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 Політика України
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Все про:Крим (7731) ООН (1327) Росія (20623) Кислиця (31)

 Окупанти вважають жителів Криму ненадійними, тому масово переселяють туди людей з території РФ, - Кислиця

Окупаційна влада в Криму вважає жителів півострова "ненадійними", тому масово переселяє туди громадян з російської території.

Про це заявив заступник міністра закордонних справ Сергій Кислиця, який представляв Третьому комітету Генасамблеї ООН проєкт резолюції щодо ситуації з порушенням прав людини в Криму, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

За його словами, Росія не виконала та проігнорувала положення всіх відповідних резолюцій та рішень міжнародних організацій.

"Убивства, тортури, насилля, свавільні затримання та арешти, насильницькі зникнення та переслідування журналістів, правозахисників, працівників соціальних медіа і блогерів та інших активістів є одними з найпоширеніших порушень прав людини у тимчасово окупованому Криму. Люди живуть у страху, щоб їх не позначили як екстремістів, терористів чи українських шпигунів, і ризикують бути кинутими до в'язниці або їх можуть викрасти, і вони зникнуть безслідно. Однак, попри всі репресії та залякування, місцеві жителі, очевидно, вважаються Кремлем недостатньо надійними", - наголосив Кислиця.

За його словами, саме з цієї причини Росія переселяє частину власного населення на окуповану територію. Водночас, відповідно до міжнародного гуманітарного права, окупаційна держава не може депортувати чи переселяти власне населення на окуповану територію.

Читайте на "Цензор.НЕТ": До кінця року в ООН розглянуть дві "кримські" резолюції

Кислиця послався на звіт Генерального Секретаря ООН Антоніу Гутерреша, представлений у вересні 2019 року, у якому констатовано: "Протягом 2014-2018 років 140 198 осіб змінили реєстрацію з регіонів Російської Федерації на "Республіку Крим" або "місто Севастополь".

Усі ці порушення, вважає він, є "добре сплановані та скоординовані".

"Російський представник, - передбачив Кислиця, звертаючись до учасників засідання Третього комітету, - спробує переконати вас, що Крим є частиною російської території, і всі жителі Криму підтримують Росію. Тоді на думку спадає просте запитання: якщо це так, то чому Росія продовжує дискримінувати й жорстоко поводитися з жителями Криму, порушувати їхні права та свободи? Чому вона переселила приголомшливу кількість власного населення у Крим?" Відповідь, на його думку, очевидна: "окупація Росії може тривати лише під дулом автомата".

Також читайте: Україна обов’язково відреагує на відкриття РФ залізничного сполучення "Керченським мостом", - Кориневич

Насправді для Росії, переконаний Кислиця, важливим є створення величезної військової бази, на яку поступово перетворюється Крим.

Нагадаємо, Третій комітет Генеральної Асамблеї ООН ухвалив проєкт резолюції "Ситуація з правами людини в Автономній Республіці Крим та місті Севастополь, Україна".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3159812
 
 
 Топ коментарі
 
Крим перетворять на військову базу, заселять російським біоматеріалом і знищать кримських татар. Далі Україна не буде мати бажання і сил повернути свій Крим. Все це відбувається, бо зевлада не зробила жодного кроку для повернення Криму.
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А Вы знаете, чем у "рассеян" уголовник отличается от "неуголовника"? Тем, что "неуголовник" ещё не сидел... А менталитет - тот же самый... В некоторых регионах России считается "дурным тоном" отсутствие судимости... Там "нормальных"(по общечеловеческим меркам), людей, считают, в какой-то степени, "ущербными"... (Кстати, подобные настроения существуют и на Донбассе, хоть и в меньшей степени...).
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І тому вони там мовчать і мовчки працюють на окупанта з російськими аусвайсами.🧐
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не только русня считает крысьчан "ненадежными" но и украинцы этих скакунов с повизгиванием ********** так же считают их крысоиудами.
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мои родственники в крыму правильные и Украину не предавали.
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І тому вони там мовчать і мовчки працюють на окупанта з російськими аусвайсами.🧐
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Получается что крымчан опять в Сибирь отправляют,плотность населения на росии плохая,в Сибири население как то без воды обходилось (снег можно было растопить) а на крымской военной базе сибиряки вымрут без питьевой воды.
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Крим перетворять на військову базу, заселять російським біоматеріалом і знищать кримських татар. Далі Україна не буде мати бажання і сил повернути свій Крим. Все це відбувається, бо зевлада не зробила жодного кроку для повернення Криму.
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В Крыму раньше жили ДРУГИЕ ЛЮДИ.
Например, такой человек, как один мой научный руководитель (неофициальный).
Я вообще не знаю, сколько сейчас в Крыму осталось коренных крымчан, независимо от национальности.
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в 90-е в Крыму шутка ходила:
- Кто такой "коренной крымчанин"?
- Это человек, проживший в Крыму более пяти лет...
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Да-да, а сейчас, вероятно, просто отсидевших уголовников будут на крымскую почву "пересаживать".
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А Вы знаете, чем у "рассеян" уголовник отличается от "неуголовника"? Тем, что "неуголовник" ещё не сидел... А менталитет - тот же самый... В некоторых регионах России считается "дурным тоном" отсутствие судимости... Там "нормальных"(по общечеловеческим меркам), людей, считают, в какой-то степени, "ущербными"... (Кстати, подобные настроения существуют и на Донбассе, хоть и в меньшей степени...).
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У мене співробітник із Слов'янська родом (потім переїхав у Сімферополь, а після анексії переїзав до Києва). Так він так і розповідав- щоп'ятниці бійки, поножовщина.
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Зетайм мине як утряний морок, а Крим зостанется на місці...Та прийде час , усі "рязанскі поселенці" в 24 години по швидкому збируть свої речі та підуть на рідни болота.
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ты помнится курдов обвинял
и кайфовал от эрдогана
так чем ***** лучше??
татары не встали под ружье, хотя оружие скупали с 90х
и на фронте я не слышал про татар
свое защищать нужно, молитвами врага не убить
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Давня практика московитів, це ще іван грозний робив таке з новгородцями.
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Два тижні тому я розмовляв з кримчанкою, яка живе тепер у Києві та не хоче повернутися у Крим. Її слова були при цьому, що мовляв гірше у Криму не стало🧐 Тобто кримська вата не лікується.
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так и есть у нас менеджеры тоже есть одна с Керчи вторая с Судака живут в Киеве постоянно туду ездят к родителям спрашиваю ну как там они вроде показывают что за Украину но потом говорят а людей на референдум никто силой не тянул мол ее знакомые радостнно пошли и типа папа купил машину после выборов твм пенсии больше возле дома асфальт проложили что раньше не было -вот это показывает их сущность прийди там америкнцы дай им пенсии они продались и стали бы американцами одним словом вата
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Вони одразу почали це робити, чому тільки зараз почали згадувати про массове переселення кацапів на півострів. Кримських татар знов депортують, як небезпечних. Історія завжди повторюється
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удерживать крым без воды и электричества и все будет как и было до пувведи...там цены и так московские, а з\плата украинская и такие же и пенсии как и здесь и улучшений не предвидится, отдыхающих нет, пляжи наполовину и то все по путевкам, денег нет, но вы держитесь.... Оккупанты считают жителей Крыма ненадежными, поэтому массово переселяет туда людей с территории РФ, - Кислица - Цензор.НЕТ 5751...
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А вы на что ожидали? Все ето уже проходили. Историю нужно учить. И сегодня история тоже пишется. И неужели опять запишут в историю о массовом переселении украинцев в Сибирь а на их место навезут лояльных кремлю кацапов и косоглазых тупых бурятов?
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Ти бачив багато тупих бурятів? Я от бачив кілька, але чомусь вони були розумними. При цьому бачу багато 73% зебілів та зеколаборантів🐸
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Бурятов специально отправили в ЛДНР, чтобы "замарать".
"Вы бурят? Как я рад?"(С)
Ведь ЛДНР - самое "бурятское" место, регион известный своими древними "буддийскими" традициями, и, самое, главное, очень "близко расположенный" к Бурятии.
Буряты - первые на "выход" из РФ стоят, как и прочие тюркские народы.
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Бурятам в РФ делать нечего, они вообще буддисты.
Буряты - первые на "выход" в очереди стоят, потому то их в ЛДНР и замазали.
ЛДНР - самые "исконно-посконно" бурятские земли, там буддийские ступы на каждом углу. Оккупанты считают жителей Крыма ненадежными, поэтому массово переселяет туда людей с территории РФ, - Кислица - Цензор.НЕТ 4046
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Дело в том, что Бурятия относится к "Северным территориям". И, чтобы облегчить китайцам её "ползучую колонизацию", Кремль решил отвлечь мужчин-бурятов, которые могли этому противостоять, на удовлетворение своих интересов... Кроме того, часть их "укропы" перемололи на фарш, у терриконов, и они вернулись домой "200-ми", полностью и бесповоротно равнодушными к судьбам своих соотечественников и своей земли...
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У меня иное мнение по этому поводу.
Прежде всего, Бурятия, как буддистский регион, исторически тяготела к Тибету (и Монголии).
Теперь, после аннексии Тибета Китаем, это "тяготение: будет к Китаю, так что "противостоять" Китаю бурятам нет никакого смысла.
Почему я поставила "тяготение" в кавычки? Потому, что в Бурятии по-прежнему престижно для семьи иметь одного сына буддийским монахом, монахи-буддисты получают образование на тибетском языке, а Тибет был аннексирован Китаем, когда часть монахов была попросту убита, часть получила совершенно страшные тюремные сроки не за что, а часть бежала в Непал (где сейчас находится резиденция Далай-Ламы, мирового духовного лидера буддистов), так что сильную любовь к КНР бурятам испытывать было бы странно, мягко говоря.
Но и к РФ, наследнице СССР, любви у них быть не может, монахов бурятских убивали в 20-30 годы массово и разрушали монастыри не хуже китайцев (коммунистические режимы во всем мире действуют одинаково).
Однако, после аннексии Китаем Тибета прошло много лет, и жизнь в Тибете, не просто наладилась, а прямо скажем, не бедная, особенно по сравнению с жизнью на Алтае, где детям в сельской школе администрация краевая велела себе самим учителя искать.
Земли и леса у бурятов российская власть отжимает, живут буряты бедно, что их связывает с РФ, кроме "дедывоевали"?
Ничто.
Потому тюркские народы, хотя бы из-за их религии, в "очереди на выход" из РФ стоят первые.
Оттого бурят и "замазали" на Донбассе, монстров из них сделали.
Правда, здесь есть вина и самих бурятов, они должны были знать, куда они в реальности попали, пойдя служить в российскую армию.
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Ну, в какой-то степени, Вы правы... Однако, лишь отчасти... Понимаете, протесты могут быть облечены в различные формы. И протест против национального гнёта, или экономического, может облечься в одежды религиозные. Характерный пример - Гайдамаччина. Основная причина - усиление экономического гнёта. Однако, ему была придана и национально-религиозная окраска... Почему? Да потому, что угнетателями украинского населения, православных по вероисповеданию, в большинстве своём выступали представители иной национальности - польские помещики и еврейские управители, ростовщики, торговцы, кабатчики... Одни - католики, другие - иудеи... Недаром гайдамаки, нередко, вешали рядом ксёндза, еврея и пса. А рядом - плакатик - "Ксьондз, жид і собака - віра однака...". То же самое, было и в Ирландии, во времена Кромвеля - борьба за независимость Ирландии одета была в окраску защиты католичества, в противостояние протестантской Англии...
А для бурятов разницы нет - или они станут "рассеянами второго сорта", или "второсортными китайцами"...В Китае ведь, точно такое же "ассимилирование" ведётся, как и в России... Только вот ассимилироваться с китайцами бурятам легче будет: и те, и другие - монголоиды, "чурками нерусскими" никто называть не будет... Религиозная составляющая - не в счёт - в Китае буддистов во много раз больше, чем в России. Об экономической составляющей и речи нет - Китай, в плане экономического развития давно Россию "переплюнул"...
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А в Китае гражданами "первого сорта" могут быть только этнические китайцы.
Причем "записаться" в китайцы нельзя, китайцем нужно родиться.
Просто потому, что в китайские ученые считают (без шуток, это серьезно), что китайцы произошли не как все мы, грешные, от Homo Sapience, a от Homo Erectus.
Например, уйгуры, проживающие в Китае, считаются людьми "второго сорта", в Китае же система "социальных кредитов" и прочей тотальной слежки, так вот, уйгуры-мусульмане в правах теряют сразу, по причине национальности да еще и религиозной принадлежности.
Так же и буряты.
Но в Китае бурятам будет более сытно, в самом прямом смысле слова, чем в РФ.
В РФ они не имеют ничего (только теряют), да и монстрами выставляют их, покрывая свои грязные делишки.
Да и воевать Китай бурятов в Украину не отправит против "биндер".
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Согласен... Насчёт "хомо эректус" - смешно... "Кое-кто" уже писал об "чистокровных арийцах"... А потом пулю в лоб пускал, когда всплывали "еврейские корни"...(представляю, что было-бы, если-бы генетика появидась и развилась, как наука, не в 60-80-е, а в начале 30-х...). Так и у китайцев... Они маньчжуров уже считают "ханьцами", или отдельной нацией? Евреи-ортодоксы вон, сколько ни тужатся, а не получается определить, насколько "евреи "чистокровные", и по каким критериям это можно установить... Бывший однокурсник, еврей, ездил к родственникам, в Израиль, так рассказывал, что "грызутся" различные группы между собой, похлеще, чем в Украине её граждане... В начале 80-х ходили слухи, что в Израиле были попытки разработки "генетического оружия", которое, избирательно, поражало-бы, бесплодием, арабов... Так ничего не вышло, по причине генетической близости арабов и евреев... Фактически, их делит только религия и менталитет... А если ещё учесть, что у евреев-ашкенази, полно крови европейских народов, у "сефардов" - африканской, а также имеется существенная примесь тюркской (хазары, караимы, турки-сельджуки), и угрофинской (венгры, финны, эстонцы), то такая "каша" получится!!! То же самое - и у "китайцев" будет...
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А вот и нет!
С неандертальцами мы, хомо-"сЦапиенсы", точно смешивались, а про "человека прямоходящего" я достоверных данных не нашла, а только теории.
Так что "записаться" в китайцы не получится, пусть к ним никто не примазывается! Окупанти вважають жителів Криму ненадійними, тому масово переселяють туди людей з території РФ, - Кислиця - Цензор.НЕТ 89
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"Бывший однокурсник, еврей, ездил к родственникам, в Израиль, так рассказывал, что "грызутся" различные группы между собой, похлеще, чем в Украине её граждане... "

Я - сионист, мне это чуждо Окупанти вважають жителів Криму ненадійними, тому масово переселяють туди людей з території РФ, - Кислиця - Цензор.НЕТ 3147
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Раньше это было так:
Украина: Славные предки, родная земля политая кровью в войнах, история, культур-мультур, труд поколений, сакральные символы, историческое право занимать территорию, признанное ООН.
Сегодня:Территория, населенная бесполезным населением, предназначенная для наиболее рентабельного использования в интересах Глобократии.Власть ни по лицу, ни по паспорту не привязана к территории.Экономика принадлежит иностранным корпорациям.Земля - в частных руках иностранцев.Население не имеет базовых источников поддержания жизни кроме тех, что предоставит Кагал.Никаких реальных прав на территорию у коренного населения уже не осталось.Кормить бесполезное нерентабельную людскую массу новые собственники территории не обязаны.
Привыкаем к новому жизненному укладу!
За то стоял майдан и скакали бабуины!
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Что делается, что делается.
В Крым массово отставнички российские "заселялись" по выходу на пенсию, но, получается, что за годы жизни в Украине даже российский отставник проникается вольнолюбивым духом и начинает симпатизировать "биндерам" и если не говорить на украинском языке, то использовать украинские слова и выражения.
Потому-то, неверное, сейчас в Крым идет новая волна миграции.
Из отсидевших уголовников, скорее всего.
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Сознание крымчан в 2014 году которые необдуманно приветствовали оккупацию Россией Крыма, и 89% их наивно ощущали чувство защищенности; а у 65% была уверенность в завтрашнем дне ( опрос). А индикаторами в данном процессе роста смертности служат показатели «моральной статистики»: грабежи, разбои, убийства, самоубийства, разводы, общая преступность. Уже в 2015 - 2017г. преступность в АРК увеличилась и продолжает увеличится по сей день на 53%, в Севастополе - на 45%. А экономические преступления - на 143% (!), в том числе вымогательство - на 70%, кражи - на 32%, грабежи - на 11%, хулиганство - на 29%. Все это - свидетельства катастрофического обнищания населения. Две трети совершивших преступление лиц не имели постоянного источника дохода. Рост озлобленности и агрессивности проявился увеличением тяжких и особо тяжких преступлений на ужасных 123%, в том числе убийств - на 53%, разбоев - на 48%, тяжелых телесных повреждений - на 25%. Число разводов увеличилось на 200%. Весь этот негатив привел к снижению рождаемости. Из-за этого скорость депопуляции (вымирания) населения катастрофически увеличилась в 2,2 раза по сравнению с 2012 г.
Нарастает огромная опасность гуманитарной катастрофы, из за временной преступной оккупации и аннексии Украинского Крыма проклятой вражеской паРашей.
И сейчас во временно оккупированном Украинском Крыму вообще уже не слышно звериного рёва: уря - уря- уря КрымНаш! А всё чаще и чаще озлобленные безнадёжно тоскливые обречённые вопли НамКрыш!.
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"Уже в 2015 - 2017г. преступность в АРК увеличилась и продолжает увеличится по сей день на 53%, в Севастополе - на 45%. А экономические преступления - на 143% (!), в том числе вымогательство - на 70%, кражи - на 32%, грабежи - на 11%, хулиганство - на 29%. Все это - свидетельства катастрофического обнищания населения"

Если бы только обнищание населения.
Полагаю, что огромную роль сыграл приезд в Крым российских уголовников, которые традиционно любят тепло и южные приморские города.
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Крым никогда не был российским, россияне туда так же были завезены как и сейчас завозят.
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Татары в Крыму это тоже понаехавшие из Средней Азии. Коренные крымчане это греки.
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А ще 300 років тому Московія у лиці Петра I го платила Криму данину як прямому нащадку Золотої Орди Оккупанты считают жителей Крыма ненадежными, поэтому массово переселяет туда людей с территории РФ, - Кислица - Цензор.НЕТ 5157
Тому кацапи радіють як божевільні кримнашу - пам ять у їх крові говорить їм про їх минуле рабство, тому окупація Криму для них це такий собі реванш над минулим рабством у Золотой орді і возвеличення їх як імперії.
Тому не Пукін не захоче повертати Крим - це не захочуть робити більщість расєян московитів,
а прийдеться з подальшим висленням усіх "понаєхавших")
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До фашиста )(уйла -путлина уже был точно такой же фашист гитлер. Который 16 июля 1941 г. заявил, что крымский полуостров «необходимо очистить от всех и заселить немцами». Так как в III веке на территории современной Украины -Руси германские племена готов создали свою мощную «державу», столицей которогой был Данпарштадт. И Крым также входил в это государственное образование готов. Вот через это фашист гитлер выразил желание, чтобы после разгрома сталинских коммунофашистов ранее оккупировавших Крым он получит новое название «Готенланд». А название Симферополя будет Готенбург, Севастополя - Теодорихсхафен и новые название Алушты, Гурзуфа, Инкермана...и др. Впоследствии эти изменения появились в книге полковника Вернера Баумельбурга «Готы в Крыму». И уже в июле 1942 года Гитлер подписал директиву, согласно которой началось выселение из Крыма(замаскированых под якобы русских): москалей, украинцев и татар. А затем Гитлер и руководство СС планировало переселить в Крым более 140 тысяч этнических немцев. Но эти планы гитлера сорвала очередная оккупация в 1944 году Крыма кремлёвскими войсками коммунофашистов кровавого палача сталина.
Вот и теперь уже современный фашист )(уйло - путлин как и его наставники сталин и гитлер оккупировал Украинский Крым подтасовывая разные исторические факты. И при этом кремлёвские путлинские фашисты оккупанты начали свои кровавые репрессии и геноцид против коренных крымско - татарского и украинского народов, при этом заселяя этот временно оккупированный украинский полуостров этническими лапотными москалями ( придуманными в 18 веке якобы под россиян кацапами) Российские оккупанты свезли в незаконно аннексированный полуостров Крым уже 100 000 своих граждан москалей -россиян - ГПУ, точно так как это ранее делали царские сатрапы лапотной Орды монголоидных москалей и как это хотел сделать фашист гитлер.
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Согласно международного права, все эти купли-продажи, переселения по законам оккупанта являются незаконны. Поэтому при возврате Крыма Украине, весь этот кацапский био в мусор подлежит депортации без возмещения ущерба.
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Через 50 лет уже никто не разберет кто тут жил, а кто приехал.
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Это почему же?
Разве акты купли-продажи собственности кто то отменял?
Вернуть придется россиянам собственность, прикупленную в Крыму, сделки будут признаны недействительными.
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Взгляд со стороны: действия РФ никаким оправданиям не подлежат. Но и к жителям Крыма особого сочувствия нет. Камни с неба, Путин приди и прочие дела сейчас получают логическое развитие. Вновь переселяемые будут выдавливать и ущемлять местных. Я уже молчу про то, что жители юга России с Кавказа что сейчас творят в Крыму. Крымчанам же могу сказать: добро пожаловать в реальность!
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Официально признано и юридически задокументировано когда ужасная лапотная угро - финская Московия - орда перестала быть колонией , и то что предоставление дани Крымскому Ханству этой московской лапотной колонией было отменено 14 июля 1700 г. Константинопольским мирным договором с Османской империей, заключённым по итогам Азовских походов припадочного московского царя угро - финнов татарина Петра I. В статье VIII говорилось ДОСЛОВНО: «А понеже Государство Масковское самовластное и свободное Государство есть, дача, которая по се время погодно давана была Крымским Ханам и Крымским Татарам, или прошлая или ныне, впредь да не будет должна от Его священнаго Царскаго Величества Масковскаго даватись, ни от наследников его: но и Крымские Ханы и Крымцы и иные Татарские народы впредь ни дачи прошением ни иною какою причиною, или прикрытием противное что миру да сотворят, но покой да соблюдут».
Договор был заключён сроком на 30 лет. Он соблюдался до ноября 1710 г., когда военное противостояние вот теперь уже независимой лапотной Московией ( а уже с 1721 г. даже с потолка придуманной лапотной и уже якобы Россией) с Османской империей и Крымским ханством возобновилось.
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Предавший раз, предаст повторно. Это проверено. Так, что жители солнечного Крыма, могут смело присматривать жилье в Сургуте.
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Таких как ты они смело посылают нахер. С какого хера люди должны менять место жительства? Просто потому что тебе так захотелось? Свою хотелку можешь засунуть себе в задницу.
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В декабре уже поезда пойдут по крымскому мосту. 17 тысяч билетов уже продано.
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Любителі "срусского мира" ви, як крисчани, які раділи поверненню в "родную говень", будете теж неблагонадіцними. Вас теж планують замінити
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Если украинские чиновники постоянно будут нести западным партнерам подобную чушь, про "массовое переселение", "ракетные удары по Одессе" они же совсем перестанут верить Украине.
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