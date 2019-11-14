 "Ми не зможемо просунутися далі, ніж зупинилося слідство. Ну, або ми можемо розслідувати ще 20 років", - Рябошапка про справу Гонгадзе

Про це він заявив в інтерв'ю виданню "Настоящее время", інформує Цензор.НЕТ.
"Це, мабуть, одна з тих справ, де суспільству можна або потрібно давати відповідь, і я не думаю, що суспільству ця відповідь сподобається. Я вважаю, що дуже складно буде тут досягти процесуального результату і вийти на замовників практично через 20 років після скоєння злочину", - сказав він.
За словами Рябошапки, за 20 років розслідування "багато було втрачено, багато було зроблено так, щоб потім нічого не можна довести".
"Звичайно, ми будемо намагатися фіналізувати розслідування щодо замовників. Але, чесно кажучи, це буде неймовірно складно. Малоймовірно. Розслідування справи про замовників триває", - пояснив генпрокурор.
"Іноді потрібно говорити суспільству, що тут, на жаль, ми не зможемо просунутися далі, ніж зупинилося слідство. Ну або ми можемо розслідувати ще 20 років. І годувати суспільство обіцянками", - додав він.
При цьому, за словами Рябошапки, у резонансної справи про вбивство журналіста Павла Шеремета набагато більше шансів бути розкритим.
"Тут моє сприйняття прямо протилежне. Я думаю, що ми його розкриємо", - сказав Рябошапка. А на запитання журналістки про те, чи відбудеться це найближчим часом, відповів: "Думаю, так".
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Ми ж Вас попереджали!
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https://newsua.one/news/suspilnomu-movniku-urizali-byudzhet-u-nastupnomu-roci-na-300-mln-grn.html
Цю країну вже нічого не врятує.
Кучку с Пиней не тронут.
Шеремета повесят на Патриотов.
Все очень по-зебильному...
Які "договорняки" заважали?