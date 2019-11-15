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Все про:ОБСЄ (2319) Росія (20623) США (5816) Донбас (13624)

 Відповідальність за прогрес у ситуації на Донбасі зараз повністю на Росії, - представник США в ОБСЄ

Українська влада продемонструвала політичну волю до переговорів про припинення організованого Росією конфлікту на Донбасі, тепер відповідальність лежить повністю на РФ, яка має виконати свої зобов'язання в межах Мінських домовленостей.

Про це заявив політичний радник Місії США при ОБСЄ Грегорі Макріс на засіданні Постійної ради ОБСЄ у четвер, 14 листопада, у Відні, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Попри те, що останні позитивні зрушення обнадіюють, розпалений Росією конфлікт на сході України ще далекий від завершення, і потрібно ще багато зробити, якщо сторони хочуть досягти справжнього і тривалого миру. Відповідальність зараз лежить повністю на Росії, яка має забезпечити прогрес у виконанні своїх зобов’язань у межах Мінських домовленостей", - заявив він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Розведення сил у Петрівському наближає нас до переговорів у нормандському форматі, - глава ОБСЄ Лайчак

Американський дипломат наголосив, що президент України Володимир Зеленський та його Адміністрація "продемонстрували політичну волю до переговорів щодо припинення конфлікту".

"Росія має зробити те саме і конструктивно підходити до вже давно назрілої зустрічі на найвищому рівні "Нормандської четвірки", - заявив представник місії США в ОБСЄ.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3159813
 
 
 Топ коментарі
 
Колись був хор Вєрьовки, а тепер хор Мотузки, у яких згорів та палав розум🐸
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Багато вже хто зрозумів, що без крові ми з цього не вийдемо ? Або прийде рашка зі своїми кадировськими шакалами, і виріже всіх нас, тих хто був на війні, їх сім'ї, після того як коломоя нас продасть їм. Або ми будемо відбивати своє життя в банди зелених мародерів
(C)
@rozakatzman
🤔
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Хуло - это орда. Орда - это не Европа , где есть слово чести
Орда - это вероломная и коварная хитрость . И жестокая. Иловайск еще помниться многим
ВОПРОС- а если после разведения и разминирования ОРДА ПОПРЁТ ДАЛЬШЕ В УКРАИНУ? Какими жертвами ее остановить?
ВОПРОС- чем ответит ЗЕ за такую стратегическую ошибку? Чем ответит ЕС и ОБСЕ за свои приветств по поводу разведения сил?
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Украине сейчас нужно не рыпаться,пусть Московия шевелиться,а если будут что то базарить,то можно попросить Хор Верёвки ,чтобы что то спели про Сеньку Разина. Ответственность за прогресс в ситуации на Донбассе сейчас полностью на России, - представитель США в ОБСЕ - Цензор.НЕТ 1283
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Колись був хор Вєрьовки, а тепер хор Мотузки, у яких згорів та палав розум🐸
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это ректум у соевой ботвы палал, когда воровку беглую защищали.
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Очень жаль, что команда Зеленского продолжает вести ту же самую глупую и бессмысленную "мирную" внешнюю политику, которую вел Порошенко. Совершенно очевидно, что все эти мирные инициативы не дадут нам ничего. Вести переговоры и достигнуть компромисса означает согласиться с требованиями (по крайней мере, с некоторыми из требований) российской власти, а они для нас неприемлемы.
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Багато вже хто зрозумів, що без крові ми з цього не вийдемо ? Або прийде рашка зі своїми кадировськими шакалами, і виріже всіх нас, тих хто був на війні, їх сім'ї, після того як коломоя нас продасть їм. Або ми будемо відбивати своє життя в банди зелених мародерів
(C)
@rozakatzman
🤔
 показати весь коментар
 
 
**** - это орда. Орда - это не Европа , где есть слово чести
Орда - это вероломная и коварная хитрость . И жестокая. Иловайск еще помниться многим
ВОПРОС- а если после разведения и разминирования ОРДА ПОПРЁТ ДАЛЬШЕ В УКРАИНУ? Какими жертвами ее остановить?
ВОПРОС- чем ответит ЗЕ за такую стратегическую ошибку? Чем ответит ЕС и ОБСЕ за свои приветств по поводу разведения сил?
 показати весь коментар
 
 
Чем ответит ОБСЕ я знаю - ИМ ПЛАТЯТ ОХРЕНИТЕЛЬНЫЕ зарплаты. Они просто поедут отдыхать на дорогие курорты. А Украина будет оплакивать героев.
А вот про ЗЕ неясно . Спрячется в спортзале в АП ?
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Тех, кто говорит "на Украине" вместо "в Украине", мы будем сдавать не "в органы", а "на органы"...
(C)
@Брайтон Киевский
😄
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Государственный министр по делам Европы МИД ФРГ Михаэль Рот заявил, что немецкое правительство не рассматривает массовую гибель жителей СССР в 1932-1933 годах от голода как геноцид украинского народа. Это стало официальным ответом Берлина на поступившую в правительство Германии петицию, размещённую на сайте бундестага активистами украинской общины Мюнхена в апреле 2019 года.
Рот назвал голод 1930-х годов «ужасающей катастрофой». При этом он дал любопытное формально-юридическое объяснение позиции германских властей. «В соответствии с международным правом федеральное правительство не считает возможным характеризовать события, которые произошли до 1948 года»
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Россия никогда не выстраивала свою политику так, чтобы навредить США.

Об этом заявил во вторник Лавров, выступая на российской сессии Парижского форума мира.

«Никогда в жизни мы не планировали свою внешнюю политику для того, чтобы насолить Соединенным Штатам» - сказал Лавров.Ответственность за прогресс в ситуации на Донбассе сейчас полностью на России, - представитель США в ОБСЕ - Цензор.НЕТ 5038
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Askai‏ @askai707 10 ч.10 часов назад



Потери батальона спецназа 18-й ОМСБр РФ 9 августа 2014-го года составили 10 убитых, 8 раненных. Уничтожено два бронированных грузовика КамАЗ-5350

https://twitter.com/askai707

Ответственность за прогресс в ситуации на Донбассе сейчас полностью на России, - представитель США в ОБСЕ - Цензор.НЕТ 4790

Ответственность за прогресс в ситуации на Донбассе сейчас полностью на России, - представитель США в ОБСЕ - Цензор.НЕТ 8522

Ответственность за прогресс в ситуации на Донбассе сейчас полностью на России, - представитель США в ОБСЕ - Цензор.НЕТ 9100

Ответственность за прогресс в ситуации на Донбассе сейчас полностью на России, - представитель США в ОБСЕ - Цензор.НЕТ 2836
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А сівухо і Єрмак іншої думки. І вони роблять тут внутрішню політику. Їхні там, з тієї сторони, і в них душа болить за своє. Наше їм чуже.
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"Россия должна сделать то же самое и конструктивно подходить к уже давно назревшей встрече на высшем уровне "Нормандской четверки", - заявил представитель миссии США в ОБСЕ - осталось заявить, что произойдет, если Россия не захочет ничего делать. Она же не хочет ничего делать? Не хочет. Что будем делать?
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