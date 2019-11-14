 Зеленський провів переговори з президентом Євроради Туском

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє сайт глави держави.

Сторони обговорили хід реалізації домовленостей 21-го саміту Україна - ЄС.

Дональд Туск привітав активізацію реформ в Україні, зокрема в контексті виконання Угоди про асоціацію з Євросоюзом.

Окремою темою розмови була енергетична безпека в Європі і ситуація з проєктом "Північний потік-2", а також важливість виконання всіма членами Євросоюзу виконання енергетичного законодавства ЄС.

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