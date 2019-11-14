 Найманці РФ застосували 82-мм міномети біля Пісків, від початку доби на Донбасі зафіксовано 8 ворожих обстрілів, - пресцентр ОС

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОС.

3 обстріли наших позицій російські окупаційні війська здійснили у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "ПІВНІЧ":

біля Жолобка – зі стрілецької зброї та підствольних і ручних протитанкових гранатометів;

неподалік Новотошківського і Луганського - з гранатометів різних систем та стрілецької зброї.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "СХІД" зафіксовано 5 ворожих обстрілів:

двічі біля Кам'янки – з автоматичних та ручних протитанкових гранатометів і стрілецької зброї;

два рази неподалік Пісків – з мінометів калібру 82 мм, станкових протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів;

поблизу Новомихайлівки – з підствольних гранатометів і великокаліберних кулеметів.

Впродовж поточної доби втрат внаслідок обстрілів серед військовослужбовців Об'єднаних сил не зафіксовано.

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Окремо зазначаємо, що сьогодні, близько 15.00, у районі населеного пункту Кам'янка Донецької області ворог вів вогонь і по цивільній інфраструктурі. Внаслідок таких цинічних дій збройних формувань Російської Федерації виникла пожежа у дачному містечку "Акація". Вщент знищено двоповерховий будинок.

На ділянці розведення №1 (Станиця Луганська) завершено монтажні роботи щодо встановлення перил на прольоті мосту. Окрім того відбувалось укладання асфальту на майданчику в районі 9 опори мосту.

На ділянці розведення №2 у районі населеного пункту Золоте-4 Луганської області тривають заходи з синхронного демонтажу фортифікаційних споруд та інших об’єктів військового призначення. Проведено облаштування під’їзної дороги до фортифікацій. Здійснювався розбір одного бліндажа та трьох допоміжних споруд.

На ділянці розведення №3, в районі населених пунктів Богданівка і Петрівське Донецької області, триває процес технічного обстеження, розмінування доріг і узбіч та очищення місцевості забрудненої вибухонебезпечними предметами. За сьогодні обстежено 2,2 гектара території та вилучено 13 ВНП.

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13 листопада збройні формування Російської Федерації 17 разів порушили режим припинення вогню. Противник обстріляв позиції підрозділів Об'єднаних сил із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 120 та 82 мм, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

Факти ворожого вогню було зафіксовано неподалік населених пунктів Невельське, Славне, Лебединське, Новоселівка, Новотроїцьке, Шуми, Хутір Вільний, Новолуганське, Пищевик, Зайцеве, Новотошківське, Світлодарськ, Луганське та Оріхове.

Минулої доби, 13 листопада, втрат внаслідок обстрілів серед особового складу Об'єднаних сил не зафіксовано.

Вчора, представниками Національної поліції України та військовослужбовцями Національної гвардії України зі складу Об'єднаних сил серед цивільного населення розкрито 1 замах на вбивство, 8 крадіжок, 2 шахрайства, 3 факти незаконного поводження з вогнепальною зброєю, 11 фактів незаконного обігу з наркотичними засобами.

Через контрольні пункти в'їзду-виїзду на контрольовану Об'єднаними силами територію в'їхали 18987 осіб та 2228 транспортних засобів. У зворотному напрямку лінію зіткнення перетнули 19557 осіб та 2254 транспортних засобів.

В пропуску через лінію розмежування, з різних причин, було відмовлено 47 особам.

Військово-цивільні адміністрації та правоохоронні органи в районі проведення операції працюють у режимі "Жовтий", який введено 28 жовтня 2019 року.