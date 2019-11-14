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 Суспільство
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Все про:Гонгадзе (99) Шеремет (244) Рябошапка Руслан (190)

 "Ми не зможемо просунутися далі, ніж зупинилося слідство. Ну, або ми можемо розслідувати ще 20 років", - Рябошапка про справу Гонгадзе

Генеральний прокурор Руслан Рябошапка вважає, що через 20 років після скоєння злочину буде дуже складно вийти на замовників убивства журналіста Георгія Гонгадзе.

Про це він заявив в інтерв'ю виданню "Настоящее время", інформує Цензор.НЕТ.

"Це, мабуть, одна з тих справ, де суспільству можна або потрібно давати відповідь, і я не думаю, що суспільству ця відповідь сподобається. Я вважаю, що дуже складно буде тут досягти процесуального результату і вийти на замовників практично через 20 років після скоєння злочину", - сказав він.

За словами Рябошапки, за 20 років розслідування "багато було втрачено, багато було зроблено так, щоб потім нічого не можна довести".

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"Звичайно, ми будемо намагатися фіналізувати розслідування щодо замовників. Але, чесно кажучи, це буде неймовірно складно. Малоймовірно. Розслідування справи про замовників триває", - пояснив генпрокурор.

"Іноді потрібно говорити суспільству, що тут, на жаль, ми не зможемо просунутися далі, ніж зупинилося слідство. Ну або ми можемо розслідувати ще 20 років. І годувати суспільство обіцянками", - додав він.

При цьому, за словами Рябошапки, у резонансної справи про вбивство журналіста Павла Шеремета набагато більше шансів бути розкритим.

"Тут моє сприйняття прямо протилежне. Я думаю, що ми його розкриємо", - сказав Рябошапка. А на запитання журналістки про те, чи відбудеться це найближчим часом, відповів: "Думаю, так".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3159803
 
 
 Топ коментарі
 
Организм обещал взять под свой контроль и расследовать - врал,как обычно? "Мы не сможем продвинуться дальше, чем остановилось следствие. Ну, или мы можем расследовать еще 20 лет", - Рябошапка о деле Гонгадзе - Цензор.НЕТ 7072
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Это он так развёрнуто объяснил, что Чучму отмазалил. Маланский зять добазарился с соплеменниками.
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Зеленский сказал, что Пинчук на встречах с ним ни о чем не просил
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что бизнесмен Виктор Пинчук ничего не просил у него в обмен на то, чтобы убедить экс-президента Леонида Кучму возглавить трехстороннюю контактную группу в Минске.
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"Следствие закончено. Забудьте" (есть такой фильм про мафию)
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Но 19 лет и 200 дней назад это можно было сделать, если зрада не врала...
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Какая 😳 правда ? Это плата🤡шуто-шоблы 💰 убийце Кучмо ,за сдачу Украины ,террористам -«просто перестать стрелять «в ответ
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Англичанка недоделанная. Респект у нее. Человеку голоау отрубили а ей респект.
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попробуйте Кучме придавить пальцы в двери...узнаете много нового
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Да ему яйца уже не нужны! Ему водки (и другого алкоголя) просто не давать неделю - он расскажет все шо знает! "Мы не сможем продвинуться дальше, чем остановилось следствие. Ну, или мы можем расследовать еще 20 лет", - Рябошапка о деле Гонгадзе - Цензор.НЕТ 319
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Эти и все предыдущие ,-половые продажные тряпки ,хапающие в свою пасть безмерные 💰💰💰💰💰💰украденные чучмой и его зятьком у государства
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Организм обещал взять под свой контроль и расследовать - врал,как обычно? "Мы не сможем продвинуться дальше, чем остановилось следствие. Ну, или мы можем расследовать еще 20 лет", - Рябошапка о деле Гонгадзе - Цензор.НЕТ 7072
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Это он так развёрнуто объяснил, что Чучму отмазалил. Маланский зять добазарился с соплеменниками.
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Пообещали замять расследование убийства Гонгадзе если Кучма подпишет "формулу Штанмаера". Кучма подписал...
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Если они не могут посадить заказчиков убийства Кучму и Литвина, значит эта власть всего лишь клоуны и марионетки в чужих руках
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Ну то, что они шуты и марионетки знали все. Другое дело, что как можно было мозги растворить свои в сериале, выбирая это недоразумение. "Ми не зможемо просунутися далі, ніж зупинилося слідство. Ну, або ми можемо розслідувати ще 20 років", - Рябошапка про справу Гонгадзе - Цензор.НЕТ 9049 Что касается Рябошапки, то ничего кроме жалости он не вызывает. Его сейчас используют по полной как резиновое изделие и выкинут на помойку. А посадить без улик, только потому что об этом все знают - нельзя. Если конечно мы все-таки претендуем на роль правового государства. Все знают только то, о чем нам упорно рассказывают годами ТВ-помойки, а на поверку все так называемые чемоданы компромата оказываются очередным фуфлом.
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Зеленский сказал, что Пинчук на встречах с ним ни о чем не просил
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что бизнесмен Виктор Пинчук ничего не просил у него в обмен на то, чтобы убедить экс-президента Леонида Кучму возглавить трехстороннюю контактную группу в Минске.
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Зачем лепить отмазки, скажите правду что просто не хотите расследовать это дело потому что оно слишком громкое.
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attifattener (25%)‏ @hatifnatowie 7 ч.7 часов назад

Ми ж Вас попереджали!
Привіт порохофобу Аласанії, який виписував по 100к премій, борзів та волав про недофінансування та вимагав у Пороха відкатів за мінімальну об'єктивність. Ну і майклу пацюку за компанію

СУСПІЛЬНОМУ МОВНИКУ УРІЗАЛИ БЮДЖЕТ У НАСТУПНОМУ РОЦІ НА 300 МЛН ГРН

https://newsua.one/news/suspilnomu-movniku-urizali-byudzhet-u-nastupnomu-roci-na-300-mln-grn.html
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И вот так, спустя несколько годков, будет сказано про "справу майдану".
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Это да. Был бы он Биберхам или Циперман, а так - Гонгадзе..
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Якщо так все замилили, то там замішаний крембль.
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Так чого ж тоді мучитись на тій посаді, якщо нічого не можеш?
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Не мутный ,а на 100% чувак нелоха .которому 42 года
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Пі..ц вся Україна знає що кучма з литвином замовили Гонгадзе... Тільки не цей ген прокурор...
Цю країну вже нічого не врятує.
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Дело Гонгадзе - это открытая рана на теле Украины из которого сочится кровь, она не иссякает потому что подпитывается сотнями убитых и покалеченных коррупционно-политической мафией. Непокаране зло наздоганяє щоб і далі вбивати нашу справжню еліту. Украина из поколения в поколение теряет элиту и конца этому нет. Настоящая элита стране не нужна, мешает. У каждой бумажки даже если ее уничтожили , есть имя-отчество-фамилия чиновника и прекрасно можно проследить у кого и что пропало. В деле Гонгадзе беспрецедентное количество потраченных на следствие денег, свидетелей, документов. Категорически нет политической воли , мерзость договорняка и круговой поруки
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Усе понятно.
Кучку с Пиней не тронут.
Шеремета повесят на Патриотов.
Все очень по-зебильному...
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Этого и следовало ожидать от 🤡🤢🐸💩КалоЗе-манды
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всі знають шо Кучма заказав. Пукача трошки прижміть - він все розкаже
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В мене завжди було питання: чого при Ющенко по гарячим стежкам ця справа не була розкрита?
Які "договорняки" заважали?
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Не могу понять, куда делись все эти телки-"за европейское будущее", "за европейское счастье" "за мир во всем мире", проститутки типа нацжЁны, найемы, леЩенки, шашлычники, костя грищинко, толя дрищинко, львовский мусорщик..........Але, ЧМОШНИКИ, вы где лапу сосете, в берлоге? Хочу вас увидеть 21 ноября на Майдане в день начала Революции. Или сцикотно падлы?
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А Вы у Литвина или Кучмы спросите , они Вам помогут в следствии , а ещё лучше у Пукача ! А если серьёзно , то с Вами ********** всё понятно , от предыдущей власти вы ни чем не отличаетесь .
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