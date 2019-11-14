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Все про:ГПУ (3352) Алякін Олексій (2) Скороход Анна (1)

 "Затримано громадянина РФ, який перебуває в міжнародному розшуку", - в ГПУ пояснили затримання чоловіка нардепки від "СН" Скороход

У ГПУ пояснили мотивацію своїх дій під час затримання чоловіка народного депутата Анни Скороход.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресслужбі ГПУ.

У повідомленні наголошується: "У відповідь на численні запити ЗМІ у зв’язку з висловлюванням одного з народних депутатів Верховної Ради ІХ скликання Генеральна прокуратура України вважає за потрібне наголосити на тому, що у своїй діяльності керується виключно законом і роз’яснити наступне.

У четвер, 14 листопада 2019 року, Національна поліція затримала громадянина Російської Федерації, який перебуває в міжнародному розшуку для притягнення до кримінальної відповідальності за підозрою у шахрайстві в особливо великих розмірах. Питання про екстрадиційний арешт вирішується в судовому порядку. Екстрадиційну перевірку проводить прокуратура м. Києва, за її результатами буде зроблено висновок про відсутність або наявність обставин, які можуть перешкоджати видачі. Раніше даний громадянин намагався уникнути екстрадиції шляхом оформлення громадянства України через надання міграційній службі неправдивих відомостей.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Я виноситиму рішення про виключення Скороход із фракції, а з її чоловіком нехай працюють правоохоронні органи, - Арахамія

Так, 9 серпня 2018 року, вказану особу вже затримували на території Київської області. У якості запобіжного заходу громадянина РФ тримали три місяці під вартою з метою екстрадиції до 8 листопада 2018 року, поки Новозаводський районний суд м. Чернігова не змінив своїм рішенням запобіжний захід на домашній арешт. У подальшому, 3 січня 2019 року, домашній арешт було скасовано у зв’язку зі встановленням факту належності до громадянства України. Однак, рішення про набуття громадянства було двічі скасоване міграційною службою через надання при його оформленні неправдивих відомостей та підроблених документів. Вказана особа оскаржувала рішення про скасування громадянства у судовому порядку. 7 листопада 2019 року Шостим апеляційним адміністративним судом у задоволенні позовних вимог позивача відмовлено.

11 листопада 2019 року розшук правопорушника відновлено, в результаті чого він був затриманий".

Як відомо, на початку 2019 року Алякіна позбавили українського громадянства. При цьому, в 2013 році, коли підприємець отримував український паспорт, він відмовився від російського. За словами адвоката, на цей момент Алякін є особою без громадянства.

Захист Алякіна планує звертатися до Державного бюро розслідувань через нібито незаконне затримання.

У серпні 2018 року Служба безпеки України затримувала Алякіна за запитом Росії, яка підозрює підприємця у шахрайстві. Він був арештований, однак у вересні цього року термін арешту сплив.

Також читайте: Я хочу знайти людей, яким пропонувала хабар Скороход, члени її комітету кажуть, що не отримували, - Верещук

Раніше нардепка від СН Анна Скороход заявила про затримання її чоловіка. На її думку, причиною цього є її вчорашнє голосування проти законопроєкту про ринок землі: "За дорученням АП мій чоловік був затриманий. Нас ламають через коліно". Також вона повідомила про тиск на неї керівництва "Слуги народу" та ОП: "Мені говорили не ходити на телеканали, не висловлюватися щодо тих чи інших законопроєктів".

Водночас, глава фракції СН Давид Арахамія заявив, що Скороход неодноразово пропонувала народним депутатам грошову допомогу. У відповідь Скороход заявила: "Я ніколи нікому нічого не пропонувала".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3159762
 
 
 Топ коментарі
 
Так он получил Украинское гражданство ,Слуги Народа начинают считать всех нас дураками а это ошибка ВСЕХ попередников ... "Задержан гражданин РФ, который находится в международном розыске", - в ГПУ объяснили задержание мужа нардепа от "СН" Скороход - Цензор.НЕТ 6115
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У випадку коли воно отримано з допомогою фальсифікації документів, його теж можна забрати, але щось дуже часто така муйня виходить. Тоді треба карати тих, хто пропустив ці документи.
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Зеленський вже поганий? Балуваний ви.
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Так он получил Украинское гражданство ,Слуги Народа начинают считать всех нас дураками а это ошибка ВСЕХ попередников ...
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Зеленський вже поганий? Балуваний ви.
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Гражданцкий мужь-это что такое? Можливо-******?
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Как известно, в начале 2019 года Алякина лишили украинского гражданства. Источник: https://censor.net.ua/n3159762
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забарать гражданство можно только в случае гос измены, остальное конституция запрещает
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У випадку коли воно отримано з допомогою фальсифікації документів, його теж можна забрати, але щось дуже часто така муйня виходить. Тоді треба карати тих, хто пропустив ці документи.
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В четверг, 14 Ноября 2019, Национальная полиция задержала гражданина Российской Федерации Источник: https://censor.net.ua/n3159762
Справку он подделал от рос.посольства, поэтому сейчас россиянин .
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В августе 2018 года Алякин уже задерживался Службой безопасности Украины, а его украинское гражданство было аннулировано Петром Порошенко.
Алякин обжаловал это в суде, и черниговский суд обязал Государственную миграционную службу Украины восстановить украинское гражданство. Источник: https://censor.net.ua/r3159739
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решение о приобретении гражданства было дважды отменено миграционной службой из-за предоставления при его оформлении ложных сведений и поддельных документов. Указанное лицо обжаловало решение об отмене гражданства в судебном порядке. 7 ноября 2019 Шестым апелляционным административным судом в удовлетворении исковых требований истца отказано.Источник: https://censor.net.ua/n3159762
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Саакашвілі вже двічі отримав громадянство України. "Задержан гражданин РФ, который находится в международном розыске", - в ГПУ объяснили задержание мужа нардепа от "СН" Скороход - Цензор.НЕТ 9787
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Саакашвили гражданства не лишали, по конституции это возможно только в случае личного написания соотв. заявления с просьбой лишить гражданства....
Саакашвили просто аннулировали указ о предоставлении гражданства - этакий финт ушами - по факту это тоже самое, но юридически разные действия
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Если верить написанному то при получении гражданства он дал недостоверные данные и предоставил поддельные документы. Это уже другая статья.
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Мародёр забрал у Саакашвили и не скривился даже, положив уйх на Конституцию.
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Мародер это переходящее звание и теперь мародер не Порошенко, а Зеленский (при чем заслуженно).
Я совершенно не одобряю действий Порошенко относительно Саакашвили, но Конституцию он все же не нарушал - он не лишал его гражданства, а отменил указ о предоставление гражданства, да это финт ушами, но юридически это разные действия. При всех недостатках Порошенко к Конституции он все же относился бережно и в отличии от Зе не нарушал ее (пусть даже и формально)
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Я вижу опасности ,которые возможно не видит он , я видел ошибки порошенко и говорил о них предупреждая ,что он закончит так как и закончил ,надо всегда говорить ПРАВДУ независимо от каких-то своих политических предпочтений ,это для дела полезно ..
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Вот вам уже и 37 год жрите ,не обляпайтесь 🤡🤢💩🐏🐑43%
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Бєню арештуйте! Він громадян Ізраїля
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По нашему законодательству разницы нет.
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Дивно, з московії хто не втече в Україну, той виявляється крадієм, повітря тут їм підходить?
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А с Украины в рашку бегут одни патриоты : беркутовцы да бывшие регионалы во главе с януковичем. хотя они уже могут спокойно возвращаться.
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А до голосування його дружини ви цього не знали? Навіть коли вона йшла на вибори від "сн"? Це просто співпадіння таке?
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Це просто співпадіння таке?
***********
совпадение - збіг
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Пусть ГПУ объявит в международный розыск януховича, азирова и посмотрит, как РФ их выдаст!?
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А тому ли я дала???
Скороход панятна...
🤗
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Покайся, раба Божья Анна, исповедуйся, прекрати заниматься блудом, отрекись от грязных денег, стригись в монашки и иди в монастырь, - там твое место. А прелюбодея твоего разбойника и супостата Алякина как поймают - на кол посадить.
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Гражданина Израиля Коломойского выдадут, когда он будет в международном розыске?
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Мстит доморощеный недопалеон что пошли против шерсти
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Шикарно! крысы коломойсктго начали жрать друг друга
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У петикантропов этот кацап крал бабки для Украины и его нельзя отдавать рф.
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Для себе рідного завжди крадуть, але теж добре вийшло.
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Що то за парочка - тут: https://politua.org/politika/78338-muzh-deputatshi-slugi-naroda-kotoraya-zhaluetsya-na-politicheskie-repressii-kto-on/
Не факт, що правда, але... щось таки є...
Да, до речі: паспорт України він отримав указом овоща.
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фига се у вас "народные депутаты")))Дно не пробито?
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Московітські тварюки використовують Інтерпол проти українських воїнів, не можна видавати цього москалика бо він наробив росії багато шкоди, але слід під ковпаком тримати щоби він і тут не почав паскудити.
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