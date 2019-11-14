 Російські стратегічні бомбардувальники Ту-22М3 відпрацьовували на навчаннях завдання удару по Одесі, - Воронченко

Про це на третій міжнародній конференції з морської безпеки країн Причорноморського регіону розповів командувач Військово-морськими силами України адмірал Ігор Воронченко, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Думскую.
Провокаційні вчення російські військові провели 10 липня 2019 року. Літаки здійснили умовний пуск за 60 км від Одеси, після чого повернули в бік Босфору.
Доповідь Воронченка була присвячена нарощуванню Росією своєї військової присутності в Чорному морі.
За словами адмірала, за п'ять років, що минули після окупації Криму кількість кораблів Чорноморського флоту РФ виросло з 34 до 49, у тому числі підводних човнів - з одного до семи. Всі нові фрегати, корвети і субмарини оснащені ракетами морського базування "Калібр". Зараз сумарний залп цих ракет становить 72 одиниці, але програма виробництва озброєння передбачає, що в 2020 їх буде вже 170 штук.
За допомогою протикорабельних систем Росія контролює всю акваторію Чорного моря. Зенітні комплекси С-400, що базуються в Криму, відстежують повітряні цілі на відстані до 600 км і здатні вражати їх на дальності 240 км.
В даний час РФ будує морську систему виявлення, що складається зі стаціонарних автоматичних підводних станцій. У кримському небі під час авіаційних навчань спостерігалося одночасно до сотні літаків - винищувачів, штурмовиків і бомбардувальників.
Вот увидите, не будет никаких агрессий, учений, развернутых армий из шойгинских алкашей вдоль границы... и все такое.....
Об этом заявил в четверг президент России Владимир Свинопутин на пресс-конференции по итогам саммита БРИКС.
«Что касается интересов собственно России, то они заключались прежде всего в том, чтобы избавить Россию от инфильтрации на территорию РФ большого количества обученных и подготовленных российских боевиков с опытом боевых действий. В этом смысле нельзя утверждать, что мы решили 100% задач, но в целом да. Ту задачу, которую мы перед собой ставили, начиная операцию в Сирии, мы выполнили» - сказал Свинопутин.
Свинопутин заявил, что правительство США и Трамп также внесли свой вклад в борьбу с российским терроризмом в Сирии.
Российский ***** также рассчитывает, что политический диалог сможет «полностью восстановить территориальную целостность» Сирии.
Свинопутин отметил, что находится в очень тесном контакте с Эрдоганом.
«Я знаю, что у него есть озабоченности по поводу некоторых организаций, но мы с ним договорились в ходе последнего телефонного разговора, что, учитывая уровень нашего взаимодействия, турецкая сторона на оперативном, рабочем уровне будет передавать свои озабоченности по тем или другим ситуациям в той зоне, которая вызывает особые опасения у Турции, своим российским коллегам. И если мы действительно будем видеть, что есть какие-то нарушения, мы готовы на это реагировать» - сказал российский *****.
Північний потік який разом і турецькими мав позбавити Україну транзиту ще у цьому році - потрапив під дерективи ЄС і навіть коли буде збудований то зможе використовуватись кацапами лише на 50% і при цьому США кажатуть що вони заблокують цей потік, який заважає продавати їм сланцевий газ. Тобто без українського транзиту не обійтись. Просер у кацапів вийшов і тут.
Ми виграли суди проти газпрому і кацапи зі страху перед конфіскацією відміняють розміщення євробондів газпрому на біржі і не можуть залучати гроші.
Суд у Гаазі прийняв позов України проти кацапів за війну, хоча такий же від Грузії не приймав. Кацапам на горизонті замаячили мільярдні репарації.
Щось не видно, кацапе, щоб ви чогось із цього хотіли досягнути своїми войнами.
Об этом заявил во вторник на брифинге для журналистов представитель Госдепартамента США высокого ранга.
«Мы также говорим с россиянами, там большое число захваченных российских боевиков и членов их семей из России. Россияне проявили некоторый интерес к возвращению этих людей, но это все на начальных стадиях» - сказал он.
Об этом заявил Пристайко в интервью BBC News Украина.
«Если встреча в нормандском формате покажет отсутствие прогресса, это, безусловно, поставит под сомнение возможность достижения мира в минском процессе» - заявил он.
Он также сообщил, что на встрече нормандской 4-ки будут обсуждаться вопросы обмена пленными, доступа в регион международных гуманитарных организаций, а также дальнейшего разведения сил на линии соприкосновения.
А дело намного проще - вам нужен ВПК Украины и работящие руки "хахлов"... Потому что на "совковском" оружии долго не провоюешь, а сами сделать - не способны...
- "абизянами дамбаса"
- ********* в кресле президента Украины и его науськивателями - друзьями параши
- ********* и мошенником в кресле президента США
- ********* и сцыкуном в кресле президента Франции с пугалкой "арабы и жёлтые жилеты"
- жадными бюргерами немеции и её полуживым уставшим от жизни канцлером- дурой из Штази - коллегой ***** по скотинизму
- шантажом энергоносителями ( опять же пользуясь ******** у власти Украины которые не разрабатывают своё а лоббируют интересы кацапостана)
..и ряд других вариантов поменьше...
Были бы вопросы по этому поводу к власти Украины - но там говорить не с кем. Там сброд тупорылых животных, банды рыгов в жопе, вылезших из подполья коммуняцких дармоедов и просто тупого гортопа который вообще не понимает до сих пор где находится.. Опасный отрезок времени..Народ Украины этого просто на сегодня не понимает .Он в очередной раз ******* часть своей жизни в минус..
Тварь, быдло совковое, чтоб ты сдохло. Даже если правду высрал - не верю. срань красножопая.
ща, Баканову позвоню