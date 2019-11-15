 Окупанти вважають жителів Криму ненадійними, тому масово переселяють туди людей з території РФ, - Кислиця

Про це заявив заступник міністра закордонних справ Сергій Кислиця, який представляв Третьому комітету Генасамблеї ООН проєкт резолюції щодо ситуації з порушенням прав людини в Криму, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
За його словами, Росія не виконала та проігнорувала положення всіх відповідних резолюцій та рішень міжнародних організацій.
"Убивства, тортури, насилля, свавільні затримання та арешти, насильницькі зникнення та переслідування журналістів, правозахисників, працівників соціальних медіа і блогерів та інших активістів є одними з найпоширеніших порушень прав людини у тимчасово окупованому Криму. Люди живуть у страху, щоб їх не позначили як екстремістів, терористів чи українських шпигунів, і ризикують бути кинутими до в'язниці або їх можуть викрасти, і вони зникнуть безслідно. Однак, попри всі репресії та залякування, місцеві жителі, очевидно, вважаються Кремлем недостатньо надійними", - наголосив Кислиця.
За його словами, саме з цієї причини Росія переселяє частину власного населення на окуповану територію. Водночас, відповідно до міжнародного гуманітарного права, окупаційна держава не може депортувати чи переселяти власне населення на окуповану територію.
Кислиця послався на звіт Генерального Секретаря ООН Антоніу Гутерреша, представлений у вересні 2019 року, у якому констатовано: "Протягом 2014-2018 років 140 198 осіб змінили реєстрацію з регіонів Російської Федерації на "Республіку Крим" або "місто Севастополь".
Усі ці порушення, вважає він, є "добре сплановані та скоординовані".
"Російський представник, - передбачив Кислиця, звертаючись до учасників засідання Третього комітету, - спробує переконати вас, що Крим є частиною російської території, і всі жителі Криму підтримують Росію. Тоді на думку спадає просте запитання: якщо це так, то чому Росія продовжує дискримінувати й жорстоко поводитися з жителями Криму, порушувати їхні права та свободи? Чому вона переселила приголомшливу кількість власного населення у Крим?" Відповідь, на його думку, очевидна: "окупація Росії може тривати лише під дулом автомата".
Насправді для Росії, переконаний Кислиця, важливим є створення величезної військової бази, на яку поступово перетворюється Крим.
Нагадаємо, Третій комітет Генеральної Асамблеї ООН ухвалив проєкт резолюції "Ситуація з правами людини в Автономній Республіці Крим та місті Севастополь, Україна".
Например, такой человек, как один мой научный руководитель (неофициальный).
Я вообще не знаю, сколько сейчас в Крыму осталось коренных крымчан, независимо от национальности.
- Кто такой "коренной крымчанин"?
- Это человек, проживший в Крыму более пяти лет...
и кайфовал от эрдогана
так чем ***** лучше??
татары не встали под ружье, хотя оружие скупали с 90х
и на фронте я не слышал про татар
свое защищать нужно, молитвами врага не убить
"Вы бурят? Как я рад?"(С)
Ведь ЛДНР - самое "бурятское" место, регион известный своими древними "буддийскими" традициями, и, самое, главное, очень "близко расположенный" к Бурятии.
Буряты - первые на "выход" из РФ стоят, как и прочие тюркские народы.
Буряты - первые на "выход" в очереди стоят, потому то их в ЛДНР и замазали.
ЛДНР - самые "исконно-посконно" бурятские земли, там буддийские ступы на каждом углу.
Прежде всего, Бурятия, как буддистский регион, исторически тяготела к Тибету (и Монголии).
Теперь, после аннексии Тибета Китаем, это "тяготение: будет к Китаю, так что "противостоять" Китаю бурятам нет никакого смысла.
Почему я поставила "тяготение" в кавычки? Потому, что в Бурятии по-прежнему престижно для семьи иметь одного сына буддийским монахом, монахи-буддисты получают образование на тибетском языке, а Тибет был аннексирован Китаем, когда часть монахов была попросту убита, часть получила совершенно страшные тюремные сроки не за что, а часть бежала в Непал (где сейчас находится резиденция Далай-Ламы, мирового духовного лидера буддистов), так что сильную любовь к КНР бурятам испытывать было бы странно, мягко говоря.
Но и к РФ, наследнице СССР, любви у них быть не может, монахов бурятских убивали в 20-30 годы массово и разрушали монастыри не хуже китайцев (коммунистические режимы во всем мире действуют одинаково).
Однако, после аннексии Китаем Тибета прошло много лет, и жизнь в Тибете, не просто наладилась, а прямо скажем, не бедная, особенно по сравнению с жизнью на Алтае, где детям в сельской школе администрация краевая велела себе самим учителя искать.
Земли и леса у бурятов российская власть отжимает, живут буряты бедно, что их связывает с РФ, кроме "дедывоевали"?
Ничто.
Потому тюркские народы, хотя бы из-за их религии, в "очереди на выход" из РФ стоят первые.
Оттого бурят и "замазали" на Донбассе, монстров из них сделали.
Правда, здесь есть вина и самих бурятов, они должны были знать, куда они в реальности попали, пойдя служить в российскую армию.
А для бурятов разницы нет - или они станут "рассеянами второго сорта", или "второсортными китайцами"...В Китае ведь, точно такое же "ассимилирование" ведётся, как и в России... Только вот ассимилироваться с китайцами бурятам легче будет: и те, и другие - монголоиды, "чурками нерусскими" никто называть не будет... Религиозная составляющая - не в счёт - в Китае буддистов во много раз больше, чем в России. Об экономической составляющей и речи нет - Китай, в плане экономического развития давно Россию "переплюнул"...
Причем "записаться" в китайцы нельзя, китайцем нужно родиться.
Просто потому, что в китайские ученые считают (без шуток, это серьезно), что китайцы произошли не как все мы, грешные, от Homo Sapience, a от Homo Erectus.
Например, уйгуры, проживающие в Китае, считаются людьми "второго сорта", в Китае же система "социальных кредитов" и прочей тотальной слежки, так вот, уйгуры-мусульмане в правах теряют сразу, по причине национальности да еще и религиозной принадлежности.
Так же и буряты.
Но в Китае бурятам будет более сытно, в самом прямом смысле слова, чем в РФ.
В РФ они не имеют ничего (только теряют), да и монстрами выставляют их, покрывая свои грязные делишки.
Да и воевать Китай бурятов в Украину не отправит против "биндер".
С неандертальцами мы, хомо-"сЦапиенсы", точно смешивались, а про "человека прямоходящего" я достоверных данных не нашла, а только теории.
Так что "записаться" в китайцы не получится, пусть к ним никто не примазывается!
Я - сионист, мне это чуждо
Украина: Славные предки, родная земля политая кровью в войнах, история, культур-мультур, труд поколений, сакральные символы, историческое право занимать территорию, признанное ООН.
Сегодня:Территория, населенная бесполезным населением, предназначенная для наиболее рентабельного использования в интересах Глобократии.Власть ни по лицу, ни по паспорту не привязана к территории.Экономика принадлежит иностранным корпорациям.Земля - в частных руках иностранцев.Население не имеет базовых источников поддержания жизни кроме тех, что предоставит Кагал.Никаких реальных прав на территорию у коренного населения уже не осталось.Кормить бесполезное нерентабельную людскую массу новые собственники территории не обязаны.
Привыкаем к новому жизненному укладу!
За то стоял майдан и скакали бабуины!
В Крым массово отставнички российские "заселялись" по выходу на пенсию, но, получается, что за годы жизни в Украине даже российский отставник проникается вольнолюбивым духом и начинает симпатизировать "биндерам" и если не говорить на украинском языке, то использовать украинские слова и выражения.
Потому-то, неверное, сейчас в Крым идет новая волна миграции.
Из отсидевших уголовников, скорее всего.
Нарастает огромная опасность гуманитарной катастрофы, из за временной преступной оккупации и аннексии Украинского Крыма проклятой вражеской паРашей.
И сейчас во временно оккупированном Украинском Крыму вообще уже не слышно звериного рёва: уря - уря- уря КрымНаш! А всё чаще и чаще озлобленные безнадёжно тоскливые обречённые вопли НамКрыш!.
Если бы только обнищание населения.
Полагаю, что огромную роль сыграл приезд в Крым российских уголовников, которые традиционно любят тепло и южные приморские города.
Тому кацапи радіють як божевільні кримнашу - пам ять у їх крові говорить їм про їх минуле рабство, тому окупація Криму для них це такий собі реванш над минулим рабством у Золотой орді і возвеличення їх як імперії.
Тому не Пукін не захоче повертати Крим - це не захочуть робити більщість расєян московитів,
а прийдеться з подальшим висленням усіх "понаєхавших")
Вот и теперь уже современный фашист )(уйло - путлин как и его наставники сталин и гитлер оккупировал Украинский Крым подтасовывая разные исторические факты. И при этом кремлёвские путлинские фашисты оккупанты начали свои кровавые репрессии и геноцид против коренных крымско - татарского и украинского народов, при этом заселяя этот временно оккупированный украинский полуостров этническими лапотными москалями ( придуманными в 18 веке якобы под россиян кацапами) Российские оккупанты свезли в незаконно аннексированный полуостров Крым уже 100 000 своих граждан москалей -россиян - ГПУ, точно так как это ранее делали царские сатрапы лапотной Орды монголоидных москалей и как это хотел сделать фашист гитлер.
Разве акты купли-продажи собственности кто то отменял?
Вернуть придется россиянам собственность, прикупленную в Крыму, сделки будут признаны недействительными.
Договор был заключён сроком на 30 лет. Он соблюдался до ноября 1710 г., когда военное противостояние вот теперь уже независимой лапотной Московией ( а уже с 1721 г. даже с потолка придуманной лапотной и уже якобы Россией) с Османской империей и Крымским ханством возобновилось.