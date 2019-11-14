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 Політика України, Фоторепортаж
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 Під Офісом президента відбулась акція "Майдан. Забуттю не підлягає" з вимогою не допустити зупинки розслідувань справ Майдану. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У Києві біля Офісу президента відбулася акція "Майдан. Забуттю не підлягає". Активісти вимагали не допустити заморожування розслідування через передачу справ Майдану з ГПУ в ДБР.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

Сім'ї, які постраждали, їхні адвокати, представники правозахисних організацій і громадянського суспільства вимагають:

  • Невідкладно створити в структурі ДБР управління з розслідування справ Майдану, для чого відповідно збільшити кількість працівників ДБР
  • Невідкладно внести зміни в закон про ДБР, які забезпечать переведення та призначення в ДБР без конкурсу слідчих і прокурорів, які входили в групи у кримінальних провадженнях, які передаються за підслідністю в ДБР шляхом прийняття в другій редакції законопроекту №2116 з вказаною вище правкою, або прийняти згадану норму окремим законопроектом
  • Забезпечити незалежне та об'єктивне розслідування справ Майдану в ДБР шляхом призначення на посаду керівника новоствореного підрозділу Сергія Горбатюка
  • Забезпечити до 20.11.2019 р. переведення (призначення) слідчих (національної поліції і прокуратури) і прокурорів у т.ч. територіальних прокуратур, які входили до відповідних груп слідчих і прокурорів у провадженнях у справах Майдану в новостворені підрозділи у справах Майдану в ДБР.
  • Гарантувати відсутність тиску і втручання в розслідування справ Майдану з боку Андрія Портнова й інших осіб
  • Забезпечити роботу слідчих і прокурорів, які не пройшли атестацію до завершення передачі справ і формування нових груп прокурорів у межах строків для звільнення, передбачених законодавством
  • Забезпечити швидке і повноцінне формування Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях про злочини, вчинені у зв'язку з масовими протестами в 2013 - 2014 роках слідчими і прокурорами, які вже було задіяно в розслідуванні і процесуальному керівництві, але без участі осіб, які перешкоджали розслідуванням у минулому

Під Офісом президента відбулась акція Майдан. Забуттю не підлягає з вимогою не допустити зупинки розслідувань справ Майдану 01
Під Офісом президента відбулась акція Майдан. Забуттю не підлягає з вимогою не допустити зупинки розслідувань справ Майдану 02
Під Офісом президента відбулась акція Майдан. Забуттю не підлягає з вимогою не допустити зупинки розслідувань справ Майдану 03

Читайте також: "Справам Майдану - труба?": Активісти пікетували ОП з вимога недопущення розвалу розслідування справ Євромайдану. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Під Офісом президента відбулась акція Майдан. Забуттю не підлягає з вимогою не допустити зупинки розслідувань справ Майдану 04
Під Офісом президента відбулась акція Майдан. Забуттю не підлягає з вимогою не допустити зупинки розслідувань справ Майдану 05
Під Офісом президента відбулась акція Майдан. Забуттю не підлягає з вимогою не допустити зупинки розслідувань справ Майдану 06
Під Офісом президента відбулась акція Майдан. Забуттю не підлягає з вимогою не допустити зупинки розслідувань справ Майдану 07
Під Офісом президента відбулась акція Майдан. Забуттю не підлягає з вимогою не допустити зупинки розслідувань справ Майдану 08
Під Офісом президента відбулась акція Майдан. Забуттю не підлягає з вимогою не допустити зупинки розслідувань справ Майдану 09
Під Офісом президента відбулась акція Майдан. Забуттю не підлягає з вимогою не допустити зупинки розслідувань справ Майдану 10
Під Офісом президента відбулась акція Майдан. Забуттю не підлягає з вимогою не допустити зупинки розслідувань справ Майдану 11
Під Офісом президента відбулась акція Майдан. Забуттю не підлягає з вимогою не допустити зупинки розслідувань справ Майдану 12

Учасники заходу стояли з фотографіями загиблих на Майдані та плакатами "Вбивці Небесної сотні мають бути покарані", "Якщо вбивць не карати, все повториться", "Справам Майдану - труба?", "Де обіцяна справедливість?", "20.11.2019 дедлайн" .

Під Офісом президента відбулась акція Майдан. Забуттю не підлягає з вимогою не допустити зупинки розслідувань справ Майдану 13

Читайте також: Якщо не внести зміни до закону про ДБР, справи Майдану передадуть у порожнечу, - Закревська

Під Офісом президента відбулась акція Майдан. Забуттю не підлягає з вимогою не допустити зупинки розслідувань справ Майдану 14
Під Офісом президента відбулась акція Майдан. Забуттю не підлягає з вимогою не допустити зупинки розслідувань справ Майдану 15
Під Офісом президента відбулась акція Майдан. Забуттю не підлягає з вимогою не допустити зупинки розслідувань справ Майдану 16
Під Офісом президента відбулась акція Майдан. Забуттю не підлягає з вимогою не допустити зупинки розслідувань справ Майдану 17
Під Офісом президента відбулась акція Майдан. Забуттю не підлягає з вимогою не допустити зупинки розслідувань справ Майдану 18
Під Офісом президента відбулась акція Майдан. Забуттю не підлягає з вимогою не допустити зупинки розслідувань справ Майдану 19
Під Офісом президента відбулась акція Майдан. Забуттю не підлягає з вимогою не допустити зупинки розслідувань справ Майдану 20
Під Офісом президента відбулась акція Майдан. Забуттю не підлягає з вимогою не допустити зупинки розслідувань справ Майдану 21

Також читайте: Портнов закликав амністувати беркутівців і розпочати слідство проти учасників Революції Гідності

Під Офісом президента відбулась акція Майдан. Забуттю не підлягає з вимогою не допустити зупинки розслідувань справ Майдану 22
Під Офісом президента відбулась акція Майдан. Забуттю не підлягає з вимогою не допустити зупинки розслідувань справ Майдану 23
Під Офісом президента відбулась акція Майдан. Забуттю не підлягає з вимогою не допустити зупинки розслідувань справ Майдану 24
Під Офісом президента відбулась акція Майдан. Забуттю не підлягає з вимогою не допустити зупинки розслідувань справ Майдану 25
Під Офісом президента відбулась акція Майдан. Забуттю не підлягає з вимогою не допустити зупинки розслідувань справ Майдану 26

Наприкінці мітингу активісти свічками виклали напис "Майдан забуттю не підлягає!"

Під Офісом президента відбулась акція Майдан. Забуттю не підлягає з вимогою не допустити зупинки розслідувань справ Майдану 27
Під Офісом президента відбулась акція Майдан. Забуттю не підлягає з вимогою не допустити зупинки розслідувань справ Майдану 28
Під Офісом президента відбулась акція Майдан. Забуттю не підлягає з вимогою не допустити зупинки розслідувань справ Майдану 29
Під Офісом президента відбулась акція Майдан. Забуттю не підлягає з вимогою не допустити зупинки розслідувань справ Майдану 30

Читайте на "Цензор.НЕТ": Розпочато службове розслідування за фактом можливої втрати кримінальних матеріалів у справах Майдану, - ГПУ

Під Офісом президента відбулась акція Майдан. Забуттю не підлягає з вимогою не допустити зупинки розслідувань справ Майдану 31

Під Офісом президента відбулась акція Майдан. Забуттю не підлягає з вимогою не допустити зупинки розслідувань справ Майдану 32
Під Офісом президента відбулась акція Майдан. Забуттю не підлягає з вимогою не допустити зупинки розслідувань справ Майдану 33
Під Офісом президента відбулась акція Майдан. Забуттю не підлягає з вимогою не допустити зупинки розслідувань справ Майдану 34
Під Офісом президента відбулась акція Майдан. Забуттю не підлягає з вимогою не допустити зупинки розслідувань справ Майдану 35

Організаторами заходу виступили ГО "Товариство майбутнього", "Рух ветеранів України", ГО "Сім'я Героїв Небесної сотні".

Фото і відео - Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3159800
 
 
 Топ коментарі
 
А що заважало "папереднікам" , з НФ-БПП , впродовж 5 років розслідувати справи Майдану ?
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как за что?!. Портнов готовил для кацапов юридические документы по захвату и аннексии Крыма.. За Портновым десятки рейдерских захватов по всей стране и сотни свидетелей..
Этого что мало?!
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ст. 190, ст 191, ст 111, ст 358, ст 364, ст. 366 УК Украины это только так, на вскидку..
а подельником Портнова в 2000х годах был такой себе Андрей Богдан..
вот и вся завязка..
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А що заважало "папереднікам" , з НФ-БПП , впродовж 5 років розслідувати справи Майдану ?
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ось зараз зелені продемонструють як потрібно.
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Це не відповідь на питання а навпаки як завжди ухилення від відповіді.
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чому ж не відповідь ? просто вам нічим заперечити.
ваша зеленогвардія взагалі збирається майданівців пресувати, все по заповідях портнова.
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питання було - ЧОМУ твоя влада , за 5 років нічого не зробила по справах Майдану ?
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може тому, що багатьом вдалось втікти ?
ну, зараз портнов повернувсь, тож нова влада, твоя, має всі шанси його арештувати.
я чекаю.
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І про "гвинтівку Пашинського" також забувати не можна ...
П.С - поросенківський 5-й кАнал , в листопаді 2013 , був проти Майдану - про це також не можна забувати !
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а зараз г+г теж за рогатих пре... так шо усе змінюється, як пори року, головне свідомість людей у їх діях...
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багато хлопців свідомих з беркута перейшли на бік протистувальників, деякі загибли на війні, хоча дуже багато було лайна у їх лавах...
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не надоело а почему порох? а вот при порохе, так при порохе такое было, и тд это у вас нет ответа на действующую 100% власть Рябошапка Баканов и ко? почему не раследуете, вы ,новая власть, то что прошлая власть должна, но не делала и никто не спорит, так вы, докажите прошлой власти, как надо-но при чем тут эта тупая отмазка, которую вы вставляете на каждый вопрос что сделать успела новая власть ответом -попередников
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NNN, мешало отсутствие такого желания. Действительно, зачем им это? Цель НФ-БПП - ограбить страну. Расследование дел Майдана в грабеже страны им никак не поможет, тогда зачем этим заниматься?
Точно так же и в случае с пожарами на военных складах: зачем Порошенко заботиться об эффективности охраны этих складов, если они не приносят ему никакой прибыли?
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опять папередники)))) вы зебилы комедные такие, а зачем вы власть меняли? наверно с надеждой что новая лучше? тогда вам вопрос, а в чем она лучше?
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у меня простой вопрос к Рябошапке: Портнов будет посажен на 15 лет в буцыгарню?!
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да просто так!.. вон боевого генерала Марченко посадили в СИЗО за липовым обвинением, и ничего?.. И вообще, мне Портнов не нравится.. чего б не посадить?!
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да я не против, нужно придумать за шо, вот и спрашиваю.
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как за что?!. Портнов готовил для кацапов юридические документы по захвату и аннексии Крыма.. За Портновым десятки рейдерских захватов по всей стране и сотни свидетелей..
Этого что мало?!
 показати весь коментар
 
 
ст. 190, ст 191, ст 111, ст 358, ст 364, ст. 366 УК Украины это только так, на вскидку..
а подельником Портнова в 2000х годах был такой себе Андрей Богдан..
вот и вся завязка..
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нит!.. я на содержании рептилоидов марсиан.. я питаюсь космической энергией и такими дураками как ты.. Иди, я тебя съем!
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А ты у б/у плокулола спроси.5 лет было на это
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гаркавий полукупол , з жінкою , передбачливо втекли до Лондона - питати вже ні в кого .. Під Офісом президента відбулась акція "Майдан. Забуттю не підлягає" з вимогою не допустити зупинку розслідувань справ Майдану - Цензор.НЕТ 9915
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чомусь Луценку ти таких "простих запитань" соромився ставити ..))
Чому , за попередні 5 років , проти портнова так і не було заведено жодної кримінальної справи ?
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В якій країні жив останні п'ять років твій кумир, ННН?
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Бакланов сказал что к ним претензий нет одна банда
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забудемо Гідність - зникнемо як особистість.
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Одне просте запитання. Ярош був на акціі? Злодіїв, зазвичай, тягне на місце злочину.
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ні, звичайне запитання, Ярош по Вашему злодій?
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Ви хочете прямої відповіді? ТАК. Це як ясно як Божий день. І на цьому розмову закінчено.
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він не злодій - його просто використали , як олігархат завжди використовує своїх пішаків ...
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Ні. Він чудово знав, ЩО відбувається на Майдані. Один з тих. Він- найманець. Він використовува свій авторитет і дурив людей, він скористався ДОВІРОЮ, а не найбільший злочин. Він літає на приватному літаку, а ще є ті, які цього не розуміють. От це- найстрашніша зрада. Я цю істоту ненавиджу більше за януковича і іншої гидоти
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Ярош як і всі політики які є зараз, пройшли через це, набрали в команду всіх непопадя, цим скористалось багато биоматериалу не бажанного, але, Ярош може літати хочь спейсХ, він вже е, і не він це все що трапилось видумав. Головне, щоб йому цей літак хтось сплачував.
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просто без коментарів ...
Наливайченко - старий КДБшник , а Ярош - кум Наливайченка ...
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Так я про що? Бабця, яка продається за пакет гречки- це пАгано, а найманець, який продався за хату, літак- це герой. Чи що?
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який божий день? про що мова в загалі? ти часом нє Мурка?
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навіть більше..
як каже ця панянка, всі активісти, родичі загиблих, небайдужі то все злодії..
вкрали а неї януковища.
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Лєна, Ви вже отримали російський паспорт?
Ромни не сплять.
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Такое впечатление ,что не какого расследования не будет.
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а чмошный горбатюк из гентиальной прокуратории присутствовал на акции?
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Портнова на гілляку!
Такі акції необхідні, нормальні люди не дадуть забути Героїв Майдану. Ну, а зебобіки нехай тявкають: а пачіму їх Петя на сажал. Вони ж не знають, що президент не має таких повноважень.
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А правительство, которое было не в оппозиции к президенту, а являлось частью его команды, тоже не имело таких полномочий?
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Эти все акции пустое для моники , сперва чтобы он насцал в баночку, против капитуляции , недопустить остановку расследований дел Майдана и т.д Он на это вообще никак не реагирует.Наверняка каломойный пиндюк успокаивает зелупу мол покричат и успокоятся, а ведь их обоих уже давно пора выносить вперёд ногами.
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А они и не допустят остановки. Наоборот, продолжат, только против майдановцев, как сказал Портнов.
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Сподіваюсь, вбивць борців за свободу буде покаранно!!!!
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А чего они к петру не ходили, к пашинскому, кулявлобу ? На протяжении 5 лет ничего не нарасследовали, сейчас только новая команда зашла. Уже дедлайн выставляют, типа за неделю должны расследовать то что 5 лет не могли ?
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что пять лет хоронили, а свидетелей и убийц отпускали.
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Да,действующие лица ясны,Парубий,Турчинов и иже с ними. Только,почему то под них копать не хотят,оберегают.
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Да! Надо вести и продолжать следствие по Майдану. Кто устроил эту провокацию, кто убивал беркутовцев и милиционеров, так же как и Небесную сотню. Людей с той и этой стороны. Почему Майдан привел к тяжелым последствиячм для Украины и кто виноват: -Порошенко, Парубий, Яценюк, Кличко и др. в первую очередь
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Люди були із однієї сторони, з іншої були мусара, кацапи і злодії.
Кто устроил эту провокацию? У ***** запитай.
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Овцы просят не трогать волков. От создателей: Пэтро президент мира; циничный бандер; ахметов попутчик сепаров революции; и без вас бы смогли. Купите этим дегам мозг
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так Зє!льона плєсєнь і не забуває Майдан - он портноф заявив шо будуть расслєдовать
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У меня вопрос по физике...
Куду ви прийшли, до кого? До цього покидька який насилля над вами у жарти перетворював?
https://www.youtube.com/watch?v=DTvzhUyAJK0
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НАРОДНАЯ ПРИМЕТА: чем больше фотографий - тем меньше людей.
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