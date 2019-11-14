 У "Союзі птахівників" заявили, що не згодні з висновками Антимонопольного комітету з приводу ситуації на ринку курятини

Як передає Цензор.НЕТ, так вважають в асоціації "Союз птахівників", повідомляє УНН із посиланням на заяву членів організації.

Так в "Союзі птахівників" відреагували на висновки Антимонопольного комітету України, який заявив, що виявив на ринку ознаки порушення законодавства про захист економічної конкуренції.

"За інформацією асоціації, на ринку м'яса птиці сьогодні працюють близько 100 суб'єктів господарської діяльності, які жорстко конкурують між собою. Зовнішнім проявом конкуренції на внутрішньому ринку є стабільність, а в деякі періоди навіть зниження цін, що підтверджується даними Держстату України", - відзначили в "Союзі птахівників".

Те, що на ринку є великі виробники ще не свідчить про їхнє монопольне становище, заявили автори.

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"Група компаній "МХП" здійснює діяльність на ринку курятини в умовах жорсткої конкурентної боротьби. Успіх в цій боротьбі визначає тільки вибір споживача. Яскравим підтвердженням визнання споживачами високої якості продукції "Миронівський хлібопродукт" є її успішний вихід на ринки ЄС і багато інших країн світу", - вказали в асоціації.

Підвищення цін на продукцію в липні-серпні 2017 року, про яке повідомили в АМКУ, було пов'язане з економічною ситуацією в країні, стверджують птахівники.

"Об'єктивно аналізуючи ситуацію, потрібно врахувати кілька факторів, які вплинули в цей період на цінову ситуацію на ринку. Це, в першу чергу, збільшення цін на корми на 17%, на комунальні послуги на 10%, на паливно-мастильні матеріали на 30%, підвищення зарплат в секторі більш, ніж на 25%, знецінення національної валюти щодо євро більш ніж на 20 %, а це прямий вплив на вартість ветеринарних препаратів, вітамінів, кормових добавок, обладнання, яке переважно закуповується у європейських виробників. Подорожчання курятини в межах зростання на складові було в той період об'єктивним і обґрунтованим", - пояснили в асоціації.

12 листопада АМКУ схвалив звіт про результати дослідження ринку курятини в 2016-2018 роках і порахував, що найбільший виробник, МХП, займає частку на ринку в 45%.