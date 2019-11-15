 Провести референдум про доступ іноземців до ринку землі найближчим часом неможливо, - Разумков. ВIДЕО

Про це спікер Верховної Ради Дмитро Разумков заявив в ефірі "1+1", інформує Цензор.НЕТ.

Голова Верховної Ради підкреслив, що не відповідає дійсності інформація про те, що референдум про ринок землі відбудеться в період між першим і другим читанням законопроєкту, який передбачає скасування мораторію на продаж землі в Україні.

"Це неможливо фізично підготувати, провести референдум. Зараз немає закону про референдум. Але сьогодні Руслан Стефанчук, перший заступник голови Верховної Ради, разом з командою фахівців займається питаннями закону навіть не тільки про референдум, тому що це буде закон про народовладдя чи пакет законів про народовладдя, місцеві референдуми, загальнонаціональний референдум, там буде народне вето та інші речі... Повертаючись до ринку землі, позиція номер один: ринок землі буде відкриватися для фізичних осіб і юридичних осіб, власниками і кінцевими бенефіціарами яких є українські громадяни", - сказав Разумков.

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"Референдум відбудеться. І лише після цього референдуму, коли українське суспільство визначиться, що воно готове або не готове дати можливість іноземцям купувати українську землю, або продавати корпоративні права, то цей ринок буде відкритий і для іноземців. Але після референдуму", - зазначив Разумков .

За його словами, відкривати ринок землі потрібно для того, щоб "у людей була можливість розпоряджатися своїм майном", але з огляду на стратегічні підходи та питання національної безпеки, необхідно "доопрацювати багато речей, таких як підготовка реєстрів, кадастрів, боротьба з рейдерством, і уряд цим займається", щоб створити умови для ринку. Також політик зазначив, що ті "важливі та неоднозначні моменти, пов'язані із залученням іноземних інвесторів, мають свої плюси, яких теж багато", але є й ризики.

"Саме тому президент запропонував провести референдум, і українське суспільство визначиться, робити це чи ні. Плюс - буде перехідний етап, коли українські громадяни побачать, як працює ринок землі, і після цього, орієнтуючись уже не в міфах, а в тому, що бачать навколо себе, вони будуть визначатися, чи треба дозволяти, щоб до нас прийшли там французи, поляки..." - пояснив політик.

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Відповідаючи на запитання, чи відбудеться референдум уже за іншої влади у 2024 році, Разумков припустив, що це може відбутися раніше.

"Я не впевнений. Дочекаймось ухвалення законів про референдум. Це може відбутися й раніше, ніж 2024 рік", - сказав голова ВР.

Нагадаємо, 13 листопада Верховна Рада підтримала в першому читанні законопроєкт про ринок землі в Україні.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що питання права іноземців купувати землю буде винесено на референдум.