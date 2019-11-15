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Все про:Лондон (125) премія (147) Сенцов (822)

 Сенцову в Лондоні вручили премію імені Магнітського. ФОТО

Олег Сенцов, український кінорежисер і колишній політв'язень, був нагороджений міжнародною премією в галузі журналістських розслідувань і захисту прав людини імені Сергія Магнітського. Премію режисерові вручила американська телеведуча Меган Маккейн, дочка покійного сенатора Джона Маккейна.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Голос Америки".

Трансляція церемонії, яка традиційно відбувається в Лондоні, велася в ютьюб-каналі Hermitage Capital Management – у цьому інвестиційному фонді працював Сергій Магнітський.

Нагороду було присуджено Сенцову ще в листопаді минулого року, проте режисер не міг її прийняти особисто, перебуваючи за ґратами за обвинуваченням у підготовці терактів в анексованому Криму.

Сенцову в Лондоні вручили премію імені Магнітського 01
Фото: сайт "Голос Америки"

Нагороду колишньому політв'язню вручила донька сенатора Джона Маккейна Меган, її батько був посмертно нагороджений премією Магнітського минулого року.

Про вручення нагороди Сенцову у своєму твітері написав Вільям Браудер, засновник Hermitage Capital Management і засновник премії Магнітського.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Сенцову вручать премію Сахарова в Страсбурзі 22 жовтня, - Йозвяк (виправлено)

Премія Магнітського, що присуджується з 2015 року, вручається за заслуги у сфері журналістських розслідувань і за діяльність з боротьби за права людини.

Нагадаємо, раніше польська кіноакадемія нагородила українського режисера Олега Сенцова спеціальною нагородою - Орлом за "Відвагу та незламність".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3159819
 
   
 Топ коментарі
 
Олег молодец!!! Заслужил!!! Как соберет все премии, то сможет фильм снять Сенцову в Лондоне вручили премию имени Магнитского - Цензор.НЕТ 5325
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Конечно! Хочу этому сценаристу сценарий готовый предложить. Стосерийный фильм! Моя борьба с весом называется. Каждая серия новый день знаменитой голодовки , где имярек теряет кило веса. В конце фильма он приобретает отрицательную массу и парит у потолка камеры, а выгуливают его в тюрьме как шарик с гелием, на веревочке чтоб не улетел.
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тсе напрафда, йа Манафорт, пищу з концтюрми... тут фощізм, Путінпамагіііі(чути удар струмом)
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Олег молодец!!! Заслужил!!! Как соберет все премии, то сможет фильм снять Сенцову в Лондоне вручили премию имени Магнитского - Цензор.НЕТ 5325
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Конечно! Хочу этому сценаристу сценарий готовый предложить. Стосерийный фильм! Моя борьба с весом называется. Каждая серия новый день знаменитой голодовки , где имярек теряет кило веса. В конце фильма он приобретает отрицательную массу и парит у потолка камеры, а выгуливают его в тюрьме как шарик с гелием, на веревочке чтоб не улетел.
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о б*же.... это... это... о г*споди... я реально не смог остановить ржание.... это просто .... Вы реально крут, репликой своей то.
чуть не обосрался, если шо.... Отлично!!
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Сенцов - продукт кремлевской пропаганды,консерва. Типа надилетчицы .
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*******?)
такой срачь даже удафф не публикует
так шо вяжись с бухлом и перестань
гамно выколуповать и мазать запятые по заборам
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Натуру, так сказать, не передрочишь. Руский - значит чуть что и сразу про гамно. Как там в Липецке? Гамном двери тебе намазали?
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Огромная колонна мордорских войск в с.Родионовка, Ростовской области.
Видео - https://youtu.be/NSOEK8H_818
Сенцову в Лондоне вручили премию имени Магнитского - Цензор.НЕТ 899
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поки наклепали десь 100ракет Вільхи, якраз зможуть спалити рогатих!!!! смерть клятой расії!!!!
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Так це ж старе відео...хіба ні...ще й листя на деревах...!?!?
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Маккейн Маккейн.... Яка достойна людина була..Світла пам,ять
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І Байден зі своїм синулею і компанією "Бурісма" теж нівроку. Лише бізнес, нічого особистого
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тсе напрафда, йа Манафорт, пищу з концтюрми... тут фощізм, Путінпамагіііі(чути удар струмом)
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чо, я читав на сайті, "вас" вроді про полон Маккейна - складали йому руку, а потім викликали спецкора ББС. і ролик є - солдат, ну, льотчик, ледве говорить, але видно що переборює біль.
Оце був Мужик.(в розумінні - Чоловік)
Правда я не поващаю "крис" шо здалека б.ють, так що.... мені побоку
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мдаааа
Иди, "ландсер" послушай.(ТЕ)
Или "Шталгевиттер".
Я понимаю, утро, пьян, не понял.
но обидно если шо Сенцову в Лондоні вручили премію імені Магнітського - Цензор.НЕТ 1971
"""фощиииизъъъмъъъ!!!11""

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А Надя с премиями пролетела...Неурожай тада был по премиям...
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Люди ! Схамениться ! Чи ви подуріли ???Чи це зараз національна розвага - набирати в рот лайна та плювати на всіх та на все ??Олег що іздив курва по світу та клянчив ці нагороди ????
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