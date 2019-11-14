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Все про:Ахметов (392) розслідування (1578) Донбас (13617) Сурков (140)

 "Він мене терпляче чекав три години у ресторані", - помічник Путіна Сурков про зустріч із Ахметовим влітку 2014

Влітку 2014 року помічник президента Росії, куратор терористичних організацій ЛДНР Владислав Сурков у Москві зустрічався з якимось "Рінатом", який просив дозволу приїхати в окупований Донецьк.

Як передає Цензор.НЕТ, про це Сурков сказав у розмові з одним із ватажків ДНР Олексієм Бородаєм, запис якого оприлюднила об'єднана слідча група у справі MH17 (JIT).

Розмова датується 3 липня 2014 року. У ній йдеться про те, що "Рінат" зустрічався у Москві зі своїм "колишнім патроном", а також просив у Суркова дозволу приїхати в Донецьк. Продовження розмови між Бородаєм і Сурковим стосувалося українського олігарха Ріната Ахметова.

"Я просто не хотів із ним зустрічатися. Він мене терпляче чекав три години в ресторані", - говорить Сурков. При цьому він назвав розмову з "Рінатом" "довгою і безглуздою".

Сурков розповів, що "колишній патрон" "Ріната" пропонував йому брати участь у переговорах на боці бойовиків ДНР. "Ну, звісно, відповідь була зрозумілою, що це неможливо з його боку", - сказав Сурков.

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Помічник Путіна додав, що "Рінат" "все говорив про мир, про мир, про мир, дуже добре відгукувався про тебе, а також дуже добре говорив про Ходаковського і Пургіна (ватажки бойовиків, - ред.)".

Також Сурков розповів, що "Рінат" запитав, чи можна йому приїхати в Донецьк. "Я, чесно кажучи, сказав йому, що краще цього не робити. Сашко, у нього погані цілі. Він буде вас тільки розкладати", - сказав помічник Путіна.

Після цього Бородай розповів, що у нього є "цікава статистика". "Щодо споживання газу. Зрозуміло, що всі підприємства області - вона ж республіка - впали рази в три в середньому, крім ахметівських", - сказав бойовик.

Він додав, що, за наявними даними, в Дружківці ці підприємства охороняють бойовики Ігоря (Біса) Безлера й Олександра Ходаковського.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3159802
 
 
 Топ коментарі
 
сурков рыжего "опустил". Опаздывать на 15+ минут - МОВЕТОН. На 2 и больше часа = ваше место у параши.
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Тогда весь 95 квартал надо приглашать который у Безлера гастролировал
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Вал Мишель‏ @VALMICHEL7 4 ч.4 часа назад



"Мы рассчитываем на четкий разговор, чтобы прийти и сказать: ЧТО ВЫ РЕАЛЬНО ХОТИТЕ ОТ НАС. На такой разговор рассчитывает Владимир Зеленский"
Он @банутый? Он не знает ЧТО хочет хуйло? КТО ТЫ БЛТЬ ТАКОЙ, чтобы с твоим клоуном сдавать завоеванное не тобой?

"Он меня терпеливо ждал три часа в ресторане", - помощник Путина Сурков о встрече с Ахметовым летом 2014 - Цензор.НЕТ 2146
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сурков рыжего "опустил". Опаздывать на 15+ минут - МОВЕТОН. На 2 и больше часа = ваше место у параши.
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об этом Сурков сказал в разговоре ... запись которого обнародовала объединенная следственная группа по делу MH17 (JIT).
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"супутник геволюції" за версією калтавого плокулола
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и почему бы Рябошапке не пригласить Рыжего на допросы в ГПУ с последующим продолжением..
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Тогда весь 95 квартал надо приглашать который у Безлера гастролировал
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Т.е. убийцы Ходаковский, Безлер и Пургин это люди Ахметова. Прикольно, что голова фракции Порошенко Герасимов это человек Безлера. Порошенко истинный патриот
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Безлер принимает присягу 14 апреля 2014 года у милиционэров Горловки есть видео.
Выложить?
А следом приезжает 95 квартал на гастроли прямо из логова киевской хунты.
Зато Ахметов ездил в Москву.
Как все замечательно у зелеботов.
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Дмитрий Чекалкин

Посол США: У Зеленського считают Порошенко виновным в войне на Донбассе


Светлана Самборска:
Смотрите-ка, гн#да, обслуживавшая террористов Безлера в тот день, сразу после после того, как они запытали Рыбака, разрезали ему живот и утопили, оказывается считает виноватым в войне... не Безлера (ну, еще бы, он деньги за обслуживание платил), ни Гиркина, ни Путина, ни продажных малороссов вроде самой гн#ды, а Порошенко.
Апрель 2014 года. Крым уже аннексирован. Война идет с 22 февраля, с появления зеленых человечков в Крыму. Уже развернуты действия Кремля на Донбассе: Гиркиным захвачен Славянск, Безлером захвачена Горловка, в Донецке и Луганске захвачены админздания.
17 апреля 2014 года. Один день из жизни захваченной Горловки.
«Зранку 17 квітня перед перед будівлею Горлівської міської ради містяни зібралися на мітинг «За єдину Україну». Під час мітингу депутат міськради Володимир Рибак намагався зняти прапор так званої ДНР і повернути туди прапор України.
Після мітингу, за словами свідків, до депутата під'їхав легковий автомобіль, і якісь особи в камуфляжі буквально заштовхали Рибака в салон і вивезли в невідомому напрямку.
Через кілька днів, 22 квітня, тіло Володимира Рибака та тіло 19-річного студента КПІ Юрія Поправка знайшли в річці Казенний Торець під Слов'янськом з ознаками катувань і насильницької смерті».
Это всё происходит днем. А вечером... А вечером в Горловке будет долгожданный концерт ̶У̶к̶р̶о̶б̶о̶р̶о̶н̶п̶р̶о̶м̶, пардон, концерт Малорособслуга. "Концертная программа будет включать в себя самые лучшие миниатюры и шутки Квартала».
Интересно, "Різали пузо, різали" исполняли?
А что же потом?
«После концерта "квартал" вместе с поклонниками отправился в местный паб Берлога, чтобы поужинать.
Владелец этого заведения Сергей Пилипчук тогда рассказал Gorlovka.ua, что артисты [...] неожиданно заехали на ужин в Горловку повторно. "Причем без звонка и предупреждений, нас тогда это очень удивило", - рассказывал Сергей Пилипчук». Все весело, прикольно, фоточки в пабе. Неплохо провел время в Горловке 17 апреля 2014 года будущий Президент.
А впрочем, ну какой он Президент? Так, муляж. Муляж, пребывающий не в курсе того, что в апреле 2014 года на Донбассе шла война. До избрания Порошенко, который по мнению Зеленского и развязал эту войну, оставалось ещё больше месяца.
И знаешь, что я тебе скажу, дорогой избиратель Зеленского? Ничего не скажу. Ты ведь тоже считаешь, что это Пророшенко стал Президентом и развязал войну. И одновременно с этом, ставишь в вину Порошенко ПРЕДВЫБОРНОЕ обещание быстро закончить УЖЕ ИДУЩУЮ войну. И ничего тебя не смущает. Какой смысл тебе что-то говорить?
Ты проголосовал за клоуна, дававшего свой концерт перед убийцами Рыбака, на чьих руках еще дымилась его кровь. это твой выбор. Тебе с этим жить.
"Он меня терпеливо ждал три часа в ресторане", - помощник Путина Сурков о встрече с Ахметовым летом 2014 - Цензор.НЕТ 6495
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Концертгрупа "Малорособслуга" треба взяти на озброєння
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Зе в то время не утруждал себя раздутиями о судьбе родины -100 процентов. Просто косил бабло. Деньги для него не пахли. И ничего ему не портило настроение, даже убитые патриоты. Клоунада была его ремеслом....
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Порохошавки, как всегда, передергивают. Концерт был 19 апреля, тогда это была Украина, и концерт явно планировался минимум за полгода. И вряд ли кварталовцы отслеживали похождения ахметовского подручного Безлера. А вот Порошенко мог проследить репутацию своего Герасимова
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Зеледебил я же специально написал что есть видео как единственные силовые структуры Украины в виде милиции присягают Безлеру 14 числа.
Тебе выложить?
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И что? Ты такой умный увидел это видео через 5 лет.
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Он такой умный ткнул тебя носом в твоё гавно "Він мене терпляче чекав три години у ресторані", - помічник Путіна Сурков про зустріч із Ахметовим влітку 2014 - Цензор.НЕТ 5546
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" Концерт был 19 апреля, тогда это была Украина"

Тогда в Горловке и сейчас Украина?

Не.
Не отвечай.
Не хочу читать твой бред....
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БРАВО!! Друже, тицьни цього мудозвона шнобелем ще раз в його ж лайно !!
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да!.. никто не ожидал, что Украина выстоит и начнет уничтожать кацапов вагонами..
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ну олигархи свои вопросы решают, это народу развешивают разную лапшу
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как посмел опустить бизнес партнера соевого???
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Неее, тут максимум будет 50 сообщений, это не Коломойский, вот с ним было бы 1000 только взвизгов, истерик и припадков ))
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Там і по Бєні кусок розмови сєпарів теж опублікували сьогодні і на Цензорі є...
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Про ахметку просто не так интересно, он ведь рыжий и пушистый. А всякие там мутные схемы - это вражеские происки в его окружении и завистливые наговоры. ))
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Вал Мишель‏ @VALMICHEL7 4 ч.4 часа назад



"Мы рассчитываем на четкий разговор, чтобы прийти и сказать: ЧТО ВЫ РЕАЛЬНО ХОТИТЕ ОТ НАС. На такой разговор рассчитывает Владимир Зеленский"
Он @банутый? Он не знает ЧТО хочет *****? КТО ТЫ БЛТЬ ТАКОЙ, чтобы с твоим клоуном сдавать завоеванное не тобой?

"Он меня терпеливо ждал три часа в ресторане", - помощник Путина Сурков о встрече с Ахметовым летом 2014 - Цензор.НЕТ 2146
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Знает.
Путин уже слил всю инфу.
У них оказывается полный контакт.
Значит весь этот бред который происходит это выполнение хотелок кремля.
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Т.е. ЗА РЫЖИМ ТАРАКАНОМ ВСЕ ГОДЫ СТОЯЛ КАКОЙ ТО КУРАТОР В МОСКВЕ??? почему на ето никто не обратил внимание???? Откуда бабло и такая поддержка 30 летнего пис юна в конце 90 теперь не понятно? Кто скупил там весь данбасс на самом деле теперь ясно?
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И что?
Рыжий таракан отказался в этом всем принимать участие.
Или ты не читал статью?
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Так и за рыгами тоже все годы стоял кремль! Ты токо щас понял? Думал это они от себя протестуют против НАТО и евроинтеграции? Ты их тупые рожи помнишь? Царёва, Лукьянова и дальше по списку.
Щербань пытался московским ************ сопротивляться - его по прилету из Маасквы и грохнули. Ахатя Брагина опять же на стадионе взорвали - там чисто гэбэшный почерк. "Він мене терпляче чекав три години у ресторані", - помічник Путіна Сурков про зустріч із Ахметовим влітку 2014 - Цензор.НЕТ 9423
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А шо,пристайко разве тоже с 95-го квартала?
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А может Ахметов его и не ждал вовсе, может он просто обосрался и прилип к стулу.
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Не обосрался но был против всего этого.
Даже не важно по какой причине.
Даже по той что деньги не любят потрясений.
Он же не зеледебил которому чем хуже тем лучше.
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Ты сам понимаешь, о чем ты пишешь?? Не важно по какой причине ты не можешь умственно выразить мысль, гораздо важнее тот факт, что Ахметов являлся и является бизнес партнером Порошенко в энергетической сфере и в связях с ОРДЛО и РФ со всеми вытекающими. Щасти.
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Порошенко втянул Украину во внутрипартийные американские разборки.Показания КентаТакже в ходе дачи показаний Джордж Кент выразил уверенность, что Юрий Луценко сотрудничал с Руди Джулиани по согласованию с Петром Порошенко. Это мнение для себя Кент подтвердил беседами с бывшим премьер-министром Арсением Яценюком и тремя украинскими министрами, имена которых он не назвал.

"Несколько украинцев тогда рассказали мне, что Луценко пытался добиться, чтобы Трамп одобрил переизбрание Порошенко. Это было в марте накануне выборов. В любом случае, это бы не помогло, потому что Зеленский победил при поддержке 73% избирателей", - сказал Кент.

Еще в качестве подтверждения того, что информационная кампания против посла США Мари Йованович осуществлялась с согласия Порошенко, Джордж Кент назвал разгон нужных тезисов "порохоботами": "Тролли в интернете, особенно в Facebook, которые действовали для поддержки тогдашнего президента Порошенко и против его оппонентов".
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этого посла ******** ,давно надо было вышвырнуть пинком под зад .
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Это почему? Бо она Трампу не нравилась?
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ибо она обамовская глобалистская служка .
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А про "рената ждущего" 95 квартал споет песенку? Или сцикотно? Это же весело, прикольно!!!! Ну лысый жги, и толстожопого сивоху на подпевку!
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Баканов! А ну візьми Гудка за яйця і "витріси" з нього хто його "бывший патрон"
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