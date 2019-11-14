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 Політика України
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Все про:ВР (6070) ЦВК (857) В'ятрович (173) Європейська Солідарність (156)

 ЦВК зареєструвала В'ятровича народним депутатом

Колишній директор Інституту національної пам'яті Володимир В'ятрович став депутатом від "Європейської солідарності" замість Ірини Луценко, що склала мандат за станом здоров'я.

Відповідні рішення ухвалено на засіданні ЦВК у четвер увечері, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

Так, ЦВК спершу ухвалила рішення про виключення з виборчого списку "Євросолідарності" Наталії Бойко у зв’язку з поданою нею заявою.

Наступними рішеннями Центрвиборчком визнав обраним та зареєстрував народним депутатом колишнього голову Українського інституту національної пам’яті Володимира В’ятровича, обраного в загальнодержавному виборчому окрузі під час позачергових парламентських виборів 21 липня від партії "Європейська солідарність".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": В'ятрович став депутатом ВР від "Європейської солідарності" і отримав погрозу "бити в #бало" нібито від Бужанського, Бужанський заперечує (оновлено)

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, 12 листопада Верховна Рада прийняла постанову про дострокове припинення повноважень народним депутатом Іриною Луценко (фракція "Європейська Солідарність"). Вона подала відповідну заяву ще 4 листопада, пояснивши своє рішення станом здоров'я.

Згідно з виборчим списком "ЄС", її місце в парламенті повинна була зайняти Наталія Бойко (№24 списку). Однак Бойко вирішила не брати мандат і подала в ЦВК заяву про відмову балотуватися. Свою відмову від депутатського мандата вона пояснила наміром продовжувати реформи в енергетичній сфері.

Таким чином, новим депутатом від "Євросолідарності" стає колишній голова Українського інституту національної пам'яті Володимир В'ятрович (№25 у списку партії).

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3159772
 
 
 Топ коментарі
 
Давай Володя, гноби зе-кацапствующих ЦИК зарегистрировал Вятровича народным депутатом - Цензор.НЕТ 6560
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наш человек в Раде!.. и пусть у кацапов пердаки обуглятся!
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В этой новости шикарно палятся аккаунты кремлебов и украинофобов. ведь для простого украинца Вятович не представляет угрозы.
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От Андруши даже не тлеет. Палает от Шария и Дубинского! Андруша - жалкий ПЕС. Не смотрел никогда, за исключением единственного раза, когда мне кто-то на форуме посоветовал его. Спасибо. Порыгал.
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Так, від стрімів Полтави україножерів овбасить нє по дєццкі.
Одні обсираються, а ти, бач обригався.

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Я не знаю. Мне просто не интересно. Он никто, не интересный, заказной дешёвый пропагандист. Наверное. Мне трудно судить. Ну, не зацепило меня. Попробую ещё посмотреть. Он сейчас есть?
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Чувак, ти не комільфо.
Бо слизький і брехливий.
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Я искренний, честный и объективный. Я понимаю, что таких не любят. Ничё.
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В этой новости шикарно палятся аккаунты кремлебов и украинофобов. ведь для простого украинца Вятович не представляет угрозы.
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Как раз вы ошибаетесь. Его риторика приносит проблемы для Украины, а соответственно - её гражданам.
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Пардон, но не хочу я за него говорить. Просто не интересно. Я уважаю ваше мнение, если вы симпатизируете ему.
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понятно. ты в режиме "абы тявкнуть". не уважаю
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Ну если высказать своё мнение на форуме - это тявкнуть... Я высказал. Но не хочу вступать в полемику. Я устал, голова болит. Нах мне рвать нервы, что-то доказывать из-за Вятровича? Я извинился. Уважай.
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- Бывший директор Института национальной памяти Владимир Вятрович стал депутатом ПЕС вместо Ирины Луценко - . ( Яга ушла , - пришёл Кощей ) .
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«Когда Бог раздавал людям мозгі, зєбанутиє смотрєлі сєріал «Свати».
Как то так.
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він не може обоснувати, бо він ...уй! ЦИК зарегистрировал Вятровича народным депутатом - Цензор.НЕТ 7773
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А що тут "обосновувати" прийшло чергове тріпло, других туди не беруть...
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" Кощей " буде і далі розхитувать українопольську тематику , також буде чіпати і украіноросійські відносини . Буде розписувать те , що прикажуть в партії , ще з більшим запалом . ( Великі гроші - " довіру " - треба буде одроблять ) . А за Ягу - скажу просто : - долар таки не по сто , як би вона своїм носом не махала . ЦИК зарегистрировал Вятровича народным депутатом - Цензор.НЕТ 6683
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Ти згоден, що Росія - це злоякісна пухлина з метастазами у вигляді русскава язика?
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Так , згоден . Але думаю , що російську мову потрібно вивчати в наших школах . Англійську чи німецьку - обов"язково . Російську - для того , щоб знати і вміти розмовляти мовою ворога . Нажаль ми сусіди .
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...а от у Росії, для якої Україна є ворогом №1, навіть і не збирається знати і вміти розмовляти мовою ворога...
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Отошли ей ноту протеста . Чи там від ростовських більше " не принимают " ЦИК зарегистрировал Вятровича народным депутатом - Цензор.НЕТ 1595
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Ростов був колись українським містом, поки там не почали вчити мову ворога.
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Таганрог був українським містом , за мову не знаю , але до єкатерини второй , так це було за козаками .
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Ни Ростов, ни Таранрог никогда не были украинскими городами, учите историю
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Ти кому більш довіряєш - Коломойському, який хотів оголосити дефолт ($?), а тепер хоче продати Україну Росії за 100000000000$, чи Порошенку?
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Поки що діючому керівництві держави , думаю , що це керівництво повинно відпрацювати хоч би один рік . Далі , - подивимось .
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Ну і за Польщу, звичайно...Польща не ворог - Польща конкурент...а Україна та українці мають зробити все, щоб Польща та інші визнали Україну регіональним лідером, бо це її природне місце...
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віктор хведорвич , прочтите будь ласка : Петро Лаврів " Історія Південно-Східньої України " . Вийшла друком за кошти Українського Конгресового Комітету Америки . В 1996 році . Там є багато відповідей на сьогоденні питання .
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Это хорошо . Чем больше националистов реальных , тем лучше ,что бы русофилы пеной захлебывались .
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ты своим присутствием добавил.

А шо, нет свежих кацапских жаб на Вятровича?

Ты ж увлекаешься
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Чего вы в Украину лезете? мы сами решим кого нам считать героями
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Флажок другой только потому, что имею свою точку зрения.
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в твоём Лугандоне могут за украинский флажок и брюхо вспороть
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Давайте невеликий тест: Україна це: Армія. Віра. Мова. Крим.
Ви згодні ?
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а с чем ты тогда с Вятровичем не согласен ?
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Со многими вещами, которые навязываются восточной части Украины - начиная с истории, с героев и заканчивая переименованиями, мнение населения о которых даже не спрашивается.
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мнение фанатов Гитлера в твоей стране часто спрашивают при переименовании улиц ?
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Проспект Гудериана есть в Лейпциге ?

А памятник Геббельсу в Гамбурге ?

Так почему тогда ты на стороне фанатов Сталина и хочешь в Харькове проспект Жукова ?
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ватник, кацап, мокша и тд....вот етава нє нада...проста русскій...
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Видишь, уже верхний мой коммент удален, так о чем можно говорить?
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Ты напиши на немецком форуме о том, что комменты сторонников Гитлера несправедливо удаляют
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Ты в дурачка тут не играй - не свисти о том, что я типа сторонник гитлера.
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Это ты в дурачка кацапского не играй и не делай вид, что между сталинским и гитлеровским тоталитаризмом есть разница.
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Если ты не знаешь, что есть разница, значит ты глубокий идиот
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Нормальний патріотичний депутат зайшов в Раду !
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Нормальний та патріотичний називається український.
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Вот хочу, чтобы ты своими культяпками написало, от какой партии он зашел.

Или покрутит полиартритом ?
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Так. Володя В'ятрович, нормальний українец.
З Партії Європейська Солідарність Петра Порошенка.
Якого ти обсирав всі п'ять років.
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..Я і зараз скажу про вашого пастуха мальдівського .що він барига !..
А до Вятровіча ми звертались. коли потрібно заткнути пельку всіляким ПРистосуванцям та малоросам . щоб провести декомунізацію на місцевому рівні .
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и в какой же партии себя видит Вятрович ?

какая партия больше всего отвечает мировоззрению Вятровича ?

Та самая, ка которую ты больше всего кацапских жаб сюда тащишь.
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Зе-шобла дегенератов жалко и с позором легла под меньшинство порохатых вышиватников...
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логично было бы тебе написать про истинных патриотов Украины от партии Медведчука
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Хоть одна позитивная новость за последнее время ЦИК зарегистрировал Вятровича народным депутатом - Цензор.НЕТ 1394
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