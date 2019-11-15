 США в ОБСЄ: Незаконні органи "Л/ДНР" є загрозою мирним зусиллям і мають бути розпущені

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це заявив політичний радник місії США при ОБСЄ Грегорі Макріс на засіданні Постійної ради ОБСЄ у четвер, 14 листопада, у Відні.

"11 листопада виповнився рік з часу фіктивних виборів, проведених так званими "народними республіками" на сході України. Російська пропаганда, спрямована на переконання в легітимності цих органів через "референдуми" на Донбасі та в Криму, не мала успіху. Незаконна влада, створена цими фіктивними "виборами", є загрозою мирним зусиллям на сході України. Перед тим, як на Донбасі можуть бути проведені будь-які законні вибори, ці нелегітимні корумповані органи повинні бути розпущені", - заявив він.

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Як повідомлялося, Постійний представник України при міжнародних організаціях у Відні Євгеній Цимбалюк під час засідання Постійної ради ОБСЄ в четвер, 14 листопада, у Відні також наголосив на тому, що призначені Росією під час фейкових "виборів" керівники т.з. "ЛНР" та "ДНР" не можуть бути залучені до організації та проведення місцевих виборів в окупованих районах Донбасу, які проходитимуть за українським законодавством.

За його словами, ці особи не представляють місцеві громади на окупованих частинах Донбасу "і залишаються ким вони є – членами російських окупаційних адміністрацій у Донецьку та Луганську".