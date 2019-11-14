 Рада ухвалила закон про використання земель Міноборони

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".
За ухвалення закону № 0855 "Про внесення зміни до статті 4 Закону України "Про використання земель оборони" у другому читанні проголосували 334 народні депутати.
У пояснювальній записці до законопроекту зазначається, що ухвалення змін до закону обумовлено необхідністю правового врегулювання процесу використання земель оборони для розміщення засобів зв'язку, навігації та спостереження (радіотехнічного забезпечення), що належать підрозділам об'єднаної цивільно-військової системи організації повітряного руху України.
Це дасть змогу за погодженням з Міністерством оборони України використовувати землі оборони для розміщення засобів зв'язку, навігації та спостереження (радіотехнічного забезпечення), що належать підрозділам об'єднаної цивільно-військової системи організації повітряного руху України.
"Землі оборони, призначені для розміщення і постійної діяльності військових частин, установ, військово-навчальних закладів, підприємств та організацій Збройних Сил України, за погодженням з органами місцевого самоврядування або місцевими органами виконавчої влади та Міністерством оборони України можуть використовуватись для розміщення засобів зв’язку, навігації та спостереження (радіотехнічного забезпечення), що належать підрозділам об’єднаної цивільно-військової системи організації повітряного руху України", - йдеться у зміненій редакції закону.
Також віднині відчуження земельних ділянок, на яких розташовані об'єкти нерухомого військового майна, що підлягають реалізації, та земельних ділянок, які вивільняються у процесі реформування Збройних Сил України, Державної спеціальної служби транспорту, здійснюється в порядку (436-2013-п), встановленому Кабінетом міністрів України та відповідно до цього закону.
(С)
@Andrybeardman
🤔
14.11.2019 АВТОР: ИРИНА ВЕЖЛИВАЯ
После вчерашнего голосования за рынок земли олигарх Петр Порошенко созвал экстренный сходняк.
На сходняке присутствовали представители всех олигархов. Был на встрече и «пионер» Святослав Вакарчук, и Юлия Тимошено, и представители Коломойского, и представители Ахметова с Пинчуком, и представители Медвечука.
Порошенко был свиреп. Он кричал, что Президент Украины истребит кланы и страну подарят инвесторам.
Олигарх говорил, что они теряют страну и , что нужно срочно останавливать Зеленского.
Об этом сообщает издание Время со ссылкой на источники в партии Голос.
«Порошенко был свиреп. Он говорил, что Зеленского нужно срочно останавливать, поскольку с открытием рынка земли в Украину придут западные инвесторы, что грозит полным истреблением существующего порядка в стране. Он призвал всех олигархов объединятся, а нашему лидеру партии (ред. Святославу Вакарчуку) было приказано начать подготовку всеукраинского турне по мобилизации молодежи. Среди планов обсуждался майдан, однако представители Коломойского говорили, что он не подействует, поскольку за Зеленским стоит Израиль, Европа и пока еще очень сильные республиканцы (ред. правящая партия в США).
Также наш источник заявил, что его удивило присутствие на сходняке всех представителей олигархов:
«Меня удивило, что все олигархи как крысы собрались в норе и обсуждали план по захвату Украины. Они не могут поверить, что спустя 27 лет они теряют Украину. Приход западных инвесторов сулит смерть олигархии в Украину и очень большие тюремные сроки для большинства олигархов. Западные компании играют по правилам, они создают продукт, качество, конкуренцию, а наши сволочи привыкли грабить, опустошать, создавать ширпотреб и истреблять. За 27 лет они создали нам Сомали в центре Европы и под соком патриотизма еще и раскололи страну».
Также собеседник уверяет, что сейчас начнется массированная атака на Зеленского:
«Они объединились. Медвечук, Порошенко, Тимошенко, Коломойский, Ахметов, Пинчук вновь стали единым организмом. Они умеют объединятся, когда речь идет об истреблении олигархии в Украине. Сейчас под соком упоротого псевдопатриотизма и псевдонационализма они начнут расшатывать Зеленского. Я убежден, что дело дойдет до кровавых провокаций. Народ Украины должен быть умным и не поддаваться на уловки олигархов. Они могут дойти и до раскола Украины, до передела областей и созданий различных республик по принципу ЛДНР. Я точно знаю, что такие планы есть».
Когда в Киеве работал завод Квазар, выпускавший микросхемы 1816ВЕ48 она стоила 2 доллара. Когда он остановился эта же микросхема иностранного производства стала стоить 9 долларов.