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 Політика України, За кордоном
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Все про:Путін (11315) Донбас (13624) розведення сил (82)

 Якщо Україна введе збройні формування в зону розведення, то з боку "Л/ДНР" зроблять так само, - Путін

Президент РФ Володимир Путін заявив, що так звані "ЛНР" і "ДНР" введуть свої мілітарні формування на ділянки розведення сил, якщо Україна введе туди поліцію та Національну гвардію.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Громадське", про це Путін заявив журналістам після саміту БРІКС у Бразилії.

"Ми бачимо заяви офіційних осіб, що в зону, звідки вже відвели війська з важким озброєнням, можуть повернутися інші озброєні формування - і поліція, і Нацгвардія України. Ну тоді все те саме буде зроблено з боку ополченців "ЛНР" і "ДНР", - сказав він.

Російський президент вважає, що цього робити не треба.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Київ не планує двосторонньої зустрічі Путіна і Зеленського, - Пристайко. ВIДЕО

Нагадаємо, Путін також закликав розвести війська на Донбасі уздовж всієї лінії зіткнення.

Нагадаємо, нещодавно завершилося розведення військ у Золотому та поблизу Петрівського на Донбасі. Раніше сили розвели біля Станиці Луганської. Це три пілотні ділянки, де Москва вимагала розвести сили для проведення саміту лідерів "нормандської четвірки".

Міністр закордонних справ України Вадим Пристайко заявив, що всі умови для проведення "нормандської зустрічі" виконані.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3159815
 
 
 Топ коментарі
 
А теперь вспоминаем вранье на официальном уровне про полицию которая будет контролировать отведенную территорию.
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Так если там нет официальных силовых структур значит территория сдана под контроль раши.
Граница еще передвинута и можно смеяться.
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зелебень обычная терпила. Ему даже смысла нету, что-то там понимать...
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Ніколи їм займатись такими дрібницями, до земельного дерибану дорвались, прихватизація 500 об'єктів на носі.
Відосік про українську земельку вже запиляний.
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У Вас в школе тоже было большенство отличников? Напишите! А с водителем без прав (который вообще нигде не учился водить) вы готовы покататься по ночному городу???
Так почему люди которые не могут построить ********************-следственные связи участвуют в выборах и назначают всем пилота который первый раз увидел штурвал !!!
Может давайте дадим возможность каждому рейсу самолета из числа пассажиров выбирать летчика!!!
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причём бутылочкой - покрутили в центре круга на ком остановилась тому и водить......
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Пока в переговорной группе будет ЕРМАК,то будут постоянные уступки и отступление.Это такаяьже путлеровская консерва как и пальчевский.
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Краще б Україна на обстріли відповідала так же, як ти кажеш.
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А причем тут }{уйло *********? У нас ведь гражданский конфликт?
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***** захищає гаварящіх нарєчієм вавсьом мірє.
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Ниправда, в омериге до сих пор гнабят гаварящіх нарєчієм, заставляют разгаварівать на пиндоском, хвашысты
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не нужно было отводить и вестись на пуйловские указы. Потеряли еще часть территории от которой отвели.
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А как же заявления зели и его сообщников ,про защиту граждан в этой зоне?
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Не трогай эту тему, а то могут сказать что гражданских давно нет, все выехали, а остались одни террористы, нацики и правосеки, , все расхерачат, а наши будут отмалчиваться. на россии именно так и происходило в чеченскую, обьявляли какую то зону, полосу разведения войськ, разграничения, мирную зону, демилитаризованную, мирным жителям давали сутки на уехать, а обычно же колоны мирных уежавших жителей с градов и пулеметов растреливали, поясняя что там ими прикрываются террористы, , или три дня ничего не говорилось и не делалось, после начинали войсковую операцию, заявляя что мирные жители давно уехали, а остались одни террористы. Вот так, но тогда всем было это до одного место, мало кто интересовался происходящим..
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Ну все, "нормандії" не буде заводьте ЗСУ обратно. Тільки куди? Укріплення розібрали мінні поля зняли... Якщо Україна введе збройні формування в зону розведення, то з боку "Л/ДНР" зроблять так само, - Путін - Цензор.НЕТ 3317
Що на це скаже шмаркля в Теслі?
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Где еще в мире такое может быть, что бы оккупант вперся на чужую ткрриторию угрожает, если будете защищаться и указывает что делать ВС на своей территории?
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******* підтримують куйла))) І тіпа не паляться)))
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Знову напад пєдропараної ? Лікуйся нещасне .
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Ой. А как же зеленые обещалки не дать в обиду брошеных в серой зоне? Или сивоха широкой грудью встанет на защиту обездоленных?
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Шо прогундосит Гнусавый? Вопрос риторический. Все и так очевидно...
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Ніажиданна.
А як же ось це:
"Пане Порошенко, чому Ви не закінчите війну?" © з дебатів на стадіоні 19.04.2019
"Клятава баригу атстранілі ат кармушкі і дєнєг на краві" півроку тому, а війна досі триває?
Порах, прєкраті!
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Ну вот хайло и призналось что у него под прямым управлением террористы с лугандонии !
Сдохните руцкие курвы !
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/"Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что все условия для проведения "нормандской встречи" выполнены/"

Думаю на встрече в Казахстане условий подкинут, вот после них возможно и будет "нормандский формат"....
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Если Украина введет вооруженные формирования в зону разведения, то со стороны россии замаскированные под военные формирования "Л/ДНР" они сделают так же, заявил фашист - )(уйло... Конечно а какое имеет право Украина на суверенные территории выходит что уже не украинского а другого государства вводить свои войска........И это ещё и без Закона про автономию особого бандитского статуса оккупированного Донбасса . Статуса которого хотят предоставить этому оккупированному кацаскому бандустану " лугандонии" наша продажная власть ЗЕбилов - капитулянтов..
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і він це знає не тому, що він їми керує, а просто тому, що все знає
ги
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так а кто там щас? кто выезжает на звонок, если, допустим, бытовуха какая-нибудь?
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Казаки выезжают на бытовуху , все как положено, в форме,в коже, с наручниками, плетками, страпонами, . Зато не стреляют, прямо на месте
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Ну, не можна з цими скотами кацапськими ні про що домовлятися, НЕ МОЖНА, немає сенсу! А тим паче йти на поступки якісь. Як вам, зебілам зебільним це ще втовкмачити???
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Зеленый хотел с путиным в джентельменов поиграть!
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Ніяких об"єднань з лугандоном не повинно бути.Треба ставити кордон на лінії розмежування і вводити візовий режим з *********** і логандоном. Нехай у ***** за них голова болить а не у нас.
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Это зеленскому ответ на вопрос, как ***** не контролирует тусторону.
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Зебобики, вы сдали врагу часть нашей территории.
Тупорылые, зеленые обезьяны, можете радоваться.
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А * свиня мальдівська * що підписувала у Мінську !? .
Хто проштовхував закон про особливий статус Лугандону ..дїія якого закінчується !?
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В минске Петро подписал бумажку ,которая лишь остановила наступление кацапской регулярной армии ,,и которую ,по части предоставления сепарам привилегий , выполнять не собирался изначально . Неужели это , кому то , до сих пор ещё не понятно . ? .
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Тоді була настільки критичний момент , що іншого як підписати , те що ***** ніколи не збирався виконувати , ***** не лишалось . На відміну від ***** зєлєбєні рвонули виконувати всі путінські забаганки лементуючи : " Це не ми . Це соєва ***** підписала , а ми лише виконуємо те що підписано". Реалізація Пакту Бєні-Путєна іде повним ходом за планами кремля . Не просто так нач. Генштабу РФ заявив :" За останні кілька місяців ми маємо повний розклад по ЗСУ" . Тобто Зєлі прийшовши до влади зливають кремлю всю інфу по ЗСУ .
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На відміну від ***** зєлєбєні рвонули виконувати всі путінські забаганки )))

Вот это реально и бесит . На Зюзю даже никто и не давил ,, он сам , добровольно , стремглав ломанулся выполнять то на что Петро "забил " . У х.йла и лидеров ЕС , наверняка не ожидавших такой прыти , аж челюсть отвисла , от приятного им удивления . Якщо Україна введе збройні формування в зону розведення, то з боку "Л/ДНР" зроблять так само, - Путін - Цензор.НЕТ 1314 .
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А тебя, русня, только бы Петра обгадить.

Пости свои тупые картинки, это проще у тебя выходит.
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Для тех, кто за монику -- описываю дальнейшие действия кацапни: переодетые в форму ВСУ кацапы... и так далее. Надеюсь, понятно?
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Зелененький буратино наверное решил, что с путиным можно по джентельменски!
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как петя обкакался и быстро подписал минск
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Никаких - пиригаворов , и ни скем .. Якщо Україна введе збройні формування в зону розведення, то з боку "Л/ДНР" зроблять так само, - Путін - Цензор.НЕТ 6725 .Никаких нормандских , минских , казахских и др. форматов , никаких формул , никаких штанмайеров или других шизофреников , никаких выборов ДО ПОЛНОЙ ЛИКВИДАЦИИ ДЫРЫ , ПОЛНОГО СЛОЖЕНИЯ ОРУЖИЯ И ПОЛНОГО ВОЗОБНОВЛЕНИЯ КОНТРОЛЯ УКРАИНОЙ , СВОЕЙ ГРАНИЦЫ НА ДОНБАССЕ тчк .

Иных вариантов не существует в природе тчк
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Причем здесь полиция, это не военное подразделение! Функция полиции - это защита прав и и порядка! Да и в формуле Шмаера, которая никакая не формула, о полиции речи вообще небыло! Путин - ПНХ!
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Кацапи по любому ввійдуть в ту зону.
Інакше вони не були би кацапими..
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Ще не було такої міжнародної угоди з Кацапією яку б кацапи не порушили .
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Пусть этот Шмаер на своей стороне разводит.. .лохов!
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Теперь в район потихонечку просочатся кацапы, а потом устроят беспредел!
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Не переймайтесь,говнокомандуючий фсьо парішаєт,він же в вкантактє з ******,пля Якщо Україна введе збройні формування в зону розведення, то з боку "Л/ДНР" зроблять так само, - Путін - Цензор.НЕТ 5516
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Ось главзебіл і догрався. Держрада та сдача території держави Україна.
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