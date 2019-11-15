 Сенцову в Лондоні вручили премію імені Магнітського. ФОТО

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Голос Америки".

Трансляція церемонії, яка традиційно відбувається в Лондоні, велася в ютьюб-каналі Hermitage Capital Management – у цьому інвестиційному фонді працював Сергій Магнітський.

Нагороду було присуджено Сенцову ще в листопаді минулого року, проте режисер не міг її прийняти особисто, перебуваючи за ґратами за обвинуваченням у підготовці терактів в анексованому Криму.



Фото: сайт "Голос Америки"

Нагороду колишньому політв'язню вручила донька сенатора Джона Маккейна Меган, її батько був посмертно нагороджений премією Магнітського минулого року.

Про вручення нагороди Сенцову у своєму твітері написав Вільям Браудер, засновник Hermitage Capital Management і засновник премії Магнітського.

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Премія Магнітського, що присуджується з 2015 року, вручається за заслуги у сфері журналістських розслідувань і за діяльність з боротьби за права людини.

Нагадаємо, раніше польська кіноакадемія нагородила українського режисера Олега Сенцова спеціальною нагородою - Орлом за "Відвагу та незламність".