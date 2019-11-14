 ГПУ про затримання цивільного чоловіка нардепки Скороход: Алякін намагався уникнути екстрадиції в РФ, обдуривши Держміграцію

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на прес-службу ГПУ.

"У четвер, 14 листопада 2019 року, Національна поліція затримала громадянина Російської Федерації, який перебуває в міжнародному розшуку для притягнення до кримінальної відповідальності за підозрою у шахрайстві в особливо великих розмірах. Питання про екстрадиційний арешт вирішується в судовому порядку. Екстрадиційну перевірку проводить прокуратура м. Києва, за її результатами буде зроблено висновок про відсутність або наявність обставин, які можуть перешкоджати видачі. Раніше даний громадянин намагався уникнути екстрадиції шляхом оформлення громадянства України через надання міграційній службі неправдивих відомостей.



У прес-службі повідомили про подробиці попереднього затримання Алякіна і одержання ним громадянства України.

Так, 9 серпня 2018 року, вказану особу вже затримували на території Київської області. У якості запобіжного заходу громадянина РФ тримали три місяці під вартою з метою екстрадиції до 8 листопада 2018 року, поки Новозаводський районний суд м. Чернігова не змінив своїм рішенням запобіжний захід на домашній арешт. У подальшому, 3 січня 2019 року, домашній арешт було скасовано у зв’язку зі встановленням факту належності до громадянства України. Однак, рішення про набуття громадянства було двічі скасоване міграційною службою через надання при його оформленні неправдивих відомостей та підроблених документів. Вказана особа оскаржувала рішення про скасування громадянства у судовому порядку. 7 листопада 2019 року Шостим апеляційним адміністративним судом у задоволенні позовних вимог позивача відмовлено.



11 листопада 2019 року розшук правопорушника відновлено, в результаті чого він був затриманий", - додали в пресслужбі.

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Раніше нардепка від СН Анна Скороход заявила про затримання її чоловіка. На її думку, причиною цього є її вчорашнє голосування проти законопроєкту про ринок землі: "За дорученням АП мій чоловік був затриманий. Нас ламають через коліно". Також вона повідомила про тиск на неї керівництва "Слуги народу" та ОП: "Мені говорили не ходити на телеканали, не висловлюватися щодо тих чи інших законопроєктів".

Водночас, глава фракції СН Давид Арахамія заявив, що Скороход неодноразово пропонувала народним депутатам грошову допомогу. У відповідь Скороход заявила: "Я ніколи нікому нічого не пропонувала".