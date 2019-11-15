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 Політика України
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 Провести референдум про доступ іноземців до ринку землі найближчим часом неможливо, - Разумков. ВIДЕО

Провести референдум про доступ іноземців до ринку землі найближчим часом неможливо. Спочатку ринок земель запустять для українців, а вже після того, як громадяни побачать, як це працює, проведуть референдум.

Про це спікер Верховної Ради Дмитро Разумков заявив в ефірі "1+1", інформує Цензор.НЕТ.

Голова Верховної Ради підкреслив, що не відповідає дійсності інформація про те, що референдум про ринок землі відбудеться в період між першим і другим читанням законопроєкту, який передбачає скасування мораторію на продаж землі в Україні.

"Це неможливо фізично підготувати, провести референдум. Зараз немає закону про референдум. Але сьогодні Руслан Стефанчук, перший заступник голови Верховної Ради, разом з командою фахівців займається питаннями закону навіть не тільки про референдум, тому що це буде закон про народовладдя чи пакет законів про народовладдя, місцеві референдуми, загальнонаціональний референдум, там буде народне вето та інші речі... Повертаючись до ринку землі, позиція номер один: ринок землі буде відкриватися для фізичних осіб і юридичних осіб, власниками і кінцевими бенефіціарами яких є українські громадяни", - сказав Разумков.

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"Референдум відбудеться. І лише після цього референдуму, коли українське суспільство визначиться, що воно готове або не готове дати можливість іноземцям купувати українську землю, або продавати корпоративні права, то цей ринок буде відкритий і для іноземців. Але після референдуму", - зазначив Разумков .

За його словами, відкривати ринок землі потрібно для того, щоб "у людей була можливість розпоряджатися своїм майном", але з огляду на стратегічні підходи та питання національної безпеки, необхідно "доопрацювати багато речей, таких як підготовка реєстрів, кадастрів, боротьба з рейдерством, і уряд цим займається", щоб створити умови для ринку. Також політик зазначив, що ті "важливі та неоднозначні моменти, пов'язані із залученням іноземних інвесторів, мають свої плюси, яких теж багато", але є й ризики.

"Саме тому президент запропонував провести референдум, і українське суспільство визначиться, робити це чи ні. Плюс - буде перехідний етап, коли українські громадяни побачать, як працює ринок землі, і після цього, орієнтуючись уже не в міфах, а в тому, що бачать навколо себе, вони будуть визначатися, чи треба дозволяти, щоб до нас прийшли там французи, поляки..." - пояснив політик.

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Відповідаючи на запитання, чи відбудеться референдум уже за іншої влади у 2024 році, Разумков припустив, що це може відбутися раніше.

"Я не впевнений. Дочекаймось ухвалення законів про референдум. Це може відбутися й раніше, ніж 2024 рік", - сказав голова ВР.

Нагадаємо, 13 листопада Верховна Рада підтримала в першому читанні законопроєкт про ринок землі в Україні.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що питання права іноземців купувати землю буде винесено на референдум.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3159810
 
 
 Топ коментарі
 
Спочатку вони все продадуть, а потім буде закон.
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Этот закон противоречит Конституции Украины, где написано, что земля принадлежит народу Украины. Пусть хоть Конституцию прочитают.
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Каждый народ заслуживает то правительство которое имеет. (Г.Гегель)
Обычно на выборах выбирают себе подобных, хотя бы по некоторых показателям. Если выбрали дебилов, то скорей всего и избиратели были дебилами... Жаль что мало кто из них может это признать и сделать выводы.
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ты действительно считаешь, что вопрос о референдумах намного важнее вопроса рынка земли?
или просто надо хоть что-нибудь пукнуть на форуме? типа отметится?
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Твою вонь на форуме будет супруга нюхать, адъес , Амигос!
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вряд ли твоя супруга меня заинтересует
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Сначала Беня за деньги зелохов должен все скупить, недорого.
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хочешь я свой пай тебе продам, будешь его хранить и беречь как святая святіх! таким образом ті принесешь огромную пользу стране, государству и народу
и заблокрируешь таким образом скупку зели Беней
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Зачем мне твой пай в Луганской области?
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есть еще в Ивано-Франковской, на границе с Хмельницкой
Ну извини, в Киевской не смог купить, очень было дорого, за пай в 4-6 га платили здесь по 70-80 тысяч баксов, нету у меня такой суммы
а в Луганской у меня на нашей территории. как раз там. где сами местные люди вышли навстречу апалченцам и сказали: идите на йух!!!
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Ты это, по тише, после ввода рынка земли, землевладельцам начнут утюги на пузо ставить.
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Ну вот и все. Земля будет на офшорках, а собственник- сами знаете кто. Тем более 100 лярдов хватит на пол Украины.
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Для общей эрудиции. Вечером Разумков и слуги скасувалии а раде закон про запрет продажи земли иностранцам в земельном кодексе. А потом приходит на прогрму и обьсняет
почему нельзя провести референдум,оцените красоту игры. Вывод-пока не обьеденимся в любые товарищества мы быдло, какими бы умными не были по отдельности. С нами никто считаеться не будет. Уважают и договариваются только с сильными хоч и тупыми, но не с умными и хитрыми но слабыми. Законы жизни надо чтить. Все остальное вторично и в большинстве своем лапша на уши, чтобы не обьединялись.Пучок веток трудно сломать.
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Слуги боятся референдума. Бо следующий референдум будет по газу.И т.д.... Сначала народовладдя як фундамент потом все остальное. Но для этого надо обьединяться, слуги чуют як чахлик невмирущий где их смерть. И просто так настоящее народовладдя не дадут.
Следущий майдан за народрвладдя.Но с готовой програмой народовладдя, вот что нам надо.
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референдума как раз боятся порохоботы, последние пол года при упоминании слова "референдум" на любую тему, порохоботы поднимали такую вонь, что на Цензор было противно заходить
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Пора понять, что Порошенко и Коломойский (Зеленский) - это одна команда, цель которой отдать украинскую землю в нужные иудейские руки.
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чтобы землю защитить. как раз и нужен рынок земли
иначе земля уходит по теневым схемам за бесценок в одни руки
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кстати, по поводу ваучеров. типа лохотрон
все от людей зависело, кто сдал "в управление" всяким "Меркуриям" (Семен Юфа) или Гермесам или т.п - те попрощались
кто вкладывал в предприятия - часть угадали. Харьковский Турбоатом или Хартрон или прочее - пролетели.
А например кто вложил в Укрнафту или Укртелеком - выиграли. Пакет акций Укрнафты у физлица по ваучеру я лично выкупал на пике по 6800 гривен, около трех тысяч баксов, по тем временам это пол квартиры в Киеве
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значит моника опять напи соврал))))))
как вам зеленая россссса, зебильчики?
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cоздание рынка земли - это было одно из предвыборных обещаний Зеленского, одно это сильно добавило ему рейтинга
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сensor.net.ua/news/3158916/vopros_prava_inostrantsev_pokupat_zemlyu_budet_vynesen_na_referendum_zelenskiyi_video
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Коломойский в цивилизованном мире признан самым большим мошенником в истории всей банковской системы. И вы верите, что он со своей зеленой командой захватил Украину для того что бы созидать??? Ну вы и наивные!
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Иудеи предпологают, а Бог располагает. Примеров в истории много, последний - Холокост.
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Неможливо провести референдум? А вкрасти землю в українців можливо?
___________________
Починаємо загальноукраїнську політкомпанію "Зєлю Геть! Дострокові!". Сьогодні проти Зєлі можуть об'єднатись усі. Інша справа, що консенсусу по альтернативі цій антиукраїнській маріонетці нема. Хто, якщо не Зєля? Ладно, нехай вирішують перевибори.
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что значит -"Провести референдум о доступе иностранцев к рынку земли в ближайшее время невозможно"???..Вопрос о продаже земли ВООБЩЕ не имеет права подниматься без согласия территориальных громад,которым и принадлежит та земля.То есть,нечто похожее на референдум (а то должен пройти и открытый общеукраинский референдум,поскольку украинская земля принадлежит не только селянам) ..Не хмыри в жилетках из Киева на трибунах ВР долждны решать вопрос-"какой быть продаже земли?",а СОБСТВЕННИКУ этой земли-народу-вооьще о САМОЙ ПРОДАЖЕ,
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100%. Якщо якийсь пайшик і захоче продати свій пай, то держава має викупити цей пай у нього за прийнятною ціною(а не за 100 дол. за га, як зараз) і потім здавати цю землю в оренду по цілому регламенту умов, вимог, обмежень і застережень. Порушення яких має бути підставою для розірвання договору оренди.
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Неплохо бі цензору опубликовать текст того документа, которій біл принят "народніми избранниками". Мне уже интересно стало...
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Бог просил вам передать, что Он создавал Землю и она является Его собственностью. Кто поддерживает идеи отобрать собственность Бога и передать ее человекам, получит большие проблемы в виде несчастных случаев и болезней. Думай - те!
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она уже передана украинцам, итиот, еще в 90-х, бывшая колхозная земля роздана колхозникам в качестве компенсации поскольку городским жителям разрешили приватизировать савецкую недвижимость, а колхозникам дали землю колхозов, тормоз
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Бог передал землю людям по несколько гектар на человека. Владение землей в больших количествах противоречит замыслу Бога. Хотите проверить на своей семье - проверяй-те.
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у меня как раз несколько гектар, у меня фсьо пучком
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С рынком земли все понятно, селян раскуркулят, фермеров отстрелят ( чтоб не мешали украинцам с рюзькими паспортами и рюзькими мазнами и деньгами скупить землю. Когда вы уже нажретесь? Внуки ваши все на наркоту спустят, вы с собой в мо7илу ничего не заберете и народ вас проклянет до седьмого колена.
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Я так вижу, кроме как продать землю и подороже продаться ***** за типа мир на Донбассе ЗЕклованов больше ничего и не интересует. Да и рапа Беня недавно изрек типа такого - "Украине пора идти под россию". Как оворится, вот и сказочке конец. И да, 73%, вы сделали это вместе, не спорю.
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Все, кто против продажи земли - должны отказаться от квартир. построенных в савецкое время. Если они такие честные и порядочные патриоты. как пишут о себе. Тогда это будет справедливо
в 90-х годах горожанам отдали в частную собственность квартиры, а селянам землю колхозов
Тока потом решили эту землю отобрать и запретили ее продажу, одновременно изымая ее за бесценок
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Треба об'єднуватися і валити коЗєманду. Чим раніше, тим легше це буде зробити.
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у вас у будинку престарілих сніданок закінчився?
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Неужели вам иудеям до сих пор не понятно, что Холокост был попущен Богом за то что иудеи хотели подобным образом отобрать землю у немцев после Первой мировой войны.
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Ви провели референдум "Про продаж землі"? Чи думка 73% українців, які проти цього, вас не цікавила? Чого це ви зараз надумали пограти в "народовляддя"?
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тому що меншість набагато активніша і треба прислухатися до її думки, а думка 73% ватників, - українців не цікавить
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То це 73% ватників вибрали нам прокацапську істоту в презЕденти?
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ні, 73% прокацапських ватників проти ринку землі
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73%, хто не хоче продажу України- "ватники", а 73%, тих хто вибрали прокацапського презЕдента- не ватники? Математика і логіка- це не ваше. Вам до психіатра
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Зрадники не вони. Зрадники-ті, хто їх обрав. У тих, у кого замість мозку, кусок Зелёного лайна з відбитком мокшанского лаптя.
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Для особьо тупіх - речь идет о бівшей колхозной земле, которая уже около 20 лет находится в частніх руках бівших колхозников! Она уже давно является частной собственностью!
Крики о глобальной продаже каких то ценніх земель или вообще о всей земле - єто крики дебилов дегенератов и отбросов
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Класична хуцпа від коломИйського:
1) Буде референдум про продаж землі.
(потім це перетворюється на):
2) Буде референдум про продаж землі іноземцям.
(тобто: продаж землі -- вже вирішено без референдуму), а далі:
3) Референдум взагалі неможливий.
Вуаля, хохлобидло. Далі буде Провести референдум про доступ іноземців до ринку землі найближчим часом неможливо, - Разумков - Цензор.НЕТ 6166
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Вчора на ЕспресоТВ сказали, що за час коЗЄманди громадянство України отримали 15000 ївреїв...
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Во-первых, и что? Во-вторых, явный бред. Нахрена евреям ломится в Украину. Скорее, отсюда.
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15 тис. нічого не варті, якщо буде референдум по введенню ринку землі. Така кількість інсайдерів достатня, щоб зробити уявність легальної купівлі неабиякої частки української землі
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Алё, гараж, какой всеукраинский референдум может быть, если часть территории оккупирована?! Вы юридические дегенераты! Это п...ц какой-то.
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Гнида Зелена, який референдум? Виконуйте вимоги Земельного кодексу, який це прямо забороняє!!!
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Повелись зебильі на сказки о референдумах
Закатайте губу, никакого референдума не будет, не вьігодно каломойскому пускать иностранцев на рьінок земли (во всяком случае пока самьіе лучшие участки не скупленьі), ведь от єтого будет расти спрос на землю а вместе с ним и цена. А так по дешевке все скупят.
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Хочу заспокоїти панство, ніякого ринку землі не буде(поки що). Зєля своїми ініциативами, щоб швиденько злити Україну з українцями, настільки налаштує українців проти себе, що люди масово вийдуть на вулицю. Далі буде вже підготовлений сценарій - гучні і криваві провокації цілої армії ФСБшної агентури, що окопалась у Києві. Агентури, яку ніхто не викриває. Уявні, радикальні "демонстранти" різних "корчинських" почнуть штурмувати Офіс Зеленського на Банковій. Це буде для нього підставою запросити допомогу "миротворчиків" з Раші. А ці "миротворчики" вже в Києві!!! Братчикам Корчинського треба тільки перевдягтись.
І з Києва потягнуться цілі каравани біженців на джипах в бік заходу...(до першого блокпосту російських військових)
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