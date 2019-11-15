 Окупанти вважають жителів Криму ненадійними, тому масово переселяють туди людей з території РФ, - Кислиця

Про це заявив заступник міністра закордонних справ Сергій Кислиця, який представляв Третьому комітету Генасамблеї ООН проєкт резолюції щодо ситуації з порушенням прав людини в Криму, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

За його словами, Росія не виконала та проігнорувала положення всіх відповідних резолюцій та рішень міжнародних організацій.

"Убивства, тортури, насилля, свавільні затримання та арешти, насильницькі зникнення та переслідування журналістів, правозахисників, працівників соціальних медіа і блогерів та інших активістів є одними з найпоширеніших порушень прав людини у тимчасово окупованому Криму. Люди живуть у страху, щоб їх не позначили як екстремістів, терористів чи українських шпигунів, і ризикують бути кинутими до в'язниці або їх можуть викрасти, і вони зникнуть безслідно. Однак, попри всі репресії та залякування, місцеві жителі, очевидно, вважаються Кремлем недостатньо надійними", - наголосив Кислиця.

За його словами, саме з цієї причини Росія переселяє частину власного населення на окуповану територію. Водночас, відповідно до міжнародного гуманітарного права, окупаційна держава не може депортувати чи переселяти власне населення на окуповану територію.

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Кислиця послався на звіт Генерального Секретаря ООН Антоніу Гутерреша, представлений у вересні 2019 року, у якому констатовано: "Протягом 2014-2018 років 140 198 осіб змінили реєстрацію з регіонів Російської Федерації на "Республіку Крим" або "місто Севастополь".

Усі ці порушення, вважає він, є "добре сплановані та скоординовані".

"Російський представник, - передбачив Кислиця, звертаючись до учасників засідання Третього комітету, - спробує переконати вас, що Крим є частиною російської території, і всі жителі Криму підтримують Росію. Тоді на думку спадає просте запитання: якщо це так, то чому Росія продовжує дискримінувати й жорстоко поводитися з жителями Криму, порушувати їхні права та свободи? Чому вона переселила приголомшливу кількість власного населення у Крим?" Відповідь, на його думку, очевидна: "окупація Росії може тривати лише під дулом автомата".

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Насправді для Росії, переконаний Кислиця, важливим є створення величезної військової бази, на яку поступово перетворюється Крим.

Нагадаємо, Третій комітет Генеральної Асамблеї ООН ухвалив проєкт резолюції "Ситуація з правами людини в Автономній Республіці Крим та місті Севастополь, Україна".