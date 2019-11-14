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Все про:ООН (1323) поранення (1563) смерть (3631) Донбас (13617)

 Від початку 2019 року на Донбасі загинула мінімальна кількість цивільних - 25 осіб, - ООН

25 цивільних жителів загинуло і 130 зазнали поранення на Донбасі від початку 2019 року. Це - найменша кількість загиблих і поранених цивільних від початку конфлікту.

Про це Управління верховного комісара ООН з прав людини повідомило у відповідь на запит "Радіо Свобода", інформує Цензор.НЕТ.

"У період з 1 січня по 31 жовтня 2019 року УВКПЛ ООН зафіксувало 155 випадків загибелі або поранення цивільних осіб, пов'язаних із конфліктом: 25 загиблих і 130 поранених, на 40,4% менше, ніж за той самий період 2018 року (51 загиблий і 209 поранених), що також є найменшою кількістю втрат серед цивільних осіб за весь період конфлікту", - заявили в УВКПЛ ООН.

За даними Управління, найбільше людей (17 осіб) загинуло, підірвавшись на мінах. Ще семеро осіб втратили життя внаслідок артилерійських обстрілів, один - у результаті ДТП за участю військових.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3159776
 
 
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Ну, кто там гнал на Зеленского? А ведь многие сомневались.
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"В период с 1 января по 31 октября 2019 года ..."
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Сомневались в чем? То что он шут и враг Украины? Нисколько.
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А похищенных и замученных в подвалах ордло кто то считает?
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Від початку 2019 року на Донбасі загинула мінімальна кількість цивільних - 25 осіб, - ООН - Цензор.НЕТ 6034About this websiteANTIKOR.COM.UAТеррористы опубликовали документы убитых украинских военных. ФОТОВ Сети появились фотографии документов убитых ополченцами на востоке Украины украинских военнослужащих.
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Для зебилов, защитники Украины это помеха в достижении "мира любой ценой", т.е. капитуляции Украины в угоду интересам Бени и его шестерки Зелебени. ***** радостно потирает руки - впарили таки хохлам кремлевских холуев
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боятся твари, помнят их. Если бы было пофиг, то забыли и не вспоминали. Но мы тоже помним о них, и придет время напомним так, что вспомните каждую букву, каждую цифру в дате, в отличие от ваших ихтамнетов закопаных в ближайших канавах.
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когда же весь этот п***ец кончится? раша----здохни!!! куча республик (татары, мордва, якуты и т.д.)----в говне, не смотря на свой потенциал. Гебье, одним словом. Подавитесь УКРАИНОЙ, похоже, что уже подавились. Никто вам по спине не постучит, это вам не 90-е. Здохните, ленинцы-дзержинцы, на вашей совести не один миллион душ ЧЕЛОВЕЧЕСКИХ. Стреляйте мрази-вы стреляете в свое будущее и в будущее своих детей.
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- ээээ а что если тут развертеть вот этом винт, молотком то?
бджхлплплоорзщуру
- алло, ето прокуратура, да мне фошисты оторвали ногу, и съели, вы понимаете, ну давай, а то тут морфин у нас законсил-сяяяяя, аааа, быстрей, тут Гитлерр и Мусолини нас накрыли рокетенварфером..... ааааа(жует шаурму)
- доставляй морфина если не фошист, ну пожалуйста..... бл., Бобик не лижи наш закусонн то ... - эээ как приняли окропы
у нас тут свадба...озупфоп(слышно звуки свадьбы русской)7
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а военные как погибвли так и погибают из за гражданского населения.
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У военных профессия такая. Присягу не зря принимают.
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жаль что нет такого закона, кто будет на ВСУ бочку катить, того расстреливать.
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боятся твари, помнят их. Если бы было пофиг, то забыли и не вспоминали. Но мы тоже помним о них, и придет время напомним так, что вспомните каждую букву, каждую цифру в дате, в отличие от ваших ихтамнетов закопаных в ближайших канавах.
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