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Все про:Гримчак (96) Кулик Костянтин (74) Рябошапка Руслан (190)

 Прокурора Кулика, який розслідував справу Burisma, звільнять з ГПУ, - Рябошапка

Генпрокурор Руслан Рябошапка заявив, що прокурора Костянтина Кулика, який зокрема вів справу стосовно компанії Burisma, звільнять з Генпрокуратури

Як передає Цензор.НЕТ, про це Рябошапка повідомив в інтерв'ю "Настоящему времени".

"Ми проводимо аудит багатьох справ, зокрема одного великого провадження, яке, зокрема, може стосуватися діяльності компанії Burisma та інших осіб, причетних до цієї компанії. У виробництві є тисячі томів, не сотні, тисячі. Тобто це справа не одного дня і не одного місяця", - сказав генпрокурор.

Він додав, що є 13 або 14 томів, в яких фігурує власник Burisma Микола Злочевський, міністр екології часів Януковича.

"Власне, від Злочевського проводять зв'язки з Burisma. Але щодо Burisma мені відомо одне велике провадження, з якого виділяють різні епізоди", - зазначив Рябошапка.

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Він відмовився відповісти, чи фігурує в якомусь із проваджень Хантер Байден, син демократа Джо Байдена, який ймовірно буде головним конкурентом президента США Дональда Трампа на наступних виборах.

Генпрокурор зазначив, що включення у справу Байдена залежало він Кулика, який найближчим часом буде звільнений, тому що не пройшов атестацію - він не з'явився на неї, тому що "перебуває на лікарняному".

"Закон нам не залишає іншого шляху, крім як попрощатися з Костянтином Геннадійовичем", - сказав Рябошапка, додавши, що у нового прокурора може бути інша позиція у цій справі.

Він також зазначив, що до нього з приводу Burisma зі США ніхто не звертався, як офіційно, так і неофіційно. Генпрокурор запевнив, що не відчуває тиску через провадження, що стосуються Burisma.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3159770
 
 
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Та вас всех там надо уволить и не только уволить а и пересажать ...
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Ну що тут будеш робити, а так лизав, повістки по всьому світу розносив.
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дадагого Рябошапку не интересует, на какие "шиши" Кулик построил себе дворец в центре Киева, и еще и без согласия госархитектуры.. (последний и предпоследний этажи, пренадлежат Кулику)
Прокурора Кулика, который расследовал дело Burisma, увролят из ГПУ, - Рябошапка - Цензор.НЕТ 7437
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а вас не цікавить за якого президента він "заробив" собі на поверх? і при кому відтягнули від корита.
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да, я слышал комментарий Луценка, что достоинства Кулика превышают его недостатки..
Ок!.. тогда пусть Кулика наградят за его достоинства, и люто вы%бут за его недостатки!
это будет справедливо!
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через месяц восстановится через окружной суд))) идиоты, и уволить не могут по-человечески...
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та падажжжи!!...он еще не все квартирры в Киеве купил!)))
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Стоп ! Яке звільнення людини,ящо перебувала на лікуванні і є необхідний документ ? він відверто заявив.що умисно порушує закон і КЗпТ ?
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