 Російські стратегічні бомбардувальники Ту-22М3 відпрацьовували на навчаннях завдання удару по Одесі, - Воронченко

Про це на третій міжнародній конференції з морської безпеки країн Причорноморського регіону розповів командувач Військово-морськими силами України адмірал Ігор Воронченко, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Думскую.

Провокаційні вчення російські військові провели 10 липня 2019 року. Літаки здійснили умовний пуск за 60 км від Одеси, після чого повернули в бік Босфору.

Доповідь Воронченка була присвячена нарощуванню Росією своєї військової присутності в Чорному морі.

За словами адмірала, за п'ять років, що минули після окупації Криму кількість кораблів Чорноморського флоту РФ виросло з 34 до 49, у тому числі підводних човнів - з одного до семи. Всі нові фрегати, корвети і субмарини оснащені ракетами морського базування "Калібр". Зараз сумарний залп цих ракет становить 72 одиниці, але програма виробництва озброєння передбачає, що в 2020 їх буде вже 170 штук.

За допомогою протикорабельних систем Росія контролює всю акваторію Чорного моря. Зенітні комплекси С-400, що базуються в Криму, відстежують повітряні цілі на відстані до 600 км і здатні вражати їх на дальності 240 км.

В даний час РФ будує морську систему виявлення, що складається зі стаціонарних автоматичних підводних станцій. У кримському небі під час авіаційних навчань спостерігалося одночасно до сотні літаків - винищувачів, штурмовиків і бомбардувальників.