 У "Союзі птахівників" заявили, що не згодні з висновками Антимонопольного комітету з приводу ситуації на ринку курятини

Як передає Цензор.НЕТ, так вважають в асоціації "Союз птахівників", повідомляє УНН із посиланням на заяву членів організації.
Так в "Союзі птахівників" відреагували на висновки Антимонопольного комітету України, який заявив, що виявив на ринку ознаки порушення законодавства про захист економічної конкуренції.
"За інформацією асоціації, на ринку м'яса птиці сьогодні працюють близько 100 суб'єктів господарської діяльності, які жорстко конкурують між собою. Зовнішнім проявом конкуренції на внутрішньому ринку є стабільність, а в деякі періоди навіть зниження цін, що підтверджується даними Держстату України", - відзначили в "Союзі птахівників".
Те, що на ринку є великі виробники ще не свідчить про їхнє монопольне становище, заявили автори.
"Група компаній "МХП" здійснює діяльність на ринку курятини в умовах жорсткої конкурентної боротьби. Успіх в цій боротьбі визначає тільки вибір споживача. Яскравим підтвердженням визнання споживачами високої якості продукції "Миронівський хлібопродукт" є її успішний вихід на ринки ЄС і багато інших країн світу", - вказали в асоціації.
Підвищення цін на продукцію в липні-серпні 2017 року, про яке повідомили в АМКУ, було пов'язане з економічною ситуацією в країні, стверджують птахівники.
"Об'єктивно аналізуючи ситуацію, потрібно врахувати кілька факторів, які вплинули в цей період на цінову ситуацію на ринку. Це, в першу чергу, збільшення цін на корми на 17%, на комунальні послуги на 10%, на паливно-мастильні матеріали на 30%, підвищення зарплат в секторі більш, ніж на 25%, знецінення національної валюти щодо євро більш ніж на 20 %, а це прямий вплив на вартість ветеринарних препаратів, вітамінів, кормових добавок, обладнання, яке переважно закуповується у європейських виробників. Подорожчання курятини в межах зростання на складові було в той період об'єктивним і обґрунтованим", - пояснили в асоціації.
12 листопада АМКУ схвалив звіт про результати дослідження ринку курятини в 2016-2018 роках і порахував, що найбільший виробник, МХП, займає частку на ринку в 45%.
до етого два в ноль ушли - проблем нет.
Просто у нас в стоимость курятины входят еще и покупки яхт Косюком, и то, что на работу его манагеры и он сам добираются исключительно на вертолетах.
Или после того, как в 2017 МХП назвали не монополистом посмеяться?
А що ще може сказати Союз Птіцеводов?
Можно подумати, що вони визнають чиюсь монополію?
Тоді це буде не союз, а клуб по інтєрєсам
Загадили всі поля хімією,бджоли не встигають розмножуватись
Средняя цена куриного мяса в странах Европы составляет около 200 гривен за килограмм. В Чехии, Бельгии, Испании и Великобритании оно стоит от 180 до 200 гривен. Самой дешевой же курятиной среди стран Европейского союза может похвастаться наш западный сосед - Польша. Здесь она в среднем стоит 116 гривен за килограмм.
На украинском рынке, по данным Ассоциации поставщиков торговых сетей, средняя стоимость килограмма куриного филе составляет 92 гривны за килограмм. В то же время, по данным объединения, заметна довольно существенная разница в стоимости мяса курицы в зависимости от региона. Так, самое дешевое куриное филе - в Днепропетровской, Ровенской и Черниговской областях: по 88 гривен. А самое дорогое - по 95 гривен за килограмм - в Кировоградской, Сумской и Винницкой областях.
В розничных торговых сетях национального масштаба, со своей стороны, стоимость куриного филе может превышать 140 гривен за килограмм за счет особенностей формирования
собственных торговых наценок сетями.
https://24tv.ua/ru/gde_v_evrope_mjaso_kuricy_deshevle_vsego_ukraina__sredi_liderov_n1097021
Без арифметики цифры взяты с потолка.
Чтобы выплатить минимальную зарплату в 2015 г. на птицеферме 1,5 тыс грн надо продать за границу 50 кг курятины (50 * 1 евро/30 грн = 1500 грн.)
Чтобы выплатить минимальную зарплату в 2019 г. на птицеферме 4,5 тыс грн надо продать за границу 166 кг курятины (166 * 1 евро/27 грн = 4500 грн.)
Падение валютной прибыли компенсируется на внутреннем рынке.
Т.е стоит как (ну вы знаете) на морозе а мимо него бегает гривна и вопит, ах доллар падает, бехит обратно, ах доллар растёт.
Кста.
Украина (обобщённо) А в частности Косюк, Каргил, и прочие гниды экспортируют в пересчёте на одного жителя в 1,3 раза больше чем США и в 3,1 раз больше чем Россия. А давайте их гнид поприжмём (отрежем от дотаций) и посмотрим что будет?
А будет с Ваших слов ясен.... Я Вас уверяю 100%