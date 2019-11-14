 Зеленський обговорив з послами країн "Великої сімки" судову реформу в Україні. ФОТО

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланнямна пресслужбу президента.

"Готовий до діалогу та дискусії. Ми не втрачаємо часу й робимо все, щоб справді змінити країну", – заявив Зеленський.

Президент підкреслив, що робота ведеться в декількох напрямках, зокрема – над ухваленням і втіленням законів, які часто непопулярні, але важливі для покращення економічного клімату в Україні.

Окрема увага під час зустрічі була зосереджена на боротьбі з корупцією.

Читайте також: Будуть нівельовані серйозні досягнення останніх 4 років, - голова Верховного Суду Данішевська про судову реформу

Учасники детально обговорили судову реформу, зокрема імплементацію закону щодо діяльності органів суддівського врядування. Також під час зустрічі йшлося про участь міжнародних експертів у формуванні нового складу Вищої кваліфікаційної комісії суддів України та Комісії з питань доброчесності та етики при Вищій раді правосуддя.

У зустрічі взяли участь керівник Офісу президента Андрій Богдан та його заступники – Андрій Смирнов, Юлія Ковалів та Ігор Жовква.

Як повідомлялося, 16 жовтня Верховна Рада ухвалила законопроєкт №1008 президента Володимира Зеленського про судову реформу. 4 листопада президент підписав його. 7 листопада закон набув чинності.

Нагадаємо, проєкт 1008 був розкритикований міжнародною спільнотою, як такий, який істотно загрожує суддівській незалежності. Так, одними з перших з критикою виступили Представництво ЄС в Україні та Посольство Канади, які в спільному листі до Офісу Президента зазначили, що "варто уникати повторного відбору суддів Верховного Суду", а перезавантаження Вищої кваліфікаційної комісії суддів і створення нової "не будуть ефективними, якщо одночасно не реформувати Вищу раду правосуддя".

Читайте: "Будь-яка система чинить спротив", - заступник голови ОП Смирнов про законопроєкт №1008, що передбачає реформу Верховного Суду

Рада Європи також була стурбована законопроєктом 1008.

На початку жовтня Моніторинговий комітет ПАРЄ направив запит до Венеціанської Комісії з приводу запропонованих проєктом 1008 змін щодо діяльності Верховного Суду і органів суддівського управління, - повідомляється на офіційному сайті Комісії.

У день розгляду проєкту 1008 у другому читанні найбільші бізнес-асоціації (Американська торгова палата в Україні, Європейська Бізнес Асоціація та Союз українських підприємців) оприлюднили спільну заяву, в якій зазначили, що "бізнес-спільнота дуже стурбована оцінками, згідно з якими позивачі будуть змушені чекати більше 5 років рішення Верховного Суду, якщо кількість його суддів скоротиться з 200 до 100 без одночасного реформування судів нижчих інстанцій, апеляційних судів і впровадження процесуальних фільтрів у кодексах".

Крім того, ще у вересні Пленум Верховного Суду затвердив Висновок щодо проєкту 1008, зазначивши, що проєкт "створює істотні ризики для незалежності судової влади і може нівелювати досягнення реформи правосуддя 2014-2018 років в частині посилення незалежності та деполітизації судової влади".