 Найавторитетніша організація світу вкотре позначає Росію країною-агресором, - Порошенко про резолюцію ООН

Як передає Цензор.НЕТ, про це він написав у Фейсбуці.
Порошенко зазначив: "Чудова новина з Нью-Йорка, де на рівні Третього комітету схвалено проект нової резолюції ГА ООН "Ситуація з правами людини в Автономній Республіці Крим і Севастополі, Україна".
Ми це робили всі попередні роки, починаючи з резолюції Генеральної Асамблеї на підтримку суверенітету і територіальної цілісності України ще від 2014 року. Приємно бачити як чітко спрацював у ООН забезпечений "запас міцності" протидії російській агресії проти України і цього року. Найбільш авторитетна організація світу в черговий раз позначає Росію окупаційною владою та країною-агресором, вказує на численні порушення міжнародного права і прав людини, застерігає проти примноження її злодіянь, включно із спробами змінити демографічний склад населення українського Криму, що є воєнним злочином.
Вкрай важливим є те, що така позиція ООН зміцнює як міжнародну єдність і солідарність з нашою державою, так і позиції України в міжнародних судах. Це наша зброя для переговорів з Росією з позиції національних інтересів і з позиції сили права, в рамках мінського і нормандського треків. Треба нею ефективно скористатися для миру в інтересах України і всього Вільного світу, а не Росії як агресора.
Міжнародна відповідальність за її брутальну агресію, вкрадені території, знищені права людини під окупацією неминуча. Вдячний державам-членам ООН за незмінну підтримку України".
Это, думаю, не было ошибкой
Владелец российского сафари-парка решил отстреливать СИМВОЛ РОССИИ «лишних» медведей - (кошмар какой-то)
Владелец частного сафари-парка «Тайган» в Крыму Олег Зубков решил избавиться примерно от 30 «лишних» бурых медведей в зоопарке. Его слова приводятся в Telegram-канале издания
«Мы уже уничтожили несколько десятков голов вьетнамских свиней, они были скормлены львам, тиграм. Сейчас стоит вопрос об уменьшении поголовья медведей, львов, тигров», - сказал он, заверив издание, что ветеринарные службы в курсе его планов. Так, если никто не захочет забрать животных, то их отстрелят или усыпят.
Ранее Зубков заявил, что Сибирь нужно было отдать немцам во время Великой Отечественной войны. «И тогда бы тайга сегодня точно не горела и дороги в Сибири были бы настоящие, а не направления, как сегодня…» - написал он. Его пост вызвал бурную реакцию в комментариях.
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https://inforesist.org/v-es-zasomnevalis-v-czelesoobraznosti-pomoshhi-ukraine-iz-za-kolomojskogo/