 ГПУ завершила розслідування проти ексглави Окружного адмінсуду Києва Вовка, - адвокат

Як передає Цензор.НЕТ, про це Українським Новинам повідомив його адвокат Михайло Ільяшев.
"У прокуратури було два варіанти: завершити розслідування або закрити справу. Вони завершили слідство", - сказав він.
За словами адвоката, на даний момент сторони ознайомлюються з матеріалами справи, після чого її буде передано до суду.
Як відомо, Генпрокуратура в листопаді зупинила розслідування справи проти голови Окружного адмінсуду Києва. Прокурор Генпрокуратури Юлія Малашич заявила, що наприкінці жовтня група прокурорів у справі "плівок Вовка" подала клопотання про продовження терміну попереднього слідства, однак судді не змогли вчасно його розглянути.
Он оказался просто классным парнем.
Часть дебильного населения никак не поймёт: ворон ворону глаз не клюёт.
Не даст денег - закроют Вовка!
Неужто Наш Народный Президент не мог вместо одной лишней покатушки и разговора с "Тесла" потратить то время, чтобы уничтожить коррупцию в судейском корпусе, как он уничтожил контрабанду на Закарпатье и незаконную добычу янтаря в Полесье?
Но в противостоянии По' и Зе', я на стороне последнего... Как минимум ещё год...
А воины АТО, где вчера и сегодня проходят судилища над ними, оказываются преступниками?!
Ну- ну!