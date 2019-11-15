 Громада храму на Закарпатті відстояла своє право перейти в ПЦУ у Верховному суді

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє сайт ПЦУ.

У повідомленні зазначається: "Релігійна громада Свято-Різдва Богородиці села Пилипець Міжгірського району Закарпатської області відстояла у Верховному суді України своє право на зміну релігійної приналежності.

Таким чином, остаточно підтверджено право громади на перехід з Хустської єпархії УПЦ Московського Патріархату в Закарпатську єпархію помісної Православної Церкви України.

У зв'язку з цим єпископ Ужгородський і Закарпатський Варсонофій направив свої вітання парафіянам і настоятелю храму".

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