EN|RU|UK
Теми дня: Ринок землі Справи проти чиновників НБУ Формула Штайнмаєра Затримання Мазура (Тополі) в Польщі Справа Ярослава Дубневича Убивство Гандзюк Корупційний скандал у Слузі народу Обирай свідомо
 Політика України
  1246  6
Все про:ВР (6070) земля (442)

 Нардепи підтримали в першому читанні зміни до Земельного кодексу

Верховна Рада підтримала за основу "Проєкт закону про внесення змін до Земельного кодексу України та інших законодавчих актів щодо вдосконалення системи управління та дерегуляції у сфері земельних відносин".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

"За" проголосувало 272 народні депутати.

Законопроєктом вносяться зміни до земельного законодавства, якими пропонується передати землі державної власності за межами населених пунктів (крім земель, які потрібні державі для виконання її функцій) в комунальну власність сільських, селищних, міських рад.

Читайте також: Рада ухвалила закон про використання земель Міноборони

Крім того пропонується встановити на законодавчому рівні механізм порядку встановлення і фіксування в Державний земельний кадастр кордонів громад, а також надати органам місцевого самоврядування повноваження щодо зміни цільового призначення землі в приватній власності.

Нагадаємо, вчора Верховна Рада підтримала в першому читанні законопроєкт про ринок землі в Україні.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3159754
 
 
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Не ВР, а бригада Коломойського ;Слугі народа;.
 показати весь коментар
 
 
Вроде бы и нормальная инициатива но нутро чувствует какой-то подвох *********... Нардепы поддержали в первом чтении изменения в Земельный кодекс - Цензор.НЕТ 6813
 показати весь коментар
 
 
"Нардепы поддержали в первом чтении изменения в Земельный кодекс" - дурдом работает в турборежиме. В пропрезидентской партии "Слуга народа" есть сумасшедшие и психически больные люди. Об этом заявил глава Офиса президента Андрей Богдан в интервью ВВС. Если в ВР есть 150 нормальных депутатов, сложите мандаты и пусть эта ВР идёт на перевыборы. Эти слуги урода доведут Украину до беды.
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору