делах.
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Цікаво, чим Скороходи насолили Авакову і Коломойському?
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"вряд ли была создана намеренно - это либо случайность, либо некие "спланированные действия правоохранительных органов" Источник: https://censor.net.ua/n3159821"
те "спланированные действия" это не "намеренно" )))
и это спикер????)))))))))))))
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Цікаво, чим Скороходи насолили Авакову і Коломойському?
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Так, отвечая на вопрос сопредседателя партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Юрия Бойко относительно ситуации вокруг Скороход Источник: https://censor.net.ua/n3159821

Какие «хорошие люди» за Скороход
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Та да! А Портнов вообще не при делах.
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Портнов вообще не в Раде и у него нет публикаций на тему Скороход
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К чему эти формальности?
Ещё скажи, что он не в ГБР "Я дізнався про це, як і ви, перебуваючи в стінах парламенту", - Разумков прокоментував ситуацію зі Скороход - Цензор.НЕТ 820
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кто сказал, что он за нее?
он спросил о ситуации во круг нее или им вообще ничего спрашивать нельзя?
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"вряд ли была создана намеренно - это либо случайность, либо некие "спланированные действия правоохранительных органов" Источник: https://censor.net.ua/n3159821"
те "спланированные действия" это не "намеренно" )))
и это спикер????)))))))))))))
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Коль балом правят арахниды,
С руками вовсе нет проблем,
Где правая? Где левая? Вот - виды
И их не знают дел совсем...
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Лахта, ты поосторожней с определениями, а то Беня вчера - патриот, а сегодня - зебам в рот.
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Порох уже лишал гражданства Украины ее мужа, но нужные люди протолкнули ее в депутаты СН без прорверки...
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будет вам земля пухом)))
голосуйте)))
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Якщо в ********** він переслідується за кримінальний злочин то навіщо йому дали громадянство України? У нас що ,своїх злочинців не вистачає,що треба імпортувати?
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мусорские мрази на страже интересов кремлядей, увы
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Украина пожираема мусорской падалью,
ублюдочные прокуроры и судьи
работают на кремлядей, ибо те залог сохранности наворованного,
Разумков лукавит, всё он знает,
только мусора отрезали голову Гонгадзе,
а Рябошапка теперь с мусорами за одно ...
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что там со взятками, которые Скороход предлагала,
или Арахамия соврал ?
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Сн гнилая партия, ещё нарыв не вскрыли, а гноя уже сколько прёт
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