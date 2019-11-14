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Все про:Вінницька область (390) пожежа (1853) 59 окрема мотопіхотна бригада (14)

 Під час пожежі на військовому складі в Гайсині знищено шоломів і бронежилетів на 10,5 млн грн, - військова прокуратура. ФОТО

На речовому складі військової частини 59-ї окремої мотопіхотної бригади, яка дислокується в Гайсині Вінницької області, увечері 13 листопада сталася пожежа.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба військової прокуратури Центрального регіону України

У повідомленні зазначається: "В металевому ангарі речового складу площею 200 кв. м виникла пожежа.

Вогнем знищено майно, що зберігалося в будівлі: близько 1100 кевларових шоломів, 800 бронежилетів, 1500 спальних мішків, 100 польових наметів, понад 1000 одиниць польової форми, 1400 костюмів захисту від води та інше.

Попередня сума збитків - 10,5 мільйона гривень. Даних про постраждалих або загиблих немає".

Попередня причина займання - коротке замикання електропроводки.

Читайте також: Під час пожежі на складі 59-ї ОМБр в Гайсині згоріли шоломи, бронежилети і форма: сума збитку 10,5 млн грн, - військова прокуратура. ФОТОрепортаж

До ліквідації пожежі залучалися 4 пожежні автомобілі та 20 пожежників Державної служби з надзвичайних ситуацій у Вінницькій області, а також пожежний автомобіль та особовий склад військових частин Гайсинського гарнізону.

На місці події працювали оперативні групи військової прокуратури Вінницького гарнізону, Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого в Хмельницькому, а також Вінницького зонального відділу Військової служби правопорядку.

Також читайте: Склад речового майна 59-ї ОМБ горить у Гайсині Вінницької області

Тривають першочергові слідчі дії, проводиться огляд місця події, допитуються свідки.

Військова прокуратура Вінницького гарнізону Центрального регіону України розпочала кримінальне провадження за фактом пожежі. Досудове розслідування справи за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 425 Кримінального кодексу України, доручено ДБР.

За даними 59-ї окремої мотопіхотної бригади ЗСУ, вогонь на одному зі складів зайнявся близько 17:00 в середу, о 18:32 пожежу локалізували, а до 20:40 - ліквідували.

"Збитки, заподіяні в результаті пожежі, на боєздатність військової частини не впливають", - запевнили там.

Під час пожежі на військовому складі в Гайсині знищено шоломів і бронежилетів на 10,5 млн грн, - військова прокуратура 01
Під час пожежі на військовому складі в Гайсині знищено шоломів і бронежилетів на 10,5 млн грн, - військова прокуратура 02
Під час пожежі на військовому складі в Гайсині знищено шоломів і бронежилетів на 10,5 млн грн, - військова прокуратура 03
Під час пожежі на військовому складі в Гайсині знищено шоломів і бронежилетів на 10,5 млн грн, - військова прокуратура 04

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3159795
 
 
 Топ коментарі
 
Опять Порох на войне наживается.....7?
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Если на складе недостача то пожар ваш друг..известно ещё с тех пор как вообще появились склады в этом мире)
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Невооруженным глазом видно, что виноват Порошенко с Турчиновым, ну еще немного Яценюк.... Все верно ЗЕбобы?
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Если на складе недостача то пожар ваш друг..известно ещё с тех пор как вообще появились склады в этом мире)
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Я бы перефразировал немного."Если есть ,что скрывать",дальше по тексту.
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Я бы еще больше перефразировал."Если есть,шо скрывать,а скрывать было шо,аж 5 складов боеприпасов...ну,а дальше по тексту."
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И не говорите... Уже пол года не у власти, а до сих пор наживается... Наверное зебилов в долю взял При пожаре на военном складе в Гайсине уничтожено шлемов и бронежилетов на 10,5 млн грн, - военная прокуратура - Цензор.НЕТ 6098
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100%
Не! 1000% - это он виноват!!! При пожаре на военном складе в Гайсине уничтожено шлемов и бронежилетов на 10,5 млн грн, - военная прокуратура - Цензор.НЕТ 2584
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хтось замів сліди. Скоріше тої форми й шоломів і не було. Просто гроші покосили.
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Вот честно, никак не могу понять, зачем Зе' поджёг этот склад?
Чего он этим добился? При пожаре на военном складе в Гайсине уничтожено шлемов и бронежилетов на 10,5 млн грн, - военная прокуратура - Цензор.НЕТ 2075
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То ж там такі справи... Коротше... Підпал складів - то один з обов"язків на посаді президента.

От раніше Порох підпалював ( всі ж знали), тепер Зеленський повинен. Просто зеленський ще маленький і поки що один маленький же речовий склад підпалив.
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Порох мелкими поджогами не занимался,значит это Зе...ничего не добился,просто спалил и всё..
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Знов клятий порох краде і краде.
Бідна чесна бубоча Нелох ніяк не може його зупинити.
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Теперь интендант части может спать относительно спокойно.
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Невооруженным глазом видно, что виноват Порошенко с Турчиновым, ну еще немного Яценюк.... Все верно ЗЕбобы?
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ЗЕкловун зачем склады палишь ?? Зеленский специально подрывает обороноспособность Украины. Это диверсия Слуг УРода. ЗЕбариги и ЗЕмародёры!!
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Здесь опять зажигает наш вечерний Квартал. На кой Зеленскому столько денег? Перешел уже на склады. Что следующее в очереди на "зажигание"?
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Предварительная причина возгорания - короткое замыкание электропроводки.Источник: https://censor.net.ua/n3159795

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Просто классика жанра...
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При пожаре на военном складе в Гайсине уничтожено шлемов и бронежилетов на 10,5 млн грн

Президенты приходят и уходят, а традиции живут.
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Вот и порешали вопрос с не качественными брониками, а заодно меньше нашим пацанам будет, если вдруг ответку давать решат. Это все дело рук параши и ее подручных. Больше никто выгоды не несет от этого.
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Ну да. Поджег этого склада планировался с генштабе Россеи! 😂
Чтобы скрыть недостачу перед ревизией.
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ну.. после открытия нескольких уголовных дел.. по поводу некачественных бронников и шлемов.. кто-то вполне мог решить.. опередить проверку
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Скорее всего это был лось!
Вот честно, не знаю, почему эти твари так не любят наши вооруженные склады? При пожаре на военном складе в Гайсине уничтожено шлемов и бронежилетов на 10,5 млн грн, - военная прокуратура - Цензор.НЕТ 1595
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Как почему? Если отобрать у нас то чем защищаться, то мы не сможем сопротивляться. Это на руку только тем кто против интересов нашей страны. А параша это или какой другой мухосранск, не важно. Печаль в том, что кругом бараны. И вояки эти, друг друга сношают, за то за это, а склады и объекты как втыкались так и втыкаются. Значит сливают.
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Не руки, а ноги!
Нету у лосей рук)
Только ноги и рога...
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опять порох? чтож ты творишь, кровавый барыга! При пожаре на военном складе в Гайсине уничтожено шлемов и бронежилетов на 10,5 млн грн, - военная прокуратура - Цензор.НЕТ 5376
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Посадить начальника склада однозначно: хоть за воровство, хоть за бардак с электрикой! И тогда не будет больше замыкать...
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Спочатку бірюковська фірма "Темп 3000",шо випускала бронежилети згоріла,тепер склади.
Кінці у воду ,а вони розказують,що там все було чітко і правильно з бронежилетами,просто геноцид проти хенералів зєльоні влаштовують
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Российское ДРГ, не? Сейчас это очень удобная и распространенная версия!
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Кстати, кевларовые шлемы в качестве военной помощи ВСУ поставляли (в том числе) из США и Канады. Не сгорела ли в пожаре иностранная помощь (или то, что от нее осталось)? С другой стороны, если на сгоревшем складе было что-то из иностранной помощи, то иностранцы могут подключиться к расследованию.
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Зато через пару годиков на попелище можно будет накопать червячков для рыбалки.
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А де все дебили орушщие про "лично взорвание Порошенком пять складов"?
Єти склади виходит уже зеленский лично сжег или все еще Порошенко?
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Все пять лет(если зекловун их досиди конечно) априори по умолчанию всё палить, воровать, давать взятки, обваливать гривну и т.д будут исключительно паперЭдники и лично Порошенко.
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Та ви шо??? Тоді ж писали що то НЛО там крутилось і підпалило з дуру... а воно он як... При пожаре на военном складе в Гайсине уничтожено шлемов и бронежилетов на 10,5 млн грн, - военная прокуратура - Цензор.НЕТ 5363
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Вот что-то не помню что бы в это обвиняли пороха.Может обвиняли,что он енералам кактус в очко не вставил,эт да.
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Командир бригади, якого нещодавно призначили, почав реально наводити порядок у бригаді і рахувати майно, тим більше офіційно розпочалася щорічна інвентаризація у Збройних Силах. От і бачимо, що, мабуть, на складі були проблеми, то вирішили скористатися давно перевіреним способом...
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Під арешт по бронежилетам потрапила Ольга Капінус,дружина песдякула Серго Марко.
Там цілий клан сімейний із наближених до бірюкова
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Шлемов и бронежилетов, говорите? А проверьте где, когда и главное - у кого они были закуплены?
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так уже суд идет по броникам, это из той оперы
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ага...а были ли они там вообще? в который раз на те же грабли...
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"Тяжело искать чёрную кошку в тёмной комнате."
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Ну, і сколько Зє заплатіл Пороху, чтоп он поджог склад?
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шлемы и бронежилеты не горят, ревизию можно сделать и после пожара, в чем прикол?
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Зеля мародер, когда Загороднюка и Хомчака в отставку отправишь?
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Шлемы наверное тоже пробивались!..
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100% подожгли, чтобы скрыть недостачу. Ни порох ни зе здесь ни причем😁
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А склад с рюкзаками не сгорел?
Сколько шума было, все замяли и никого не посадили!
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Черт бы их драл. У меня на кухне стоит лет пятнадцать датчик возгорания (штатовский) работающий по принципу определения микроскопического количества угарного газа. Если даже к кастрюльке или к сковородке которую ставишь на огонь прилипнет шкурка от семечки или что-то подобное так он орет на всю квартиру. хотя дыма ещё глазом не видать и носом не слыхать. Оно только еще задумало дыметь как эта штука реагирует Неужели армейским высокопоставленным мудозвонам тяжело поставить в склады пожарную сигнализацию, а лучше и автоматическое пожаротушение? Видно там или одни похренисты или жульё.
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Если честно, то из-за высокой чувствительности перевесил в коридор, чтобы можно было дверь в кухню прикрыть при надобности. Вот точно такая модель, если интересно (только брал в обычном магазине): https://www.amazon.com/kidde-carbon-monoxide-kn-cob-b-smoke/dp/b000ihwl20
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все там есть...в вот формы зимней нет, рыбаки- охотники посмотрите в чем одеты шастают и прапора где живут и на чем ездят... ...
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зеля диверсант парашки, не позаботился о складах во время войны
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Офшорно-мальдівський регулярно заботілся, склади один за другим заботу ощущалі.
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Ай, ай, видать, Порошенко бегает и поджигает...
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Нє, він, як правило, під час котлів та різних катаклізмів відкриває офшорні компанії.
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Во время войны горят склады. ЗЕбильная команда, куда смотрит и что делает?
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на вещевых складах до сих пор нет противопожарной сигнализации???
и системы пожаротушения внутри склада тоже нет???
ну надеюсь хоть видео камеры есть и записывали? или где???
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ХЗ
Меня сейчас больше интересует это был тот лось, который поджёг предыдущие склады? Или это другой? Під час пожежі на військовому складі в Гайсині знищено шоломів і бронежилетів на 10,5 млн грн, - військова прокуратура - Цензор.НЕТ 2792
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та то же лосик... тут к гадалке не ходи! ))))
погода ж для НЛО в ту ночь была не летная? ну? ...значит - лосик.....от скотина!!! ))))
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Как то помню на одном складе был пожар. Причина короткое замыкание. Только была одна маленькая проблема-на складе не было электричесства. Совсем. Но главное, что были провода....
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Якщо на провідник подіяти магнітним полем то в ньому виникає е.р.с. індукції. Видно хтось щось магнітне вкрав і тягнув по проводах. От і виникла висока напруга, яка пробила ізоляцію і спричинила КЗ.
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Ну да. Семена подсолнуха обладают офигенной магнитной индукцией....
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зеленський наживається на армії. Наставив генералів і тепер вони палять склади!!! Скільки це можна терпіти?! То не диверсанти.
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А браковані бронежелети тех горять?
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Знову нас тримають за лохів,списуючи мільони на пожежу,
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Точно количество имущества теперь никто не узнает, садить всех, кто связан с этим хранением, потому как пожаром прячут кражу. Провести проверку всего личного состава на доходы-расходы, та шо там учить, команда "фас" и вся эта воровская звиздота будет сидеть с конфискацией всего имущества м другим не повадно будет. Безнаказанность развращает!!!
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Якщо це диверсія організована згори, то нікому нічого не буде. Це вже було.
Через кілька днів когось мають нагородити і підвищити в званні. Хоча речовий склад - це не склад з ************, можуть, просто, подякувати за службу.
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Цікаво, броніки горять в пожежах на складах фізично чи технічно? Може від термічного впливу вони стають більш пробивні, чи зовсім не пригодні для використання? Генерали рятують свої срані сідниці.
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Та був, звичайно. Нє, самого товару може й не було, а книги обліку, накладні, тапчан, бушлат, стіл і табуретка були.
Все згоріло.
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Народная примета: Пожар на складе - ревизор внакладе.
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