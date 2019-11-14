 КС визнав таким, що відповідає Конституції, президентський законопроєкт про законодавчу ініціативу народу

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу суду.

"Цим висновком Конституційний Суд України визнав законопроєкт про внесення змін до статті 93 Конституції України (щодо законодавчої ініціативи народу) таким, що відповідає вимогам статей 157 і 158 Конституції України", - говориться в повідомленні.

Так, Конституційний суд вважає, що юридичних підстав для визнання законопроєкту таким, що не відповідає вимогам частини першої ст. 157 Конституції України, немає.

При цьому КС зазначає, що внесення запропонованих законопроєктом змін до Основного закону України може за певних умов призвести до обмеження прав і свобод.

"Конституційний Суд України як застереження констатує, що запропоноване Законопроєктом положення "право законодавчої ініціативи у Верховній Раді України належить народу" потребує конкретизації виходячи з того, що у Конституції України поняття "народ" застосовано у значенні "Український народ – громадяни України всіх національностей", - сказано в повідомленні.

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Відповідно до ч. 2 ст. 5 Конституції України народ є носієм суверенітету і єдиним джерелом влади в Україні, тому його не може бути визначено суб’єктом законодавчої ініціативи без встановлення в Конституції України відповідної кількості громадян України, які мають право голосу, для здійснення законодавчої ініціативи.

КС вважає, що законопроєкт відповідає вимогам ч.2 ст. 157 Конституції України.

"Верховна Рада впродовж року законопроєкт не розглядала і впродовж строку своїх повноважень не змінювала положення ст. 93 Конституції України, отже, законопроєкт відповідає вимогам ст. 158 Конституції України", - сказано в повідомленні.

Нагадуємо 3 вересня Верховна Рада включила до порядку денного сесії і направила до Конституційного суду для отримання висновку президентський законопроєкт №1015 про внесення змін до Конституції України щодо законодавчої ініціативи народу.

У пояснювальній записці до законопроєкту зазначається, що мета запропонованих змін - забезпечення ефективного механізму законодавчої ініціативи в Україні шляхом розширення переліку її суб'єктів. Необхідність прийняття законопроєкту обґрунтовують тим, що визначений Конституцією перелік суб'єктів права законодавчої ініціативи "є звуженим і позбавляє можливості виступати таким суб'єктом безпосередньо народ України як єдине джерело влади".

В Україні поки немає законодавчого механізму реалізації пропозиції щодо наділення народу правом законодавчої ініціативи.

Згідно з процедурою розгляду конституційних змін, Верховна Рада повинна направити відповідний законопроєкт до Конституційного суду для отримання висновку про відповідність ініціативи ст.157 і ст.158 Основного закону.

Після отримання висновку КС парламент може попередньо схвалити (прийняти в першому читанні) такий законопроєкт не менше 226 голосами. Після цього, на наступній черговій сесії, Рада може розглядати його для прийняття в цілому. Для цього буде потрібно не менше 300 голосів парламентаріїв.