 Сенцову в Лондоні вручили премію імені Магнітського. ФОТО

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Голос Америки".
Трансляція церемонії, яка традиційно відбувається в Лондоні, велася в ютьюб-каналі Hermitage Capital Management – у цьому інвестиційному фонді працював Сергій Магнітський.
Нагороду було присуджено Сенцову ще в листопаді минулого року, проте режисер не міг її прийняти особисто, перебуваючи за ґратами за обвинуваченням у підготовці терактів в анексованому Криму.
Нагороду колишньому політв'язню вручила донька сенатора Джона Маккейна Меган, її батько був посмертно нагороджений премією Магнітського минулого року.
Про вручення нагороди Сенцову у своєму твітері написав Вільям Браудер, засновник Hermitage Capital Management і засновник премії Магнітського.
Премія Магнітського, що присуджується з 2015 року, вручається за заслуги у сфері журналістських розслідувань і за діяльність з боротьби за права людини.
Нагадаємо, раніше польська кіноакадемія нагородила українського режисера Олега Сенцова спеціальною нагородою - Орлом за "Відвагу та незламність".
чуть не обосрался, если шо.... Отлично!!
такой срачь даже удафф не публикует
так шо вяжись с бухлом и перестань
гамно выколуповать и мазать запятые по заборам
Видео - https://youtu.be/NSOEK8H_818
Оце був Мужик.(в розумінні - Чоловік)
Правда я не поващаю "крис" шо здалека б.ють, так що.... мені побоку
на дурку вайфай пробился???))
Иди, "ландсер" послушай.(ТЕ)
Или "Шталгевиттер".
Я понимаю, утро, пьян, не понял.
но обидно если шо
"""фощиииизъъъмъъъ!!!11""