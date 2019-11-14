 ГПУ завершила розслідування проти ексглави Окружного адмінсуду Києва Вовка, - адвокат

Як передає Цензор.НЕТ, про це Українським Новинам повідомив його адвокат Михайло Ільяшев.

"У прокуратури було два варіанти: завершити розслідування або закрити справу. Вони завершили слідство", - сказав він.

За словами адвоката, на даний момент сторони ознайомлюються з матеріалами справи, після чого її буде передано до суду.

Як відомо, Генпрокуратура в листопаді зупинила розслідування справи проти голови Окружного адмінсуду Києва. Прокурор Генпрокуратури Юлія Малашич заявила, що наприкінці жовтня група прокурорів у справі "плівок Вовка" подала клопотання про продовження терміну попереднього слідства, однак судді не змогли вчасно його розглянути.

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