 Скасування мораторію на продаж землі - це можливість кожного українця розпоряджатися своїм майном, - Милованов

Як передає Цензор.НЕТ, про це він написав у Фейсбуці.

Міністр зазначив: "37 млн га земель сільськогосподарського призначення під мораторієм. Близько 7 млн осіб отримали земельні паї, з яких 1,5 млн вже померли, так і не дочекавшись права розпорядитися своїм майном.

460 тис га земель в оренді на 49 років за договорами емфітевзису. Це фактично продаж землі, але за "сірою" схемою й нижчою ціною, ніж при відкритому ринку землі.

Площа державних і комунальних с/г земель за неповні 4 роки скоротилася на 10%. 2016 р. – 10,5 млн га*, 2019 р. – 9,4 млн га**

* за даними Держгеокадастру станом на 01.01.2016

** за даними Держгеокадастру станом на 1.10.2019

Всього лише 6 країн світу не мають вільного ринку землі: Північна Корея, Таджикистан, Конго, Венесуела, Куба та Україна. Саме там живуть найбідніші селяни й, на жаль, наші серед них.

Унікальні українські чорноземи зараз здаються в оренду в 6 разів дешевше, ніж у Німеччині, а в Данії - у 19 разів.

Скасування мораторію - це відкрита можливість кожному українцю розпоряджатись власним майном, продати або купити землю".

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