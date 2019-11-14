 Під час пожежі на військовому складі в Гайсині знищено шоломів і бронежилетів на 10,5 млн грн, - військова прокуратура. ФОТО

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба військової прокуратури Центрального регіону України

У повідомленні зазначається: "В металевому ангарі речового складу площею 200 кв. м виникла пожежа.

Вогнем знищено майно, що зберігалося в будівлі: близько 1100 кевларових шоломів, 800 бронежилетів, 1500 спальних мішків, 100 польових наметів, понад 1000 одиниць польової форми, 1400 костюмів захисту від води та інше.

Попередня сума збитків - 10,5 мільйона гривень. Даних про постраждалих або загиблих немає".

Попередня причина займання - коротке замикання електропроводки.

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До ліквідації пожежі залучалися 4 пожежні автомобілі та 20 пожежників Державної служби з надзвичайних ситуацій у Вінницькій області, а також пожежний автомобіль та особовий склад військових частин Гайсинського гарнізону.

На місці події працювали оперативні групи військової прокуратури Вінницького гарнізону, Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого в Хмельницькому, а також Вінницького зонального відділу Військової служби правопорядку.

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Тривають першочергові слідчі дії, проводиться огляд місця події, допитуються свідки.

Військова прокуратура Вінницького гарнізону Центрального регіону України розпочала кримінальне провадження за фактом пожежі. Досудове розслідування справи за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 425 Кримінального кодексу України, доручено ДБР.

За даними 59-ї окремої мотопіхотної бригади ЗСУ, вогонь на одному зі складів зайнявся близько 17:00 в середу, о 18:32 пожежу локалізували, а до 20:40 - ліквідували.

"Збитки, заподіяні в результаті пожежі, на боєздатність військової частини не впливають", - запевнили там.







