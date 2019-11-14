 Терористи "ДНР" позбавили чоловіка волі на 14 років нібито за співпрацю з СБУ

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Новости Донбасса".
Пособники окупантів вирішили, що житель непідконтрольної частини Донецької області Мазуров С.Ю. співпрацював із СБУ. Згідно з "вироком суду" терористів, він має провести 14 років у колонії строгого режиму.
Повідомляється, що в 2016 році він працював водієм однієї з компаній-перевізників.
Бойовики звинувачують Мазурова в скоєнні особливо тяжких злочинів проти "конституційного ладу і безпеки держави". Також стверджується, що чоловік перевозив на підконтрольну "ДНР" територію вибуховий пристрій і зброю, які йому нібито передали в СБУ в тому ж 2016 році.
Откуда-то берутся свежие фото и видео, с точными данными и геолокацией, о расположении и перемещениях русского говна там!
А европитеки, если СБУ что-то(хоть) делает, то робят такие рожи:
А если боевики делают как в новости, то европитеки делают так:
..... И я реально жалею что Ямамото, Хирохито и Нагумо обосрались, ибо японцы хотя бы имеют Честь и Достоинство. и не было бы мямлений, а просто - удар по красножопым, - мало? - на еще разочек, и Путин обсерается.
А так - имеем мычание Микрона, ворчание Меркель, метание Джонсона(Бориса) и гундение Трампа(завербован, это я так думаю если шо).
Японцы бы это говно держали в стойле хотя бы. И если бы УНР выстояла и была союзницей Японской Империи, то у Рашки бы просто как всегда "флот" просто утонул. На початок то
мужчина перевозил на подконтрольную "ДНР" территорию взрывное устройство и оружие Источник: https://censor.net.ua/n3159763
Я понимаю он возил это устройство взад - вперед через блокпост пока не был задержан?
В противном случае перевёЗ усторйствО или перевозИЛ устройствА.
Вот с оружием, эт сложнее.
или кто его там сдал или не научил, как себя вести
и тогда, вышипатриоты, вперед на володымырську узнавать
кто потерял бойца и почему.
Поголовье СБУ нужно сокращать. Нужно Баканову помогать.