 Повітряні сили України отримали новітній модернізований винищувач МіГ-29

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє АрміяInform.
Сьогодні після проведення перевірок літака інженерами і льотчиками авіабригади, а також виконання ознайомчого польоту, винищувач приземлився на аеродромі рідної частини.
У командуванні виду уточнюють, що на авіаремонтному підприємстві переданий літак пройшов модернізацію та отримав капітально відремонтовані двигуни. За оцінками авіаційних інженерів, це дасть можливість винищувачу перебувати в бойовому складі не менше восьми років.
Модернізований МіГ-29 отримав кращу радіолокаційну станцію, а також інтегровану в бортовий радіонавігаційний комплекс систему супутникової навігації. Значно розширені і можливості контролю і реєстрації функціональних параметрів технічного стану літака, двигуна і низки бортових систем.
Як пише "Європейська правда", про це заявив в п'ятницю міністр національної оборони Польщі Маріуш Блащак.
"Конгрес США погодився продати Польщі 32 ************ літаки F-35. Це один з останніх кроків до укладення договору, але це ще не кінець нашої роботи", - повідомив міністр у Twitter.
Літаки F-35 вже постачаються до Великої Британії, Австралії, Італії, Туреччини, Норвегії, Нідерландів, Ізраїлю, Японії та Південної Кореї.
Нагадаємо, що раніше Польща анонсувала закупівлю в США реактивних систем залпового вогню. Умови контракту не розголошуються, проте зазначається, що мова йде про 20 установок HIMARS.
https://zaxid.net/news/
2) а у Украины есть деньги на эти самолёты?
3) а Украине их продадут?
Можна все разом: винищувачі, штурмовики бомбардувальники.
Впєрьод.
→ авиазавод «Сокол» Главный конструктор Беляков, Ростислав Аполлосович Первый полёт 6 октября 1977 года