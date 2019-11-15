 Відповідальність за прогрес у ситуації на Донбасі зараз повністю на Росії, - представник США в ОБСЄ

Про це заявив політичний радник Місії США при ОБСЄ Грегорі Макріс на засіданні Постійної ради ОБСЄ у четвер, 14 листопада, у Відні, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Попри те, що останні позитивні зрушення обнадіюють, розпалений Росією конфлікт на сході України ще далекий від завершення, і потрібно ще багато зробити, якщо сторони хочуть досягти справжнього і тривалого миру. Відповідальність зараз лежить повністю на Росії, яка має забезпечити прогрес у виконанні своїх зобов’язань у межах Мінських домовленостей", - заявив він.
Американський дипломат наголосив, що президент України Володимир Зеленський та його Адміністрація "продемонстрували політичну волю до переговорів щодо припинення конфлікту".
"Росія має зробити те саме і конструктивно підходити до вже давно назрілої зустрічі на найвищому рівні "Нормандської четвірки", - заявив представник місії США в ОБСЄ.
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@rozakatzman
🤔
Орда - это вероломная и коварная хитрость . И жестокая. Иловайск еще помниться многим
ВОПРОС- а если после разведения и разминирования ОРДА ПОПРЁТ ДАЛЬШЕ В УКРАИНУ? Какими жертвами ее остановить?
ВОПРОС- чем ответит ЗЕ за такую стратегическую ошибку? Чем ответит ЕС и ОБСЕ за свои приветств по поводу разведения сил?
А вот про ЗЕ неясно . Спрячется в спортзале в АП ?
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@Брайтон Киевский
😄
Рот назвал голод 1930-х годов «ужасающей катастрофой». При этом он дал любопытное формально-юридическое объяснение позиции германских властей. «В соответствии с международным правом федеральное правительство не считает возможным характеризовать события, которые произошли до 1948 года»
Об этом заявил во вторник Лавров, выступая на российской сессии Парижского форума мира.
«Никогда в жизни мы не планировали свою внешнюю политику для того, чтобы насолить Соединенным Штатам» - сказал Лавров.
https://www.youtube.com/watch?v=nyVHU7WdkQk&feature=youtu.be&fbclid=IwAR0g5F4r6IHxYyxW4gO1fCurEThW2kb-gWZ6k_pwaMZxaUFZ6Xc9VCjVkmE
Потери батальона спецназа 18-й ОМСБр РФ 9 августа 2014-го года составили 10 убитых, 8 раненных. Уничтожено два бронированных грузовика КамАЗ-5350
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