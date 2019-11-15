 Провести референдум про доступ іноземців до ринку землі найближчим часом неможливо, - Разумков. ВIДЕО

Про це спікер Верховної Ради Дмитро Разумков заявив в ефірі "1+1", інформує Цензор.НЕТ.
Голова Верховної Ради підкреслив, що не відповідає дійсності інформація про те, що референдум про ринок землі відбудеться в період між першим і другим читанням законопроєкту, який передбачає скасування мораторію на продаж землі в Україні.
"Це неможливо фізично підготувати, провести референдум. Зараз немає закону про референдум. Але сьогодні Руслан Стефанчук, перший заступник голови Верховної Ради, разом з командою фахівців займається питаннями закону навіть не тільки про референдум, тому що це буде закон про народовладдя чи пакет законів про народовладдя, місцеві референдуми, загальнонаціональний референдум, там буде народне вето та інші речі... Повертаючись до ринку землі, позиція номер один: ринок землі буде відкриватися для фізичних осіб і юридичних осіб, власниками і кінцевими бенефіціарами яких є українські громадяни", - сказав Разумков.
"Референдум відбудеться. І лише після цього референдуму, коли українське суспільство визначиться, що воно готове або не готове дати можливість іноземцям купувати українську землю, або продавати корпоративні права, то цей ринок буде відкритий і для іноземців. Але після референдуму", - зазначив Разумков .
За його словами, відкривати ринок землі потрібно для того, щоб "у людей була можливість розпоряджатися своїм майном", але з огляду на стратегічні підходи та питання національної безпеки, необхідно "доопрацювати багато речей, таких як підготовка реєстрів, кадастрів, боротьба з рейдерством, і уряд цим займається", щоб створити умови для ринку. Також політик зазначив, що ті "важливі та неоднозначні моменти, пов'язані із залученням іноземних інвесторів, мають свої плюси, яких теж багато", але є й ризики.
"Саме тому президент запропонував провести референдум, і українське суспільство визначиться, робити це чи ні. Плюс - буде перехідний етап, коли українські громадяни побачать, як працює ринок землі, і після цього, орієнтуючись уже не в міфах, а в тому, що бачать навколо себе, вони будуть визначатися, чи треба дозволяти, щоб до нас прийшли там французи, поляки..." - пояснив політик.
Відповідаючи на запитання, чи відбудеться референдум уже за іншої влади у 2024 році, Разумков припустив, що це може відбутися раніше.
"Я не впевнений. Дочекаймось ухвалення законів про референдум. Це може відбутися й раніше, ніж 2024 рік", - сказав голова ВР.
Нагадаємо, 13 листопада Верховна Рада підтримала в першому читанні законопроєкт про ринок землі в Україні.
Президент України Володимир Зеленський заявив, що питання права іноземців купувати землю буде винесено на референдум.
или просто надо хоть что-нибудь пукнуть на форуме? типа отметится?
и заблокрируешь таким образом скупку зели Беней
Ну извини, в Киевской не смог купить, очень было дорого, за пай в 4-6 га платили здесь по 70-80 тысяч баксов, нету у меня такой суммы
а в Луганской у меня на нашей территории. как раз там. где сами местные люди вышли навстречу апалченцам и сказали: идите на йух!!!
почему нельзя провести референдум,оцените красоту игры. Вывод-пока не обьеденимся в любые товарищества мы быдло, какими бы умными не были по отдельности. С нами никто считаеться не будет. Уважают и договариваются только с сильными хоч и тупыми, но не с умными и хитрыми но слабыми. Законы жизни надо чтить. Все остальное вторично и в большинстве своем лапша на уши, чтобы не обьединялись.Пучок веток трудно сломать.
Следущий майдан за народрвладдя.Но с готовой програмой народовладдя, вот что нам надо.
иначе земля уходит по теневым схемам за бесценок в одни руки
все от людей зависело, кто сдал "в управление" всяким "Меркуриям" (Семен Юфа) или Гермесам или т.п - те попрощались
кто вкладывал в предприятия - часть угадали. Харьковский Турбоатом или Хартрон или прочее - пролетели.
А например кто вложил в Укрнафту или Укртелеком - выиграли. Пакет акций Укрнафты у физлица по ваучеру я лично выкупал на пике по 6800 гривен, около трех тысяч баксов, по тем временам это пол квартиры в Киеве
написоврал))))))
как вам зеленая россссса, зебильчики?
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Починаємо загальноукраїнську політкомпанію "Зєлю Геть! Дострокові!". Сьогодні проти Зєлі можуть об'єднатись усі. Інша справа, що консенсусу по альтернативі цій антиукраїнській маріонетці нема. Хто, якщо не Зєля? Ладно, нехай вирішують перевибори.
в 90-х годах горожанам отдали в частную собственность квартиры, а селянам землю колхозов
Тока потом решили эту землю отобрать и запретили ее продажу, одновременно изымая ее за бесценок
Крики о глобальной продаже каких то ценніх земель или вообще о всей земле - єто крики дебилов дегенератов и отбросов
1) Буде референдум про продаж землі.
(потім це перетворюється на):
2) Буде референдум про продаж землі іноземцям.
(тобто: продаж землі -- вже вирішено без референдуму), а далі:
3) Референдум взагалі неможливий.
Вуаля, хохлобидло. Далі буде
Закатайте губу, никакого референдума не будет, не вьігодно каломойскому пускать иностранцев на рьінок земли (во всяком случае пока самьіе лучшие участки не скупленьі), ведь от єтого будет расти спрос на землю а вместе с ним и цена. А так по дешевке все скупят.
І з Києва потягнуться цілі каравани біженців на джипах в бік заходу...(до першого блокпосту російських військових)