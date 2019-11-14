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 Політика України
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Все про:агресія (891) ООН (1323) Порошенко (9889)

 Найавторитетніша організація світу вкотре позначає Росію країною-агресором, - Порошенко про резолюцію ООН

П'ятий президент України Петро Порошенко прокоментував ухвалення нової резолюції ГА ООН щодо окупації Криму.

Як передає Цензор.НЕТ, про це він написав у Фейсбуці.

Порошенко зазначив: "Чудова новина з Нью-Йорка, де на рівні Третього комітету схвалено проект нової резолюції ГА ООН "Ситуація з правами людини в Автономній Республіці Крим і Севастополі, Україна".

Ми це робили всі попередні роки, починаючи з резолюції Генеральної Асамблеї на підтримку суверенітету і територіальної цілісності України ще від 2014 року. Приємно бачити як чітко спрацював у ООН забезпечений "запас міцності" протидії російській агресії проти України і цього року. Найбільш авторитетна організація світу в черговий раз позначає Росію окупаційною владою та країною-агресором, вказує на численні порушення міжнародного права і прав людини, застерігає проти примноження її злодіянь, включно із спробами змінити демографічний склад населення українського Криму, що є воєнним злочином.

Читайте також: Комітет ООН схвалив проєкт резолюції щодо окупованого Криму, в якій вперше зафіксовано поняття "агресія"

Вкрай важливим є те, що така позиція ООН зміцнює як міжнародну єдність і солідарність з нашою державою, так і позиції України в міжнародних судах. Це наша зброя для переговорів з Росією з позиції національних інтересів і з позиції сили права, в рамках мінського і нормандського треків. Треба нею ефективно скористатися для миру в інтересах України і всього Вільного світу, а не Росії як агресора.

Міжнародна відповідальність за її брутальну агресію, вкрадені території, знищені права людини під окупацією неминуча. Вдячний державам-членам ООН за незмінну підтримку України".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": "Білорусь, КНДР, Сербія, Сирія", - місія України в ООН опублікувала список країн, які голосували проти резолюції щодо Криму

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3159799
 
   
 Топ коментарі
 
Да-да, Пётр Алексеевич, ты вообще победил Рашку многократно. Жаль чернь этого не оценила.
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Петя ми тут миритися зібралмся а ти лізиш знову сюди зі своєю агресією!!!!!
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Да Петя, Россия агрессор, и что дальше, что будем делать? Поговорили, поскулили и все? Все знают что Россия агрессор,только воевать за Украину никто не будет. Вот и вся политика.
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Да-да, Пётр Алексеевич, ты вообще победил Рашку многократно. Жаль чернь этого не оценила.
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лаптеногое, як на мене то Порох ледь не єдиний, хто зараз все ще бориться за Україну! За це ви всі 5 років на нього і скиглили і будете далі скиглити
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Да Петя, Россия агрессор, и что дальше, что будем делать? Поговорили, поскулили и все? Все знают что Россия агрессор,только воевать за Украину никто не будет. Вот и вся политика.
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Петя ми тут миритися зібралмся а ти лізиш знову сюди зі своєю агресією!!!!!
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если б кто-то еще объяснил, что нам это дает, коме моральной поддержки.
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Всех невозможно купить, а имидж влияет на принятие решений и никуда от этого не денешься...
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Кома моральной поддержки.
Это, думаю, не было ошибкой Наиболее авторитетная организация мира в очередной раз обозначает Россию страной-агрессором, - Порошенко о резолюции ООН - Цензор.НЕТ 2830
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Список против: Армения, Беларусь, Бурунди, Камбоджа, Китай, КотД'Ивуар, Куба, КНДР, Эритрея, Индия, Иран, Казахстан, Кыргызстан, Мьянма, Никарагуа, Филиппины, РФ, Сербия, Судан, Сирия, Уганда, Венесуэла, Зимбабве".

Наиболее авторитетная организация мира в очередной раз обозначает Россию страной-агрессором, - Порошенко о резолюции ООН - Цензор.НЕТ 1096
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хто це такий, цей Порошенко? Часто появляється останнім часом
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Бывший открыватель,а ныне примазыватель
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Правильно, в прошлых годах это все "мы, мы, мы делали", а в этом году "сработал запас прочности", все по методичкам.
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Зеб, по сведениям зрады, Порошенко всё разворовал, никакой армии не создал. Тогда выходит, что и Порошенко работал на запасе прочности, как теперь ты утверждаешь?
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А как ПеПа мог что-то создать? Если и было что-то создано, то руками украинцев и на их налоги. А ПеПа со своими свынарчуками тут не при чем.
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Коммуняка, расскажи про твой в клад в переустановление экономических связей, разрушенных агрессией паРаши. Расскажи про вклад твоих украинских рук в то, что США приняло решение поставлять Украине летальное оружие. Расскажи про твой вклад в переориентации экспорта и увеличение его в страны Европы.
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Не по теме:
Владелец российского сафари-парка решил отстреливать СИМВОЛ РОССИИ «лишних» медведей - (кошмар какой-то)



Владелец частного сафари-парка «Тайган» в Крыму Олег Зубков решил избавиться примерно от 30 «лишних» бурых медведей в зоопарке. Его слова приводятся в Telegram-канале издания

«Мы уже уничтожили несколько десятков голов вьетнамских свиней, они были скормлены львам, тиграм. Сейчас стоит вопрос об уменьшении поголовья медведей, львов, тигров», - сказал он, заверив издание, что ветеринарные службы в курсе его планов. Так, если никто не захочет забрать животных, то их отстрелят или усыпят.
Ранее Зубков заявил, что Сибирь нужно было отдать немцам во время Великой Отечественной войны. «И тогда бы тайга сегодня точно не горела и дороги в Сибири были бы настоящие, а не направления, как сегодня…» - написал он. Его пост вызвал бурную реакцию в комментариях.
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А насчёт Украину немцам отдать Зубков не говорил?
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Не-а. Говорил отдать Карелию финнам, Курилы японцам, а водку кацапам.
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Тогда нормально. А то я засомневался в этом крысчанине.
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пеця, как ти вжэ задовбав, мудазвон соевый
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ЕС засомневались в целесообразности помощи Украине из-за Коломойского В ЕС не видят смысла оказывать помощь Украине, раз власти не спешат заводить дела на олигарха

(C)
@InfoResist
https://inforesist.org/v-es-zasomnevalis-v-czelesoobraznosti-pomoshhi-ukraine-iz-za-kolomojskogo/


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Вероятно, дядя Петя забыл, что наиболее авторитетной организацией Земшара является Совбез ООН, а не ассамблея.... Которая сотни раз называла Израиль оккупантом, но ее призывы лишь отдавались эхом в пустыни Негев..... Найавторитетніша організація світу вкотре позначає Росію країною-агресором, - Порошенко про резолюцію ООН - Цензор.НЕТ 4280
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А що ж Петро і Гройсман з тим агресором збільшили торгівлю на 40% ? Чи гроші кров`ю вбитих Путіним українців не пахнуть !? Так же як для пана Зе, який разом з Герусом наразі допомагає Путіну фінансувати вбивства українців на Донбасі, закуповуючи у країни -агресора електроенергію !!! То що, Порошенко і Зеленський обидва є помічниками Путіна у його війні проти України ? Схоже , що так !
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