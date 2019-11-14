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 Політика України
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Все про:законопроект (853) Зеленський (3550) КС (390)

 КС визнав відповідним Конституції президентський законопроект про законодавчу ініціативу народу

Конституційний суд України визнав конституційним законопроект №1015 про внесення змін до Конституції України (щодо законодавчої ініціативи народу).

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу суду.

"Цим висновком Конституційний Суд України визнав законопроект про внесення змін до статті 93 Конституції України (щодо законодавчої ініціативи народу) таким, що відповідає вимогам статей 157 і 158 Конституції України", - говориться в повідомленні.

Так, Конституційний суд вважає, що юридичних підстав для визнання законопроекту таким, що не відповідає вимогам частини першої ст. 157 Конституції України, немає.

При цьому КС зазначає, що внесення запропонованих законопроектом змін до Основного закону України може за певних умов призвести до обмеження прав і свобод.

"Конституційний Суд України як застереження констатує, що запропоноване Законопроектом положення "право законодавчої ініціативи у Верховній Раді України належить народу" потребує конкретизації виходячи з того, що у Конституції України поняття "народ" застосовано у значенні "Український народ – громадяни України всіх національностей", - сказано в повідомленні.

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Відповідно до ч. 2 ст. 5 Конституції України народ є носієм суверенітету і єдиним джерелом влади в Україні, тому його не може бути визначено суб’єктом законодавчої ініціативи без встановлення в Конституції України відповідної кількості громадян України, які мають право голосу, для здійснення законодавчої ініціативи.

КС вважає, що законопроект відповідає вимогам ч.2 ст. 157 Конституції України.

"Верховна Рада впродовж року законопроект не розглядала і впродовж строку своїх повноважень не змінювала положення ст. 93 Конституції України, отже, законопроект відповідає вимогам ст. 158 Конституції України", - сказано в повідомленні.

Нагадуємо 3 вересня Верховна Рада включила до порядку денного сесії і направила до Конституційного суду для отримання висновку президентський законопроект №1015 про внесення змін до Конституції України щодо законодавчої ініціативи народу.

У пояснювальній записці до законопроекту зазначається, що мета запропонованих змін - забезпечення ефективного механізму законодавчої ініціативи в Україні шляхом розширення переліку її суб'єктів. Необхідність прийняття законопроекту обґрунтовують тим, що визначений Конституцією перелік суб'єктів права законодавчої ініціативи "є звуженим і позбавляє можливості виступати таким суб'єктом безпосередньо народ України як єдине джерело влади".

В Україні поки немає законодавчого механізму реалізації пропозиції щодо наділення народу правом законодавчої ініціативи.

Згідно з процедурою розгляду конституційних змін, Верховна Рада повинна направити відповідний законопроект до Конституційного суду для отримання висновку про відповідність ініціативи ст.157 і ст.158 Основного закону.

Після отримання висновку КС парламент може попередньо схвалити (прийняти в першому читанні) такий законопроект не менше 226 голосами. Після цього, на наступній черговій сесії, Рада може розглядати його для прийняття в цілому. Для цього буде потрібно не менше 300 голосів парламентаріїв.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3159796
 
 
 Топ коментарі
 
С этим судом давно всё ясно, после того как он одобрил полностью противоречащий Конституции роспуск Верховной Рады.
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Нормальный ход. Можно будет лепить, что угодно "от имени народа". И, если шо, ответственность потом тоже по всем размазать.
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Оно уже дано через институт выборов
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Если будет подан закон о капитуляции от имени Пупкина Захара Петровича и Рада его проголосует,

то это будет вина Пупкина Захара Петровича,

а не Зеленского Владимира Александровича.
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Конечно, нельзя народу давать право законодательной инициативы... Правильно?
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Оно уже дано через институт выборов
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Что ты несешь? Или тебе что законодательное, что избирательное право? Зебилы вообще тупеют на глазах КС признал соответствующим Конституции президентский законопроект о законодательной инициативе народа - Цензор.НЕТ 2711
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Молодой человек, когда-нибудь Вы покинете этот призрачный мир форумов, поёдёте работать, накопите на первый курс обучения на каком-нибудь юридическом или экономическом факультете какого-нибудь самого задрыпанного института

и там тебе, зебилу, повторят то, что говорили в школе
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Тобто народ має писати законопроекти - чувакам робити нічого: депутати зряплату отримують, а голожопі чуваки закони пишуть. Клоунський законопроект.
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Тебя же никто не заставляет, не обязывает этому... не хочешь, - твоё право; хочешь, - тоже твоё право. С другой стороны, этот закон выглядит как косметический ремонт, там где нужен капитальный и особо ни на что не влияет. Просто Зе будет приятно, проснётся завтра (условно говоря) посмотрит в зеркало и скажет себе: "какой я молодец! пишу историю!". А по большому счёту, - подавляющему большинству пох. на этот законопроект.
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Так, согласно ч.2 ст.5 Конституции Украины народ является носителем суверенитета и единственным источником власти в Украине, поэтому он не может быть определен субъектом законодательной инициативы без установки в Конституции количества граждан Украины, имеющих право голоса, для осуществления законодательной инициативы.




Список "имеющихправо голоса" прилагается?
Источник: https://censor.net.ua/n3159796
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какая нафиг свобода и защита "прав и свобод "чИлавека", если за чИлавека все решает пропаганда?!..
пример: человек смотри "Сватов" и "Голобородьку" четыре года, а потом человек превращается в чИлавека и голосует за "Слугу Урода"...
то есть, фактически, чИлавек отказывается от любых прав и свобод, в угоду телевизионного персонажа, который красиво обещает, а после прихода к власти начинает врать, и говорить: "Это все была шутка!"..
Этот нарИд заслуживает ГУЛАГа и беспощадной %%%порки!
Этот нарИд не заслуживает прав и свобод!
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ты дебил лахтинский со встроенным "яндекс-переводчиком!.. будеш гавкать, по нечетным дням, а сегодня четный!
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Так о чому ти собі не зробиш такий самий перекладач, шокоЛахта кацапська?)
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придурок!.. у тебя снова "прокси" отклеился!.. у тебя уже шведский флажок..
ЗЫ. и ты сейчас снова скажещь про динамический IP..
********** ты!.. то у тебя бутылка динамическая!
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а если человек смотрит на олигарха Порошенко, который обещает продать бизнес, то это что?))
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а что не так?!.. Порох продал "Лен Кузню" Тигипко, а сейчас продает часть "Рошена"..
что вам еще не так?!. .Вас не интересует, что Зеленское существо свой бизнес не продавало?!
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Нормальный ход. Можно будет лепить, что угодно "от имени народа". И, если шо, ответственность потом тоже по всем размазать.
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В Украине пока нет законодательного механизма реализации предложения по наделению народа правом законодательной инициативы.




Зато лайномёты из всяких СМИ ограничаться только фразой " КС Украины поддержал президентский законопроект о законодательной инициативе народа" . И всё! И 73% будут намазывать, кормить друг друга и купаться в брызгах.
Источник: https://censor.net.ua/n3159796
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С этим судом давно всё ясно, после того как он одобрил полностью противоречащий Конституции роспуск Верховной Рады.
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как то читал шо ты вчёный IT наукам, но блть гониш, не может программист такую дичь гнать как ты КС признал соответствующим Конституции президентский законопроект о законодательной инициативе народа - Цензор.НЕТ 3014
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Єто єтим судиям квартир купили на 65 миллионов.
Интересное совпадение КС признал соответствующим Конституции президентский законопроект о законодательной инициативе народа - Цензор.НЕТ 795
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С учетом наличия в стране 73% безмозглых телепузиков,можно только представить результаты этих опросов-референдумов.ЗЕбилы и в Африке зебилы!
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Лугандон з кримськими зрадниками теж наголосують.
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І де й як вони будуть голосувати? На виборах президента та у ВР вони сильно наголосували, дурню?)
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Пропоную провести референдум про приєднання до США.
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ЗЕкловуны занимаюца очковтирательством. Тут понимаешь всё ЗЕбилы ждут когда Порошенко посадят, а эти судьи какой то откровенный абсурд рассматривают. Законодательная инициатива народа!! О как. Звучит же. Правда никто понятия не имеет шо это такое, и как его реализовать на практике, и главное нахера это нужно если народ выбирает 450 депутатов работа которых как раз и принимать законы на благо этого самого народа, так никто толком и не знает..аауууу ЗЕкловун квартальный тут твои зебики на гуано исходят ждут когда Порошенко в тюрьму сядет, а ты шо делаешь ..очередное Шапито устроил..
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...але щось "підсказує" що ці зеленожопі ублюдки встигнуть зпродати ЗЕМЛЮ раніше ніж пройде по їй "референдум" ...звісно якщо люди самі раніше не повідбивають їм "граблі" за спробу торгувати чужою територією ...у Ізраїль ******** ...там вас навчать "родину любить"
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Спешат. Им нужно через референдум волею народа впихнуть Лугандон с особыми правами
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Ціх тварей потрібно переловити як в болівії, тікати будуть як таракани.
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Там собрался у ворот, этот, как его, народ. (С)
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Вношу от имени народа законодательную инициативу: Беню за озвученную им же попытку продажи Украины Ху*лу за 100 млрд. $ лишить украинского гражданства и депортировать в Израиль. Кто "ЗА"?
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