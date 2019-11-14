 ЦВК зареєструвала В'ятровича народним депутатом

Відповідні рішення ухвалено на засіданні ЦВК у четвер увечері, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".
Так, ЦВК спершу ухвалила рішення про виключення з виборчого списку "Євросолідарності" Наталії Бойко у зв’язку з поданою нею заявою.
Наступними рішеннями Центрвиборчком визнав обраним та зареєстрував народним депутатом колишнього голову Українського інституту національної пам’яті Володимира В’ятровича, обраного в загальнодержавному виборчому окрузі під час позачергових парламентських виборів 21 липня від партії "Європейська солідарність".
Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, 12 листопада Верховна Рада прийняла постанову про дострокове припинення повноважень народним депутатом Іриною Луценко (фракція "Європейська Солідарність"). Вона подала відповідну заяву ще 4 листопада, пояснивши своє рішення станом здоров'я.
Згідно з виборчим списком "ЄС", її місце в парламенті повинна була зайняти Наталія Бойко (№24 списку). Однак Бойко вирішила не брати мандат і подала в ЦВК заяву про відмову балотуватися. Свою відмову від депутатського мандата вона пояснила наміром продовжувати реформи в енергетичній сфері.
Таким чином, новим депутатом від "Євросолідарності" стає колишній голова Українського інституту національної пам'яті Володимир В'ятрович (№25 у списку партії).
Одні обсираються, а ти, бач обригався.
Бо слизький і брехливий.
Как то так.
А шо, нет свежих кацапских жаб на Вятровича?
Ты ж увлекаешься
Ви згодні ?
А памятник Геббельсу в Гамбурге ?
Так почему тогда ты на стороне фанатов Сталина и хочешь в Харькове проспект Жукова ?
Или покрутит полиартритом ?
З Партії Європейська Солідарність Петра Порошенка.
Якого ти обсирав всі п'ять років.
А до Вятровіча ми звертались. коли потрібно заткнути пельку всіляким ПРистосуванцям та малоросам . щоб провести декомунізацію на місцевому рівні .
какая партия больше всего отвечает мировоззрению Вятровича ?
Та самая, ка которую ты больше всего кацапских жаб сюда тащишь.