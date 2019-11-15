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 Політика України
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 Без закону про особливий статус Донбасу в нормандському форматі нема про що говорити, - Путін

Президент Росії Володимир Путін заявив, що Україна має продовжити термін дії закону про особливий статус Донбасу, інакше він не бачить, "про що взагалі можна говорити".

Про це Путін заявив журналістам після саміту БРІКС у Бразилії, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Громадське.

"Ми чуємо від перших осіб України про те, що може бути ухвалений інший закон про особливий статус Донбасу. Який? Це абсолютно ключова річ. Якщо буде ухвалено щось таке, що не погоджено "ЛНР" і "ДНР", тоді все миттєво зайде у глухий кут", - сказав він.

Путін вважає, що тоді втрачає сенс і "формула Штайнмаєра", бо вона "є лише інструментом для імплементації закону про особливий статус".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Закріплення особливого статусу ОРДЛО не є умовою для зустрічі в "нормандському форматі", - Пристайко

Російський президент також нагадав, що 31 грудня 2019 року чинний закон втрачає силу.

"31 закінчується термін, далі що? Що ми будемо робити у "нормандському форматі"? Це взагалі ключове питання", - сказав він.

Нагадаємо, раніше Зеленський заявив, що парламент за публічного обговорення із суспільством розробить і ухвалить до кінця року новий закон про особливий статус Донбасу.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3159811
 
 
 Топ коментарі
 
Только клинический дебил не понимает, шо русне дай пальчик - они откусят всю руку...по самые пятки. Т.е., без внедрения лугандона в тело Украины со всеми причиндалами( сворой вооруженных бандитов, полной амнистией, представительтвом в Раде с правом вето и т.д.) никакого мира не будет.
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а зе.лох уже все отвел и дату обсуждает...
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Моника на полусогнутых быстренько исполнит любую прихоть путлераста
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Ні, Оленг Анатольевич. Вставати не потрібно. Не потрібно громадянський конфлікт всередині країни під час війни. Треба розібратися і де президент діє правильно - допомогти, а де помиляється - підсказати. А те, що Ви пропонуєте - то громадянська війна, бо на руках багато зброї. Тільки вибори, чи можливо навіть перевибори, але не це. Коли ми всі були на Майдані і був вакуум влади, кацап заліз в Крим і Донбас. А коли ми опам*яталися, то він там і зупинився. А ліз в Одесу, Миколаїв, Запоріжжя, Херсон, Харків і Дніпро.
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Ты несмышлёный малорос - вот ты хто, бо ни какого гражданского конфликта не будет, ибо Майдан это народ против власти быдло-элиты казнокрадов, коррупционеров и казнокрадов. И если Майдан выйдет именно с такими лозунгами то с нами на Майдан станет и вата. Это смертельно не только для "нашей" власти-клептократов, но и для *****. Будующий Майдан должен быть Майданом будущего, а не прошлого как ты его себе представляешь. Понимаешь?
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В конце года ( по окончанию действия дурацкого закона об особом статусе ОРДЛО ) Украине нужно принимать другой закон, в котором должно быть только одна формулировка - Крым и отдельный районы Луганской и Донецкой областей оккупированные РФ, в результате не спровоцированной агрессии. Все. Во тот "особый статус" - статус оккупированных территорий. Больше вообще не о чем говорить ( если мы конечно не признаем что это "внутренний конфликт, гражданская война " и прочая лабуда. Какие это могут быть от Украины "особые права" для территорий которые оккупировал враг. Странно даже слышать, где такое было...
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"Особий статус" -це головна хотілка Кремля. Вона запускає "особливий статус" в інших регіонах (а чим ми гірші, ми теж особливі !!) , потім федералізація а потім розвал та припинення існування України. Як тільуки хоть 1\10000 кроку буде зроблено в напрямку "особого" нашою владою, то ось тоді вже дійсно потрібно йти на вулиці і виганяти Зеленського в Ростов.
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Ну що Вовік, хочеш потриматися за ботоксну руку терориста світу, веди народ на бойню. Бо в іншому випадку ти йонго не побачиш.
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