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 Економіка
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Все про:Антимонопольний комітет (169) курятина (4)

 У "Союзі птахівників" заявили, що не згодні з висновками Антимонопольного комітету з приводу ситуації на ринку курятини

На ринку курятини в Україні існує жорстка конкуренція

Як передає Цензор.НЕТ, так вважають в асоціації "Союз птахівників", повідомляє УНН із посиланням на заяву членів організації.

Так в "Союзі птахівників" відреагували на висновки Антимонопольного комітету України, який заявив, що виявив на ринку ознаки порушення законодавства про захист економічної конкуренції.

"За інформацією асоціації, на ринку м'яса птиці сьогодні працюють близько 100 суб'єктів господарської діяльності, які жорстко конкурують між собою. Зовнішнім проявом конкуренції на внутрішньому ринку є стабільність, а в деякі періоди навіть зниження цін, що підтверджується даними Держстату України", - відзначили в "Союзі птахівників".

Те, що на ринку є великі виробники ще не свідчить про їхнє монопольне становище, заявили автори.

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"Група компаній "МХП" здійснює діяльність на ринку курятини в умовах жорсткої конкурентної боротьби. Успіх в цій боротьбі визначає тільки вибір споживача. Яскравим підтвердженням визнання споживачами високої якості продукції "Миронівський хлібопродукт" є її успішний вихід на ринки ЄС і багато інших країн світу", - вказали в асоціації.

Підвищення цін на продукцію в липні-серпні 2017 року, про яке повідомили в АМКУ, було пов'язане з економічною ситуацією в країні, стверджують птахівники.

"Об'єктивно аналізуючи ситуацію, потрібно врахувати кілька факторів, які вплинули в цей період на цінову ситуацію на ринку. Це, в першу чергу, збільшення цін на корми на 17%, на комунальні послуги на 10%, на паливно-мастильні матеріали на 30%, підвищення зарплат в секторі більш, ніж на 25%, знецінення національної валюти щодо євро більш ніж на 20 %, а це прямий вплив на вартість ветеринарних препаратів, вітамінів, кормових добавок, обладнання, яке переважно закуповується у європейських виробників. Подорожчання курятини в межах зростання на складові було в той період об'єктивним і обґрунтованим", - пояснили в асоціації.

12 листопада АМКУ схвалив звіт про результати дослідження ринку курятини в 2016-2018 роках і порахував, що найбільший виробник, МХП, займає частку на ринку в 45%.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3159786
 
 
 Топ коментарі
 
Вопрос один и до безобразия простой. Почем при такой жесточайшей конкуренции, как заявляет "Союз птицеводов", курятина в Украине дороже чем к примеру в той-же Польше ?
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Технологии у нас точно такие же, корма не дороже, химией накачивают также.
Просто у нас в стоимость курятины входят еще и покупки яхт Косюком, и то, что на работу его манагеры и он сам добираются исключительно на вертолетах.
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хз, но косюку почти два лярда только дотаций кудряшкапью официально отслюнявил
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ну я как потребитель, покупатель могу сказать, что курица реально доступна нет не в смысле у меня много денег или у моей семьи с пенсии то не шибкожирвоать в 3000 грн но если сарвнивать что вязть курицу колбасу то предпочтение курятине и реально етсь конкуренция и качества и цен и производителей... вот длля меня через чур дорогая НАША Ряба что да что да а иные мелкие попадает дажеи цыплята и курица весьма доступные цены и акици +++ вторым по достпуности как ни странно свинина тут вообще конкуренция валом и наша и польская... и опять же скидки и акции... АМКУ анализировали на потолку вотрыве от реальности жития побумажкам статистике и цифирям а это поверьте вовсе не реальность жизни.. а не говорю что нет злоупотреблений лоббирования или сговора но вот хзерно в этом году упало и в разу по логике немного должна упасть и куррятина и яйца...
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походу Цензор лютуе, на зaбурных - комменты не проявляються...,,
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спасибо - проявился...
до етого два в ноль ушли - проблем нет.
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Вопрос один и до безобразия простой. Почем при такой жесточайшей конкуренции, как заявляет "Союз птицеводов", курятина в Украине дороже чем к примеру в той-же Польше ?
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Тому, що у на сині кури, а нам треба лояльних зелених кур🐔🦕
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Корм, технологии устарелые... Плюс в Европе очень накачивают курей химией.
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Технологии у нас точно такие же, корма не дороже, химией накачивают также.
Просто у нас в стоимость курятины входят еще и покупки яхт Косюком, и то, что на работу его манагеры и он сам добираются исключительно на вертолетах.
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Наверное уже говорил, что ездил к руснявой родне на ЧМ-2018. Так там тоже очень большой выбор по курям. Купил крылышки с красивой этикеткой местного производителя - на меня посмотрели с сочувствием - сказали что именно "это" у них даже кошки не едят, а покупает только самая беднота. Так что правила везде одинаковые - покупать то, что покупают более-менее прилично одетые местные
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Технологие и компоненты по производству курятины у нас европейские. Ето я тебя уверяю. У нас яйца и составляющие корма завозят из Европы. А вот жадность из-за которой ставят бешенные цены уже наша. Под жадностью я подразумеваю не только жадность производителей курятины а и жадность аграриев которые продают фуражное зерно для комбикормов, взятки, логистика, откаты в магазинах, крыша от мусоров и налоговой и даже доля властям. Все ето более 50% от цены курятины насобирается. То же самое касается и других товаров.
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еще добавь 20% НДС, тоже чья то жадность. При Кучме кстати этот НДС ввели только.
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Стосовно хіміі -це трамвайні балачкі.Там можуть бути тіки антібіотіки, а з цім у Европи дуже строго.Наше законадавство теж позволяє використовивати а/б тіки для лікування та не піздніше чім за два тижня до убоя.
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хз, но косюку почти два лярда только дотаций кудряшкапью официально отслюнявил
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союз птицеводов это тоже потужная и мыролюбная ассоциация?
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Звичайно, що зептицяводи потужна оргацізація, яку можна порівняти із масонською ложею.
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а разве свинокосюк не из винницкого вальцманата был?
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А когда смеяться? До того, что МХП не монополист, или после того, что МХП монополист, но ему доверяют потребители?
Или после того, как в 2017 МХП назвали не монополистом посмеяться?
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Офігєть ))
А що ще може сказати Союз Птіцеводов?
Можно подумати, що вони визнають чиюсь монополію? В "Союзе птицеводов" заявили, что не согласны с выводами Антимонопольного комитета по поводу ситуации на рынке курятины - Цензор.НЕТ 9217
Тоді це буде не союз, а клуб по інтєрєсам В "Союзе птицеводов" заявили, что не согласны с выводами Антимонопольного комитета по поводу ситуации на рынке курятины - Цензор.НЕТ 2281
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от и не особо хочется вас овижать, но вы же ето сделали - дергайтесь зеленки.....
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Ще й курячу галузь вирішили розвалити??? Цього вову точно, як німці леніна, до нас заслали, щоби розвалити країну...
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Союз кролєководов воздєржался,а вот Союз пчєловодов катєгорічєскі протів курятніков.
Загадили всі поля хімією,бджоли не встигають розмножуватись
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Пора разделить Мироновский хлебопродукт решением суда на десяток компаний, как єто сделали с Bell в США.
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Пора ввести стандарт весе куриного яйца 62 грамма. Остальное в мусор. Ну как сделали в евросоюзе.
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Эти ХИТРОЖОПЫЕ птицеловы-птицеводы за бугор курятину продают дешевле чем украинцам - на НАРЫ их в петушиные углы !!!
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Даже самая высокая розничная цена куриного филе на украинском рынке - это все же, как минимум в два-три раза дешевле, чем в странах Европы. Так, самое дорогое куриное филе - в Австрии и Греции, в этих странах его можно купить по 312 и 288 гривен за килограмм соответственно, в гривневом эквиваленте. Это более чем втрое превышает среднюю розничную цену на украинском рынке.

Средняя цена куриного мяса в странах Европы составляет около 200 гривен за килограмм. В Чехии, Бельгии, Испании и Великобритании оно стоит от 180 до 200 гривен. Самой дешевой же курятиной среди стран Европейского союза может похвастаться наш западный сосед - Польша. Здесь она в среднем стоит 116 гривен за килограмм.
На украинском рынке, по данным Ассоциации поставщиков торговых сетей, средняя стоимость килограмма куриного филе составляет 92 гривны за килограмм. В то же время, по данным объединения, заметна довольно существенная разница в стоимости мяса курицы в зависимости от региона. Так, самое дешевое куриное филе - в Днепропетровской, Ровенской и Черниговской областях: по 88 гривен. А самое дорогое - по 95 гривен за килограмм - в Кировоградской, Сумской и Винницкой областях.
В розничных торговых сетях национального масштаба, со своей стороны, стоимость куриного филе может превышать 140 гривен за килограмм за счет особенностей формирования
собственных торговых наценок сетями. У "Союзі птахівників" заявили, що не згодні з висновками Антимонопольного комітету з приводу ситуації на ринку курятини - Цензор.НЕТ 826
https://24tv.ua/ru/gde_v_evrope_mjaso_kuricy_deshevle_vsego_ukraina__sredi_liderov_n1097021
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Я так понимаю, везде работают украинцы за украинскую зарплату....
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Хотелось бы подробней узнать каким образом укрепление гривни повлияло на повышение цены на курятину....
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Если Вам интересно.
Без арифметики цифры взяты с потолка.
Чтобы выплатить минимальную зарплату в 2015 г. на птицеферме 1,5 тыс грн надо продать за границу 50 кг курятины (50 * 1 евро/30 грн = 1500 грн.)
Чтобы выплатить минимальную зарплату в 2019 г. на птицеферме 4,5 тыс грн надо продать за границу 166 кг курятины (166 * 1 евро/27 грн = 4500 грн.)
Падение валютной прибыли компенсируется на внутреннем рынке.
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А, что работали за минималку???? Вряд ли. Не зря эта зеленая плесень готовит украинцев стать трудовыми рабами....
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А Польща на перших місцях у світі по виробництву курятини, так що проблеми ці голімі. Звертайтесь до Зеленського. Хай замість шукати інвестиції під глупі проекти їзде курятину продає. Заождно йому клунки з сметаною, маслом, крупою. Хай ділом займеться.
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не было еще в истории, что бы после падения доллара, хоть что нибудь дешевело.
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Отношение евро - доллар с введения евро практически не изменилось. Доллар стабилен.
Т.е стоит как (ну вы знаете) на морозе а мимо него бегает гривна и вопит, ах доллар падает, бехит обратно, ах доллар растёт.
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Так что мы, что поляки, одинаково платим за доллар. В чем же разница? В зарплатах скажете вы.
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Предприятие импортёр (а птицеводство без импорта не работает) навёрстывает недополученную прибыль при высоком курсе нац валюты.
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*лять! Союз металлургов, ассоциация химиков, теперь союз птицеводов!!! Люди, опомнитесь!!! Это АХМЕТОВ, ФИРТАШ, И КОСЮК! Повылезали гниды, подприжали немного, *******- по чесному бизнес не так интересно и весело делать. Идите в АД!
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Я внимательно прочитал эту лобуду. Бол ше в его мне понравилось что курс гривны упал по отношению к евро на 20 % в августе 2019.Я этого как то не заметил....
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может лучше о воре Порошенко? Вы в этом лучше разбираетесь.
Кста.
Украина (обобщённо) А в частности Косюк, Каргил, и прочие гниды экспортируют в пересчёте на одного жителя в 1,3 раза больше чем США и в 3,1 раз больше чем Россия. А давайте их гнид поприжмём (отрежем от дотаций) и посмотрим что будет?
А будет с Ваших слов ясен.... Я Вас уверяю 100%
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