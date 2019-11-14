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 Терористи "ДНР" позбавили чоловіка волі на 14 років нібито за співпрацю з СБУ

Бойовики звинуватили водія однієї з компаній-перевізників у співпраці зі Службою Безпеки України та "засудили" його до 14 років "ув'язнення".

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Новости Донбасса".

Пособники окупантів вирішили, що житель непідконтрольної частини Донецької області Мазуров С.Ю. співпрацював із СБУ. Згідно з "вироком суду" терористів, він має провести 14 років у колонії строгого режиму.

Повідомляється, що в 2016 році він працював водієм однієї з компаній-перевізників.

Бойовики звинувачують Мазурова в скоєнні особливо тяжких злочинів проти "конституційного ладу і безпеки держави". Також стверджується, що чоловік перевозив на підконтрольну "ДНР" територію вибуховий пристрій і зброю, які йому нібито передали в СБУ в тому ж 2016 році.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3159763
 
 
 Топ коментарі
 
ибонекуй работать на дырявых...
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Кузнєцова замочила боївка УПА. Він провокатор.
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Зорге, молодгвардейцы и Кузнецов тоже работали у врага.
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Кузнєцова замочила боївка УПА. Він провокатор.
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Моника говорит «наши люди» ,»повстанцы» …ять
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а если ПРАВДА он помогал нашим? тоже - "пох!" ?
Откуда-то берутся свежие фото и видео, с точными данными и геолокацией, о расположении и перемещениях русского говна там!
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А от якщо він наш казачок (засланий) звичайно не пох !Але сподіваюсь все ж таки звичайний ватник , з позицієй бабло не пахне
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Да всім він допомогав, інакше б йому не дозволили їздити туди сюди.
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У нас просто нету инструментов противостоять этому говну.
А европитеки, если СБУ что-то(хоть) делает, то робят такие рожи:
А если боевики делают как в новости, то европитеки делают так:
..... И я реально жалею что Ямамото, Хирохито и Нагумо обосрались, ибо японцы хотя бы имеют Честь и Достоинство. и не было бы мямлений, а просто - удар по красножопым, - мало? - на еще разочек, и Путин обсерается.
А так - имеем мычание Микрона, ворчание Меркель, метание Джонсона(Бориса) и гундение Трампа(завербован, это я так думаю если шо). Террористы "ДНР" лишили мужчины свободы на 14 лет якобы за сотрудничество с СБУ - Цензор.НЕТ 977
Японцы бы это говно держали в стойле хотя бы. И если бы УНР выстояла и была союзницей Японской Империи, то у Рашки бы просто как всегда "флот" просто утонул. На початок то Террористы "ДНР" лишили мужчины свободы на 14 лет якобы за сотрудничество с СБУ - Цензор.НЕТ 1600
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А чого їй радіти, русня посадила чергового донбасита.
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Тут что-то с глаголами
мужчина перевозил на подконтрольную "ДНР" территорию взрывное устройство и оружие Источник: https://censor.net.ua/n3159763

Я понимаю он возил это устройство взад - вперед через блокпост пока не был задержан?
В противном случае перевёЗ усторйствО или перевозИЛ устройствА.
Вот с оружием, эт сложнее.
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Если мальчик работал на СБУ, то как он это прокололся
или кто его там сдал или не научил, как себя вести
и тогда, вышипатриоты, вперед на володымырську узнавать
кто потерял бойца и почему.
Поголовье СБУ нужно сокращать. Нужно Баканову помогать.
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Яка днр ? Пишіть російські терористи або руССкие .
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