 Якщо Україна введе збройні формування в зону розведення, то з боку "Л/ДНР" зроблять так само, - Путін

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Громадське", про це Путін заявив журналістам після саміту БРІКС у Бразилії.
"Ми бачимо заяви офіційних осіб, що в зону, звідки вже відвели війська з важким озброєнням, можуть повернутися інші озброєні формування - і поліція, і Нацгвардія України. Ну тоді все те саме буде зроблено з боку ополченців "ЛНР" і "ДНР", - сказав він.
Російський президент вважає, що цього робити не треба.
Нагадаємо, Путін також закликав розвести війська на Донбасі уздовж всієї лінії зіткнення.
Нагадаємо, нещодавно завершилося розведення військ у Золотому та поблизу Петрівського на Донбасі. Раніше сили розвели біля Станиці Луганської. Це три пілотні ділянки, де Москва вимагала розвести сили для проведення саміту лідерів "нормандської четвірки".
Міністр закордонних справ України Вадим Пристайко заявив, що всі умови для проведення "нормандської зустрічі" виконані.
Відосік про українську земельку вже запиляний.
Так почему люди которые не могут построить ********************-следственные связи участвуют в выборах и назначают всем пилота который первый раз увидел штурвал !!!
Может давайте дадим возможность каждому рейсу самолета из числа пассажиров выбирать летчика!!!
Що на це скаже шмаркля в Теслі?
А як же ось це:
"Пане Порошенко, чому Ви не закінчите війну?" © з дебатів на стадіоні 19.04.2019
"Клятава баригу атстранілі ат кармушкі і дєнєг на краві" півроку тому, а війна досі триває?
Порах, прєкраті!
Сдохните руцкие курвы !
Думаю на встрече в Казахстане условий подкинут, вот после них возможно и будет "нормандский формат"....
ги
Тупорылые, зеленые обезьяны, можете радоваться.
Хто проштовхував закон про особливий статус Лугандону ..дїія якого закінчується !?
Вот это реально и бесит . На Зюзю даже никто и не давил ,, он сам , добровольно , стремглав ломанулся выполнять то на что Петро "забил " . У х.йла и лидеров ЕС , наверняка не ожидавших такой прыти , аж челюсть отвисла , от приятного им удивления . .
Пости свои тупые картинки, это проще у тебя выходит.
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Затем.
Иных вариантов не существует в природе тчк
Інакше вони не були би кацапими..