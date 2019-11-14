 КПВВ "Каланчак" і "Чонгар" відновлюють роботу з 15 листопада, - Держприкордонслужба

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на Держприкордонслужбу.

"Інформуємо, що контрольний пункт в'їзду-виїзду "Каланчак" відновлює пропуск осіб і транспортних засобів з 12.00 15 листопада 2019", - йдеться в повідомленні.

Також повідомляється, що в КПВВ "Чонгар" теж з 12.00 15 листопада контрольні операції вже проводитимуться безпосередньо в реконструйованому пункті.

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А КПВВ "Чаплинка" продовжує працювати в штатному режимі.

Держприкордонслужба просить врахувати цю інформацію при плануванні подорожей.

Нагадаємо, раніше глава Херсонської ОДА Юрій Гусєв заявив, що під час робочого візиту, запланованого на 15 листопада, президент України зможе відвідати і подивитися, як реалізовано його доручення щодо облаштування КПВВ.