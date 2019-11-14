 500 держпідприємств мають передати на приватизацію до кінця року, - Гончарук

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Урядовий портал".
"Приватизація - це дуже важливий антикорупційний фактор, бо на державних підприємствах прибутки "приватизували" уже давно, а збитки регулярно залишали державі. Чим більше об'єктів вдасться реалізувати, тим менше буде позичати держава. Отже, приватизація - це швидкість і довіра, тому все має проходити прозоро", - підкреслив прем'єр-міністр України.
Олексій Гончарук наголосив, що приватизація є важливим суспільним процесом, тому всі процедури підготовки та продажу майна повинні відбуватися на відкритих конкурсних процедурах.
"До 31 грудня 500 підприємств треба передати до Фонду держмайна так, щоб суспільство бачило прозорі конкурсні процедури. Потрібно знайти незалежних професійних радників, очистити наявне майно від усіх корупційних інтересів, кримінальних справ, штучних боргів. Так, щоб ці об'єкти стали цікавими для інвесторів", - наголосив глава уряду.
"Якщо є люди, які спеціально доводять підприємство до стану банкрутства, то потрібно приймати кадрові рішення. Немає жодних обмежень ані на рівні Уряду, ані на інших рівнях. Якщо є міністерства, які вам заважають, не передають підприємства на приватизацію, то давайте нам знати - ми будемо їх прискорювати", - додав Гончарук.
У Бени дела плохи,
от хорошей жизни ***** зад не лижут
а 500 предприятий как-то его утешат
А перевыполнение??
🤗
https://youtube.com/watch?v=toqPRwQid2w
😁
😁
🤣
Я теперь понимаю, почему зеленский сказал что идет на 1 срок. После него останется выжженная земля! нищая страна и все продано!
Ребята, у вас там с головой все в порядке? так и дядю васю можно было президентом поставить, продать всю гос. собственность ума много не надо!
где реформы????
Можна назвати злодійкуватих чинуш "ефективними менеджерами", але суть їх від того не поміняється. Так і будуть злодійкуватими чинушами.
https://youtu.be/hgSN8eXHuDg?fbclid=IwAR3YaqkSFKj_jZ3Wj4EOZEL8y_CP9Hlv46rJXkFbGZuJnm0mm1q6JpJQ_yg
Дуже скоро Зеленський після прав на показ ;Слуга народа; Яндексу продав росіянам і свою франшизу ;Ліга смєха;.
До сюжетів російського шовіністичного телебачення прибуло. Продукт Зеленського "Ліга Сміху" буде тепер і на Росії на телеканалі "ТНТ". Посміємось над Україною разом із старшим братом, зебіли?