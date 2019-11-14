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 Політика України
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Все про:G-7 (215) Зеленський (3550) посол (567) судова реформа (903)

 Зеленський обговорив з послами країн "Великої сімки" судову реформу в Україні. ФОТО

Президент Володимир Зеленський провів зустріч з послами країн "Великої сімки" (G7). Співрозмовники обговорили перебіг реформ в Україні.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланнямна пресслужбу президента.

"Готовий до діалогу та дискусії. Ми не втрачаємо часу й робимо все, щоб справді змінити країну", – заявив Зеленський.

Зеленський обговорив з послами країн Великої сімки судову реформу в Україні 01

Президент підкреслив, що робота ведеться в декількох напрямках, зокрема – над ухваленням і втіленням законів, які часто непопулярні, але важливі для покращення економічного клімату в Україні.

Окрема увага під час зустрічі була зосереджена на боротьбі з корупцією.

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Учасники детально обговорили судову реформу, зокрема імплементацію закону щодо діяльності органів суддівського врядування. Також під час зустрічі йшлося про участь міжнародних експертів у формуванні нового складу Вищої кваліфікаційної комісії суддів України та Комісії з питань доброчесності та етики при Вищій раді правосуддя.

У зустрічі взяли участь керівник Офісу президента Андрій Богдан та його заступники – Андрій Смирнов, Юлія Ковалів та Ігор Жовква.

Як повідомлялося, 16 жовтня Верховна Рада ухвалила законопроєкт №1008 президента Володимира Зеленського про судову реформу. 4 листопада президент підписав його. 7 листопада закон набув чинності.

Нагадаємо, проєкт 1008 був розкритикований міжнародною спільнотою, як такий, який істотно загрожує суддівській незалежності. Так, одними з перших з критикою виступили Представництво ЄС в Україні та Посольство Канади, які в спільному листі до Офісу Президента зазначили, що "варто уникати повторного відбору суддів Верховного Суду", а перезавантаження Вищої кваліфікаційної комісії суддів і створення нової "не будуть ефективними, якщо одночасно не реформувати Вищу раду правосуддя".

Читайте: "Будь-яка система чинить спротив", - заступник голови ОП Смирнов про законопроєкт №1008, що передбачає реформу Верховного Суду

Рада Європи також була стурбована законопроєктом 1008.

На початку жовтня Моніторинговий комітет ПАРЄ направив запит до Венеціанської Комісії з приводу запропонованих проєктом 1008 змін щодо діяльності Верховного Суду і органів суддівського управління, - повідомляється на офіційному сайті Комісії.

У день розгляду проєкту 1008 у другому читанні найбільші бізнес-асоціації (Американська торгова палата в Україні, Європейська Бізнес Асоціація та Союз українських підприємців) оприлюднили спільну заяву, в якій зазначили, що "бізнес-спільнота дуже стурбована оцінками, згідно з якими позивачі будуть змушені чекати більше 5 років рішення Верховного Суду, якщо кількість його суддів скоротиться з 200 до 100 без одночасного реформування судів нижчих інстанцій, апеляційних судів і впровадження процесуальних фільтрів у кодексах".

Крім того, ще у вересні Пленум Верховного Суду затвердив Висновок щодо проєкту 1008, зазначивши, що проєкт "створює істотні ризики для незалежності судової влади і може нівелювати досягнення реформи правосуддя 2014-2018 років в частині посилення незалежності та деполітизації судової влади".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3159792
 
 
 Топ коментарі
 
"Готов к диалогу и дискуссии. Мы не теряем времени и делаем все, чтобы действительно изменить страну", - заявил Зеленский.

Правильно. Вот, долги перед Приватом Бене списали. А шо делать? Суд постановил. Мы ж суду не указ.
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"Готов к диалогу и дискуссии. Мы не теряем времени и делаем все, чтобы действительно изменить страну", - заявил Зеленский.

Правильно. Вот, долги перед Приватом Бене списали. А шо делать? Суд постановил. Мы ж суду не указ.
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Ну шо-шо,
а страну они, действительно, меняют
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РОЯЛИСТ - красава, Новолипецкую фабричку запускает
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Зеле вопрос на засыпку: какие страны входят в "Большую семёрку" ???
П.С. И не подсказывать!
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Та да. Самые великие геапалитеги обычно работают таксистами и мелким офисным планктоном. Зеленский обсудил с послами стран "Большой семерки" судебную реформу в Украине - Цензор.НЕТ 5266
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Приват державний. Тиску на бізнес немає, тільки на тих, хто нечесно ним займається. Я ФОП і працювати все так само. Брєд Коломойського - це брєд, у нас демократія, що хоче те й каже. До влади це ніяк не відноситься. Відвід армії - це те, що намагався зробити порох і сам же прописав в мінських. Начебто все. А взагалі «список» вигладяє як скиглення.
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Відвід армії - це те, що намагався зробити порох і сам же прописав в мінських. Начебто все.

В якому пункті відвід армії? Підкажеш? Бо я там читав про відвід важкого озброєння,а про відвід бійців з облаштованих позицій щось не бачив. Підкажи, а?

По іншим пунктам ... От чесно просто впадло зараз шукати тобі фотки Бєні у кабінеті Зє, або пропозицію Гончарука ( не пам"ятаю точно, хто там ляпнув) про спільне володіння Приватом з бЄнєю. Про нечесний бізнес... То коломойський чеснийв бізнесі, а Арселлор чи БАТ не чесні?

Ми ж не сценарій для Кварталу пишемо, що у тебе такі "шутки юмора"?
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ВСЕХ судей на НАРЫ с КОНФИСКАЦИЕЙ на НАРЫ ПОЖИЗНЕННО а следующие уже будут думать !!! Зеленский обсудил с послами стран "Большой семерки" судебную реформу в Украине - Цензор.НЕТ 2591
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ты за кого голосовал в первом туре ?
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"Мы евреи такие" - а где у бабушки кучерявая борода
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ЕС это ЕС или ПЕС ?
"Не мы должны преследовать тех, кто занимается банковским мошенничеством. Где те, кто украл $5,5 млрд из ПриватБанка? В тюрьме ли они, ведется ли их преследование? Нет", - сообщил Девинь.

а, это таки дествительно ЕС Зеленский обсудил с послами стран "Большой семерки" судебную реформу в Украине - Цензор.НЕТ 4179
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Я не понял!!!
Почему это Зеленский обсуждает что-то?
Почему не вяликий Пётр Алексеевич?
Я не верю Зеленскому! Только Пётр Алексеевич нас спасёт!


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Да всё просто.

Обсуждает Зеленский, бо телевизороголовые желудки без мозгов выбрали его себе припеЗЕдентом.
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Есть Конституция Украины, "а есть ситуация в стране" (С)
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долго не хотел признавать - но ты таки недалекий....
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По отношению к кому или к чему недалёкий?
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В Грузии там что-то опять. Люди протестуют. Парламентарии что-то против правительства выступают.. А что ж молчит один лучший реформатор Грузии, который ( вы будете смеятся,но таки да) с недавних пор живёт на крыше в Одессе?
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То есть Карлсон пока занят? Могут выселить опять в Амстердам?
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Состав комиссии по судебной рыхворме:

1. Богдан - решала Коломойского.
2. Анна Огренчук (невеста из Сен-Тропе), судебная решала.
3. Артем Стоянов - подельник Анны по решалову.
4. Довбенко - смотрящий за Минюстом. Его в комиссии нет, но он присутствует незримо - через супругу Анну Огренчук.

А теперь вопрос - о какой судебной реформе впаривает Зеленский лохам из США и ЕС?
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Для того чтобы почувствовать что такое украинские суды, надо чтобы полиция изнасиловала уважаемых послов дубинками per anum, а суд сказал, что уважаемые послы сами себя изнасиловали.
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Интересно, в Молдове или Грузии президенты тоже отчитуются послам за принятые законопроекты или это только обязанность старых и новых президентов Украины? Зеленский обсудил с послами стран "Большой семерки" судебную реформу в Украине - Цензор.НЕТ 9706
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Надеюсь,что эти ему объяснили,что один его ну оче-е-е-нь большой друг, из днепра,который вероятно помирился,за 100млрд.долл. с путиным,является его еще б-о-о-ольшей проблемой.Без решения которой у ЕГО бцдут не большие,а ОГРОМНЫЕ неприятности.
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"But whatever his motivations, Mr. Kolomoisky's geopolitical views matter, because analysts and Western diplomats believe he has extensive sway with the administration of Mr. Zelensky, a comedian whose television shows were carried on Mr. Kolomoisky's channel."

обсудили... с комедиантом ))))))))))
это реприза уже поднадоела )))
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Пока ЗЕ не поменяет окружение на адекватных патриотов Украины польза от него как от использованной прокладки.
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Зеленский обсудил с послами стран "Большой семерки" судебную реформу

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Зеленський обговорив з послами країн "Великої сімки" судову реформу в Україні - Цензор.НЕТ 9705
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