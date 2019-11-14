 "Ми не зможемо просунутися далі, ніж зупинилося слідство. Ну, або ми можемо розслідувати ще 20 років", - Рябошапка про справу Гонгадзе

Про це він заявив в інтерв'ю виданню "Настоящее время", інформує Цензор.НЕТ.

"Це, мабуть, одна з тих справ, де суспільству можна або потрібно давати відповідь, і я не думаю, що суспільству ця відповідь сподобається. Я вважаю, що дуже складно буде тут досягти процесуального результату і вийти на замовників практично через 20 років після скоєння злочину", - сказав він.

За словами Рябошапки, за 20 років розслідування "багато було втрачено, багато було зроблено так, щоб потім нічого не можна довести".

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"Звичайно, ми будемо намагатися фіналізувати розслідування щодо замовників. Але, чесно кажучи, це буде неймовірно складно. Малоймовірно. Розслідування справи про замовників триває", - пояснив генпрокурор.

"Іноді потрібно говорити суспільству, що тут, на жаль, ми не зможемо просунутися далі, ніж зупинилося слідство. Ну або ми можемо розслідувати ще 20 років. І годувати суспільство обіцянками", - додав він.

При цьому, за словами Рябошапки, у резонансної справи про вбивство журналіста Павла Шеремета набагато більше шансів бути розкритим.

"Тут моє сприйняття прямо протилежне. Я думаю, що ми його розкриємо", - сказав Рябошапка. А на запитання журналістки про те, чи відбудеться це найближчим часом, відповів: "Думаю, так".