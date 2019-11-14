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Все про:адвокат (681) Вовк Павло (68)

 ГПУ завершила розслідування проти ексглави Окружного адмінсуду Києва Вовка, - адвокат

Генеральна прокуратура завершила розслідування справи проти колишнього голови Окружного адміністративного суду Києва Павла Вовка, підозрюваного у втручанні в роботу Вищої кваліфікаційної комісії суддів.

Як передає Цензор.НЕТ, про це Українським Новинам повідомив його адвокат Михайло Ільяшев.

"У прокуратури було два варіанти: завершити розслідування або закрити справу. Вони завершили слідство", - сказав він.

За словами адвоката, на даний момент сторони ознайомлюються з матеріалами справи, після чого її буде передано до суду.

Як відомо, Генпрокуратура в листопаді зупинила розслідування справи проти голови Окружного адмінсуду Києва. Прокурор Генпрокуратури Юлія Малашич заявила, що наприкінці жовтня група прокурорів у справі "плівок Вовка" подала клопотання про продовження терміну попереднього слідства, однак судді не змогли вчасно його розглянути.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Суд відмовився продовжити терміни розслідування в справі ексглави Окружного адмінсуду Києва Вовка: через два дні її доведеться закрити, - прокурорка Малашич

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3159797
 
 
 Топ коментарі
 
ГПУ завершила расследование против экс-главы Окружного админсуда Киева Вовка.

Он оказался просто классным парнем.
Часть дебильного населения никак не поймёт: ворон ворону глаз не клюёт.
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Теперь-то его расстреляют, хоть? А то народ за!
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Дикая страна, дикие нравы. А ведь этот типа судьи все еще вершит типа правосудие...
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ГПУ завершила расследование против экс-главы Окружного админсуда Киева Вовка.

Он оказался просто классным парнем.
Часть дебильного населения никак не поймёт: ворон ворону глаз не клюёт.
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То есть, даст денег - закроют дело!
Не даст денег - закроют Вовка! ГПУ завершила расследование против экс-главы Окружного админсуда Киева Вовка, - адвокат - Цензор.НЕТ 6837
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Как жи ж так?

Неужто Наш Народный Президент не мог вместо одной лишней покатушки и разговора с "Тесла" потратить то время, чтобы уничтожить коррупцию в судейском корпусе, как он уничтожил контрабанду на Закарпатье и незаконную добычу янтаря в Полесье?
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Саша, помнишь, я - сторонник Михо!
Но в противостоянии По' и Зе', я на стороне последнего... Как минимум ещё год...
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А за что ему такие преференции? Ну интересно. Просто страна досталась с более наполненным ЗВР и казначейским счётом, и война ( есть конечно) но не та фаза, что в 2014-м. И какие-ни какие, а санкции на раиссю наложены и армия не в дубке и деревяных берцах, и парламент свой уже 4 месяца, а не только вот щас избрали ( как Пороху достался).И кругом практически всё схвачено. Но Пороха говнить уже начали к сентябрю-октябрю 2014-го, а Зеле ещё год даёшь к прошедшим уже полгода?
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Теперь залог в кассу и на свободу. А через годик по решению суда назад на работу. Вони зробылы их разом!!! Прийшла весна пора саджа...землю продавати..
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Теперь-то его расстреляют, хоть? А то народ за!
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Дикая страна, дикие нравы. А ведь этот типа судьи все еще вершит типа правосудие...
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Снова выпускник университета Соломона Рябошапка игнорирует денежную сторону вопроса: в декларации за 2014-й Вовк задекларировал 400 тыс. грн в графе "подарки, призы, выигрыши" и почти 1 млн грн в графе "доход от предпринимательской и независимой деятельности" . Вовк отказался объяснять, откуда взялись "подарки". В декларации за 2015 г. Вовк указал: коллекцию картин, иконы, коллекцию марок, трое элитных часов (двое из которых золотые), автомобиль "Акура МДХ" ,$30 тыс. США и 20 тыс. евро. В декларации за 2016-й он задекларировал $28 тыс. и 18 тыс. евро. Зарплата у Вовка - 23 тыс. грн в месяц. -Филателист и помощник Кивалова. Чем известен подозреваемый НАБУ судья Вовк 26 Мая 2017
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И он конечно не вмешивался, да и вообще классный судья!
А воины АТО, где вчера и сегодня проходят судилища над ними, оказываются преступниками?!
Ну- ну!
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