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 Політика України
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Все про:армія РФ (2014) Одеса (2164) Чорноморський флот РФ (87) Воронченко (62)

 Російські стратегічні бомбардувальники Ту-22М3 відпрацьовували на навчаннях завдання удару по Одесі, - Воронченко

Російські стратегічні бомбардувальники Ту-22М3 відпрацьовували цього літа під час навчань завдання ракетного удару по Одесі.

Про це на третій міжнародній конференції з морської безпеки країн Причорноморського регіону розповів командувач Військово-морськими силами України адмірал Ігор Воронченко, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Думскую.

Провокаційні вчення російські військові провели 10 липня 2019 року. Літаки здійснили умовний пуск за 60 км від Одеси, після чого повернули в бік Босфору.

Доповідь Воронченка була присвячена нарощуванню Росією своєї військової присутності в Чорному морі.

За словами адмірала, за п'ять років, що минули після окупації Криму кількість кораблів Чорноморського флоту РФ виросло з 34 до 49, у тому числі підводних човнів - з одного до семи. Всі нові фрегати, корвети і субмарини оснащені ракетами морського базування "Калібр". Зараз сумарний залп цих ракет становить 72 одиниці, але програма виробництва озброєння передбачає, що в 2020 їх буде вже 170 штук.

За допомогою протикорабельних систем Росія контролює всю акваторію Чорного моря. Зенітні комплекси С-400, що базуються в Криму, відстежують повітряні цілі на відстані до 600 км і здатні вражати їх на дальності 240 км.

В даний час РФ будує морську систему виявлення, що складається зі стаціонарних автоматичних підводних станцій. У кримському небі під час авіаційних навчань спостерігалося одночасно до сотні літаків - винищувачів, штурмовиків і бомбардувальників.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3159807
 
 
 Топ коментарі
 
Нам не о мире любой ценой нужно мечтать, а сцепив зубы работать над создание боеспособной армии. Почему маленькое государство Израиль смогло "забить болт" на все мировое сообщество и стать маленьким монстром, который даже на "злых кацапов" хер ложил? Дело в том, что там живут люди которые хотят иметь свое государство и жить не зависимо, а у нас 73% готовы принять от кого угодно и куда угодно за миску каши. Зелебобы, таким как вы место только на окружной, там ваша родина!!!
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А потому, что наше 73% зеленое большинство устало от войны.
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В Одессе за Зе проголосовало 87%. Это россияне отрабатывали удары по зебилам, которые смотрели в это время "квартал 95".
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Возвращение статуса ядерной державы.... Утвердить Крым и ОРДЛО - местом официальных испытаний, украинского ядерного оружия...... По одной боеголовке нацеленных на степной Крым и на степной Донбасс для профилактики сепаратизма..... и 5-10 боеголовк на Москву.... 2 - на Питер...

Вот увидите, не будет никаких агрессий, учений, развернутых армий из шойгинских алкашей вдоль границы... и все такое.....
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значит, скоро Ту-22М3 начнут разбиваться об Землю... вместе с экипажами...
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На всё это бряцание металлоломом нужны огромные деньги. И европетухи в этом активно кацапам помогают. Как-будто без газа они там не смогут обойтись. Бабло не побеждает зло. Бабло со злом в союзе.
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Тупейшая брехня. В этом нет никакого смысла.
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коли це росію зупиняла відсутність будь-якого сенсу?
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Россия выполнила те задачи, которые ставила перед собой, начиная операцию в Сирии.

Об этом заявил в четверг президент России Владимир Свинопутин на пресс-конференции по итогам саммита БРИКС.

«Что касается интересов собственно России, то они заключались прежде всего в том, чтобы избавить Россию от инфильтрации на территорию РФ большого количества обученных и подготовленных российских боевиков с опытом боевых действий. В этом смысле нельзя утверждать, что мы решили 100% задач, но в целом да. Ту задачу, которую мы перед собой ставили, начиная операцию в Сирии, мы выполнили» - сказал Свинопутин.
Свинопутин заявил, что правительство США и Трамп также внесли свой вклад в борьбу с российским терроризмом в Сирии.
Российский ***** также рассчитывает, что политический диалог сможет «полностью восстановить территориальную целостность» Сирии.

Свинопутин отметил, что находится в очень тесном контакте с Эрдоганом.

«Я знаю, что у него есть озабоченности по поводу некоторых организаций, но мы с ним договорились в ходе последнего телефонного разговора, что, учитывая уровень нашего взаимодействия, турецкая сторона на оперативном, рабочем уровне будет передавать свои озабоченности по тем или другим ситуациям в той зоне, которая вызывает особые опасения у Турции, своим российским коллегам. И если мы действительно будем видеть, что есть какие-то нарушения, мы готовы на это реагировать» - сказал российский *****.
Російські стратегічні бомбардувальники Ту-22М3 відпрацьовували на навчаннях нанесення удару по Одесі, - Воронченко - Цензор.НЕТ 459
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Твоя підерація, кацапе якраз просрала все те що планувала. Війна в Сірії потрібна була щоб Турки погодились на Турецький потік і ще на дещо, але вийшло навпаки - одну трубу кацапи за свій рахунок і збудували і розібрали, турки заставило кацапів продавати їм газ і величезною скидкою, трубу використовують не для транзиту як планувалось а для потреб внутрішнього ринку, та обєми далеко не ті що хотіли кацапи. По іншим питанням в Сирії у кацапів взагалі повне фіаско. Туреччина в Сирії диктує свої умови під протекцією США.
Північний потік який разом і турецькими мав позбавити Україну транзиту ще у цьому році - потрапив під дерективи ЄС і навіть коли буде збудований то зможе використовуватись кацапами лише на 50% і при цьому США кажатуть що вони заблокують цей потік, який заважає продавати їм сланцевий газ. Тобто без українського транзиту не обійтись. Просер у кацапів вийшов і тут.
Ми виграли суди проти газпрому і кацапи зі страху перед конфіскацією відміняють розміщення євробондів газпрому на біржі і не можуть залучати гроші.
Суд у Гаазі прийняв позов України проти кацапів за війну, хоча такий же від Грузії не приймав. Кацапам на горизонті замаячили мільярдні репарації.
Щось не видно, кацапе, щоб ви чогось із цього хотіли досягнути своїми войнами.
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Вашингтон ведет с Москвой консультации о передаче ей присоединившихся к российским террористическим группировкам россиян, которые были захвачены ранее в Сирии.

Об этом заявил во вторник на брифинге для журналистов представитель Госдепартамента США высокого ранга.

«Мы также говорим с россиянами, там большое число захваченных российских боевиков и членов их семей из России. Россияне проявили некоторый интерес к возвращению этих людей, но это все на начальных стадиях» - сказал он.
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Киев допускает возможность выхода из минских договоренностей, если их реализация будет происходить бесконечно долго.

Об этом заявил Пристайко в интервью BBC News Украина.

«Если встреча в нормандском формате покажет отсутствие прогресса, это, безусловно, поставит под сомнение возможность достижения мира в минском процессе» - заявил он.

Он также сообщил, что на встрече нормандской 4-ки будут обсуждаться вопросы обмена пленными, доступа в регион международных гуманитарных организаций, а также дальнейшего разведения сил на линии соприкосновения.
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А что же вы, "миролюбивые", в "хохляндию" вцепились, как собака в кость? Только не надо "петь красивые песни" о защите "русскоязычных" - товарищ рассказывал, как вы в Таджикистане их "защищали", когда их реально, "на ножи поставили". (Нас двоих туда посылали, в 92-м, но я отказался, невзирая на увольнение (надеялся перевестись на Родину), а он попёрся... Вернулся инвалидом, без ноги. А я цел... ). Так вот, там "русских", действительно, убивали... А вам "команды не давали", их защищать...
А дело намного проще - вам нужен ВПК Украины и работящие руки "хахлов"... Потому что на "совковском" оружии долго не провоюешь, а сами сделать - не способны...
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Ещё один фактор. Как по мне - главный Кацапы не смогут ничем оправдать перед своим быдлом рост уровня жизни в Украине. Этого ***** боится больше всего. Ему главно - показать "чем чревато выступление против власти" - наш Майдан типа. То есть "был Майдан - поэтому Украине плохо. Хотите тоже так же?" Поэтому Украине любым способом нужно не давать подняться .А лучше несколькими способами :
- "абизянами дамбаса"
- ********* в кресле президента Украины и его науськивателями - друзьями параши
- ********* и мошенником в кресле президента США
- ********* и сцыкуном в кресле президента Франции с пугалкой "арабы и жёлтые жилеты"
- жадными бюргерами немеции и её полуживым уставшим от жизни канцлером- дурой из Штази - коллегой ***** по скотинизму
- шантажом энергоносителями ( опять же пользуясь ******** у власти Украины которые не разрабатывают своё а лоббируют интересы кацапостана)
..и ряд других вариантов поменьше...
Были бы вопросы по этому поводу к власти Украины - но там говорить не с кем. Там сброд тупорылых животных, банды рыгов в жопе, вылезших из подполья коммуняцких дармоедов и просто тупого гортопа который вообще не понимает до сих пор где находится.. Опасный отрезок времени..Народ Украины этого просто на сегодня не понимает .Он в очередной раз ******* часть своей жизни в минус..
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ДОГОВОРИТЕСЬ С ТУРЦИЕЙ, БОЛГАРИЕЙ И РУМЫНИЕЙ О РАЗМЕЩЕНИЕ РАКЕТ НА ИХ ТЕРРИТОРИЯХ !!!
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Это не тот ли урод(моральный), у которого: "фошистская Германщина-военщина ВНЕЗАПНО напала на мирные советские 14000 танков своими аж 3500 миллиардами танков"?
Тварь, быдло совковое, чтоб ты сдохло. Даже если правду высрал - не верю. срань красножопая.
ща, Баканову позвоню
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Зачем украинские власти запугивают таким идиотским образом.
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А міністр оборони сказав напередодні, що немає загрози з півдня.
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