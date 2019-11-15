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 Суспільство
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 У "справах Майдану" розслідувалося все, що завгодно, крім, власне, подій на Майдані, - Рябошапка

Близько 40 кримінальних проваджень з числа "справ Майдану" передають в Національне антикорупційне бюро - вони були пов'язані з "інтересами космосу, Місяця і Сонця", а не вбивствами під час протестів.

Про це генеральний прокурор Руслан Рябошапка заявив в інтерв'ю виданню "Настоящее время", інформує Цензор.НЕТ.

"Справи, пов'язані з ухиленням від сплати податків колом людей, наближених до колишнього президента (Віктора Януковича. - Ред.). Або, наприклад, незаконне отримання якихось земельних ділянок, або створення злочинних груп з метою захоплення влади, повалення конституційного ладу і ще чогось. Інтереси космосу, Місяця і Сонця", - перерахував генпрокурор справи, який будуть передані в НАБУ.

За словами глави Рябошапки, раніше "там розслідувалося все, що завгодно, крім того, що, власне, мало місце на Майдані".

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"Я думаю, що передача справ точно не вплине в гіршу сторону на якість розслідування. Принаймні, ті люди, які розслідували справи Майдану, зможуть зосередитися на справах саме Майдану, а не на ще сотнях інших епізодів, які дуже слабо пов'язані з подіями, що відбувалися в кінці 2013-го - початку 2014-го років", - сказав він.

При цьому керівник Генпрокуратури не зміг відповісти на запитання про те, що саме сталося на Майдані і хто винен у вбивствах протестувальників.

"У мене поки що відповіді немає. Відповідь 5 років шукала величезна група слідчих. І спеціальних прокурорів. І поки це розслідування триває", - сказав Рябошапка.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3159798
 
 
 Топ коментарі
 
Этот чувак прав, как бы не относится к этому генпрокурору Рябошапке...
Ибо факт есть фактом, 5 лет воровская палаль Рошен вместе со своими карманными генпрокурорами Шокиным и Луценко занималась очковтирательством и не расследовала расстрелы мирных жителей бандой Януковича, потому что Порошенко сам причастен к убийству майдановцев ибо служил преступной власти януковича и был против Майдана.
В "делах Майдана" расследовалось все, что угодно, кроме, собственно, событий на Майдане, - Рябошапка - Цензор.НЕТ 5072
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Ты же не лох ? И потому веришь ?
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не скігліть. аби в порошенка була політична воля, то ця справа була би вже розглянута.
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И приватбанк вернут. И портнов Героев Майдана в тюрьму посадит. Остановите Землю, я сойду!
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ооо! .. вот тут Парасюку нужно напрячься и намотать ленточку на жопулоб..
ну, Тягнывбок может отдыхать (он сотрудничал с рыгами и СБУ того времени), а вот Яценюку и Кличко нужно будет договариваться..
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Терміново все знищити, особливо про овоча, бо портянка все вже оплатив.
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Это все к тому , что бы обвинить самих майдановцев
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и теперь новые люди смогут сосредоточиться именно на расследованиях, кто нападал на беркут. Интересы портного и слуги народа.
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Этот чувак прав, как бы не относится к этому генпрокурору Рябошапке...
Ибо факт есть фактом, 5 лет воровская палаль Рошен вместе со своими карманными генпрокурорами Шокиным и Луценко занималась очковтирательством и не расследовала расстрелы мирных жителей бандой Януковича, потому что Порошенко сам причастен к убийству майдановцев ибо служил преступной власти януковича и был против Майдана.
В "делах Майдана" расследовалось все, что угодно, кроме, собственно, событий на Майдане, - Рябошапка - Цензор.НЕТ 5072
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не скігліть. аби в порошенка була політична воля, то ця справа була би вже розглянута.
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Тролятина, а вам что за украинский язык и украинские ники доплачивают? Или это такая тупая попытка представить ваши высеры за мнение украинцев? Кстати, а почему под шведским прокси? Совсем тупой?
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Че? В акаунтах запуталось? Бывает, издержки производства. Да и туповатое ты создание, согласись.
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Повторяешься. Фантазия слабовата? Уровень интеллекта мусорный.
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О! Прокси поменялось со шведского на германский. Аквафреш не в моде? Моветон?
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Кто виновен вопрос вроде риторический. От прокуратуры нужно только нормально это всё расследовать.
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В общем, скоро всех участников Майдана и им сочувствующих объявят преступниками, свергнувших легитимную власть. Ждите.
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