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 Політика України
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 Комітет ООН схвалив проєкт резолюції щодо окупованого Криму, в якій вперше зафіксовано поняття "агресія"

Третій комітет Генасамблеї ООН схвалив проєкт резолюції "Ситуація з правами людини в Автономній Республіці Крим та місті Севастополь, Україна", у якому щодо АРК вперше застосовано визначення "агресія".

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, "за" проголосували 67, проти 23, утрималися 82 учасника.

Ініціатором резолюції виступила Україна, ще близько 40 країн є її співавторами. Це вже четвертий документ ООН щодо порушення прав людини в окупованому Криму. Крім частин, які повторюють попередні тексти, проєкт резолюції містить низку нових положень. Позицію України в комітеті представив заступник міністра закордонних справ Сергій Кислиця.

Зокрема, для оцінки ситуації в Криму вперше пропонується застосовувати термін "агресія" - відповідно до резолюції від 1974 року "Визначення агресії". У тому документі, зокрема, визначено, що агресією є застосування збройних сили державою проти суверенітету, територіальної недоторканності чи політичної незалежності іншої держави. При цьому жодне набуття території чи особлива вигода, отримана внаслідок агресії, не є і не можуть бути визнані законними.

У проєкті оновленої резолюції, як і в попередніх документах, зазначено, "що захоплення Криму силою є незаконним і таким, що порушує міжнародне право" і "що ці території мають бути негайно повернуті".

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Документ передбачає, що генеральний секретар ООН підготує на наступну, 75-ту сесію Генасамблеї ООН доповідь щодо її виконання.

Крім засудження тортур з боку російської влади до політичних в’язнів, що застосовуються з метою отримання фальшивих зізнань, у документі констатується: "Окупація продовжує впливати на реалізацію соціальних та економічних прав жителів, у тому числі дітей, літніх людей та інвалідів".

Як і в попередніх резолюціях, нинішній проєкт засуджує факти насилля щодо жителів Криму. Водночас у ньому є нові положення, зокрема про те, що нинішня "політика та практика Російської Федерації становлять постійну загрозу та унеможливлюють проживання в Криму й змушують населення виїжджати з півострова".

У документі міститься нагадування, що індивідуальні чи масові насильницькі переміщення, а також депортація з окупованих територій на територію окупаційної держави чи в будь-яку іншу країну заборонені міжнародним гуманітарним законодавством.

"…Російська Федерація проводить політику та практику, спрямовану на зміну демографічної структури в Криму", - ідеться в документі.

При цьому уточняється, що "окупаційна влада не може депортувати чи переміщувати власне цивільне населення на окуповану територію".

У проєкті рішуче засуджуються масове затримання правозахисників під приводом боротьби з тероризмом та інші форми репресій щодо них, у тому числі щодо активістів громадянської ініціативи "Кримська солідарність", яка документує порушення на півострові та надає гуманітарну допомогу родинам жертв політично мотивованих переслідувань.

Резолюція позитивно оцінює звільнення Росією та Україною утримуваних осіб 7 вересня 2019 року і "закликає Російську Федерацію звільнити всіх українських громадян, котрі незаконно утримуються, та забезпечити безпечне повернення їх в Україну".

У документі засуджуються всі спроби Росії легалізувати її намагання анексувати Крим, у тому числі автоматичне нав’язування російського громадянства, проведення незаконних виборчих кампаній та зміну демографічної структури населення Криму.

Серед вимог до Росії додалася нова: утримуватися від арешту чи кримінального переслідування мешканців Криму за незлочинні дії чи думки, висловлені в тому числі в коментарях чи повідомленнях у соціальних мережах до окупації, та звільнити всіх жителів Криму, які були заарештовані або ув'язнені за такі дії.

У проєкті резолюції також передбачена вимога до Росії співпрацювати зі Спеціальною моніторинговою місією ОБСЄ, яка повинна мати безпечний і безперешкодний доступ до всієї території України, включаючи Автономну Республіку Крим та місто Севастополь.

У документі міститься заклик до країн-членів продовжувати адвокацію України на двосторонніх та багатосторонніх форумах заради дотримання прав людини, у тому числі шляхом засудження порушень та зловживань у Криму.

За процедурою текст резолюції, схвалений комітетом ГА ООН, має бути винесено на розгляд Генеральної Асамблеї у грудні.

Раніше Генасамблея ООН ухвалила три резолюції щодо порушення прав людини в Криму – у 2016, 2017 та 2018 роках, проте Росія проігнорувала їх виконання.

Третій комітет Генеральної Асамблеї ООН розглядає соціальні, гуманітарні та культурні питання.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3159784
 
   
 Топ коментарі
 
Ну и как всегда... Изучаем друзей и врагов. Вернее уточняем.
Комитет ООН одобрил проект резолюции по оккупированному Крыму, в которой впервые зафиксировано понятие "агрессия" - Цензор.НЕТ 3307
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Кто то нам все время рассказывает что Беларашка друг Украины и очень переживает за украинцев и Луку постоянно приглашают в Киев как нашего партнера. А на самом деле Беларашка ето союзник нашего врага Комитет ООН одобрил проект резолюции по оккупированному Крыму, в которой впервые зафиксировано понятие "агрессия" - Цензор.НЕТ 6740
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молодец Зеленский
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Хотя в статье совершенно не раскрыто фразы, где было упомянуто то самое слово "агрессия". Просто пук в воду.
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Росія має багату історію гібридного захоплення інших країн. Якщо говорити метафорами з «36 китайських стратагем», то Кремль любить використовувати метод, який називається «Підмінити балку в чужому домі». Він полягає в тому, що країна-жертва наповнюється агентами, які контролюють силові відомства. Так була окупована Східна Європа після Другої Світової. Аналіз подій створює враження, що в Україні ворог діє через недоформовані суди, Портнова та ДБР.
http://texty.org.ua/pg/article/editorial/read/98014/Poslabyty_Zelenskogo_i_zrobyty_Medvedchuka_premjerom_Jaka
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Ну и как всегда... Изучаем друзей и врагов. Вернее уточняем.
Комитет ООН одобрил проект резолюции по оккупированному Крыму, в которой впервые зафиксировано понятие "агрессия" - Цензор.НЕТ 3307
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Кто то нам все время рассказывает что Беларашка друг Украины и очень переживает за украинцев и Луку постоянно приглашают в Киев как нашего партнера. А на самом деле Беларашка ето союзник нашего врага Комитет ООН одобрил проект резолюции по оккупированному Крыму, в которой впервые зафиксировано понятие "агрессия" - Цензор.НЕТ 6740
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І знову Вірменія проти України? Чому?
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Просто реформатор Пашинян трохи не в ту сторону реформує знову.
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Спасибо что напомнили.
А как зелебобы нам рекламировали армянские протесты...
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тому що вона надала військову базу параші на своїй території
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а ша, у Бурунді та на Березі Слонової Кістки уже теж ерефія тирлує..?
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Гарна кумпашка підібралася друзів кацапії: Ерітрея, Котдівуар і т.п. - всі як один світочі демократії і прогреса.
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Русня наКивує на Китай та Індію. Мол, дивіться - нас з Китаєм та Індією майже половина шаріка.
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...это результаты работы Порошка, причем здесь зеленый.. ...
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Да-да, именно так все и было. И через три года все хорошее и нужное будет происходить лишь благодаря ПеПе...
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...именно так, политическая инерция это называется...но судя по действиям Новоиспеченного 70%+ голосами, и читая СМИ тамошние, задел этот тает на глазах...и как одесситы говорят, пи*деть на сцене по написанному и реалполитик -это 4 маленьких или 2 большие разницы... Комітет ООН схвалив проєкт резолюції щодо окупованого Криму, в якій вперше зафіксовано поняття "агресія" - Цензор.НЕТ 1061
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Солнце хоть будет вставать и дальше благодаря ПеПе? А лето придет? А Земля теперь не налетит на небесную ось без ПеПы?
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...а еще москали говорят:.." пи*деть-не кули ворочать..".. Комітет ООН схвалив проєкт резолюції щодо окупованого Криму, в якій вперше зафіксовано поняття "агресія" - Цензор.НЕТ 2688...
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Дело в том, что в ситуации с Крымом мы сталкиваемся с классическим случаем сецессии.... Как это ни прискорбно!
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В ситуации с Крымом мы сталкиваемся с классическим случаем аннексии.
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Неповна новина. Треба не соромитися і не замовчувати "друзів", що проголосували проти української резолюції і про яких пишуть інші джерела:
"Усього проти проекту резолюції проголосували 23 країни - Вірменія, Білорусь, Бурунді, Камбоджа, Китай, Кот-д'Івуар, Куба, Північна Корея, Еритрея, Індія, Іран, Казахстан, Киргизстан, Мьянма, Нікараґуа, Філіппіни, Росія, Сербія, Судан, Сирія, Уганда, Венесуела та Зімбабве..."

https://www.unn.com.ua/uk/news/1835836-proti-proektu-rezolyutsiyi-schodo-krimu-progolosuvali-23-*******-sered-yakikh-rosiya-i-bilorus

Зверніть увагу на Казахстан, який пропонував зєлємойші посереднитво у зістрічі з ******.
Про вусатого вже мовчу, він послідовний за кацапів на протязі всіх останніх років.
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и на Беларашку куда постоянно ездят наши на переговоры. Почему мы тогда удивляемся результату всех етих переговоров?
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Бацька поки хоче всидіти на двох стільцях. І найдивніше те, що йому вдається!
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...Господь как то миловал нашего Новоиспеченного от этого разводилова по казахски...
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Очередная важная дипломатическая победа нашей страны Украины над врагом (кацапстаном). Теперь нужно заставить русских тварей выполнять решения Международных организаций и судов. В любом случае верхушку моксельской банды во главе с карликом-педофилом путиным ждет Гаагский трибунал.
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это хорошо для будущий исков против кацапии! на сотни лярдов!
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Вперше? А п'ять років наша славна дирломатія про що там розповідала? Комітет ООН схвалив проєкт резолюції щодо окупованого Криму, в якій вперше зафіксовано поняття "агресія" - Цензор.НЕТ 1479
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за 5 лет ООН стыдливо прошептала слово агрессия. Это невероятная победа Комітет ООН схвалив проєкт резолюції щодо окупованого Криму, в якій вперше зафіксовано поняття "агресія" - Цензор.НЕТ 3583

ну ок, и что дальше?
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ВСЕ РЕШАЕТСЯ В РБ ООН А ТАМ ПРАВО ВЕТО У АГРЕСОРА, А ПРИНЯТОЙ РЕЗОЛЮЦИЕЙ МОЖЕТЕ ПОДТЕРЕТСЯ.
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