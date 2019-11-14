 "Білорусь, КНДР, Сербія, Сирія", - місія України в ООН опублікувала список країн, які голосували проти резолюції щодо Криму

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться у твіттері представництва України в ООН,
У повідомленні зазначається: "Країни, які голосували проти української резолюції в Третьому комітеті ГА ООН.
Список: Вірменія, Білорусь, Бурунді, Камбоджа, Китай, КотД'Івуар, Куба, КНДР, Еритрея, Індія, Іран, Казахстан, Киргизстан, М'янма, Нікарагуа, Філіппіни, РФ, Сербія, Судан, Сирія, Уганда, Венесуела, Зімбабве" .
Список друзей рашки - это полный звиздец.
Интересы - вот что является ключевым для суверенных стран..... К сожалению, Украина, к ним не относится....
Під час обговорення проєкту документа представник Росії Геннадій Кузьмін назвав "маячнею" озвучену інформацію про порушення прав людини в окупованому Криму і заявив, звертаючись до присутніх: "Натискаючи на зелену кнопку (тобто голосуючи "за" - ред.), ви голосуєте проти Російської Федерації".
Постійний представник України при ООН Володимир Єльченко на це зауважив, що представник РФ назвав "маячнею" доповідь Генерального секретаря ООН Антоніу Гутерреша щодо ситуації з правами людини в Криму, представлену у вересні 2019 року. Те, що представник РФ образив Генсека і всю Організацію, а також вдався до відвертих погроз представникам комітету, "не повинно залишитися без реакції", підкреслив український дипломат.
У свою чергу заступник міністра закордонних справ Сергій Кислиця, який представляв проєкт резолюції в Третьому комітеті ГА ООН, у коментарі Укрінформу зазначив: "Таке я бачу вперше - щоб із трибуни Організації Об'єднаних Націй лунала пряма погроза представникам, котрі висловлюють позицію шляхом голосування".
Як повідомляв Укрінформ, Третій комітет Генеральної Асамблеї ООН 14 листопада схвалив проєкт резолюції "Ситуація з правами людини в Автономній Республіці Крим та місті Севастополь, Україна", у якому щодо АРК вперше застосовано визначення "агресія".
Загалом, "за" проголосували 67, проти 23, утрималися 82.