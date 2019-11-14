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 Політика України
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Все про:армія (2607) Зеленський (3550) нагорода (556)

 Зеленський нагородив орденами і медалями 60 військовослужбовців

Президент України Володимир Зеленський відзначив державними нагородами 60 військовослужбовців ЗСУ.

Відповідний указ опубліковано на сайті глави держави, інформує Цензор.НЕТ.

"За особисту мужність і самовідданість, виявлені під час бойових дій і при виконанні службового обов'язку постановляю:

Нагородити орденом Богдана Хмельницького II ступеня - Созанського Максима Андрійовича - лейтенанта

Нагородити орденом Богдана Хмельницького III ступеня - Браницького Дмитра Олеговича - капітана

Нагородити орденом "За мужність" III ступеня:

Іваненка Андрія Володимировича (посмертно) - солдата

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Зеленський нагородив орденами і медалями 46 військових, - указ

Кондратюка Максима Володимировича (посмертно) - старшого сержанта

Кравчука Максима Леонідовича - старшого солдата

Крюкова Олександра Вікторовича - старшого сержанта

Курбатова Тихона Олександровича (посмертно) - старшого сержанта

Лісовола Дмитра Олександровича (посмертно) - старшого солдата

Мельника Івана Ярославовича - старшого сержанта", - йдеться в документі.

Медаллю "За військову службу Україні" нагороджено 7 військовослужбовців, медаллю "Захиснику Вітчизни" - 44 воїни.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3159804
 
 
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Как бы нашего Зелю этой функцией и ограничить? Зеленский наградил орденами и медалями 60 военнослужащих - Цензор.НЕТ 1564
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Думаешь так же попрет везде ленточки перерезать, как его папєрєднік?
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Та ради бога. Лишь бы больше никуда свой маланский пятак не совал.
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четверо посмертно. ужас.
Зеля срочно виляет хвостом перед военными.
никакой даты пока нет. в начале декабря День украинской армии.
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Четырежды уклонист вручает героям награды??? Это кто врусает? Тот, что вчера хером по роялю бренчал и у кадырки извинения вымаливал??? Мир сошел с ума...
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... и поделился опытом - как надо перестать стрелять четыре раза...
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На Майдан пока только провокаторы с Лахты зовут. А та всё правильно, можете писать и за тех, и за тех...
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