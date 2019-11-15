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 Суспільство
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 Громада храму на Закарпатті відстояла своє право перейти в ПЦУ у Верховному суді

Громада храму с. Пилипець Закарпатської єпархії відстояла у Верховному суді своє право на зміну релігійної приналежності

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє сайт ПЦУ.

У повідомленні зазначається: "Релігійна громада Свято-Різдва Богородиці села Пилипець Міжгірського району Закарпатської області відстояла у Верховному суді України своє право на зміну релігійної приналежності.

Таким чином, остаточно підтверджено право громади на перехід з Хустської єпархії УПЦ Московського Патріархату в Закарпатську єпархію помісної Православної Церкви України.

У зв'язку з цим єпископ Ужгородський і Закарпатський Варсонофій направив свої вітання парафіянам і настоятелю храму".

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3159809
 
   
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стыдно, мерзко и гадко быть прихожанином секты УПЦ МП!..
у не не только Томоса нет!.. у них нет благодати, а их миро варится на Путенской моче!
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Томос Андерс уже не тот, видел его на днях Громада храму на Закарпатті відстояла своє право перейти в ПЦУ у Верховному суді - Цензор.НЕТ 9214
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недавно видел Гуньдяева, тот пиво в ларьке продавал.. уже не тот.. совсем не тот..
сектант, что с него возьмешь!
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А моя сусідка бачила як гундяй сходив у жіночий туалет.
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Единственный реформированный суд, и тот собираются сокращать младые зелёные лиформаторы.
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Я не понимаю. почему они все в суд бегут? А тому парню, которому они молятся, не очень доверяют? В суд надёжнее? Или ему вообще похер? Скорее всего. А вот попам точно не похер. Громада храма на Закарпатье отстояла свое право перейти в ПЦУ в Верховном суде - Цензор.НЕТ 333
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чуваґ, ти вкурсі причини виникнення підйомної сили в літаку?
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А где ты там про самолёт увидел, загадочный ты наш? По существу возражай.
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Тот, кому они молятся решил их проблемы - каноническую украинскую церковь. С Богом решают Божьи дела, а с правителями мира сего - мирские.
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То я перевіряв на присутність у тебе інтелекту.
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Так это махровый провокатор. Воинствующий атеизм, любящий совать свое московское рыльце в дела, которые его не касаются
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Молодцы ! От рашистов и зебилья подальше
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Молодцы ! От гебни коммуняцкой подальше
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нелегальную секту в рясах обьявить вне закона...
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