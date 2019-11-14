 Поранений комбриг 128-ї ОГШБ Коростельов у реанімації, медикам вдалося врятувати кінцівку, - представник Міноборони

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Новинарню", про це повідомив представник інформаційного агентства Міністерства оборони України в Харкові Дмитро Чалий.
"Вчора його (Коростельова. - Ред.) доставили до Харкова і провели низку оперативних втручань. Сьогодні було проведено хірургічне втручання. Його кінцівка врятована. При пораненні була травматична ампутація. Зараз він перебуває в реанімації, стан стабільний, але близький до важкого" , - прокоментував Чалий.
Ще двоє офіцерів, яких також доставили в харківський шпиталь, перебувають у стані медикаментозного сну, їхній стан - вкрай тяжкий, хоча їх вже вивели з травматичного шоку.
Ще один військовослужбовець - у стані середньої тяжкості.
Заплановано хірургічні втручання.
Нагадаємо, 12 листопада комбриг 128-ї гірничо-штурмової бригади полковник Євген Коростельов був поранений у районі Докучаєвська. Повідомлялося, що, крім командира бригади, внаслідок обстрілу бойовиками з автоматичного станкового гранатомета зазнали поранення ще троє офіцерів частини.
У штабі ООС уточнили, що під час вибуху в зоні ООС постраждали двоє військових 128-ї бригади.
128-мая должна смести с лица земли укремления орков, с которых они вели огонь.
Иначе - позор!
Позор перед ранеными командиром и офицерами.
Да и перед людьми.....
ТЕРРОРИСТ - клиент МИРОТВОРЦА. Неожиданная часть номер 2.
Колишня санітарка 24-го окремого штурмового батальйону "Айдар" Збройних сил України Катерина Стандартюк (Коршик) неодноразово ризикувала життям, рятуючи поранених. Тепер дівчині самій необхідна допомога - вона бореться з тяжкою хворобою. Одна у чужому місті - її будинок залишився на окупованій території.
https://www.obozrevatel.com/ukr/society/na-donbasi-vona-ryatuvala-vijskovih-teper-boretsya-za-svoe-zhittya.htm
Щомісяця Катя витрачає на "супутні" ліки від 2 до 5 тисяч гривень, а їх потрібно приймати довічно.Катя живе у Вінниці у квартирі, яка, по суті, належить чужим людям, які її прихистили. "Двушку" у звичайній багатоповерхівці ділить із пенсіонерами.
Катя отримує пенсію по інвалідності (у неї 2-га група): спочатку - 4 тисячі гривень, потім підняли до восьми. Однак другий місяць поспіль дівчина сидить без копійки. Каже, оскільки постійно живе у Вінниці, вирішила перевести виплати сюди . Але пенсійний фонд надіслав запит до Луганської області (потрібна одна довідка) - і досі чекає на відповідь.
Реквізити для допомоги:
5168 7573 1607 4311 Коршик Катерина Юріївна (карта ПриватБанку).
Сторінка Каті у Facebook https://www.facebook.com/profile.php?id=100013236422743 .
Ау!!!!
Ну два взаимоисключающих сообщения написаны.
Это Цензор.....
Цитируем гр. Бутусова.
Информация 12.11.2019
"12 ноября комбриг 128-й бригады Евгений Коростелев проводил личный осмотр передовых позиций в районе села Новотроицкое Донецкой области. Полковник Коростелев в составе небольшой группы военнослужащих направлялся из одного взводного опорного пункта в другой, передвигались по переднему краю.
Примерно в 16.00 во время движения раздался взрыв. В результате подрыва на мине ранены были двое - комбриг и младший сержант, который его сопровождал. Евгений нашел силы подать знак, где он находится, его вынесли, эвакуировали в ближайшую городскую больницу", - написал он.Источник: https://censor.net.ua/n3159313
Информация 14.11.2019
"Напомним, 12 ноября комбриг 128-й горно-штурмовой бригады полковник Евгений Коростелев был ранен в районе Докучаевска. Сообщалось, что, кроме командира бригады, в результате обстрела боевиками из автоматического станкового гранатомета получили ранения еще трое офицеров части.
В штабе ООС уточнили, что во время взрыва в зоне ООС пострадали двое военных 128-й бригады.Источник: https://censor.net.ua/n3159752
Враньё на вранье. Сами делайте выводы.
Уже споры-плевки на Цензоре были. Мина или обстрел? Если мина, то чья? Если обстрел, то почему не ответили? А чем это обстреляли? Да никто не обстреливал, он на свою мину наступил, да? А что делал сержант с комбригом?
В результате полный физдёжь. Оказалось что и мина была и тут же обстрел был. Знаит обстрел? Или всё таки мина?
И сначала только комбриг и сержант, а сейчас уже "ещё ТРИ офицера"!
А штаб ООС тупо так, ублюдочно - "пострадали ДВОЕ 128 бригады".
Разница существенная.
Да, ребятки....
Ну разводите-разводите.... Авось что нибудь получится.