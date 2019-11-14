 "Я - Джокер. Я вибачаюся за те, що ми використовували ваше ім'я в листуванні", - Рябошапка розповів, як йому написав пранкер. ФОТО

Текст повідомлення Рябошапка продемонстрував журналістці "Настоящего времени", інформує Цензор.НЕТ.
"Добрий день! Вас турбує Джокер. Хочемо вибачитися, що використовували ваше фото для спілкування з депутатами і міністрами. Сподіваємося, це було не дарма", - сказано в повідомленні.
Рябошапка каже, що не знає, хто ховається за псевдонімом Джокер.
"Сам хотів би знати. Можливо, ця людина видасть телефонні апарати, з яких вона листувалася, і ми дізнаємося більше правди", - сказав він.
За словами генпрокурора, відповідати на повідомлення Джокера він не став.
Раніше деякі українські політики - народні депутати і міністри - вступили в листування з абонентом, який представився Русланом Рябошапкою. Незабаром стало відомо, що ім'я Рябошапки використовує пранкер, який пізніше назвався Джокером.
Пізніше нардеп від "Опозиційної платформи" Ілля Ківа прийшов до Верховної Ради в масці Джокера і сфотографувався в такому вигляді з колегами.
якось в місцевих бюджетах коштів поменшало..
покажіть рядок, який би підтвердив ваші слова.
ты старая брехуха
и твой пердеж ничем не подтвержден
https://24tv.ua/pranker_dzhoker_hto_tse_shho_vidomo_pro_dzhokera_telegram_n1233397