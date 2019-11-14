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 Політика України
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Все про:арешт (1026) Гримчак (96) Антикорупційний суд (497)

 ВАКС продовжив арешт Гримчаку на два місяці, його помічникові - на місяць

Вищий антикорупційний суд продовжив запобіжний захід у виді тримання під вартою ексзаступнику міністра з питань тимчасово окупованих територій Юрію Гримчаку.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на своїй сторінці в мережі Facebook повідомила прес-служба ВАКС.

13 листопада слідчий суддя ВАКС задовольнив клопотання прокурора САП та продовжив на два місяці строк тримання під вартою для Гримчака.

Йому також визначено заставу у розмірі 3123 розміри прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що становить 5 мільйонів 999 тисяч 283 гривні. Цей обсяг був визначений судами під час обрання запобіжного заходу раніше.

Крім того, його помічникові, якого слідство вважає співучасником кримінального провадження, також продовжили тримання під вартою – на 30 днів. Застава для нього складає 2082 прожиткових мінімуми для працездатних осіб, що становить 3 мільйони 999 тисяч 522 гривні.

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Нагадаємо, заступника міністра з питань тимчасово окупованих територій і вимушено переміщених осіб Юрія Гримчака і його помічника затримали за вимагання $1,1 млн хабаря за "сприяння у вирішенні питань".

Генпрокурор Юрій Луценко на своїй сторінці у фейсбуці повідомив, що Гримчак і його помічники "вимагали гроші за вплив на рішення судів і чиновників Мінкультури для ухвалення замовних рішень".

16 серпня ГПУ направила до Деснянського райсуду Чернігова клопотання про обрання заступникові міністра з питань тимчасово окупованих територій Юрію Гримчаку і його "помічникові" Ігорю Овдієнку заходів у вигляді арешту з можливістю внесення застави - обом у розмірі $510 тис.

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Зрештою Гримчака відправили під арешт із правом вийти під заставу в 6 млн грн. Однак виявилося, що суд заарештував не того Гримчака, допустивши 5 помилок в ухвалі про взяття під варту Гримчака.

ВАКС продовжив арешт Гримчаку на два місяці, його помічникові - на місяць 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3159743
 
 
 Топ коментарі
 
І жодного петіного прихильника в коментарях.. Принишкли, як миші..
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Петя так и не нашел 8 млн для своей лучшей собачки. Зато 90 млн для дубневича быстро нашлись. А Луценко, его лепший друг, вообще на него забил.
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Народ воодушевился и возликовал: начали выполнять обещание сажать больших воров Рябошапка с дипломом университета Соломона и самоучка Баканов : Гримчак и его помощник требовали взятку в $1,1 млн, их задержали "на горячем" - СБУ. Но снова как и со свинарчугейтом вся суета за деньги бюджета ушла в большой пук: Гримчака подозревают в злоупотреблении влиянием (!)./ А $1,1 млн куда то делся.
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І жодного петіного прихильника в коментарях.. Принишкли, як миші..
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Петя так и не нашел 8 млн для своей лучшей собачки. Зато 90 млн для дубневича быстро нашлись. А Луценко, его лепший друг, вообще на него забил.
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да знают они- есть у грымчака бабло и если не платит, значит не хочет
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свиногнида грымчак был активным участником банды " винницкий вальцманат" и был пойман на мыролюбном реформизме?
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Интересно ему пострелять еще не перехотелось? ВАКС продлил арест Гримчаку на два месяца, его помощнику - на месяц - Цензор.НЕТ 7639
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Народ воодушевился и возликовал: начали выполнять обещание сажать больших воров Рябошапка с дипломом университета Соломона и самоучка Баканов : Гримчак и его помощник требовали взятку в $1,1 млн, их задержали "на горячем" - СБУ. Но снова как и со свинарчугейтом вся суета за деньги бюджета ушла в большой пук: Гримчака подозревают в злоупотреблении влиянием (!)./ А $1,1 млн куда то делся.
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А че за него подельники залог не вносят? Вроде небольшой. Кто-нибудь знает?
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все сами за себя вносят залог, называя это- друзья дали, чтоб вопросов не было, а это особо жадный чмошник
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Видать , " слабое звено " , - просто тявкал в поддержку на всех телеканалах , а реальных махинаций не знал . И за его " делишки " никто заступиться не захотел . Особенно жлоб петя ( если ему ничего не грозит ) .
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лугандонские троли гадят в коментах, а компенсацию по решению европейского суда нам платить, после того как вся подстава рассыплется.
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А как за Петю вышиванку рвал на пузе и так кинули..
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Отож , видать точно - жлоб . Сам понемногу хапал , а с хозяином не делился . А жлоб со жлобом , - никогда не договорятся ... . ВАКС продлил арест Гримчаку на два месяца, его помощнику - на месяц - Цензор.НЕТ 2825
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Не бачив на форумі жодного заклику петіних прихильників скинутись на забезпечення застави гримчаку.. А гримчак же був знаменом та натхненником в період передвиборчої кампанії для кожного петіниго прихильника з тутешнього форуму.. Так як рвав свою дупу за петю гримчак - навіть матвєй ганапольскій з "прямого" не рвав.. І тут - така холодна байдужість до долі петіного агітатора.. До сліз..
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Треба було с кожного ефіру хоч копійчину відкладувать ( на чорний день ) . Ну шо ж ... , - може хоч наступним пєтіним глашатаям наука буде ... ВАКС продлил арест Гримчаку на два месяца, его помощнику - на месяц - Цензор.НЕТ 6435
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