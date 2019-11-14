 Від початку 2019 року на Донбасі загинула мінімальна кількість цивільних - 25 осіб, - ООН

Про це Управління верховного комісара ООН з прав людини повідомило у відповідь на запит "Радіо Свобода", інформує Цензор.НЕТ.
"У період з 1 січня по 31 жовтня 2019 року УВКПЛ ООН зафіксувало 155 випадків загибелі або поранення цивільних осіб, пов'язаних із конфліктом: 25 загиблих і 130 поранених, на 40,4% менше, ніж за той самий період 2018 року (51 загиблий і 209 поранених), що також є найменшою кількістю втрат серед цивільних осіб за весь період конфлікту", - заявили в УВКПЛ ООН.
За даними Управління, найбільше людей (17 осіб) загинуло, підірвавшись на мінах. Ще семеро осіб втратили життя внаслідок артилерійських обстрілів, один - у результаті ДТП за участю військових.
Всьо понятно.
бджхлплплоорзщуру
- алло, ето прокуратура, да мне фошисты оторвали ногу, и съели, вы понимаете, ну давай, а то тут морфин у нас законсил-сяяяяя, аааа, быстрей, тут Гитлерр и Мусолини нас накрыли рокетенварфером..... ааааа(жует шаурму)
- доставляй морфина если не фошист, ну пожалуйста..... бл., Бобик не лижи наш закусонн то ... - эээ как приняли окропы
у нас тут свадба...озупфоп(слышно звуки свадьбы русской)7