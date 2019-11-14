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 Політика України
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Все про:пранкери (17) Рябошапка Руслан (190)

 "Я - Джокер. Я вибачаюся за те, що ми використовували ваше ім'я в листуванні", - Рябошапка розповів, як йому написав пранкер. ФОТО

Керівник Генпрокуратури Руслан Рябошапка показав журналістам повідомлення, яке йому надіслав пранкер Джокер.

Текст повідомлення Рябошапка продемонстрував журналістці "Настоящего времени", інформує Цензор.НЕТ.

"Добрий день! Вас турбує Джокер. Хочемо вибачитися, що використовували ваше фото для спілкування з депутатами і міністрами. Сподіваємося, це було не дарма", - сказано в повідомленні.

Я - Джокер. Я вибачаюся за те, що ми використовували ваше імя в листуванні, - Рябошапка розповів, як йому написав пранкер 01

Рябошапка каже, що не знає, хто ховається за псевдонімом Джокер.

"Сам хотів би знати. Можливо, ця людина видасть телефонні апарати, з яких вона листувалася, і ми дізнаємося більше правди", - сказав він.

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За словами генпрокурора, відповідати на повідомлення Джокера він не став.

Раніше деякі українські політики - народні депутати і міністри - вступили в листування з абонентом, який представився Русланом Рябошапкою. Незабаром стало відомо, що ім'я Рябошапки використовує пранкер, який пізніше назвався Джокером.

Пізніше нардеп від "Опозиційної платформи" Ілля Ківа прийшов до Верховної Ради в масці Джокера і сфотографувався в такому вигляді з колегами.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3159801
 
 
 Топ коментарі
 
"Добрый день! Вас беспокоит Джокер. Хотим извиниться, что использовали ваше фото для общения с депутатами и министрами. Надеемся, это было не зря" - написал Кива и положил свой писюн набок.
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може то фуйло зелених за ніс водить ?
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а правду кажуть, що на зелені рахунки перекочувало 13 млрд державних коштів ?
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"Добрый день! Вас беспокоит Джокер. Хотим извиниться, что использовали ваше фото для общения с депутатами и министрами. Надеемся, это было не зря" - написал Кива и положил свой писюн набок.
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вообще-то Кива не пишет пальцами, а сами догадайтесь чем..
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може то фуйло зелених за ніс водить ?
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А може соєвих? Як і водило цих п'ять років...
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а правду кажуть, що на зелені рахунки перекочувало 13 млрд державних коштів ?
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Неправда. Перекочувало вже 100500 мільярдів.
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не знаю як 100500, а от 13 цілком йомовірно..
якось в місцевих бюджетах коштів поменшало..
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Для стецьків будь-яка зрада не те що "йомовірна", а обов'язкова, беззаперечна і аксіоматична.
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А вони хіба пропали? Соєва ботоферма закрилась на переоблік?
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Майже всі. Залишилася лише Ксенія, захищає останню барикаду
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Якби ж то. Є ще іх тут "вагон і малєнькая тєлєжка". Як тільки якась невтішна(а часом і навпаки - втішна) новина для Украіни чи украінців, то одразу наповзають сюди із своєю зрадою.
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Ну це хто зна. Балачки. А ось те що на рахунок Пепи та його дружини 1,7 млрд. державних коштів перекочувало є офіційний документ - бюджет 2019 року.
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де документ ?
покажіть рядок, який би підтвердив ваші слова.
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На сайті верховної ради. Там все розписано. 1 млрд. в фонд діючого на той час президента. 0.7 - в фонд його дружини. Платіжних дорученнь на перерахування коштів в мене звісно немає. Алеж і Ви в своїх твердженнях користуєтесь балачками.
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в одной папке с 13 миллионами зелебобам
ты старая брехуха
и твой пердеж ничем не подтвержден
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Цікавий у теб "нік" та "прапорець" - ну прям все таке "українське", ага "Я - Джокер. Я извиняюсь за то, что мы использовали ваше имя в переписке", - Рябошапка рассказал, как ему написал пранкер - Цензор.НЕТ 9037
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Методичка прахобота.Пункт надцятий. Що робити, якщо нічого відповісти по суті? - Чіпляйтесь до ніка, прапорця, мови або орфографіі оппонента.
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Ні я чипляюсь конкретно до тебе-ссикуна, який ховається за дібільним ніком під проксі і вважє себе крутим мачо і пише диванно-хероїчні коменти, а по факту - ти просто виглядаєш ще одним лохом, якого просто бомбить. А ну ще щось прокакрєкай для забави, цапчіку! "Я - Джокер. Я извиняюсь за то, что мы использовали ваше имя в переписке", - Рябошапка рассказал, как ему написал пранкер - Цензор.НЕТ 4403
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Никто не знает, где живет Марина,Она живет в тропическом лесу.Ее ……огромная горилла.И маленький зеленый какаду./Рябошапка говорит, что не знает, кто скрывается за псевдонимом Джокер. Не знает волкодав- скорохват Баканов.И Аваков тоже не знает.
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Похоже что Рябошляпка под дурачка решил закосить - типа это не он писал
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Это кагэбээээээ так шалит, балуется с зелёными малышами-глупышами.
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Команда "фас" и найдут бегом, натасканных на поиск людей достаточно.
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Вже місяць, як депутатів парламенту "тероризує" пранкер, відомий під ніком "Джокер". Він зливає у мережу листування з народними обранцями. Ба, більше - жартівник видає себе за високопосадовців та влізає у довіру до парламентарів. Хто ховається під маскою Джокера та які скандальні листування вже набули розголосу у мережі - далі.
https://24tv.ua/pranker_dzhoker_hto_tse_shho_vidomo_pro_dzhokera_telegram_n1233397
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Да это Богдан всё пишет. Разве не понятно?
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