 "Білорусь, КНДР, Сербія, Сирія", - місія України в ООН опублікувала список країн, які голосували проти резолюції щодо Криму

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться у твіттері представництва України в ООН,

У повідомленні зазначається: "Країни, які голосували проти української резолюції в Третьому комітеті ГА ООН.

Список: Вірменія, Білорусь, Бурунді, Камбоджа, Китай, КотД'Івуар, Куба, КНДР, Еритрея, Індія, Іран, Казахстан, Киргизстан, М'янма, Нікарагуа, Філіппіни, РФ, Сербія, Судан, Сирія, Уганда, Венесуела, Зімбабве" .

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