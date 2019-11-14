 Рада ухвалила закон про використання земель Міноборони

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

За ухвалення закону № 0855 "Про внесення зміни до статті 4 Закону України "Про використання земель оборони" у другому читанні проголосували 334 народні депутати.

У пояснювальній записці до законопроекту зазначається, що ухвалення змін до закону обумовлено необхідністю правового врегулювання процесу використання земель оборони для розміщення засобів зв'язку, навігації та спостереження (радіотехнічного забезпечення), що належать підрозділам об'єднаної цивільно-військової системи організації повітряного руху України.

Це дасть змогу за погодженням з Міністерством оборони України використовувати землі оборони для розміщення засобів зв'язку, навігації та спостереження (радіотехнічного забезпечення), що належать підрозділам об'єднаної цивільно-військової системи організації повітряного руху України.

"Землі оборони, призначені для розміщення і постійної діяльності військових частин, установ, військово-навчальних закладів, підприємств та організацій Збройних Сил України, за погодженням з органами місцевого самоврядування або місцевими органами виконавчої влади та Міністерством оборони України можуть використовуватись для розміщення засобів зв’язку, навігації та спостереження (радіотехнічного забезпечення), що належать підрозділам об’єднаної цивільно-військової системи організації повітряного руху України", - йдеться у зміненій редакції закону.

Також віднині відчуження земельних ділянок, на яких розташовані об'єкти нерухомого військового майна, що підлягають реалізації, та земельних ділянок, які вивільняються у процесі реформування Збройних Сил України, Державної спеціальної служби транспорту, здійснюється в порядку (436-2013-п), встановленому Кабінетом міністрів України та відповідно до цього закону.