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 Політика України
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 На утримання Верховної Ради в 2020 році витратять 2 млрд грн, нардепи затвердили кошторис

Верховна Рада затвердила свій кошторис на 2020 рік у розмірі 2,007 млрд грн

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

За постанову "Про кошторис Верховної Ради України на 2020 рік" проголосували 272 народних депутата. Не голосували у повному складі фракції "Європейська солідарність" і "Батьківщина". Підтримали постанову 226 депутатів від "Слуги народу", один - з фракції "Опозиційна платформа - За життя", 14 - з групи "За майбутнє", 16 - з фракції "Голос" і 15 позафракційних.

На здійснення законотворчої діяльності ВР передбачено виділити 1,043 млрд грн, зокрема на оплату праці депутатів - 642 млн грн, на обслуговування та організаційне, інформаційно-аналітичне, матеріально-технічне забезпечення діяльності ВР передбачено 907,5 млн грн.

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Також кошторисом передбачено 96,7 млн грн на функціонування автобази парламенту та видатки на управління адміністративними будівлями - 144, 5 млн грн.

На висвітлення діяльності Верховної Ради телеканалом "Рада" витратять 30,9 млн грн, на газету "Голос України" - 15,6 млн грн.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3159781
 
 
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Верховная Рада утвердила свою смету на 2020 год в размере 2,007 млрд грн.
Если сжечь эту Раду вместе с депутатами, это же сколько можно сэкономить.
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інтірєсно узнать зарубєжную практіку - ну, у поляков, к прімєру
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а пенсионерам "на шишечку" подняли пенсию.. а инвалидам вообще в следующем году отменят пенсию.. Спасибо, родные!
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Так им и надо . Большинство головало за зелю .
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ЗЕбилы должны страдать - это правда. Жаль только что и люди тоже пострадают.
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"За нашими піжрахунками, загалом на витрати Верховної Ради в 2018 році виділено 1 млрд 729,6 млн грн, а на компенсацію витрат народних депутатів - 343,5 тис. грн." https://www.slovoidilo.ua/2017/12/13/infografika/polityka/skilky-vytratyat-utrymannya-verxovnoyi-rady-2018-roczi

Щось я не зрозумів... Це що ж, ВР мародерів і бориг витрачала таку ж саму суму, як і ВР чесних нових облич?
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Это феномен у ЗЕбилов называеца "новые лица незапятнаные карупцией"
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А ще тут ось спало на думку... Враховуючи, що курс гривні до долара знизився проти 2018-го майже на 4 гривні, то "новые лица незапятнаные карупцией" витратять на себе навіть більше, ніж бориги-коррупціонери? На содержание Верховной Рады в 2020 году потратят 2 млрд грн, нардепы утвердили смету - Цензор.НЕТ 8433
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лица может и не запятнаны, а вот рученки за спиной...
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на оплату труда депутатов - 642 млн грн

642/450/12= 118К в месяц?? Эти бандюки опять подняли себе зарплаты не понял? разве было по 118к в месяц на одну народную гниду??
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начнем с того что гонять лысого и заказывать проституток в раде - это не труд )
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Ну, вообще-то, там еще обслуги разной дохерища. Но мысль верная - доходы у них, мягко говоря, выше среднего.
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Ну так а вот эти баки куда тогда?? Это разве не отдельно на всю обслугу?? Как раз 642 ляма это именно зарплаты депутатам, а обслуга отдельная статья.

На осуществление законотворческой деятельности Рады предусмотрено выделить 1,043 млрд грн
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тяжела судьба слуги народного, да и сам он немало весит для народа
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ну теперь я буду спать спокойно. мои слуги обеспечены.
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Ну пару месяцев только сидят, ща чутка обживуца и в следующем году ещё тыщь 30-50 накинут на пропитание..
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Слава ЗЕ! достойне життя Слугам народу!
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Что значит "законотворческая деятельнось", и почему на нее выделяется больше млрд, что в ней такого особенного.
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Сказано же законоТВОРЧЕСКАЯ! Творчество не измеряеца деньгами..почему картины Давинчи, Ван Гога, Рембранта стоят десятки миллионов?? Они же ТВОРЯТ!! Искусство никакими деньгами не измерить!!!
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Тихо, Славік бо з адекВатних і з Витиранів попруть.
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це виходить десь по 12000 грн на календарну добу на кожного
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На каждого из 450 депутатов около 180 000 тыс. $ в год, на всё про всё...
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Сейчас кто то будет смеятся, а я все равно за Зеленского. .

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