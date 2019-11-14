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Все про:залізниця (348) смерть (3631) Офіс Президента (154)

 Під час мітингу залізничників біля Офісу президента померла жінка

43-річна жінка, яка брала участь в акції протесту працівників залізничної галузі біля будівлі Офісу президента, померла.

Як передає Цензор.НЕТ, про це Українським Новинам повідомила пресслужба поліції Києва.

"Такий факт (смерті) зафіксовано. Їй було 43 роки. Жінці стало погано на мітингу", - сказав представник поліції.

За його словами, судячи за зовнішніми ознаками, жінка, мабуть, померла через загострення астми.

Смерть констатували лікарі, які прибули на місце.

У жінки залишився неповнолітній син.

За словами учасників мітингу, жінка ще вранці почувалась погано, проте замість відвідування лікаря вирішила приєднатися до протесту.

У четвер залізничні профспілки провели мітинг біля стін Офісу Президента.

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Серед їхніх вимог - звільнення керівника акціонерного товариства "Укрзалізниця" Євгена Кравцова, зупинення приватизації, скасування реформ, які призведуть до масових скорочень, збільшення заробітної плати, виконання соціальних гарантій та недопущення прийняття Верховною Радою законопроектів №1196 та №1196-1 ("Про залізничний транспорт").

До протестувальників вийшла заступник голови Офісу Президента Юлія Ковалів і запропонувала провести переговори щодо висунутих вимог.

Перед залізничниками виступив державний секретар Мінінфраструктури Андрій Галущак, який не відповів на запитання, скільки залізничників планується скоротити внаслідок реформ.

Галущак також повідомив, що робота над законопроектами "Про залізничний транспорт" (№1196 та №1196-1) призупинена і вона відновиться після створення робочої групи, до складу якої увійдуть представники профспілки.

Якщо вимоги залізничників не будуть задоволені, мітингувальники обіцяють організувати загальнонаціональну акцію, яка паралізує вантажні та пасажирські перевезення в Україні.

Як повідомляли Українські Новини, 3 тис. залізничників вимагають біля Офісу президента звільнення глави "Укрзалізниці".

Про скорочення 120 000 осіб у зв'язку з реорганізацією раніше повідомив Глава правління АТ Євген Кравцов на зустрічі з профспілками.

Раніше Зеленський заявив, що не знає про намір "Укрзалізниці" скоротити 120 тисяч осіб до 2020 року.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3159758
 
 
 Топ коментарі
 
Зеленский убил женщину тем, что не пригласил её в помещение Офиса перЗедента и не обеспечил ей хотя бы минимальную медицинскую помощь...
а еще, в бюджете на 2020 год отсутствует финансирование видеомедицины и строительство сельских амбулаторий..
голосовали за Зе?!.. жрите теперь!
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Руки Зеленського уже по лікті в крові українців.
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Руки Зеленського уже по лікті в крові українців.
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Зеля украинцев с украины отводит, в это время пара сотен наших точно погибла
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Зеленский убил женщину тем, что не пригласил её в помещение Офиса перЗедента и не обеспечил ей хотя бы минимальную медицинскую помощь...
а еще, в бюджете на 2020 год отсутствует финансирование видеомедицины и строительство сельских амбулаторий..
голосовали за Зе?!.. жрите теперь!
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це не вінок хвойний на голову Гаранта, це реальна смерть з його вини Во время митинга железнодорожников возле Офиса Президента умерла женщина - Цензор.НЕТ 3480
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ну.... такой себе юмор.....
не особо смешно, у нас дождь можид пройти или проехать(проверяет 200га пшеницы и помидороапельсинов))
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Шрек ты Козляра. Женщин убил Порошенко когда наложил вето на пенсию им в 55 лет а не 60.
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сдай анализы, и забейся спать под шконку, Зебилушка!
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Жизнь женщины на таких подонках как ты! Которые сидят тут за деньги и подстрекают всех! Гниды вы продажные!
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ага.. а еще я убил 13 000 человек и сделал 2 миллиона переселенцев..
а еще я шутил в 2014 году в Мацкве про "передвинуть границу Украины"..
Иди нахер, чмо зеленое!
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Митинги, перекрытие дорог. Это только начало. Кажется нам говорили, что это победа.Если это так, то что такое поражение?
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повернутых на пете старперов вроде и не спрашивал никто...
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Сцаря надо писать с большой буквы - сцарь²(два раза сцяв) Пэтро
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вам виднее - я не по сцарям и с большой буквы пишу то, шо считаю достойным писаться с большой буквы...
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за шмаклю точно никогда не буду - все познается в сравнении,,,
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"Петро був парубок моторний,
хоть і з пейсами-та не сміх,
він Україну так "пастроїв,
князь Володимир так не зміг."
(кстати, по данным разведки князь Владимир- тоже из пейсатых.)
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вашу позицию все знают и она таки дoстойна того, шо бы на нее не обращать внимания...
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Да тут почти всех а СБУ надо и редактора этого шабаша тоже.
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политика зелебобов приводит к смерти...
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сокращении 120 000 человек в связи с реорганизацией ранее сообщил Глава правления АО Евгений Кравцов на встрече с профсоюзами.Источник: https://censor.net.ua/n3159758"
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Интересно, на данный момент сколько человек работает на железной дороге? Во время митинга железнодорожников возле Офиса Президента умерла женщина - Цензор.НЕТ 9492
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чисельність працівників (станом на 26.01.2018) 276,119 тис. осіб

Експлуатаційна протяжність головних колій 19 790 км ,
електрифікованих колій - 9926 км (47,4 %),
ширина колії - 1520 мм
Кількість залізничних станцій1447 од.
Кількість залізничних вокзалів105 од.
Кількість залізничних переїздів 4198 од.
Парк вантажних вагонів84 тис. од. (з них робочий парк - 65 тис. од.)
Парк пасажирських вагонів4,54 тис. од. (з них робочий парк - 3,1 тис. од.)
Парк тепловозів1936 од.
Парк електровозів1628 од.
Інвентарний парк дизель-поїздів301 секція, 165 складів поїздів
Чисельність працівників (станом на 26.01.2018)276,119 тис. осіб
Перевезено пасажирів за 2017 рік206,6 млн пас.
Перевезено вантажів за 2017 рік339,5 млн тонн
Кількість фірмових пасажирських потягів 50 од.
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скоротять ВСІХ ...навіть залізничних щурів та тараканів ...все в концессію "чайникам" ...на 99 років
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Тим часом Зеленський після прав на показ ;Слуга народа; Яндексу продав росіянам і свою франшизу ;Ліга смєха;.
До сюжетів російського шовіністичного телебачення прибуло. Продукт Зеленського "Ліга Сміху" буде тепер і на Росії на телеканалі "ТНТ". Посміємось над Україною разом із старшим братом, зебіли?
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1. Бастующие медики перекрыли трассу "Киев-Чоп" на въезде в Дубно. ЗП не видели с сентября
2. Во время митинга железнодорожников возле Офиса Президента умерла женщина
3. ФОПЫ которых обложили налогом обещают вернуться.
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Никакой приметы в этом нет. В статье сказано, что женщина еще с утра чувствовала себя плохо, "однако вместо посещения врача, решила присоединиться к протесту.".. Она сама выбрала свой путь. При чем тут Зе? Порохатые даже не утруждают себя прочесть текст, очевидно, что это для пЕтЕкантропов непосильная задача.
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я думаю, этой липовой Франческе подойдет № 3 ил № 8, или № 9 из синонимов слова "балалайка"..
Синонимы к слову «балалайка»
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При словах "слуги народа" хочется взяться за пистолет....
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почему скорых не было?
уже такую муйню как спрей для астматиков, валидол сердечникам, и остальное должно было стоять на каждой бровке...
если мы еще не кацапня конечно....
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тоже озверел - там дежурить могли бы.... наверное... Во Франции, или там, в Канаде например то
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выездные "митинговые" бригады скорой помощи - ну должны же быть там где людей не я и слесарь Игорь, а чуть больше....
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Земля ій пухом - краще б замість мітінгу пішла в поліклініку ...
Клоуни ще будуть скільки завгодно чудити, а здоровля одне.
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Привіт, я тут трошки читаю новини, обурююсь та "пакую кравчучку", а Ви як?
Думаю що буде погано. Ще й за землю срач розвели - взагалі просто як "багатоходівка" Путіна, виглядає що так.... Во время митинга железнодорожников возле Офиса Президента умерла женщина - Цензор.НЕТ 7868
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Мене чорти не вхватять.Я ще з великим задоволенням висцюсь на могили усяких зєлупенців-путіноідів.
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та які "чорти" в біса?
це ж вигадки попів("стряхіваєт бєсов со стола").
а якщо чесно, то реально все йде "по рейках". я от вчора дивився фото з ПСВ, там в Києві ніби й фільм буде, але за бриташок.
всі події просто як от вівці йдуть до різника, я так "уяснив". так що.... ну не знаю, доля є, це для мене 100%.
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тихонько придушить зеленую шмарклю (спреем от астмы ) и завтра на работу - самое то....
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Действительно! Куда там, когда молоденький солдатик упал во время инаугурации кондитера, а потом еще в течении всей каденции в присутствии порохатого свынаря, в общей сложности, упало в обморок больше 20 человек, о чем потрох запретил упоминать в СМИ и никто не может объяснить, почему им стало плохо возле соевого упыря.
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Точно, Лалала Лалалала. Я тебя узнала по походке.
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да какая там походка!.. так, ковыляет прихрамывая..
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Порохобот легко впізнається по перших трьох буквах другого слова в коменті.
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это твоя образовательная привычка, ведь ты учился по надписям на заборе..
скажи, ты сейчас в шапочке из фольги сидишь перед компутером?!
ведь только шапочка от фольги защищает от порохоботов!
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Порохоботва працює не покладаючи клешні. Вкрадені мільярди підігрівають надію свиней повернутися до корита.
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Шо не могли оказать женщине первую помощь? Ведь не в лесу ей стало плохо, а среди людей.
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