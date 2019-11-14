EN|RU|UK
Теми дня: Ринок землі Справи проти чиновників НБУ Формула Штайнмаєра Затримання Мазура (Тополі) в Польщі Справа Ярослава Дубневича Убивство Гандзюк Корупційний скандал у Слузі народу Обирай свідомо
 Політика України
  1544  31
Матеріали за темою:
Все про:ВР (6070) земля (442) оборона (697)

 Рада ухвалила закон про використання земель Міноборони

Верховна Рада в другому читанні ухвалила рішення "Про внесення зміни до статті 4 закону № "Про використання земель оборони" щодо підвищення ефективності використання виділених земельних ділянок.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

За ухвалення закону № 0855 "Про внесення зміни до статті 4 Закону України "Про використання земель оборони" у другому читанні проголосували 334 народні депутати.

У пояснювальній записці до законопроекту зазначається, що ухвалення змін до закону обумовлено необхідністю правового врегулювання процесу використання земель оборони для розміщення засобів зв'язку, навігації та спостереження (радіотехнічного забезпечення), що належать підрозділам об'єднаної цивільно-військової системи організації повітряного руху України.

Це дасть змогу за погодженням з Міністерством оборони України використовувати землі оборони для розміщення засобів зв'язку, навігації та спостереження (радіотехнічного забезпечення), що належать підрозділам об'єднаної цивільно-військової системи організації повітряного руху України.

"Землі оборони, призначені для розміщення і постійної діяльності військових частин, установ, військово-навчальних закладів, підприємств та організацій Збройних Сил України, за погодженням з органами місцевого самоврядування або місцевими органами виконавчої влади та Міністерством оборони України можуть використовуватись для розміщення засобів зв’язку, навігації та спостереження (радіотехнічного забезпечення), що належать підрозділам об’єднаної цивільно-військової системи організації повітряного руху України", - йдеться у зміненій редакції закону.

Також віднині відчуження земельних ділянок, на яких розташовані об'єкти нерухомого військового майна, що підлягають реалізації, та земельних ділянок, які вивільняються у процесі реформування Збройних Сил України, Державної спеціальної служби транспорту, здійснюється в порядку (436-2013-п), встановленому Кабінетом міністрів України та відповідно до цього закону.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3159753
 
 
 Топ коментарі
 
Значит, при "мародере" Петручо, землю МО не продавали, а при этих "не" мародерах будут продавать. Не зря там, в Охфисе преЗЕрватива-фигляре спец по распродаже ВСУ Апаршин пристроен.
 показати весь коментар
 
Дивлюсь на останні події в Ізраїлі, цікаво а ізраїльтяни зараз теж постять в фейсбучках, що вони "Усталі ат вайни", "нада как угодна дагаваріваца с сектарам газа", "ета палітікі ваюют, а аБИЧний нарот тут ніпрічом" ну і тд в такому дусі 🤔
(С)
@Andrybeardman
🤔
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Значит, при "мародере" Петручо, землю МО не продавали, а при этих "не" мародерах будут продавать. Не зря там, в Охфисе преЗЕрватива-фигляре спец по распродаже ВСУ Апаршин пристроен.
 показати весь коментар
 
 
Да да, я в курсе, а Апаршин был подельником подонка в пенсне ОНОтоле.
 показати весь коментар
 
 
А чей там пасынок Разумков? Семейный бизнес? Рада ухвалила закон про використання земель Міноборони - Цензор.НЕТ 1103
 показати весь коментар
 
 
при "мародере" землю МО бесплатно раздавали, в Одессе появились новострои на военном аэродроме, все попытки этому противостоять блокировались из Киева. Сейчас только подали в суд, уже без мародера.
 показати весь коментар
 
Можно сразу россиянам продавать, они больше денег дадут...
 показати весь коментар
 
 
Дивлюсь на останні події в Ізраїлі, цікаво а ізраїльтяни зараз теж постять в фейсбучках, що вони "Усталі ат вайни", "нада как угодна дагаваріваца с сектарам газа", "ета палітікі ваюют, а аБИЧний нарот тут ніпрічом" ну і тд в такому дусі 🤔
(С)
@Andrybeardman
🤔
 показати весь коментар
 
 
кинь ссыль пож, если не трудно.. интересно читнуть
 показати весь коментар
 
принципиально ушел из фейсбучика несколько лет назад.. это "говно с правилами" не для меня!
 показати весь коментар
 
похоже, под Вавриша закон протолкнули.. видимо собираются отдать ему земли МинОбороны под застройку.. это проделки Богдана..
 показати весь коментар
 
 
Это даст возможность по согласованию с Министерством обороны Украины использовать земли обороны для размещения средств связи, навигации и наблюдения (радиотехнического обеспечения), принадлежащих подразделениям объединенной гражданско-военной системы организации воздушного движения Украины. Источник: https://censor.net.ua/n3159753
 показати весь коментар
 
 
Также отныне отчуждение земельных участков, на которых расположены объекты недвижимого военного имущества, подлежащие реализации, и земельных участков, которые высвобождаются в процессе реформирования Вооруженных Сил Украины, Государственной специальной службы транспорта, осуществляется в порядке (436-2013-п), установленном Кабинетом министров Украины и в соответствии с этим законом.Источник: https://censor.net.ua/n3159753
 показати весь коментар
 
Заворушились .

14.11.2019 АВТОР: ИРИНА ВЕЖЛИВАЯ

После вчерашнего голосования за рынок земли олигарх Петр Порошенко созвал экстренный сходняк.

На сходняке присутствовали представители всех олигархов. Был на встрече и «пионер» Святослав Вакарчук, и Юлия Тимошено, и представители Коломойского, и представители Ахметова с Пинчуком, и представители Медвечука.

Порошенко был свиреп. Он кричал, что Президент Украины истребит кланы и страну подарят инвесторам.

Олигарх говорил, что они теряют страну и , что нужно срочно останавливать Зеленского.

Об этом сообщает издание Время со ссылкой на источники в партии Голос.

«Порошенко был свиреп. Он говорил, что Зеленского нужно срочно останавливать, поскольку с открытием рынка земли в Украину придут западные инвесторы, что грозит полным истреблением существующего порядка в стране. Он призвал всех олигархов объединятся, а нашему лидеру партии (ред. Святославу Вакарчуку) было приказано начать подготовку всеукраинского турне по мобилизации молодежи. Среди планов обсуждался майдан, однако представители Коломойского говорили, что он не подействует, поскольку за Зеленским стоит Израиль, Европа и пока еще очень сильные республиканцы (ред. правящая партия в США).

Также наш источник заявил, что его удивило присутствие на сходняке всех представителей олигархов:

«Меня удивило, что все олигархи как крысы собрались в норе и обсуждали план по захвату Украины. Они не могут поверить, что спустя 27 лет они теряют Украину. Приход западных инвесторов сулит смерть олигархии в Украину и очень большие тюремные сроки для большинства олигархов. Западные компании играют по правилам, они создают продукт, качество, конкуренцию, а наши сволочи привыкли грабить, опустошать, создавать ширпотреб и истреблять. За 27 лет они создали нам Сомали в центре Европы и под соком патриотизма еще и раскололи страну».

Также собеседник уверяет, что сейчас начнется массированная атака на Зеленского:

«Они объединились. Медвечук, Порошенко, Тимошенко, Коломойский, Ахметов, Пинчук вновь стали единым организмом. Они умеют объединятся, когда речь идет об истреблении олигархии в Украине. Сейчас под соком упоротого псевдопатриотизма и псевдонационализма они начнут расшатывать Зеленского. Я убежден, что дело дойдет до кровавых провокаций. Народ Украины должен быть умным и не поддаваться на уловки олигархов. Они могут дойти и до раскола Украины, до передела областей и созданий различных республик по принципу ЛДНР. Я точно знаю, что такие планы есть».
 показати весь коментар
 
 
Они объединились. Медвечук, Порошенко, Тимошенко, Коломойский, Ахметов, Пинчук вновь стали единым организмом. Они умеют объединятся, когда речь идет об истреблении олигархии в Украине. Сейчас под соком упоротого псевдопатриотизма и псевдонационализма они начнут расшатывать Зеленского./Впихивание невпихуемого.
 показати весь коментар
 
партнов чєлавєк парашенка?- Моя твоя не понимай.
 показати весь коментар
 
 
Що вони почнуть расшатывать? Рада ухвалила закон про використання земель Міноборони - Цензор.НЕТ 6910 Порошенко З коломойським? Рада ухвалила закон про використання земель Міноборони - Цензор.НЕТ 2126 От де вас беруть?
 показати весь коментар
 
 
От де вас беруть?/ 1.Коммент Ивана Петровича Сидорова был адресован Igor Kalyuzhny 2.Читай последний абзац коммента 14.11.2019 18:07 3. Много пьёшь. Пить надо меньше.
 показати весь коментар
 
Особенно впечатлили "слова Порошенко" про типа ужасный приход ЗАПАДНЫХ Карл (!), инвесторов. Здесь есть здоровые люди, которые способны поверить, что мог прозвучать подобный бред?? . А вот смысл в обсуждении желания зелемойского продать Украину за 100 лярдов действительно был.... в СБУ, но оно почему-то молчит
 показати весь коментар
 
. Западные компании играют по правилам, они создают продукт, качество, конкуренцию, а наши сволочи привыкли грабить, опустошать, создавать ширпотреб и истреблять. За 27 лет они создали нам Сомали в центре Европы и под соком патриотизма еще и раскололи страну».

Когда в Киеве работал завод Квазар, выпускавший микросхемы 1816ВЕ48 она стоила 2 доллара. Когда он остановился эта же микросхема иностранного производства стала стоить 9 долларов.
 показати весь коментар
 
Это писдец - 40 милл. гектар сельхоз земель мало - нужно забрать и продать накуй ВСЮ землю!!! Рада ухвалила закон про використання земель Міноборони - Цензор.НЕТ 2882
 показати весь коментар
 
 
Ігорьвалерьевич, вирішив розпродати все. Не залишити ні сантимента ненависної України
 показати весь коментар
 
 
Зелена падла зовсім обнагліла, вже полігони розпродують. Дорвались так дорвались. Суки!!!!!!!!!!!!!
 показати весь коментар
 
Цензор.НЕТНовиниПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору