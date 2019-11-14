 Під час мітингу залізничників біля Офісу президента померла жінка

Як передає Цензор.НЕТ, про це Українським Новинам повідомила пресслужба поліції Києва.

"Такий факт (смерті) зафіксовано. Їй було 43 роки. Жінці стало погано на мітингу", - сказав представник поліції.

За його словами, судячи за зовнішніми ознаками, жінка, мабуть, померла через загострення астми.

Смерть констатували лікарі, які прибули на місце.

У жінки залишився неповнолітній син.

За словами учасників мітингу, жінка ще вранці почувалась погано, проте замість відвідування лікаря вирішила приєднатися до протесту.

У четвер залізничні профспілки провели мітинг біля стін Офісу Президента.

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Серед їхніх вимог - звільнення керівника акціонерного товариства "Укрзалізниця" Євгена Кравцова, зупинення приватизації, скасування реформ, які призведуть до масових скорочень, збільшення заробітної плати, виконання соціальних гарантій та недопущення прийняття Верховною Радою законопроектів №1196 та №1196-1 ("Про залізничний транспорт").

До протестувальників вийшла заступник голови Офісу Президента Юлія Ковалів і запропонувала провести переговори щодо висунутих вимог.

Перед залізничниками виступив державний секретар Мінінфраструктури Андрій Галущак, який не відповів на запитання, скільки залізничників планується скоротити внаслідок реформ.

Галущак також повідомив, що робота над законопроектами "Про залізничний транспорт" (№1196 та №1196-1) призупинена і вона відновиться після створення робочої групи, до складу якої увійдуть представники профспілки.

Якщо вимоги залізничників не будуть задоволені, мітингувальники обіцяють організувати загальнонаціональну акцію, яка паралізує вантажні та пасажирські перевезення в Україні.

Як повідомляли Українські Новини, 3 тис. залізничників вимагають біля Офісу президента звільнення глави "Укрзалізниці".

Про скорочення 120 000 осіб у зв'язку з реорганізацією раніше повідомив Глава правління АТ Євген Кравцов на зустрічі з профспілками.

Раніше Зеленський заявив, що не знає про намір "Укрзалізниці" скоротити 120 тисяч осіб до 2020 року.