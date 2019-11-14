 Зеленський провів переговори з президентом Євроради Туском

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє сайт глави держави.
Сторони обговорили хід реалізації домовленостей 21-го саміту Україна - ЄС.
Дональд Туск привітав активізацію реформ в Україні, зокрема в контексті виконання Угоди про асоціацію з Євросоюзом.
Окремою темою розмови була енергетична безпека в Європі і ситуація з проєктом "Північний потік-2", а також важливість виконання всіма членами Євросоюзу виконання енергетичного законодавства ЄС.
О многовєковой дружбє чеченсково и росийсково народов.
Под рабочім названієм ;Дєвять в рот;.
На бразерс будешь, кинь выдуху, хоть посмотрю какое ты **********
Такова участь политиков...
Больше читайте тут: https://gordonua.com/publications/solovej-kreml-protjanet-zelenskomu-ruku-pomoshchi-posle-kotoroj-tot-ne-doschitaetsja-paltsev-1420606.html
и это Нью-Йорк Таймс.
и о чем с ним говорить??? так видимость....))))))))))))