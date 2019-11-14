 По всій лінії і без двозначностей, - Путін розповів, якого хоче розведення на Донбасі

Про це він заявив у Бразилії на пресконференції за підсумками саміту БРІКС, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Українську правду".

"Треба розвести по всій лінії, так щоб хоч гармати не стріляли, щоб люди не гинули. Це точно потрібно зробити якомога швидше", - сказав Путін.

При цьому президент РФ здивований словами глави МЗС України про те, що наша країна може відмовитися від мінських угод.

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"Правда, тут же з'являються якісь двозначності. Наприклад, міністр, по-моєму, закордонних справ України заявив, що Україна може взагалі відмовитися від мінських угод. Це як? Ми що тоді будемо обговорювати в нормандському форматі? Про що там тоді можна говорити, я не розумію", - заявив Путін.

Крім того, він не хоче, щоб на територію, з якої в процесі розведення сил і засобів відійшли ЗСУ, заходили українські силовики.

"Ми бачимо заяву офіційних осіб про те, що в зону, звідки вже відведені війська з важким озброєнням, можуть повернутися інші збройні формування. І міліція, і Нацгвардія України. Ну тоді все те ж саме буде зроблено з боку ополченців ЛНР і ДНР. Чи потрібно це, якщо вже війська пішли? Мені здається - ні", - сказав Путін.