EN|RU|UK
Теми дня: Ринок землі Справи проти чиновників НБУ Формула Штайнмаєра Затримання Мазура (Тополі) в Польщі Справа Ярослава Дубневича Убивство Гандзюк Корупційний скандал у Слузі народу Обирай свідомо
 Політика України
  5622  122
Матеріали за темою:
Все про:агресія (891) Крим (7725) ООН (1323)

 "Білорусь, КНДР, Сербія, Сирія", - місія України в ООН опублікувала список країн, які голосували проти резолюції щодо Криму

Представництво України в ООН опублікувало список країн, які голосували проти резолюції щодо окупованого Криму, підготовлену Україною.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться у твіттері представництва України в ООН,

У повідомленні зазначається: "Країни, які голосували проти української резолюції в Третьому комітеті ГА ООН.

Список: Вірменія, Білорусь, Бурунді, Камбоджа, Китай, КотД'Івуар, Куба, КНДР, Еритрея, Індія, Іран, Казахстан, Киргизстан, М'янма, Нікарагуа, Філіппіни, РФ, Сербія, Судан, Сирія, Уганда, Венесуела, Зімбабве" .

Читайте також: Комітет ООН схвалив проєкт резолюції щодо окупованого Криму, в якій вперше зафіксовано поняття "агресія"

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3159793
 
 
 Топ коментарі
 
Лукашенко говорите ваш кумир
 показати весь коментар
 
Все страны, кот. против на подсосе у козломордых дикарей.
 показати весь коментар
 
Он кумир центра разумкова
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
Сторінка 2 з 2
<<<1 2
 
Да нет..... Рост Зеленского - 1 м 66 см.... Вы не знали?
 показати весь коментар
 
а чего ты решил что штейн наш "президент"?
 показати весь коментар
 
 
Не ври здесь, у вашего ***** рост метр пятьдесят без каблуков
 показати весь коментар
 
 
Кто-то здесь мне ещё рассказывал энное время назад, шо Армения стала свободной страной.
Список друзей рашки - это полный звиздец.
 показати весь коментар
 
 
Друзей? А с чего вы взяли, что это "друзья" РФ?
 показати весь коментар
 
А кто ваши друзья? Британия, где вы новичком людей травили? Или Штаты? Или где вас уважают, убогие? Вас просто держат за поцев для баланса добра и зла в мире. Вы, конечно, никак не добро)
 показати весь коментар
 
 
Вы знаете, сударыня, межгосударственные отношения очень трудно описывать понятиями межличностными - дружба, преданность и т.д. Это хорошо раскрыл Палместрон - "У нас нет ни вечных союзников, ни постоянных врагов, но постоянны и вечны наши интересы, и защищать их - наш долг."
Интересы - вот что является ключевым для суверенных стран..... К сожалению, Украина, к ним не относится....
 показати весь коментар
 
 
Ваня, иди постирай свои партянки. И лапти почини. Зима то уже в нарасею пришла.
 показати весь коментар
 
 
Я для вас пани , но никак не 'сударыня' и не 'товарищ'. Какие 'интересы' ? Вас держат в качестве сырьевого придатка , пинают вас , прогоняются из приличных организаций, на вас санкции будут вечно. В цивилизованном мире вас открыто посылают на три буквы, ваших послов высылают, вас все считают лживыми чмошниками , лгунами и оккупантами.
 показати весь коментар
 
А чё наш зебильный МИД молчит до сих пор?
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Пусть лучше молчит.... Так он выглядит более солидно....
 показати весь коментар
 
 
Так же солидно, как та лахудра с немытыми волосами из кацапского МИДа? Чы не дотягивает по солидности к ней?
 показати весь коментар
 
 
/// уточнююча інформація!
Під час обговорення проєкту документа представник Росії Геннадій Кузьмін назвав "маячнею" озвучену інформацію про порушення прав людини в окупованому Криму і заявив, звертаючись до присутніх: "Натискаючи на зелену кнопку (тобто голосуючи "за" - ред.), ви голосуєте проти Російської Федерації".
Постійний представник України при ООН Володимир Єльченко на це зауважив, що представник РФ назвав "маячнею" доповідь Генерального секретаря ООН Антоніу Гутерреша щодо ситуації з правами людини в Криму, представлену у вересні 2019 року. Те, що представник РФ образив Генсека і всю Організацію, а також вдався до відвертих погроз представникам комітету, "не повинно залишитися без реакції", підкреслив український дипломат.
У свою чергу заступник міністра закордонних справ Сергій Кислиця, який представляв проєкт резолюції в Третьому комітеті ГА ООН, у коментарі Укрінформу зазначив: "Таке я бачу вперше - щоб із трибуни Організації Об'єднаних Націй лунала пряма погроза представникам, котрі висловлюють позицію шляхом голосування".
Як повідомляв Укрінформ, Третій комітет Генеральної Асамблеї ООН 14 листопада схвалив проєкт резолюції "Ситуація з правами людини в Автономній Республіці Крим та місті Севастополь, Україна", у якому щодо АРК вперше застосовано визначення "агресія".
Загалом, "за" проголосували 67, проти 23, утрималися 82.
 показати весь коментар
 
Удивил Китай. Он всегда вроде как принципиально воздерживался в подобных голосованиях во всех конфликтах.
 показати весь коментар
 
Ему еще исконнокитайскую Сайберию присоединять, восстанавливать историческую справедливость...
 показати весь коментар
 
и шо даже после этого лука и назарбай наши друзья?
 показати весь коментар
Сторінка 2 з 2
<<<1 2
Цензор.НЕТНовиниПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору