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Все про:Інтерпол (259) Польща (2011) Мазур Ігор (26)

 "Інтерпол виключив мене з червоного списку", - ветеран Мазур (Тополя), якого затримували в Польщі на вимогу РФ

Ветеран ООС, співробітник секретаріату омбудсмена Ігор Мазур розповів, що Польща видалила його ім'я зі списку осіб, яких розшукує Інтерпол.

Про це він заявив "Радіо Свобода", інформує Цензор.НЕТ.

"Мої друзі повідомили мені, що міжнародний Інтерпол прибрав мене з червоного списку. Тобто, я можу спокійно проїхати через кордон. Мої рідні дуже переживали за мене в ці дні. Чого можна було очікувати від Росії, яка не подала ще жодних документів проти мене, але, можливо, вони привезуть купу якихось фальсифікацій, 50 томів, які потім розглядатимуть п'ять років? Тому що ці документи потрібно перекласти польською мовою, потім кожну сторінку перевірити. Росія вміє сміттям завалити, яке невідомо, як збирає", - розповів Мазур.

Врахувавши це, ветеран, за його словами, спробував перетнути кордон.

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"Проїхав через польський кордон, мені поставили на виїзді штамп. Я їхав із друзями машиною. Спокійно перетнув і український кордон", - пояснив він.

Нагадаємо, ветерана війни на Донбасі Ігоря Мазура (Тополя) було затримано в суботу, 9 листопада, на прикордонному пункті "Дорогуськ" у Польщі. До цієї країни він вирушив на запрошення польського віцемаршалка для участі в конференції.

10 листопада Мазура передали на поруки українському консулу в Любліні.

13 листопада він повернувся в Україну.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3159759
 
   
 Топ коментарі
 
Санкции на кацапов за фальсификацию.
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вот это, шо называется, ***ем по всей кацапьей пике... Молодца сработали...
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Це добре, що в поляків попав.. Якби у італійців , або мадярів - навряд чи вирвався б..
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вот это, шо называется, ***ем по всей кацапьей пике... Молодца сработали...
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фальцификацию чего? может за злоупотребление нормами интерпола
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Фальсификацию дела на основании которого подан запрос в Интерпол.
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хотите сказать, что не было участия в боевых действиях против федеральных войск?
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Как на России заковыристо - "федеральных войск"...
Ярош, Карпюк, Клых, братья Тягнибоки, Мазур, Яценюк - это "фигуранты дела". Кремлёвцы налево и направо фальсифицируют дела, обвиняя других в том что творят сами. В ПАСЕ делегацию РФ вернули для того, чтобы люди могли обращаться в ЕСПЧ...
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Алєг, запам'ятай: будь-який кацап зі зброєю на території іншої країни пілдягає негайному знищенню без якихось юридичних протоколів, бойових статутів та інших ритуальних танців. Оптимально - вішати у публічних місцях з табличкою за що саме.
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Та тут все ясно , но у меня вопрос - а перед тем как выезжать в Польшу УкрИнтерпол или пограничники не могли предупредить Мазура что он "висит на красной карте"?! .. профи *** "Интерпол исключил меня из красного списка", - ветеран Мазур (Тополя), которого задерживали в Польше по требованию РФ - Цензор.НЕТ 2245
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Ориентировка на ветерана АТО Игоря Мазура (позывной Тополя) была получена польским бюро Интерпола от российских коллег незадолго до его задержания на пограничном пункте Дорогуск Источник: https://censor.net.ua/n3158800
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Наші нічого не знали, звичайна москальска підлість.
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Хай Їде додому і більше нікуди не виїздить , бо у кацапні нажаль довгі руки . ( Дякуємо Польщі за повернення бійця ) .
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Назвіть мені хоча б одну країну, яка роССійській підерасії друг. В них немає друзів, є ті, що від них залежать, як сирія, венесуела, або вороги, решта держав світу.
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Та я відразу сказав що все буде Ок , кацапня дирку від бублика отримає а не Мазура , а от французи чи німці - впевнений - здали б хлопця козломордим
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Точно не пам"ятаю , але здається що в Інтерполі зараз начальником чи заступником є кацап .
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Це добре, що в поляків попав.. Якби у італійців , або мадярів - навряд чи вирвався б..
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К сожалению да, все потому что официально Антитеррористическая Операция а не война с российскими оккупантами. ATO даже несмотря на аннексию Крыма, причем даже ATO ввели месяца через два после аннексии Крыма.
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