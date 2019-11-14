EN|RU|UK
Теми дня: Ринок землі Справи проти чиновників НБУ Формула Штайнмаєра Затримання Мазура (Тополі) в Польщі Справа Ярослава Дубневича Убивство Гандзюк Корупційний скандал у Слузі народу Обирай свідомо
 Політика України, Економіка
  522  43
Матеріали за темою:
Все про:земля (442) Милованов Тимофій (74)

 Скасування мораторію на продаж землі - це можливість кожного українця розпоряджатися своїм майном, - Милованов

Міністр економічного розвитку і торгівлі Тимофій Милованов заявив про те, що скасування мораторію на продаж землі дало можливість кожному українцю розпоряджатися своїм майном.

Як передає Цензор.НЕТ, про це він написав у Фейсбуці.

Міністр зазначив: "37 млн га земель сільськогосподарського призначення під мораторієм. Близько 7 млн осіб отримали земельні паї, з яких 1,5 млн вже померли, так і не дочекавшись права розпорядитися своїм майном.

460 тис га земель в оренді на 49 років за договорами емфітевзису. Це фактично продаж землі, але за "сірою" схемою й нижчою ціною, ніж при відкритому ринку землі.

Площа державних і комунальних с/г земель за неповні 4 роки скоротилася на 10%. 2016 р. – 10,5 млн га*, 2019 р. – 9,4 млн га**

* за даними Держгеокадастру станом на 01.01.2016
** за даними Держгеокадастру станом на 1.10.2019

Всього лише 6 країн світу не мають вільного ринку землі: Північна Корея, Таджикистан, Конго, Венесуела, Куба та Україна. Саме там живуть найбідніші селяни й, на жаль, наші серед них.

Унікальні українські чорноземи зараз здаються в оренду в 6 разів дешевше, ніж у Німеччині, а в Данії - у 19 разів.

Скасування мораторію - це відкрита можливість кожному українцю розпоряджатись власним майном, продати або купити землю".

Дивіться також: "Кожен із вас став автором підручника з історії", - Зеленський подякував депутатам "СН" за голосування за закон про ринок землі. ВIДЕО

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3159779
 
   
 Топ коментарі
 
Ваучеры 90-х напоминает .
 показати весь коментар
 
а многие хотят распоряжаться чужим
 показати весь коментар
 
Тобто всім дадуть землю?
Сказав вже всім українцям, подивимось.
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
а многие хотят распоряжаться чужим
 показати весь коментар
 
 
Як держава може захистити власників землі від крадіжки землі чорними реєстраторами, по підробним договорам куплі-продажу? В країні де немає чесного судочинства та правоохоронної системи продаж землі призведе до масових збройних сутичок та сілянських збройних повстань, бо селяни не будуть миритись з тим що якийсь олігарх переоформив на себе їхню землю! Це ящик Пандори, ми відкриваємо собі пекло! Жодна країна світу не віддає в приватну власність 70% с/г земель, як це вже зроблено в Україні, скрізь в державній власності лишається біля 50% придатної землі! Мілованов не розуміє що робить Президент та уряд, інакше вже подав би у відставку! Депутати, Президент та уряд не увійшли в історію, а знову вляпались!
 показати весь коментар
 
Як держава може захистити власників землі від крадіжки.....


Далі цю галімат'ю не зміг примусити себе читати.

Але ж відповідь дам :

ТІЛЬКИ ГРИЦЕНКО ЗАХИСТИТЬ НАРІД
 показати весь коментар
 
Это ж сейчас сколько кинется продавать ...И какая будет цена ? переизбыток предложения означает наименьшую цену за товар...
хехех... олигахеры и прочие "бедные " люди скупят всё за бесценок...не ?
 показати весь коментар
 
у тебя скупят ?

не продавай за бесценок.
 показати весь коментар
 
Зараз олігархи кинуться переоформлювати орендовану землю по фіктивним договорам купівлі-продажу, а потім самі собі перепродадуть 10 разів і через пару років скажуть своїм арендодавцям - вибачте, Ви нам Вашу землю продали 2 роки тому, тому більше ми Вам нічого не винні!
 показати весь коментар
 
Тобто всім дадуть землю?
Сказав вже всім українцям, подивимось.
 показати весь коментар
 
 
Отмена моратория на продажу земли - это возможность каждого украинца распоряжаться своим имуществом, - Милованов - что за бред ? Что бы распоряжаться имуществом, его надо имеет. А тут такое дело , что евреи все к рукам приберут
 показати весь коментар
 
 
То есть в украинцев заберут землю, которой у них и так нет?
 показати весь коментар
 
С розпаеваными землями понятно, вопрос в землях государственных и коммунальных. Их то можно и не продавать, а сдавать в аренду по рыночным ценам. А свободная продажа розпаеваных земель эту самую рыночную цену и определит.
 показати весь коментар
 
отмена моратория на продажу земли дала возможность каждому украинцу распоряжаться своим имуществом....

А что, у КАЖДОГО украинца есть своя земля??? И КАЖДЫЙ теперь будет ее продавать?
 показати весь коментар
 
 
А ты может в колхозе от батрачил лет 30, чтобы пай получить?
 показати весь коментар
 
Задача на засыпку: в Украине по сей день земля не продается. Как в собственности некоторых появились такие объемы земли?

 показати весь коментар
 
 
Ого у пети огород...У меня только 10 соток
 показати весь коментар
 
А интересное имущество у граждан Украины, от 6 до 25 соток вместе из домом и к примеру 300 га только охотничьих угодий у Януковича право на владение которыми по сей день так никто и неотобрал.А что уже говорить о тех кто живет на этажах?
Для работы рынка земли надо онулировать все прихватизации,долгосрочные аренды и паи,Выделить буквально всем Гражданам Украины землю,хоть и получится по 1 кв,м.А уж затем производить торги.Ведь наши деды или родственники окропили каджый дециметр своей кровью и не за деньги.
 показати весь коментар
 
 
А какое отношение имеют охотничьи угодья к земле?
 показати весь коментар
 
Да очень простое,если сделать ,,санитарную,,чистку то получится орная земля,и на оборот,если на орных землях вырастают деревя диаметром высше 8см то они автоматически переходят к лесникам.
 показати весь коментар
 
Так я тебе открою секрет, лесники тоже не имеют к охотничьим угодьям ни какого отношения. А вот сами охот.угодья находятся и на территориях лесхозов, и на фермерских и коммунальных землях. Вот только охот.хозяйства не имеют к этим землям, ну или лесам, ни какого отношения. Ну то есть они могут там охотится, и заниматься разведением и охраной зверья, но собственности на землю или леса они не имеют.
 показати весь коментар
 
ДЛБ феерические!!!!!...в стране война, разруха, законы не работают, все сверху-донизу коррумпировано, а они последнее что осталось, землю, по 200 тыс. га на рыло( а это примерно 15-20 колхозов или сел)...ну есть хоть немного масла в голове?..кто эти "люди", что за такое клешни свои загребущие к кнопкам зеленым потянули?...и какого народу эти слуги?.. Скасування мораторію на продаж землі - це можливість кожного українця розпоряджатися своїм майном, - Милованов - Цензор.НЕТ 3543..
 показати весь коментар
 
 
Вы правы,на востоке за каждую пядь украинской земли проливают кровь и кладут свои головы те чью землю дома в тылу продают те и тем кто эту войну разжигают.
 показати весь коментар
 
Добрий вечір, латифундисти? Як ся маєте?
 показати весь коментар
 
 
Брехня. Земля есть не у всех. Жители городов не имеют.
А вот ваучеры - приватизации и до сих пор лежат.
 показати весь коментар
 
 
так ціна як на розпродажі - 1 тис євро за га в Черкаській обл Скасування мораторію на продаж землі - це можливість кожного українця розпоряджатися своїм майном, - Милованов - Цензор.НЕТ 1248. за земельний пай в аренді 2.82 га дають 10500 грн в рік. і куплять ваш пай своїж фермери ви тільки скажіть шо хочите продати.
 показати весь коментар
 
Отмена моратория отменит договора аренды, заключенные на 49 лет???
 показати весь коментар
 
 
ДА ДА ДА
Все помним сказки перед ваучеризацией! как всем расказывали про то что токо всем раздадут ваучеры сразу все станут миллионерами! НИЧЕГО НЕ НАПОМИНАЕТ В СКАЗКАХ ПРО РЫНОК ЗЕМЛИ?!!
 показати весь коментар
 
 
Так само, як вавчеризація промисловості. Скасування мораторію на продаж землі - це можливість кожного українця розпоряджатися своїм майном, - Милованов - Цензор.НЕТ 675
 показати весь коментар
 
Честно говоря даже интересно наскоко мног ЛОХОВ поведется на эти сказки, про то как все сразу разбогатеют на земле! Уверен что некоторые разбогатеют даже можно приблизительно назвать имена этих некоторых!!
 показати весь коментар
 
Ну в России разрешили продавать землю, и что? Вся земля у больших корпораций в пользовании. Дают за неё зерно и т п. Даже нельзя выбрать что там растят. Чтоб самому начать ею распоряжаться - надо пройти 9 кругов ада. Мало кому это по силам. Можно её продать, но опять же корпорации. Кому то другому - почти нереально. Цена - фиксированная.

То что там кто то мечтал что будет сам решать что делать с землёй - тот жёстко обломался. Решение просто элементарное: или получай зерно с пая. Или продай по фиксированной цене фиксированному покупателю. Скасування мораторію на продаж землі - це можливість кожного українця розпоряджатися своїм майном, - Милованов - Цензор.НЕТ 411
 показати весь коментар
 
А что, каждый украинский гражданин уже получил положенные ему 2 га земли???
 показати весь коментар
 
 
Ну если учесть, что свободных земель сельскохозяйственного назначения осталось около 10 млн га, то по 2га хоть бы на семью. Но для этого нужно запретить продавать земли запаса, а раздать гражданам Украины.
 показати весь коментар
 
Але головне і найстрапніше - це можливість олігархів і іноземців скупити всі землі, що є зараз в державній власності. Саме для цього цей мораторій і скасовується.
 показати весь коментар
 
Противники которые против Закона о продаже земли - приехали на новеньких тракторах, А простые граждане которые пришли за поддержку продажи распоряжаться своей землёй пришли своим ходом!?. В настоящее время в сельской местности люди передали свои паи в аренду крупным фермерам, и в большей части они не чего с этого не имеют, ну разве, что фермер даёт им зерно отходы, которое потом!? не все, но многие продают за копейки.
 показати весь коментар
 
Разрешили продавать? Замечательно! Вот и выплатите сразу стоимость положенных 2 га земли тем, кому её не выделили!
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору