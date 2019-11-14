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 Політика України
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Все про:армія РФ (2014) Одеса (2164) Чорноморський флот РФ (86) Воронченко (61)

 Російські стратегічні бомбардувальники Ту-22М3 відпрацьовували на навчаннях нанесення удару по Одесі, - Воронченко

Російські стратегічні бомбардувальники Ту-22М3 відпрацьовували цього літа під час навчань нанесення ракетного удару по Одесі.

Про це на третій міжнародній конференції з морської безпеки країн Причорноморського регіону розповів командувач Військово-морськими силами України адмірал Ігор Воронченко, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Думскую.

Провокаційні вчення російські військові провели 10 липня 2019 року. Літаки здійснили умовний пуск за 60 км від Одеси, після чого повернули в бік Босфору.

Доповідь Воронченка була присвячена нарощуванню Росією своєї військової присутності в Чорному морі.

За словами адмірала, за п'ять років, що минули після окупації Криму кількість кораблів Чорноморського флоту РФ виросло з 34 до 49, у тому числі підводних човнів - з одного до семи. Всі нові фрегати, корвети і субмарини оснащені ракетами морського базування "Калібр". Зараз сумарний залп цих ракет становить 72 одиниці, але програма виробництва озброєння передбачає, що в 2020 їх буде вже 170 штук.

За допомогою протикорабельних систем Росія контролює всю акваторію Чорного моря. Зенітні комплекси С-400, що базуються в Криму, відстежують повітряні цілі на відстані до 600 км і здатні вражати їх на дальності 240 км.

В даний час РФ будує морську систему виявлення, що складається зі стаціонарних автоматичних підводних станцій. У кримському небі під час авіаційних навчань спостерігалося одночасно до сотні літаків - винищувачів, штурмовиків і бомбардувальників.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3159807
 
 
 Топ коментарі
 
Нам не о мире любой ценой нужно мечтать, а сцепив зубы работать над создание боеспособной армии. Почему маленькое государство Израиль смогло "забить болт" на все мировое сообщество и стать маленьким монстром, который даже на "злых кацапов" хер ложил? Дело в том, что там живут люди которые хотят иметь свое государство и жить не зависимо, а у нас 73% готовы принять от кого угодно и куда угодно за миску каши. Зелебобы, таким как вы место только на окружной, там ваша родина!!!
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А потому, что наше 73% зеленое большинство устало от войны.
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А почему наше ПВО не отрабатывало удар по этим бомбандировщикам?
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А почему наше ПВО не отрабатывало удар по этим бомбандировщикам?
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А потому, что наше 73% зеленое большинство устало от войны.
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Потому что это была отработка по Дому Профсоюзов)))
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Палишься, гэбня! Разве что назови тот нервно-паралитический газ, которым вы убили своих симпатиков в Доме Профсоюзов, прежде чем их сжечь изнутри! Російські стратегічні бомбардувальники Ту-22М3 відпрацьовували на навчаннях нанесення удару по Одесі, - Воронченко - Цензор.НЕТ 6175 И почему все обгорелые трупы лежали в расслабленном состоянии, что невозможно при "горении заживо", когда человек сжимается в клубок.
Подсказка: в "Норд Ост" использовался тот же газ. Російські стратегічні бомбардувальники Ту-22М3 відпрацьовували на навчаннях нанесення удару по Одесі, - Воронченко - Цензор.НЕТ 1000
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И шо из этого? А мы давайте в Краснодар прицелимся.
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пора проводить боевые ракетные стрельбы на расстояние в 1200 км.
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Надо турков привлеч к охране украинских границ ( как страну НАТО). Турки у *** самолеты кацапов опускать на землю 😀😀😀
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а венгров охранять ужгород, поляков - львов.
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Вот только не надо эти кубистские сказки про Львов и поляков. Убогость от лаптеногих
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Эстонцы в Евросоюзе. , вот хотят выгнать всех кацапов обратно в рашу- надоели им гаденыши в лаптях
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Да куда ему? На него там швидка Настя нападет 😀😀😥
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Нам не о мире любой ценой нужно мечтать, а сцепив зубы работать над создание боеспособной армии. Почему маленькое государство Израиль смогло "забить болт" на все мировое сообщество и стать маленьким монстром, который даже на "злых кацапов" хер ложил? Дело в том, что там живут люди которые хотят иметь свое государство и жить не зависимо, а у нас 73% готовы принять от кого угодно и куда угодно за миску каши. Зелебобы, таким как вы место только на окружной, там ваша родина!!!
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Олег, начинайте работать! Доставайте ваш набор "моделист-конструктор"!
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Зубожіле. ти не взмозі купити дітям шоколадку?
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Во первых, ты чо иплан сравнивать босяков с камнями и палками с армией РФ? Во вторых, Израиль находится на анексированных силой землях, по этому их все вокруг ненавидят и им этого мало, они постоянно захватывают ещё земли. Нашёл кем поклонятся.
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Уважаемый, биплан, постарайтесь не хамить, как конченый кацап! Если Вы помните, то босяки к ним поваливали на МИГах и с около 2000 танков! По поводу аннексии, также учите историю! Вам известно понятие "Подмандатная Палистина"? Она была создана Лигой наций и потом разделена решением ООН на еврейское и арабское государства. Хотя, зачем вам это? Я им не поклоняюсь, но пример умения защищать свое Государство вызывает только уважение.
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Армия РФ и есть босяки с камнями и палками Російські стратегічні бомбардувальники Ту-22М3 відпрацьовували на навчаннях нанесення удару по Одесі, - Воронченко - Цензор.НЕТ 3006
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Исраиль будет забивать [обрезаный] болт пока за ним стоят штаты, как только штаты отвернутся исраилю кердык Російські стратегічні бомбардувальники Ту-22М3 відпрацьовували на навчаннях нанесення удару по Одесі, - Воронченко - Цензор.НЕТ 9381
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У Исраиля (как Вы его назвали) более 300 ядерных боеголовок и именно в этом и заключается тот (обрезаный) болт, который они ложили на всех!!! Вы немного отстали от жизни. На сегодняшний день США закупают некоторые виды вооружения у Израиля.
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Штати почали допомогати не до, а після того, як побачили волю Ізраїля стояти до кінця.
Да, і там в Армії, службу проходять всі, від дівчат до президентів.
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США даже занимали нейтральную позицию когда Израиль воевал с Сирией, Иорданией и Египтом и под влиянием штатов Израиль не стал захватывать Каир, хотя были совсем рядом и армия Египта была практически разбита.
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Да в жопу этих кацапов, Украине нужно их нах послать и активно экономически развиваться в противоположном направлении. Рашка сама развалится как совок, а потом это всё вооружение будут на еду менять.
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И кто же Украину будет экономически развивать? Неужто беня и клоун зеленский?
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Спочатку задлося, що випадково срусмі просочилися на цензор...а прочитавши статтю зрозумів, що то "наш" піарить "аналоговнєтов". Цікаво, далі буде...
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Зашли в ЕС и НАТО! Нипадеццки!. Украина будет воевать с РФ, а США и Европа жировать.
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Так Беня про то же Російські стратегічні бомбардувальники Ту-22М3 відпрацьовували на навчаннях нанесення удару по Одесі, - Воронченко - Цензор.НЕТ 1330 А он знает что говорит Російські стратегічні бомбардувальники Ту-22М3 відпрацьовували на навчаннях нанесення удару по Одесі, - Воронченко - Цензор.НЕТ 6022
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Это чистое совпадение взглядов на вещи.
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Ну так не воюй, беги в дырляндию с братушками целуйся, может тебя пожалеют и за своего примут.
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Я согласен воевать только в заградотрядах при условии, что на передовой будут истинные патриоты - наши можновладци и их дети. А впереди всех Пётляксеич на белом боевом коне!
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тоесть в ЕС и НАТО вступать не ннада?
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Надо сосредоточиться на развале рашки изнутри.
Только разделившись на мелкие государства и освободившись от дурных кацапов, у угнетенных народов появится шанс догнать в развитии другие страны .
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Я согласен. Помогите мне сосредоточиться. Я могу чем-то помочь? Пока Россия только прирастает территориями за счёт Украины как единое государство. Давайте для начала рисовать карту разделённой на мелкие государства России! У вас есть фломастеры и контурные карты?
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А давайте - Татарстан прекрасно заживет без кацапов.
Калинград готов вернуться на историческую родину- только бы взяли 😀😀😀
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Курилы радостно попросится к японцам
Дагестанцы прекрасно обойдутся без раши
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Так! Первый этап мы выполнили. Беру командование на себя! Отправляю вас в командировку в Татарстан. Вам поручено вступить в контакт с местным населением. Определить среди них симпатиков независимости Татарстана и создать подпольное движение борьбы за независимый Татарстан! Мы организуем там майдан! Поручите активистам расклеивать листовки о дате сбора на майдане и снабжение участников использованными шинами, коктейлями Молотова и спичками.
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В Татарстан едьте вы. А я пока изучу поставку старых шин для костров 😀😀😀
Еще КТОТО должен повернуть КАМАЗы со снарядами в сторону Татарстана , чтобы татры смогли отстреляться от федералов
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Достатньо прокрутити в татарстані фільм, обов'язково татарською мовою, з натяком на різанин касабів. І шини не ************.
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Кого в Одессе бомбить? Большинство целей уже давно в исраиле и в штатах
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Все теперь его уволят или посадят. ваЗЕлин с толстожопым сивохой обьявят его паникером и вруном, а так же воинствующим меньшенством. А богдан с беней поддакивать будут и делить 100 млрд.
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У военных недостаточно средств воздействия на внутреннего оккупанта, препятствующего созданию эффективных средств отражения внешней угрозы? Чего не хватает, разведсредств, аналитики? Что за слезы?
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Ето точно ***** Одесса со своим ПВО и хоть какими то но кораблями как кость в горле. С взятием Одессы ***** отрезает Украину от Черного моря и полностью контролирует регион. Окупация Одессы начнется сразу же после легализации ОРДЛО или подписания капитуляции Украины.
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Так война. Почему эти недовояки постоянно чему то удивляются? Там волшебник должен летать в голубом вертолёте?
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7 только подлодок у кацапов, надводный флот гораздо больше. И как с этим сражаться имеющимися средствами? Киданули западные партнеры-гаранты Украину, долго еще эта ползучая агрессия будет продолжаться
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Шо там отрабатывать? Такой удар можно нанести и без всякой отработки. Зачем это нагнетать? Ну, проводили они учения. Вероятно потому, что в черноморском регионе проявляют активность американцы. Была выбрана условная цель, точка запуска ракет и выход на точку с условным пуском и отход. Заодно проверили реальную работу активных радаров украинской ПВО с засечкой их дислокации. Обычные военные рутинные занятия. РФ не будет бомбить Одессу. В случае реальных боестолкновений будет подавлять ПВО в первую очередь. Надеюсь они не в черте города? Это обыкновенное бряцание оружием в пику американцам. Только и всего.
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Тебе с бутылки разрешали вставать, кацапоманавт? Тебе не за американцев нужно волноваться, а за своего чеченского мужа, чтобы не отключил тебе wifi Російські стратегічні бомбардувальники Ту-22М3 відпрацьовували на навчаннях нанесення удару по Одесі, - Воронченко - Цензор.НЕТ 7696
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Спустя полгода подняли истерику.
Даже НАТО не подтвердило это бред.
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это кацапо-фашисты так в миру готовится?!да?!
нужно вооружатся до зубов.и восстанавливать ядерное.и так и будет
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У нас нет денег на нормальные бронежилеты и патронного завода. Вы представляете сколько стоит создание ЯО?
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...нисколько не стоит при наличии шести АЭС Російські стратегічні бомбардувальники Ту-22М3 відпрацьовували на навчаннях нанесення удару по Одесі, - Воронченко - Цензор.НЕТ 6221
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Ядерное оружие никогда не производилось на территории Украины, в советское время полный цикл производства ядерных боеголовок был только в рсфср. Так что никаких технологий по производству ЯО у Украины нет и никогда не было. И нам никто не даст обладать ядерным оружием, задавят санкциями
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Зебилы , я вас поздравляю с Приднестровьем-2 . Сколько мог , столько Путин и оттяпать Украины, теперь можно взять передышку , что бы сняли санкции , а когда Путин наберёт сил , он вам и по Одессу все оттяпает! Помните , что бы не говорили , что я не был прав
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Все на що здатні кацапи - це "пужать". Пропоную подивитися кадри як совковий пілот "пужав" американський авіаносець. Тільки косячок вийшов у криволапого пілота: розвертаючись для другого пужального заходу, зачепив крилом воду і гавкнувся. 1968 рік!
https://www.youtube.com/watch?v=l3bijF2--os
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Это тот мудак-главком морских, который мега-прахфиссианально спланировал пленение наших моряков? А теперь пыжиться словоблудием, чтобы отстаться на должности?
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