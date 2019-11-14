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 Кримінальної відповідальності за дезінформацію не буде, - Рада з питань свободи слова при президенті

Введення кримінальної відповідальності за поширення недостовірної інформації й оціночних суджень виключене.

Про це перший заступник міністра культури, молоді та спорту Анатолій Максимчук заявив під час першого засідання Ради з питань свободи слова та захисту журналістів при президенті України, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу глави держави.

Учасники засідання заслухали інформацію представників Національної поліції та Міністерства внутрішніх справ щодо проваджень, відкритих у зв’язку з погрозами журналістам інтернет-видання "Радіо Свобода".

У свою чергу Максимчук підкреслив, що можливість введення кримінальної відповідальності за поширення дезінформації виключена.

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"Про введення кримінальної відповідальності за поширення недостовірної інформації взагалі не йдеться. Також не може бути будь-якої відповідальності за оціночні судження", - сказав Максимчук.

Він наголосив, що проти України ведеться інформаційна агресія, від якої необхідно захищатися. "Безумовно, ми маємо знайти такі інструменти захисту, які не впливають на свободу слова, на чесні медіа", – додав заступник міністра.

Крім того, учасники засідання ухвалили регламент Ради з питань свободи слова та захисту журналістів при президентові України.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський доручив уряду до кінця року розробити законопроект про вимоги та стандарти новин. Ця вимога міститься в указі президента №837/2019, в якому йдеться про проведення основних реформ.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3159769
 
 
 Топ коментарі
 
"10 способів маніпулювання за допомогою засобів масової інформації".
1. Відволікання уваги.
2. Створення проблем і пропозиція шляхів їх вирішення (один з моїх знайомих редакторів свого часу повісив на своїх дверях табличку: "Якщо у вас є проблеми - ми їх вирішимо, якщо немає - створимо").
3. Спосіб поступового застосування (так зване "Вікно Овертона" - поступове ламання стереотипів і призвичаєння загалу до того, що чорне насправді є білим).
4. Відтермінування виконання ("непоправне з вами обов'язково відбудеться, але не сьогодні, як анонсувалося раніше, а через п'ять років").
5. Звертатися до народу як до малих дітей.
6. Робити акцент на емоції у більшій мірі, ніж на роздуми (звідси - брак якісної аналітики).
7. Тримати людей у невіданні, культивуючи посередність - "Якість освіти, що надається нижим суспільним верствам, повинна бути якомога біднішою і посередньою - задля того, щоби знання, які відділяють нижчі стани від вищих, залишалися на недосяжному рівні" - привіт Гриневич і всім авторам освітньої реформи у "західному" стилі).
8. Стимулювати громадян захоплюватися посередністю.
9. Посилювати почуття власної вини.
10. Знати про людей більше, ніж вони самі про себе знають.

А тепер спробуйте подивитися на наші засоби масової інформації крізь призму "10 способів" .
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Конечно исключено ибо при таких законах народ бы их перевешал на фонарях ,по крайней мере такое моё оценочное мнение .. Уголовной ответственности за дезинформацию не будет, - Совет по свободе слова при президенте - Цензор.НЕТ 7921
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страна захлебывается в фейках и в сплошном потоке дезинформации, как Рашкиной, так и внутренней: олигархи, клановая борьба..
и тут, сцуко, вылазит дрыщ Максимчук из Министерства бескультурья, и говорит, мы поддерживаем ложь и дезинформацию.. мы будем наказывать людей только за правду. .
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Конечно исключено ибо при таких законах народ бы их перевешал на фонарях ,по крайней мере такое моё оценочное мнение ..
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А то телеканал Г+Г (гебельс +гебельс) весь пересажать придётся!
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Ватные "сваты" на 1+1 , каналы медведчука - это тоже "свобода слова" ? Уголовной ответственности за дезинформацию не будет, - Совет по свободе слова при президенте - Цензор.НЕТ 1772
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Не,однозначно только примый и только пятый.Вся правда только на этих аналах.Остальные сплошное враньё
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страна захлебывается в фейках и в сплошном потоке дезинформации, как Рашкиной, так и внутренней: олигархи, клановая борьба..
и тут, *****, вылазит дрыщ Максимчук из Министерства бескультурья, и говорит, мы поддерживаем ложь и дезинформацию.. мы будем наказывать людей только за правду. .
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А здря. Брехунів під час війни конфлікту потрібно карати.
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Для кого война, а для кого и мать родна!
Особенно для зеленой шмаркли и ко, марионетки коломойского!
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Согласен . Надо начинать с дебилов .
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Конечно! Потому что вы первые пойдете под суд с вашим г+г!
Уроды моральные!
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"10 способів маніпулювання за допомогою засобів масової інформації".
1. Відволікання уваги.
2. Створення проблем і пропозиція шляхів їх вирішення (один з моїх знайомих редакторів свого часу повісив на своїх дверях табличку: "Якщо у вас є проблеми - ми їх вирішимо, якщо немає - створимо").
3. Спосіб поступового застосування (так зване "Вікно Овертона" - поступове ламання стереотипів і призвичаєння загалу до того, що чорне насправді є білим).
4. Відтермінування виконання ("непоправне з вами обов'язково відбудеться, але не сьогодні, як анонсувалося раніше, а через п'ять років").
5. Звертатися до народу як до малих дітей.
6. Робити акцент на емоції у більшій мірі, ніж на роздуми (звідси - брак якісної аналітики).
7. Тримати людей у невіданні, культивуючи посередність - "Якість освіти, що надається нижим суспільним верствам, повинна бути якомога біднішою і посередньою - задля того, щоби знання, які відділяють нижчі стани від вищих, залишалися на недосяжному рівні" - привіт Гриневич і всім авторам освітньої реформи у "західному" стилі).
8. Стимулювати громадян захоплюватися посередністю.
9. Посилювати почуття власної вини.
10. Знати про людей більше, ніж вони самі про себе знають.

А тепер спробуйте подивитися на наші засоби масової інформації крізь призму "10 способів" .
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Это понятно для людей . Для фанатов сериала "слуга народа" это сложно .
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Тобі видніше...
Не дивився серіали "слуг та сватів" також 95ту квартиру...
😁
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Навозная муха зе-зе может жужжать не опасаясь .
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зато будет за клевету на монику и папу беню.)))))))0
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...Введение уголовной ответственности за распространение недостоверной информации и оценочных суждений исключено ...зебіли самі себе злякалися що їх за поширення брехні ( читай передвиборчу програму зебільні ) вже давно пора всіх пересадити ...Источник: https://censor.net.ua/n3159769
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лукавое блудословие от куйла-"Безусловно, мы должны найти такие инструменты защиты, которые не влияют на свободу слова, честные медиа" ,а перед этим-"Речь не идет вообще о введении уголовной ответственности за распространение недостоверной информации. Также не может быть какой-либо ответственности за оценочные суждения", - сказал Максимчук.
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ваще никакой ответственности за дизенформацию во время войны не нужно, нужно сразу прикапывать биоматериал по месту абнаружения паследнего.
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Хм. Ну вот на порошенковской помойке канале Кривой постоянно врут манипулируют
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