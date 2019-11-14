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 ГПУ про затримання цивільного чоловіка нардепки Скороход: Алякін намагався уникнути екстрадиції в РФ, обдуривши Держміграцію

Генеральна прокуратура України прокоментувала затримання цивільного чоловіка нардепки від "Слуги народу" Анни Скороход, підприємця Олексія Алякіна.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на прес-службу ГПУ.

"У четвер, 14 листопада 2019 року, Національна поліція затримала громадянина Російської Федерації, який перебуває в міжнародному розшуку для притягнення до кримінальної відповідальності за підозрою у шахрайстві в особливо великих розмірах. Питання про екстрадиційний арешт вирішується в судовому порядку. Екстрадиційну перевірку проводить прокуратура м. Києва, за її результатами буде зроблено висновок про відсутність або наявність обставин, які можуть перешкоджати видачі. Раніше даний громадянин намагався уникнути екстрадиції шляхом оформлення громадянства України через надання міграційній службі неправдивих відомостей.

У прес-службі повідомили про подробиці попереднього затримання Алякіна і одержання ним громадянства України.

Так, 9 серпня 2018 року, вказану особу вже затримували на території Київської області. У якості запобіжного заходу громадянина РФ тримали три місяці під вартою з метою екстрадиції до 8 листопада 2018 року, поки Новозаводський районний суд м. Чернігова не змінив своїм рішенням запобіжний захід на домашній арешт. У подальшому, 3 січня 2019 року, домашній арешт було скасовано у зв’язку зі встановленням факту належності до громадянства України. Однак, рішення про набуття громадянства було двічі скасоване міграційною службою через надання при його оформленні неправдивих відомостей та підроблених документів. Вказана особа оскаржувала рішення про скасування громадянства у судовому порядку. 7 листопада 2019 року Шостим апеляційним адміністративним судом у задоволенні позовних вимог позивача відмовлено.

11 листопада 2019 року розшук правопорушника відновлено, в результаті чого він був затриманий", - додали в пресслужбі.

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Раніше нардепка від СН Анна Скороход заявила про затримання її чоловіка. На її думку, причиною цього є її вчорашнє голосування проти законопроєкту про ринок землі: "За дорученням АП мій чоловік був затриманий. Нас ламають через коліно". Також вона повідомила про тиск на неї керівництва "Слуги народу" та ОП: "Мені говорили не ходити на телеканали, не висловлюватися щодо тих чи інших законопроєктів".

Водночас, глава фракції СН Давид Арахамія заявив, що Скороход неодноразово пропонувала народним депутатам грошову допомогу. У відповідь Скороход заявила: "Я ніколи нікому нічого не пропонувала".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3159742
 
 
 Топ коментарі
 
Тобто, Аляскін лохонув кацапів на єврики і Зеленський хоче видати його ФСБ?
Афігєть.
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Иноверцы залезшие во власть за счёт наеб@лава украинцев сериалом сказали "Мы вам продаём вашу же землю". По-моему пора готовить ружья и паяльные лампы и поджарить свиней.
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І що? Хуйло вже заявив що не допустить антиконституційного перевороту в Україні. ВР у нас тепер повністю легітимна, недарма Слуги Кремля чекали.. Ні. Тепер ця влада до кінця.
України.
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Гроші хай віддасть, махінатор куєв. Він і так віддасть поки буде сидіти в СІЗО 15 років.
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в Украине пусть оставит бабло та получит вид на жительство. Все просто.
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В Україні він буде далі мутити махінації та афери, він нам накуй такий не потрібен,тут своїх махінаторів повно! Забрати кошти і обміняти на наших полонених!
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стоп !сч. его выдадут россии . а деньги застройщиков поделят . ну и как часто бывает , пострадает кто ? просто подумайте . мне пох. эта мадам , она я думаю лоббировала интересы своего мужа , но дело не в том , кабы последними не оказались пересічні українці .
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Його не просто видадуть росії, а обміняють на наших полоенних, це по-перше. Він в Україну приїхав не переховуватись а продовжувати мутити схеми і заробляти гроші! Ця кацапська овца купила для своєї дружини місце в парламенті і вирішила на цьому будувати бізнес! Правильно було б його повісити, але його можна обміняти на полонених!
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садить с конфискацией -- а таких нардепов нахрен с пляжа
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Годувати його ще 15 років? Навіщо? Обмін на полонених!
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А в твоїй Раші його навіщо годувати? І не бреши що його будуть міняти на полонених. Екстрадиція відбувається на підставі міждержавних договорів і жодного відношення до полонених, а точніше заручників захоплених терористичною державою не має !
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ущербні , але свої , я про їхніх виборців , треба спасати.
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не надо их спасать. Пусть отвечают за свой выбор.
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понимаешь , пострадают все ((( и те кто был против этого дерьма
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Иноверцы залезшие во власть за счёт ****@лава украинцев сериалом сказали "Мы вам продаём вашу же землю". По-моему пора готовить ружья и паяльные лампы и поджарить свиней.
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І що? ***** вже заявив що не допустить антиконституційного перевороту в Україні. ВР у нас тепер повністю легітимна, недарма Слуги Кремля чекали.. Ні. Тепер ця влада до кінця.
України.
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та ну ? хоча не девує.але маючи попередній опит , головне не випустити пы... в ростов.
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за какие дела этому беглому удмурту дали еще и наше гражданство?

почему это гавно лезет в Украину?
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Спроси у сыньоносого, зачем он хлопотал за украинское гражданство суке православной новинскому. Тут та же история
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интересно, если бы скво г-на Алякина была посговорчивее и голосовала "по понятиям сн", то наши правоохранительные органы были также принципиальны?
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Навряд, як суд міг знати 7-го листопада як вона проголосує 13-го?
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А где новинский? Обманутая Госмиграция не подскажет случайно?
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так за суку православную подписывался свиновальц, еще при пенькобежце. и получил он паспорт т.к. был один нарот с винницким мыролюбцем.
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Ну, свінозєльц теж не проти Новінсково.
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Тобто, Аляскін лохонув кацапів на єврики і Зеленський хоче видати його ФСБ?
Афігєть.
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Тобто кавказцы воевали на стороне Украины, а сыньоносое чмо их депортировал к *****.
Ахринеть！
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Ти про отого наркодилера Тумгоєва?- Доказів що він воював він так і не надав, два роки просидів в Києві.
До речі, ознайомся.
;Чеченцы-"ФСБшники"

ГПУ о задержании гражданского мужа нардепа Скороход: Алякин пытался избежать экстрадиции в РФ, обманув Госмиграцию - Цензор.НЕТ 5805

https://www.kavkazr.com/a/chechentsy-fsbshniki/28301939.html
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Так давайте всех рос.заключенных себе заберем, там есть не просто те кто "кацапів на єврики", а те кто убивали кацапив или насиловали кацапских женщин.
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Экстрадиция в РФ? Серьезно? Только вчера шизик Потураев визжал о какой-то войне с Путиным.
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Він такого не казав, він казав що Ягода, Єжов, Берія кати, що неправда?
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1. Ну да, согласен, он визжал о другом. Он, наоборот, хотел как в России. Но о войне с Россией тот же Зеленский часто говорит.
2. Названные вами люди еще в далеком 1956 году были признаны в СССР преступниками. Тот же Берия казнен.
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Да ладно, а де почитати про суд над ним і вирок, його просто вбили його поплічники. А про війну.., а як навзвати коли збройні сили іншої країни на території України вбивають українців, давайте свою назву.
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Цікаво, а якщо США запросить екстрадицію Коломойського, генпрокуратура затримає його? Питання риторичне.
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Ні. Швидше Україна оголосить війну США.
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Рябая Шапка уже сказал: своих, мол, не выдаём. Вот.
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Интересно при сралине кого то экстрадировали в Германию. Например если кто то на Гитлера покушался........
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Був такий "філософський пароплав", при Сталіні з Леніним в основному з СРСР висилали мізки.
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Так получается что пришли твари еще хуже пороха, она действительно выступала ,идет планомерная сдача Украины, беня проговорился ,значит они все таки у него на кукане.
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Скороход, котор не нажала зеленую кнопочку за преступный земельный закон, на следующий день её мужа арестовали по запросу Кацапии за махинации (фин. диверсии в рашке) в 2017г. и готовят гражданина Украины к экстрадиции в страну с которой уже шесть лет война.
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Интересно , чем думала эта дура депутатша , когда заявляла с трибуны ВР о преследовании её мужа , потому что она не голосует ?
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Тобто ми воюємо з Росією і маємо з нею договір про екстрадицію?..Тоді давайте видамо їй назад Сєнцова,мрряків,Савченко і заодно всю зелепушну команду з Зєльою на чолі...
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