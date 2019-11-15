EN|RU|UK
Теми дня: Ринок землі Справи проти чиновників НБУ Формула Штайнмаєра Затримання Мазура (Тополі) в Польщі Справа Ярослава Дубневича Убивство Гандзюк Корупційний скандал у Слузі народу Обирай свідомо
 Політика України, Події, За кордоном
  1789  28
Матеріали за темою:
Все про:вибори (4585) ОБСЄ (2319) США (5816) Донбас (13624) Макріс (2)

 США в ОБСЄ: Незаконні органи "Л/ДНР" є загрозою мирним зусиллям і мають бути розпущені

Нелегітимні органи так званих "народних республік" на Донбасі є загрозою для мирних зусиль і мають бути розпущені до того, як на території ОРДЛО проводитимуться які-небудь вибори.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це заявив політичний радник місії США при ОБСЄ Грегорі Макріс на засіданні Постійної ради ОБСЄ у четвер, 14 листопада, у Відні.

"11 листопада виповнився рік з часу фіктивних виборів, проведених так званими "народними республіками" на сході України. Російська пропаганда, спрямована на переконання в легітимності цих органів через "референдуми" на Донбасі та в Криму, не мала успіху. Незаконна влада, створена цими фіктивними "виборами", є загрозою мирним зусиллям на сході України. Перед тим, як на Донбасі можуть бути проведені будь-які законні вибори, ці нелегітимні корумповані органи повинні бути розпущені", - заявив він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Розведення сил у Петрівському наближає нас до переговорів у нормандському форматі, - глава ОБСЄ Лайчак

Як повідомлялося, Постійний представник України при міжнародних організаціях у Відні Євгеній Цимбалюк під час засідання Постійної ради ОБСЄ в четвер, 14 листопада, у Відні також наголосив на тому, що призначені Росією під час фейкових "виборів" керівники т.з. "ЛНР" та "ДНР" не можуть бути залучені до організації та проведення місцевих виборів в окупованих районах Донбасу, які проходитимуть за українським законодавством.

За його словами, ці особи не представляють місцеві громади на окупованих частинах Донбасу "і залишаються ким вони є – членами російських окупаційних адміністрацій у Донецьку та Луганську".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3159817
 
   
 Топ коментарі
 
"Народ Дамбаса", почему-то разделился на "республики", между которыми "граница" и "Таможня". Непонятен принцип разделения - по расовому признаку, по религиозному, по языковому, по культурному, по национальному...?
 показати весь коментар
 
Hellis‏ @13Hellis_13 11 нояб.



Кремль заявил, что проект заключительной резолюции "нормандской встречи" уже согласован в том числе и с Зеленским. Осталось только подписать. Понимаете, его нагнули еще до встречи. Нам осталось только пост-фактум услышать, насколько глубоко Зеленский заглотнул.....
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
А что за х@й бычий этот следак? Из трубного ДБР?
 показати весь коментар
 
 
Ну Бирюков тот еще ушлепок ! Придворньій "волонтер" погорелого двора...
 показати весь коментар
 
требуйте это с зеленонго клоуна а не чтоб исполнял хотелки пуйла
 показати весь коментар
 
 
Hellis‏ @13Hellis_13 11 ****.



Кремль заявил, что проект заключительной резолюции "нормандской встречи" уже согласован в том числе и с Зеленским. Осталось только подписать. Понимаете, его нагнули еще до встречи. Нам осталось только пост-фактум услышать, насколько глубоко Зеленский заглотнул.....
 показати весь коментар
 
 
Кремль заявил туфту , а порохоботьі подхватили ! Может, Москве стоит обрезать финансирование всяких Сикилевьіх и *********** ?
 показати весь коментар
 
"Народ Дамбаса", почему-то разделился на "республики", между которыми "граница" и "Таможня". Непонятен принцип разделения - по расовому признаку, по религиозному, по языковому, по культурному, по национальному...?
 показати весь коментар
 
 
щоб не вирішити проблему, одна "рыспублика" хоче , але не може, інша, може, проте не хоче США в ОБСЄ: Незаконні органи "Л/ДНР" є загрозою мирним зусиллям і мають бути розпущені - Цензор.НЕТ 2599
і з ними так можна домовлятись до безкінечності
 показати весь коментар
 
 
Тобто, провести там нові вибори і узаконити владу лугандону?
 показати весь коментар
 
 
та ні, перестати стріляти та вивести рогатих з України, ось що головне!!!
 показати весь коментар
 
 
Не для того вони туди заходили щоб потім виходити.
 показати весь коментар
 
 
Заява амениканцев это удар по бизнес партнерам зеленского и акт открытой русофобии
 показати весь коментар
 
 
Как это распущены? А с кем зеля будет договариваться,по приказу путлера?
 показати весь коментар
 
 
Оберуть нових, білих та пухнастих. Ці себе вже дескридитували.
 показати весь коментар
 
 
Хорошо что благодаря Зеленскому к этому вопросу подключили Штаты
 показати весь коментар
 
 
Твой долбо...бизм, ненка черноротая, уже даже не смешон.
 показати весь коментар
 
 
Так а кто будет выполнять хоть какие-то регулирующие функции на этих территориях до запуска выборов? или что имеется в виду непосредственно перед днем выборов?
 показати весь коментар
 
как кто - какие-то местные, непризнанные, конечно, но власти.
 показати весь коментар
 
Дядя, ты што дурак ??? Там нет местных во власти. Я спрашивал ДО всего этого цирка ???
 показати весь коментар
 
ВВОДИТЕ ВОЙСКА ООН, А НА РОССИЮ ВЕТО НАЛОЖИТЕ !!!
 показати весь коментар
 
Лучший вариант - заморозка конфликта, в тот момент когда ***** приготовился всех ставить раком.
Ну не получилось освободить за 5 лет. Так что теперь вся Украина долдна изза ЖТИХ гавнюков страдать?
 показати весь коментар
 
 
Послать ЛУГАНДОНЦЕВ НА ФИК
Отобрать украинские паспорта у всех получивших руцкий паспорт- паспорт агрессора и убийцы
Закрыть КП, перекрыть воду газ.
Запретить учится в украинских вузах.
ДЛЯ УКРАИНЫ Лугандон - жто большое криминальное пятно.
ТАК кого надо жалеть? Испортить жизнь и будущее 40 млн украинцев, ради ГРУППЫ УБИЙЦ , **** И СЕПАРАТЮГ?
 показати весь коментар
 
Цензор.НЕТНовиниПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору