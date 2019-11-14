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 Політика України
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Все про:ВР (6070) Арахамія (127) Слуга народу (473) Скороход Анна (1)

 Людина хоче замаскувати звичайну кримінальну справу в політичний вплив, - Арахамія про нардепку СН Скороход

Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія вважає, що нардеп Ганна Скороход намагається замаскувати звичайну кримінальну справу щодо її чоловіка під нібито політичний вплив на неї.

Про це Арахамія заявив журналістам у кулуарах парламенту, відповідаючи на запитання Цензор.НЕТ.

"Було внутрішнє розслідування (щодо пропозиції хабарів нардепом Скороход, - Ред.) Коли ми побачили, що вона робить публічно, то вирішили не виносити сміття з хати. Я хотів, щоб ми перевірили ці факти, передали в правоохоронні органи, тобто зробити це внутрішнім питанням. Ми ж уже мали гучний скандал ззовні. Але ви бачите, що людина, як мені здається, хоче замаскувати звичайну кримінальну справу в політичний вплив для того, щоб посилити позицію захисту", - сказав Арахамія.

Читайте також: Адвокат про затриманого цивільного чоловіка нардепки Скороход: Бізнесмена Алякіна розшукують за фінансові махінації в РФ

Нагадаємо, раніше нардепка від СН Анна Скороход заявила про затримання її чоловіка. На її думку, причиною цього є її вчорашнє голосування проти законопроєкту про ринок землі: "За дорученням АП мій чоловік був затриманий. Нас ламають через коліно". Також вона повідомила про тиск на неї керівництва "Слуги народу" та ОП: "Мені говорили не ходити на телеканали, не висловлюватися щодо тих чи інших законопроєктів".

Водночас, глава фракції СН Давид Арахамія заявив, що Скороход неодноразово пропонувала народним депутатам грошову допомогу. У відповідь Скороход заявила: "Я ніколи нікому нічого не пропонувала".

На початку 2019 року Алякіна позбавили українського громадянства. При цьому, в 2013 році, коли підприємець отримував український паспорт, він відмовився від російського. За словами адвоката, на цей момент Алякін є особою без громадянства.

У серпні 2018 року Служба безпеки України затримувала Алякіна за запитом Росії, яка підозрює підприємця у шахрайстві. Він був арештований, однак у вересні цього року термін арешту сплив.

Також читайте: Я хочу знайти людей, яким пропонувала хабар Скороход, члени її комітету кажуть, що не отримували, - Верещук

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3159774
 
 
 Топ коментарі
 
Щось цей Ара заполонив весь Цензор.
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Дуромер надо устанавливать на входе в каждый избирательный участок . Хотя , о чём я .... Человек хочет замаскировать обычное уголовное дело в политическое влияние, - Арахамия о нардепе СН Скороход - Цензор.НЕТ 7753
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У мене так: не вірю обом, але Архамії не вірю абсолютно.
Хтось з нас оптиміст. Людина хоче замаскувати звичайну кримінальну справу в політичний вплив, - Арахамія про нардепку СН Скороход - Цензор.НЕТ 1702
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А ты знаешь что он ей не муж?
У него жена в другой стране живет...

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Про взятку же нельзя раздувать и даже необходимо, чтобы забыли, чтобы перешло во "внутреннее дело" ((c) Арахамия)...
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Позбавлятись від таких депутатів потрібно фракції.. І чим скоріш - тим краще.. Користь такі ані - можуть приносити тільки собі..
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Дуромер надо устанавливать на входе в каждый избирательный участок . Хотя , о чём я .... Человек хочет замаскировать обычное уголовное дело в политическое влияние, - Арахамия о нардепе СН Скороход - Цензор.НЕТ 7753
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Может оно и так.. уголовное дело.
Но одно но.. росс фимиды..
А каков он.. бассманский суд.. или любой другой рф.. думаю понятно.
Так мы признаём уголовные дела рф.. или нет.. или выборочно..?
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кто в курсе , почему Картофель ( второй Хлеб) так "дорог" нынче...- вернулся, не поверил )))
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обычный неурожай. ты бы не в польше бетон месил а картоху выращивал)))
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мне так нравится когда онные дЭбилы ( зЭбилы) все меряют - свои возможности и способности , по - себе ))))
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то есть на картошку ты неспособен ? значит не удивляйся и верь))
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ну, на что я способен - это не онным ( читать выше) ...- и это, я уже давно многому не удивляюсь- особенно дЭбилизму многих Человек хочет замаскировать обычное уголовное дело в политическое влияние, - Арахамия о нардепе СН Скороход - Цензор.НЕТ 296
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1. Я проти закону про ринку землі. Не час. 2. Клоуна і ЗеКо зневажаю. Тому що Блазень і Бовдури що за нього проголосували - нікчемні понтовики.
Але... якщо ти цука пішла від цієї партії в ВР то або клади мандат, або дій в лінії партії.
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Ти маєш, хоча б якесь відношення до землі, чи так, збоку?
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Зачем тогда депутатов содержать, если достаточно набрать проценты голосов и платить одному, который от имени процентов будет нажимать кнопку?
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Таким образом она точно не спасет своего мужа
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зачем пластера шланга и дибильного парубея выдавать русне?
чтобы пластера там на мордовии наградили удмуртской мядалькой за мыролюбную сдачу крыма русне?
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Додик, не волнуйся. Даже кисельсми знают, что это "случайное совпадение" Человек хочет замаскировать обычное уголовное дело в политическое влияние, - Арахамия о нардепе СН Скороход - Цензор.НЕТ 6871
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...уголовщина в чем?...что кацапам карманы слегка облегчил?...так вы здесь тоже нехило по карманам сирых и убогих прошлись, мама любит скорость..., это чмо библейное, цынизмом брызжущее, почему до сих пор не выпи*ежено из Рады?..да и сам громкозаявитель к этому тоже немало приложился...где декларации о доходах-расходах, марсианин млн.долларовый?, откуда "доровишки" то такие, нобель может, или Маска клон? ...уже бл*ди и распять готовы, на расправу фсб -шникам отдаючи... Человек хочет замаскировать обычное уголовное дело в политическое влияние, - Арахамия о нардепе СН Скороход - Цензор.НЕТ 4424...стыдобень, ф-фу..,
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Как клоуны для рашки стараються... А рашка уже отдала все бандитов?
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вот тут я согласен с чуркой,у нас мода, как только поймали за жопу то сразу репрессии))
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Никого не беспокоило из слуг, что её муж был под арестом, кроме того, неизвестно - по политическим мотивам в какой стране её муж будет преследоваться.
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а может это ты странные совпадения маскируешь под "обычное уголовное дело"??
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"уголовное дело в политическое влияние" - нікчеми....
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