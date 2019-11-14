 Київським комунальникам дозволили прибирати з вулиць залишені авто

Відповідне рішення ухвалила Київська міська рада, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН. "За" проголосували 85 депутатів із 89.

"Дозволити виконавчому органу Київради (КМДА) переміщувати безхазяйні транспортні засоби для тимчасового зберігання і передачі відповідним підрозділам Нацполіції відповідно до порядку (який буде затверджений згодом – ред.)", - сказано в рішенні.

Депутат Київради Олександр Пабат, який доповідав з цього питання, зазначив, що наразі КМДА не має повноважень вивозити залишені чи безхазяйні транспортні засоби. Водночас Національна поліція через відсутність матеріально-технічної бази не здатна вирішити проблему з такими автівками.

"Через це маємо у Києві ситуацію, коли одне відомство, що відповідає за порядок та благоустрій, не має повноважень щодо дій по відношенню до кинутих авто, друге - має повноваження, але кошти, в разі проходження всіх етапів та проведення аукціону, йдуть на третє", - сказав Пабат.

Під час обговорення питання згадувалась ситуація, коли 14 червня 2018 р. у Святошинському районі Києва стався вибух у залишеному в дворі біля житлових будинків авто. Тоді внаслідок інциденту постраждали четверо дітей. Тобто проблема безхазяйного транспорту полягає не лише в порушенні норм благоустрою, а й стосується безпеки киян.

Відповідно до статистичних даних, на вулицях столиці нині стоїть більш як 600 залишених авто.

Прийнятим сьогодні рішенням передбачено, що КМДА протягом трьох місяців має розробити та подати на затвердження Київради порядок переміщення, тимчасового зберігання і передачі безхазяйних транспортних засобів відповідним підрозділам Національної поліції України.





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