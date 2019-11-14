 Кримінальної відповідальності за дезінформацію не буде, - Рада з питань свободи слова при президенті

Про це перший заступник міністра культури, молоді та спорту Анатолій Максимчук заявив під час першого засідання Ради з питань свободи слова та захисту журналістів при президенті України, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу глави держави.

Учасники засідання заслухали інформацію представників Національної поліції та Міністерства внутрішніх справ щодо проваджень, відкритих у зв’язку з погрозами журналістам інтернет-видання "Радіо Свобода".

У свою чергу Максимчук підкреслив, що можливість введення кримінальної відповідальності за поширення дезінформації виключена.

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"Про введення кримінальної відповідальності за поширення недостовірної інформації взагалі не йдеться. Також не може бути будь-якої відповідальності за оціночні судження", - сказав Максимчук.

Він наголосив, що проти України ведеться інформаційна агресія, від якої необхідно захищатися. "Безумовно, ми маємо знайти такі інструменти захисту, які не впливають на свободу слова, на чесні медіа", – додав заступник міністра.

Крім того, учасники засідання ухвалили регламент Ради з питань свободи слова та захисту журналістів при президентові України.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський доручив уряду до кінця року розробити законопроект про вимоги та стандарти новин. Ця вимога міститься в указі президента №837/2019, в якому йдеться про проведення основних реформ.