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 За кордоном
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Все про:Зеленський (3550) Туск (219)

 Зеленський провів переговори з президентом Євроради Туском

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом Європейської ради Дональдом Туском.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє сайт глави держави.

Сторони обговорили хід реалізації домовленостей 21-го саміту Україна - ЄС.

Дональд Туск привітав активізацію реформ в Україні, зокрема в контексті виконання Угоди про асоціацію з Євросоюзом.

Окремою темою розмови була енергетична безпека в Європі і ситуація з проєктом "Північний потік-2", а також важливість виконання всіма членами Євросоюзу виконання енергетичного законодавства ЄС.

Читайте також: Зеленський і Туск обговорили питання енергетичної безпеки в Європі і будівництво "Північного потоку-2", - ОП

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3159749
 
   
 Топ коментарі
 
Зє провів переговори з більшим українцем, ніж він сам.
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санитары, галоперидолу пациенту несите, кончается соевый
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Зеленський- він як та актриса з німецьких фільмів для дорослих- завжди готовий в будь-яких кількостях і з будь-якого боку.
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санитары, галоперидолу пациенту несите, кончается соевый
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В смысле - телефонных разговора за полчаса? Зеленский провел переговоры с президентом Евросовета Туском - Цензор.НЕТ 2109
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Фьодор Бондарчук грят новій фільмєц снімаєт.

О многовєковой дружбє чеченсково и росийсково народов.
Под рабочім названієм ;Дєвять в рот;.
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И как за девятерых ты? Справляешься?
На бразерс будешь, кинь выдуху, хоть посмотрю какое ты **********
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Зє провів переговори з більшим українцем, ніж він сам.
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2 рази за півгодини. Може продублював? А може цикл - 2 дорожки?
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Зеленський- він як та актриса з німецьких фільмів для дорослих- завжди готовий в будь-яких кількостях і з будь-якого боку.
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завжди готовий в будь-яких кількостях і з будь-якого боку.

Такова участь политиков...
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Карлик з великим членом прийшов на переговори в костюмі Чорного лицаря...Туск був приємно вражений...
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зеля и все мы должны понять , что Евросоюзу плевать на активизацию реформ в Украине . Давайте будем честными . Их интересует активизация строительства Nord Stream 2 .
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Замени Евросоюз на Раша , и будет правильно !
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Соловей: Кремль протянет Зеленскому "руку помощи", после которой тот не досчитается пальцев
Больше читайте тут: https://gordonua.com/publications/solovej-kreml-protjanet-zelenskomu-ruku-pomoshchi-posle-kotoroj-tot-ne-doschitaetsja-paltsev-1420606.html
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""But whatever his motivations, Mr. Kolomoisky's geopolitical views matter, because analysts and Western diplomats believe he has extensive sway with the administration of Mr. Zelensky, a comedian whose television shows were carried on Mr. Kolomoisky's channel.""
и это Нью-Йорк Таймс.
и о чем с ним говорить??? так видимость....))))))))))))
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