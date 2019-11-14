 Під час мітингу залізничників біля Офісу президента померла жінка

Як передає Цензор.НЕТ, про це Українським Новинам повідомила пресслужба поліції Києва.
"Такий факт (смерті) зафіксовано. Їй було 43 роки. Жінці стало погано на мітингу", - сказав представник поліції.
За його словами, судячи за зовнішніми ознаками, жінка, мабуть, померла через загострення астми.
Смерть констатували лікарі, які прибули на місце.
У жінки залишився неповнолітній син.
За словами учасників мітингу, жінка ще вранці почувалась погано, проте замість відвідування лікаря вирішила приєднатися до протесту.
У четвер залізничні профспілки провели мітинг біля стін Офісу Президента.
Серед їхніх вимог - звільнення керівника акціонерного товариства "Укрзалізниця" Євгена Кравцова, зупинення приватизації, скасування реформ, які призведуть до масових скорочень, збільшення заробітної плати, виконання соціальних гарантій та недопущення прийняття Верховною Радою законопроектів №1196 та №1196-1 ("Про залізничний транспорт").
До протестувальників вийшла заступник голови Офісу Президента Юлія Ковалів і запропонувала провести переговори щодо висунутих вимог.
Перед залізничниками виступив державний секретар Мінінфраструктури Андрій Галущак, який не відповів на запитання, скільки залізничників планується скоротити внаслідок реформ.
Галущак також повідомив, що робота над законопроектами "Про залізничний транспорт" (№1196 та №1196-1) призупинена і вона відновиться після створення робочої групи, до складу якої увійдуть представники профспілки.
Якщо вимоги залізничників не будуть задоволені, мітингувальники обіцяють організувати загальнонаціональну акцію, яка паралізує вантажні та пасажирські перевезення в Україні.
Як повідомляли Українські Новини, 3 тис. залізничників вимагають біля Офісу президента звільнення глави "Укрзалізниці".
Про скорочення 120 000 осіб у зв'язку з реорганізацією раніше повідомив Глава правління АТ Євген Кравцов на зустрічі з профспілками.
Раніше Зеленський заявив, що не знає про намір "Укрзалізниці" скоротити 120 тисяч осіб до 2020 року.
а еще, в бюджете на 2020 год отсутствует финансирование видеомедицины и строительство сельских амбулаторий..
голосовали за Зе?!.. жрите теперь!
не особо смешно, у нас дождь можид пройти или проехать(проверяет 200га пшеницы и помидороапельсинов))
а еще я шутил в 2014 году в Мацкве про "передвинуть границу Украины"..
Иди нахер, чмо зеленое!
хоть і з пейсами-та не сміх,
він Україну так "пастроїв,
князь Володимир так не зміг."
(кстати, по данным разведки князь Владимир- тоже из пейсатых.)
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Интересно, на данный момент сколько человек работает на железной дороге?
Експлуатаційна протяжність головних колій 19 790 км ,
електрифікованих колій - 9926 км (47,4 %),
ширина колії - 1520 мм
Кількість залізничних станцій1447 од.
Кількість залізничних вокзалів105 од.
Кількість залізничних переїздів 4198 од.
Парк вантажних вагонів84 тис. од. (з них робочий парк - 65 тис. од.)
Парк пасажирських вагонів4,54 тис. од. (з них робочий парк - 3,1 тис. од.)
Парк тепловозів1936 од.
Парк електровозів1628 од.
Інвентарний парк дизель-поїздів301 секція, 165 складів поїздів
Чисельність працівників (станом на 26.01.2018)276,119 тис. осіб
Перевезено пасажирів за 2017 рік206,6 млн пас.
Перевезено вантажів за 2017 рік339,5 млн тонн
Кількість фірмових пасажирських потягів 50 од.
Він нічого не знає. У нього квартал-концерт
До сюжетів російського шовіністичного телебачення прибуло. Продукт Зеленського "Ліга Сміху" буде тепер і на Росії на телеканалі "ТНТ". Посміємось над Україною разом із старшим братом, зебіли?
2. Во время митинга железнодорожников возле Офиса Президента умерла женщина
3. ФОПЫ которых обложили налогом обещают вернуться.
Синонимы к слову «балалайка»
уже такую муйню как спрей для астматиков, валидол сердечникам, и остальное должно было стоять на каждой бровке...
если мы еще не кацапня конечно....
Клоуни ще будуть скільки завгодно чудити, а здоровля одне.
Думаю що буде погано. Ще й за землю срач розвели - взагалі просто як "багатоходівка" Путіна, виглядає що так....
це ж вигадки попів("стряхіваєт бєсов со стола").
а якщо чесно, то реально все йде "по рейках". я от вчора дивився фото з ПСВ, там в Києві ніби й фільм буде, але за бриташок.
всі події просто як от вівці йдуть до різника, я так "уяснив". так що.... ну не знаю, доля є, це для мене 100%.
скажи, ты сейчас в шапочке из фольги сидишь перед компутером?!
ведь только шапочка от фольги защищает от порохоботов!