 Кримінальної відповідальності за дезінформацію не буде, - Рада з питань свободи слова при президенті

Про це перший заступник міністра культури, молоді та спорту Анатолій Максимчук заявив під час першого засідання Ради з питань свободи слова та захисту журналістів при президенті України, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу глави держави.
Учасники засідання заслухали інформацію представників Національної поліції та Міністерства внутрішніх справ щодо проваджень, відкритих у зв’язку з погрозами журналістам інтернет-видання "Радіо Свобода".
У свою чергу Максимчук підкреслив, що можливість введення кримінальної відповідальності за поширення дезінформації виключена.
"Про введення кримінальної відповідальності за поширення недостовірної інформації взагалі не йдеться. Також не може бути будь-якої відповідальності за оціночні судження", - сказав Максимчук.
Він наголосив, що проти України ведеться інформаційна агресія, від якої необхідно захищатися. "Безумовно, ми маємо знайти такі інструменти захисту, які не впливають на свободу слова, на чесні медіа", – додав заступник міністра.
Крім того, учасники засідання ухвалили регламент Ради з питань свободи слова та захисту журналістів при президентові України.
Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський доручив уряду до кінця року розробити законопроект про вимоги та стандарти новин. Ця вимога міститься в указі президента №837/2019, в якому йдеться про проведення основних реформ.
и тут, *****, вылазит дрыщ Максимчук из Министерства бескультурья, и говорит, мы поддерживаем ложь и дезинформацию.. мы будем наказывать людей только за правду. .
війниконфлікту потрібно карати.
Особенно для зеленой шмаркли и ко, марионетки коломойского!
Уроды моральные!
1. Відволікання уваги.
2. Створення проблем і пропозиція шляхів їх вирішення (один з моїх знайомих редакторів свого часу повісив на своїх дверях табличку: "Якщо у вас є проблеми - ми їх вирішимо, якщо немає - створимо").
3. Спосіб поступового застосування (так зване "Вікно Овертона" - поступове ламання стереотипів і призвичаєння загалу до того, що чорне насправді є білим).
4. Відтермінування виконання ("непоправне з вами обов'язково відбудеться, але не сьогодні, як анонсувалося раніше, а через п'ять років").
5. Звертатися до народу як до малих дітей.
6. Робити акцент на емоції у більшій мірі, ніж на роздуми (звідси - брак якісної аналітики).
7. Тримати людей у невіданні, культивуючи посередність - "Якість освіти, що надається нижим суспільним верствам, повинна бути якомога біднішою і посередньою - задля того, щоби знання, які відділяють нижчі стани від вищих, залишалися на недосяжному рівні" - привіт Гриневич і всім авторам освітньої реформи у "західному" стилі).
8. Стимулювати громадян захоплюватися посередністю.
9. Посилювати почуття власної вини.
10. Знати про людей більше, ніж вони самі про себе знають.
А тепер спробуйте подивитися на наші засоби масової інформації крізь призму "10 способів" .
Не дивився серіали "слуг та сватів" також 95ту квартиру...
😁